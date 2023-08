„Medizinisches Kabarett“ Ein Tag im Leben von Dr. Eckart von Hirschhausen

04. August 2023

Der öffentlich-rechtliche Kasperlarzt plaudert aus dem Nähkästchen

von Burkhard Voß

08:00 Uhr: ZDF-Morgenmagazin. Nach den Auszeichnungen „Deutscher Meister der Zauberkunst“, „Krawattenmann des Jahres“, „Münchhausen-Preis“, „Goldenes Schlitzohr“, „Preis der Deutschen Hochdruckliga“, „Bobby der Bundesvereinigung Lebenshilfe“ und „Fahrradfreundlichste Persönlichkeit“ bekomme ich nun die Auszeichnung „Silberne Zitrone des Klassenkaspers im Deutschen Mediensalat“. Kollege Lauterbach wird blass vor Neid.

9:00 Uhr: Puh, geschafft. Komme gerade noch rechtzeitig zu meiner ersten Vorlesung als Honorarprofessor. Thema: „Was wären wir ohne Essen, Trinken, Atmen und Schlafen?“ Echt schwerer Stoff. Hab’ vor Jahrzehnten mehrere Semester gebraucht, um die Antwort zu finden.

10:00 Uhr: Rein in den Flieger und ab nach Berlin. Dort empfängt mich der Kollege und Chef von Biontech Uğur Şahin persönlich, um mir vor laufender Kamera (vor was auch sonst, die läuft bei mir immer heiß) die neunte Corona-Impfung zu verpassen. Die Pandemie ist zwar vorbei, aber nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Genialer Satz. Schreib ich mir sofort auf und werde ihn bei Maybrit Illner zum Besten geben.

11:00 Uhr: Zwischenstopp am Geldautomaten. Zahlungseingang von 1,27 Millionen durch Biontech. Lächerlich. Schon Harald Schmidt hatte mir vor Jahren das Doppelte angeboten, um meine Dauerglucksvisage in seiner Schmidt-Show nicht mehr ertragen zu müssen.

12:00 Uhr: Endlich. Bei der Vorbereitung zur Doku „Pflegenotstand“ nimmt mich Krankenschwester Swetlana behutsam zur Seite und bringt mir die Zauberkunst des Blutdruckmessens bei. Einschließlich der korrekten Handhabe des Stethoskops. Ich scheine geschickt zu sein, in Kürze darf ich sogar Fieber messen.

13:00 Uhr: Jetzt aber Schluss mit den Banalitäten. Ein hochrangiger Redakteur vom „Stern“ hat mir zugesteckt, dass ich Sekretär des Generalsekretärs der WHO werden könnte. Dauergrinsen, Dauerglucksen, Dauerkichern – und auch noch dauerpräsenter TV-Arzt. Ein höheres Qualifikationsniveau sei gar nicht vorstellbar. Dafür gäb’s von Bill Gates vier Mios. Mach ich aber nicht. Stattdessen werd’ ich Klimapapst beim großen Klimaweltgericht. Dafür gibt’s sechs Mios. Auch von Bill Gates.

14:00 Uhr: Anruf der Cousine Janina aus Rom. 52 Grad Celsius im Schatten. Die 90-jährige Oma rede nur noch dusseliges Zeug, habe einen Blutdruck von 240/110 und einen Puls von 120. Meine Diagnose: Hitzekollaps. Empfehle, die Omi im Schatten zu lagern und ihr genug Wasser zu geben. Dann würde sich das mit dem Blutdruck schon von ganz alleine regulieren.

15:00 Uhr: Gründe die Stiftung „Gesunde Erde – gesunde Menschen“. Eigentlich bin ich ja gesundheitspolitischer Sprecher der Bundesregierung, was natürlich streng geheim ist. Da ist das Gründen von Stiftungen für alle gesundheitspolitischen Themen die ideale Tarnung. Bin überzeugt, dass das noch keiner gemerkt hat.

16:00 Uhr: Erneut Anruf von Janina aus Rom. Der Blutdruck liege immer noch bei 240/120. Auweia, jetzt wird’s ernst. Fühl mich richtig gefordert. Lange Denkpause, plötzlich die Eingebung: Nimmt sie schon ein Medikament gegen zu hohen Blutdruck? Ja. Um welches Präparat handelt es sich? Bayotensin. Bayotensin … Bayotensin … hab ich doch schon mal was von gehört, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat sie davon Nebenwirkungen? Nein. Das ist doch schon mal gut. Da kommt mir die pharmakologische Erleuchtung … Wie war noch mal die Zauberformel …? Ja, genau: Viel hilft viel! Dosis verdoppeln!! Rufe ich begeistert in den Hörer hinein. Geniale Idee Eckart, juchhute Janina von der anderen Seite.

17:00 Uhr: Weiter geht’s back to the roots. Ernährungsmedizin. Mein neuester Kracher: die Hirschhausen-Diät, zwölf Stunden nix futtern. Weniger verdauen, weniger Analgezwitscher, weniger CO2. Ab jetzt bin ich TV-Arzt, Ernährungsmediziner, Bluthochdruckspezialist, beliebtester medizinischer Blödelhannes, Corona-Experte, Facharzt für Hitzemedizin und Klimapapst in einem. Es geht mir gut.

18:00 Uhr: Erkläre einem WDR-Reporter den Klimawandel. Man kann es ja gar nicht drastisch genug formulieren. „Wenn wir ein Ei kochen, wird es hart, und wenn das Wasser dann kalt wird, wird das Ei nicht wieder weich.“ Das hat der spontan verstanden. Und fünf Minuten später bekam ich auch noch eine Einladung zu einem Auftritt in einer Eierkochshow.

19:00 Uhr: Interview zum Pflegenotstand. Der kann nur durch Zuwanderung gelöst werden. Denn wenn ich Zuwanderer im Südsudan werde, dann werde ich dort das Pflegesystem mal so richtig flottmachen. Versprochen.