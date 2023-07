Der Einkommensinvestor NNN REIT

22. Juli 2023

Das gallische Dorf der Immobilienbranche

von Luis Pazos

Der Zins ist zweifellos die Schlüsselgröße einer jeden Geldwirtschaft. Als aggregierte Kennzahl bündelt er die Präferenzen und Risikoprämien aller Marktteilnehmer und zieht via Kredit die Zukunft in die Gegenwart. Als Diskontierungsfaktor weist der Zins prognostizierten Zahlungsströmen im Hier und Jetzt einen Preis, den sogenannten Barwert, zu. Aus diesem Grund fallen Anleihe- wie Aktienkurse bei steigenden Zinsen und vice versa.

Deutlich zu spüren bekommen haben diesen Umstand jüngst vor allem zinssensible Unternehmen, an vorderster Front der Immobiliensektor. Hier schlug die im historischen Vergleich außergewöhnlich schnelle wie steile (Leit-)Zinswende im wahrsten Sinne des Wortes gleich doppelt zu Buche: Der Gegenwartswert künftiger Erträge in Form von Mieten schwand in dem Maße, wie die Material- und vor allem Fremdkapitalkosten des traditionell stark gehebelten Unternehmenssegments in die Höhe schossen. Besonders gebeutelt sind aktuell Gewerbeimmobilien, wo der Amazon-Effekt im Handel und der Homeoffice-Trend bei Büros zusätzlich den Zahlungsstrom auszehrt.

Doch wie so oft lohnt sich gerade bei heruntergeprügelten Branchen, die alle ihre tatsächlichen wie mutmaßlichen Vertreter unterschiedslos in Sippenhaft nehmen, ein genauer Blick hinter die Kulissen, wo bisweilen ein gallisches Dorf den Abgesängen trotzt. Als ein solches könnte sich im derzeitigen Umfeld NNN REIT erweisen. Gegründet wurde das Unternehmen unter dem aussagekräftigeren Namen National Retail Properties im Jahr 1984 in Orlando, Florida.

Mit lediglich 77 Mitarbeitern verwaltet die Gesellschaft heute knapp 3.500 Gewerbeimmobilien in Eigenbestand. Dies ist durch den Rückgriff auf sogenannte Triple-Net-Mietverträge möglich, bei denen sämtliche Kosten in Zusammenhang mit dem Immobilienbesitz auf den Mieter abgewälzt und in die Mietzahlungen eingepreist werden. Diese Art von Gewerbemietverträgen wird als „NNN leasing“ bezeichnet und wurde schließlich namensgebend für das Unternehmen.

Das Immobilienportfolio verteilt sich über 49 Bundesstaaten und damit fast die gesamten Vereinigten Staaten, die Belegungsrate beläuft sich auf 99,4 Prozent und lag in den letzten 20 Jahren nie unter 96,4 Prozent. Das liegt unter anderem an der Kundenstruktur, die über 30 große und vergleichsweise konjunkturrobuste Mieter umfasst. Neben Restaurants, Apotheken, Kinos, Werkstätten, Tankstellen, Baumaschinenvermietern, Spielhallen und Bowlingbahnen bilden vor allem Supermärkte einen Schwerpunkt, wobei die bekannte Kette Seven Eleven als größter Mieter 4,6 Prozent der Fläche belegt. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Bestandsmietverträge beträgt 10,3 Jahre, 2024 laufen 3,7 Prozent der Kontrakte aus, knapp 60 Prozent erst nach 2031.

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern hat sich das Management von NNN REIT auch in guten Jahren mit der Schuldenaufnahme arg zurückgehalten. So ist die Bilanzsumme in Höhe von 8,15 Milliarden US-Dollar zu 51 Prozent eigenkapitalfinanziert, ein vergleichsweise konservativer Wert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verbindlichkeiten beträgt 12,9 Jahre, die Fälligkeiten sind zudem sehr gleichmäßig zwischen 2024 und 2052 verteilt. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 773 sowie einen Cashflow von 578 Millionen US-Dollar. Von Letzterem wiederum wurden 381 Millionen US-Dollar an die Anteilseigner ausgeschüttet, was einer moderaten Payout Ratio von knapp 66 Prozent entspricht. Gezahlt wird quartalsweise, zuletzt 0,55 US-Dollar je Anteil. Die Dividendenrendite beträgt damit auf das Jahr hochgerechnet Stand heute 5,2 Prozent.

Beeindruckend ist zudem die Ausschüttungsentwicklung. Seit über 33 Jahren hat es das Unternehmen geschafft, Jahr für Jahr eine höhere Dividende auszuweisen, im Schnitt der letzten fünf Jahre stieg diese um gut drei Prozent pro Jahr. Hinzu gesellten sich seit der ersten Börsennotiz ordentliche Kursgewinne, sodass die aufgrund ihres Status als Real Estate Investment Trust (REIT) von der Körperschaftssteuer befreite Gesellschaft ihren Anlegern über die letzten 30 Jahre eine Gesamtrendite von elf Prozent pro Jahr bescherte. Handelbar ist NNN REIT über das Kürzel NNN an der NASDAQ, die internationale Wertpapierkennnummer lautet US637417AQ97.

