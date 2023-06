Liberaler Einwurf Kunst braucht keine besondere Freiheit!

12. Juni 2023

Das Privileg der einen ist immer die Einschränkung der anderen

von Sascha Tamm

In Deutschland ist die Freiheit der Kunst ausdrücklich geschützt. Das geschieht in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes; erwähnt wird an dieser Stelle auch die Freiheit der Wissenschaft. Die Intentionen dabei waren sicher positiv. Doch auch hier gilt eine Regel, die bei der Analyse jeder Verfassung, jeder politischen Realität hilfreich ist: Wenn eine besondere Freiheit oder die Freiheit einer speziellen Aktivität oder einer speziellen Gruppe geschützt werden, deutet das auf ein Problem für die allgemein zu schützende Freiheit der einzelnen Menschen hin. Denn es bedeutet ja, dass ein besonderer Schutz gewährt wird, dass Ausnahmen von einer allgemeineren, Freiheiten einschränkenden Vorgehensweise definiert werden.

Im Rahmen eines Kunstwerks sind dann Dinge erlaubt, die sonst verboten sind oder wenigstens durch den Staat verboten werden können. Dazu gehören zum Beispiel Beleidigungen, ehrabschneidende Behauptungen oder Ähnliches. Es ist in den meisten Fällen derartiger staatlicher Eingriffe außerordentlich fraglich, ob sie aus der Perspektive der individuellen Freiheit gerechtfertigt werden können. Doch wenn sie gerechtfertigt sind, stellt sich noch viel zwingender die Frage, warum die Regelungen dann für Künstlerinnen und Künstler nicht gelten sollen. Ein anderes Problem kommt hinzu: Es wird so zu einer von Parlamenten, Behörden oder Gerichten zu entscheidende Frage, was Kunst ist und was nicht. Das ist absurd.

Hier schwingt ein Motiv mit, das gerade unter Gebildeten, unter Intellektuellen weitverbreitet ist: Es wird angenommen, dass die Kunst und damit auch die Gruppe derjenigen, die sich mit ihrer Produktion beschäftigen, eine besondere „gesellschaftliche“ Verantwortung trägt, einen speziellen, irgendwie wertvolleren Zugang zur Realität hat und deshalb privilegiert werden muss – gegenüber denjenigen Bewohnern der geistigen Tiefebenen, die einfach nur so vor sich hindenken und sich äußern und ausdrücken. Das ist freiheitsgefährdender Unsinn.

Viele Regelungen, die sich auf Beleidigungen et cetera beziehen, sind sehr kritisch zu sehen und gehören nicht in den Bereich legitimer staatlicher Aufgaben. Doch das gilt unabhängig davon, ob sie „Kunst“ sind oder nicht. Ein Argument, das oft zur Verteidigung des besonderen Schutzes der Kunst verwendet wird, betont, dass in der Kunst ja Aussagen oder Darstellungen von Vorgängen oder Personen immer in einem bestimmten Kontext gemacht werden und deshalb nicht eins zu eins so gemeint seien, wie sie außerhalb des Kontextes klingen würden oder zu verstehen wären. Das stimmt, trifft aber auch auf jede andere Form des menschlichen Ausdrucks zu. Unabhängig davon bleibt natürlich das Problem, dass vielen Menschen aufgrund ihrer Denkfaulheit eine auch nur halbwegs sinnvolle Interpretation von Kunstwerken verschlossen bleibt – aber das gilt wiederum auch für viele andere Bereiche der Realität. Und es gilt auch für Politiker und Beamte. Also: Überall dort, wo die Freiheit von etwas oder jemandem speziell, in Abgrenzung von anderem, geschützt wird, gibt es ein Problem für die Freiheit. Das gilt auch für die Kunst.

