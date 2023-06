„Kampf gegen Rechts“(?) Die Sozialfaschisten

08. Juni 2023

Zum aktuellen (Anti-) Faschismusbegriff

von Adorján Kovács

„Nichts fürchten jene, die Unrecht haben, mehr als die Meinungsfreiheit“, schreibt der „Theatermensch“ und Publizist Gerd Buurmann auf seinem Blog „Tapfer im Nirgendwo“ und fährt fort: „Darum erklärten die Nationalsozialisten auch in ihrem 25-Punkte-Programm unter Punkt 23: ‚Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, dass […] Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluss auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen.‘ Aufgrund des ‚Gemeinwohls‘ Meinungen kriminalisieren, Veranstaltungen schließen, Bücher verbieten und Zeitungen abschaffen. Das ist die Gedankenwelt der Nazis. Sie erklärten alles, was sie selber hassen, zu Hass, der verboten gehört. Früher wurden Bücher verbrannt, heute werden Internetseiten gelöscht. Einen Unterschied gibt es nur in der CO2-Bilanz.“ Buurmann redet vom „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ des Heiko Maas (SPD). Und merken Sie sich den Satz: Sie erklären alles, was sie hassen, zu Hass!

Grundlage der Löschorgien ist natürlich der „antifaschistische Kampf gegen Rechts“. Das Mantra dieses staatstragenden „Antifaschismus“ offenbart aber eine Wahrheit, die Maas wahrscheinlich nicht einmal peinlich ist. Damit der Sozialismus nicht durch seine nationale Variante in seiner menschenverachtenden Qualität erkannt wird, gab Josef Stalin der Komintern die Direktive, bei all ihren Gegnern nur noch von Faschisten zu sprechen und vom „antifaschistischen“ Kampf der Kommunisten. Damit galten auch die Sozialdemokraten – fast schon prophetisch – als (Sozial-) Faschisten. So behauptete Stalin bereits am 20. September 1924, die Sozialdemokratie sei „objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus“; beide ergänzten einander wie „Zwillingsbrüder“. Die „Antifa“ und alle selbsternannten Kämpfer gegen den „Faschismus“ in Deutschland befolgen auch heute also eine Direktive Stalins, um von sich abzulenken. Das Wording stammt von ihm. Aber hatte er auch recht?

„Der Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus, gegen Rassismus und völkische Ideologien gehört zur politischen DNA meiner Partei, der SPD …“, schrieb eine linientreue Nancy Faeser (SPD) in der „antifa/VVN-BdA e.V.“ am 3. Juli 2021. Es gibt aber noch andere Vorbilder als Stalin, zumal sie in Deutschland so viel näher liegen. Das merkt man an der willkürlichen Beliebigkeit, mit der heute jemand zum „Faschisten“ oder „Nazi“ erklärt werden kann, die doch stark an den deutschen Willkürstaat par excellence erinnert.

Um die Vielfalt ihrer kognitiven Dissonanzen in ihrem immerwährenden Kampf gegen die Realität überhaupt noch bewältigen zu können, sind Linke bereits so sehr zu Meistern der Projektion geworden, dass sie andere immer genau der Untaten beschuldigen, die sie selber begehen. (Auf diese linke Taktik wird einer ihrer besten Kenner, Viktor Orbán, nicht müde, hinzuweisen.) Wenn Linke also gegen Faschismus agitieren, dann muss man sich fragen, inwieweit sie selber die faschistische Ideologie zutiefst (also auf Faeser’schem DNA-Niveau) verinnerlicht haben.

Nehmen wir als Beispiel das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums: „Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden …“ (Paragraph 4 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933).

Den Verbleib im Amt sollen also ausschließlich eine Gesinnungsprognose und die daraus folgende Beweislastumkehr bestimmen: Weil sich eine geeignete innere Haltung weder vom Dienstherrn noch vom betroffenen Beamten endgültig beweisen lässt, genügt ein irgendwie begründeter Zweifel – also die fehlende Gewähr durch den Betroffenen –, um jemanden für immer aus dem Dienst entfernen zu können.

Genau diese Idee aus tiefstem nationalsozialistischem Gedankengut hält Nancy Faeser heute glatt für eine „gute Idee“: „Wir wollen insbesondere das Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch das Beamtenrecht insoweit ändern, dass wir beispielsweise – das treibt mich schon seit Langem um – die Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Anhaltspunkte für fehlende Verfassungstreue vorliegen, muss der Betroffene beweisen, dass dem nicht so ist, anstatt dass der Staat immer nachweisen muss – das ist sehr kompliziert –, dass andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist“ (Nancy Faeser [SPD] im Bundestag am 16. März 2022). Und: „Da muss man die Möglichkeit haben, jemanden auch schnell rauszubekommen und wir haben, glaube ich, eine gute Idee gefunden, das zu tun, weil man einfach das Disziplinarrecht so umstellen kann, dass man mittels eines Verwaltungsaktes jemanden aus dem öffentlichen Dienst entfernt und dann eben auch ihm die Beweislast überlassen muss, zu sagen, ich bin aber anständig und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“ (Nancy Faeser [SPD] bei Maischberger am 7. Dezember 2022).

Oder denken wir an das Heimtückegesetz vom 20. Dezember 1934: „Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, wird mit Gefängnis unbestimmter Dauer bestraft“ (Paragraph 2 „Heimtückegesetz“ in der Fassung vom 20. Dezember 1934).

Bei Nancy Faeser und Thomas Haldenwang klingt es heute so: „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates betreibt, wer demokratisch gewählte Repräsentanten des Staates verächtlich macht, staatlichen Institutionen und ihren Vertretern die Legitimität abspricht …“ (Bundesamt für Verfassungsschutz 2022).

Und sie machen unerbittlich weiter beim Natur- beziehungsweise Klimaschutz, wobei sie sich dann „grün“ nennen. Lesen wir in der Präambel des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935, das erstmals den Naturschutz in Deutschland regelte: „Die heimatliche Landschaft ist gegen frühere Zeiten grundlegend verändert. Mit ihren natürlichen Lebensräumen schwand eine artenreiche, Wald und Feld belebende Tierwelt dahin. Heute liegen die ideellen, aber auch wirtschaftlichen Schäden solcher Umgestaltung der deutschen Landschaft klar zutage. Der um die Jahrhundertwende entstandenen ‚Naturdenkmalpflege‘ konnten nur Teilerfolge beschieden sein, weil wesentliche politische und weltanschauliche Voraussetzungen fehlten; erst die Umgestaltung des deutschen Menschen schuf die Vorbedingungen für wirksamen Naturschutz.“

Wer wissen will, wie sich die „politischen und weltanschaulichen Voraussetzungen“ heute anhören, wird beim Weltwirtschaftsforum (WEF) fündig, zu dessen Adlaten und Sprachrohren auch Robert Habeck und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) gehören. Und Svenja Schulze (SPD) hat den am 29. April 2021 veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, der den Weg in die Öko-Diktatur weist, insofern Widerworte jetzt offiziell als verfassungsfeindlich gelten, als immer noch nicht weit genug gehend bezeichnet. Um Michael Klonovsky aus seinen „Acta Diurna“ zu zitieren, den Mann, der „aus der DDR, also aus der Zukunft stammt“: „Die Öko-Diktatur wird selbstredend nicht um der Umwelt willen etabliert – die Diktatur des Proletariats hatte ja auch nichts mit dem Wohlbefinden der Arbeiter zu tun. Der Sinn einer Diktatur ist die Herrschaft derer, die sie an sich reißen; in wessen Namen sie dies zu tun behaupten, ist so beliebig wie unerheblich.“

Vergessen wir schließlich nicht die ebenfalls von linksgrünen kognitiven Dissonanzen durchsetzten biologistischen Zielsetzungen zur „Umgestaltung des deutschen Menschen“, als da sind multikulturell forcierte Völkervermischung zur Beseitigung behaupteter deutscher Verhaltensdefekte (die ansonsten von Linken immer propagierte Umerziehung genügt offenbar nicht) und woker antiweißer Rassismus (unter Leugnung der Existenz von Rassen), linker Antisemitismus und Tolerierung des islamischen Antisemitismus, Abschaffung der Geschlechter (bei gleichzeitiger Konstruktion beliebig vieler zur freien Auswahl), um den staatlichen Einfluss auf die Reproduktion zu erweitern, zum Beispiel durch die Erlaubnis zum Kauf von Frauen als Gebärmaschinen („Leihmutterschaft“) à la Lebensborn, immer radikalere Euthanasie am Anfang und am Ende des Lebens, mit der Abtreibung demnächst bis zur Geburt und der zynisch sogenannten „Sterbehilfe“: die Menschheit als bewirtschaftete Herde. Gerade diese Biologismen lassen einen fragen, welche der heutigen im Bundestag vertretenen Parteien denn die eigentliche Nachfolgepartei der NSDAP ist.

Der Nationalsozialismus kann wissenschaftlich als deutsche Version der nicht internationalistischen Sozialismen (italienischer Faschismus, Austromarxismus et cetera) bezeichnet werden, was ja der Grund für Stalins erwähnte Direktive zur „Rettung“ des Begriffs „Sozialismus“ war. Inwieweit der Nationalsozialismus überhaupt faschistisch war, soll hier nicht erörtert werden, denn antimarxistisch war er auf jeden Fall. Inwieweit Lenins und Stalins „Sozialismus in einem Land“ eine Art russischer Nationalsozialismus war, soll hier ebenfalls nicht erörtert werden, denn marxistisch war er auf jeden Fall. Der Unterschied kürzt sich aber auch nicht zusammen auf Rassen- oder Klassenhass, wie die Biologismen der Woken zeigen, die eindeutig faschistisch sind. Es ist wirklich so simpel: Weil die kollektivistischen Ideologien der internationalistisch-globalistischen Linken und der Nationalsozialisten so ähnlich sind, findet man bei vielen Agenden der „Antifaschisten“ die Wurzeln dafür irgendwo im Faschismus selber, wobei negativ konnotierte Merkmale so kaschiert werden, dass selbst bei eklatantester masochistischer Verdrängung die eigentliche Herkunft der Projektion von den Betroffenen selber nicht mehr erkannt werden kann. Sie halten sich dann tatsächlich für die Guten.

Der „antifaschistische Kampf gegen Rechts“ entpuppt sich so als Ausschaltung jeder Opposition durch die öko-sozialistische Linke mit proto-faschistischen Mitteln und einem Stalin’schen Wording, das ursprünglich auch ihnen galt, jetzt aber von ihnen gegen ihre Gegner gewendet wird. „Faschist“ und „rechts“ sind Schimpfwörter geworden, der zu eindeutige Begriff „Kommunist“ wird aus taktischen Gründen besser vermieden, aber „Sozialist“ und „links“ sind zu täuschend harmlosen Spitznamen der Kommunisten geworden. Es bleibt für die „Antifaschisten“ von heute bei ihrer Projektion: Sie hassen den Faschismus, weil sie selbst faschistisch sind. Und bei ihrer Willkür: Wer Faschist ist, bestimmen sie, nämlich alle außer ihnen. Hatte Stalin mit seiner These von den „Sozialfaschisten“ am Ende doch recht?