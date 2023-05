Interview Der Andere Stern, DAS

30. Mai 2023

Erich-Rainer Mühsam spricht mit dem Schriftsteller und Autodidakten Harry Oberrieder

von Harald Weber

Mühsam: Lieber Herr Oberrieder …

Oberrieder: Da muss ich Sie gleich mal unterbrechen; das mit dem „lieber“ ist mir nicht so recht, denn wir sind noch nicht so intim, dass diese Anrede angemessen wäre.

Mühsam: Also, Entschuldigung, gut! Herr Oberrieder, Ihr erstes Buch ist vor einem Jahr erschienen, obwohl Sie davor gesagt hatten, dass Sie daran gar nicht interessiert seien, also äh, an einer Veröffentlichung. Heute ist es ein Bestseller. Was hat denn Ihre Stimmung gewandelt, dass Sie doch eine Veröffentlichung, äh, also … ich meine, anstrebten?

Oberrieder: Naja, man ist ja von den Ereignissen abhängig. Und als kleiner Mann kann man die ja nicht lenken, also in dem Sinne, dass ich sie hätte einleiten können. Und dann kam es halt so. Nach der Absage von zehn Verlagen waren meine weiteren Angebote an die Verlage nur noch sportlicher Wettbewerb. Schließlich musste ich bei KDP, Independent veröffentlichen.

Mühsam: Ich habe Ihr Buch gelesen und kann schon verstehen, dass die Verlage abgesagt haben – es ist ja nun doch, naja … rechts, also, ähm, na, radikal eben. Man hat schon das Gefühl, dass Sie die Geschichte nicht sehr ernst nehmen. Wie stehen Sie zur deutschen Vergangenheit?

Oberrieder: Was haben Sie gelesen? Alles? Wieso fragen Sie dann nicht nach dem spirituellen Inhalt der Dichotomie der menschlichen Seele? Oder nach der Ordnungsliebe und der Problemlosigkeitsuntersuchung? Denn das sind die eigentlichen Gründe, weshalb ich das Buch geschrieben habe.

Mühsam: Ja natürlich, aber wir sind der Auffassung, dass Kritiker, wenn sie alles lesen würden, dann könnten sie sicher nur wenige Bücher rezensieren, und deshalb wählen wir...., also, naja, aus.

Oberrieder: Okay, ich will gar nicht wissen, wer Ihr „Wir“ ist und wie Sie das so machen. Dann lassen wir das zunächst. Fragen Sie doch einfach nach meiner Herkunft.

Mühsam: Gut. Also ich habe wenig Daten zu Ihrer Vergangenheit und Familie gefunden. Es scheint so, dass sich Ihr Vater nach dem Krieg selbständig gemacht hat und dann so nach und nach reich geworden ist. Er war wohl im Krieg bei der Wehrmacht Offizier und Kommandeur.

Oberrieder: Ja, er hat nach der Gefangenschaft als junger Mann ohne zivile Ausbildung, außer einer Schlosserlehre vor dem Krieg, eine erstaunliche Karriere hingelegt. Er hatte zeitweise 30 Arbeiter in seinen drei Werkstätten und dank Ludwig Erhard und dem Wirtschaftswunder, was ja ein Wunder der Deregulierung war, hat er es von null auf ein stattliches Vermögen gebracht. Das konnte ich als denkender Junge, so 15-jährig, bei dem die Weltretterseuche im Geist schon begonnen hatte, nicht verstehen und letztlich auch nicht akzeptieren, denn er war ja Unternehmer, Kapitalist. Wir wussten ja von den Lehrern und sonstigen Gebildeten, dass die Kapitalisten den Hitler an die Macht gebracht hatten und für den Weltkrieg verantwortlich waren. So wurde ich zum Feind meines Vaters. Ich bin übrigens 1952 geboren.

Mühsam: Sie waren also für Sozialismus?

Oberrieder: Ja.

Mühsam: Und heute sind Sie entschiedener Gegner des Sozialismus?

Oberrieder: Ja.

Mühsam: Schauen Sie, das würde mich schon interessieren, wie diese Wandlung vonstattenging. Ich denke meine Leser würden das auch gerne wissen.

Oberrieder: Das kann ich Ihnen sagen, allerdings hätten Sie das auch im Buch lesen können. Denn dieses handelt ja von nichts anderem. Ich wage mich an den Versuch, diese ganzen Ismen zu verstehen, also die Unterordnung eines Individuums unter das Kollektive oder, sagen wir, psychologisch die Wandlung des Individuums, des Unteilbaren in ein Dividuum, das Teilbare, was bedeutet, dass Menschen handelbar, steuerbar gemacht werden. Andererseits hält das Kollektive keine Heimat für das Individuum bereit, obwohl es ständig von Zugehörigkeit faselt. Im zeitgeistigen Kollektiv ist jeder rettungslos einsam. Das ist kein verlockendes Angebot. Ein junger Mann, der ich ja nun mal war, sucht Zugehörigkeit, er möchte eingehen in Gemeinschaft und Ehrlichkeit, während er gleichzeitig selbständig und frei sein will.

Mühsam: Ja aber, sehen Sie ... Horst Mahler, der Rechtsanwalt, der war ja auch mal links, sogar radikal, und dann ist er Nazi und Holocaustleugner geworden. Sehen Sie da Parallelen zu Ihrer Entwicklung?

Oberrieder: Das war zu erwarten, dass Sie aus dieser Ecke kommen. Ich sag’s Ihnen mal so und will dabei anständig bleiben. Hm … der Mahler war zu sehr von der Richtigkeit seiner Erkenntnisse überzeugt und hat geglaubt, dass sich die Wahrheit durchsetzt. Diese Wahrheit dann auch umzusetzen, war für ihn so wie essen müssen, wenn man sehr hungrig ist. Das ging allen RAF-Leuten genauso. Dem liegt sicher eine große Leidenschaft zugrunde, in dem Sinne, dass Wahrheit auch wehtun kann, vielleicht sogar muss. In meinem Buch versuche ich eben nachzuweisen, dass unglaublich viele oder sogar fast alle Probleme auf dem Kopf stehen. Diese „kopfstehenden Wahrheiten“ werden ja aufs Härteste verteidigt. Das geht ja so weit, dass auch die Untersuchung dieser Wahrheiten schon verboten ist – von denen, die sie auf den Kopf gestellt haben. Lustig, da fällt mir gerade ein: Als Baukollektiv in Karlsruhe in den 80er Jahren hatten wir einen Sanierungsauftrag für den Kunstmaler Schanz von Eric von Witzleben, der, also der Schanz meinte, dass seine „Kopffüßler“ Baselitz geklaut habe. Zurück – also gilt, zuerst, bevor man mit seiner Wahrheit vorprescht: Prüfe die Machtverhältnisse. Sage zum Selbstschutz nur das, was die Hörer ertragen. Kennen Sie Heinz von Förster? Nein? Von dem stammt: „Der Hörer gibt dem Gesagten die Bedeutung, nicht der Sprecher“. Verstehen Sie?

Mühsam: Äh, vielleicht können wir weitergehen. Sie sagen ja selbst über sich, dass Sie keine besondere Schulbildung und kein Studium haben. Wie kommen Sie dann dazu, sich mit einem Buch an solche Themen zu wagen? Ist das nicht anmaßend?

Oberrieder: Sehen Sie, Ihre Frage geht von einer schulischen Ausbildung je nach Bearbeitung des Themas aus. Stichwort: Experte. Ohne Schule keine Bildung, ohne Bildung kein Einfügen in einen Platz in der Gesellschaft. Wobei Themen und Bildung hierarchisch gegliedert und der Aufstieg auf der Leiter mit Nummerierung auf den Sprossen gekennzeichnet sind. Nummerierung und schulischer Durchlauf müssen zusammenpassen, sonst wird man misstrauisch. Ich bin Autodidakt. Ich habe zunächst eine Kfz-Mechanikerlehre im Betrieb meines Vaters gemacht, weil ich dessen Nachfolger sein sollte und er mich schon sehr früh gebraucht hat. Ich verließ mit 15 Jahren und Mittlerer Reife auf sein Geheiß die Schule und fing die Lehre an. Ich begann dort sozusagen als Chef und hatte auch schon verantwortliche Aufgaben. Dann sollte ich eine Kaufmannslehre machen, das habe ich, mehr oder weniger willenlos wie die erste Lehre, auch gemacht. Da war ich mit 19 fertig. Und eh ich mich versah, lag der Einberufungsbescheid da. So ging ich noch eineinhalb Jahre zur Bundeswehr nach Bexbach, Saarland, und bekam eine Jägerausbildung: Nahkampf, Handarbeit. Nach der Entlassung aus dem Bund habe ich dann nichts mehr gemacht. Nur gejobbt, um Geld zu verdienen. Später dann in der Autonomenszene noch eine Schreinerausbildung. Also, seit ich 15 war und arbeitete, habe ich nach der Arbeit gelesen, mich gebildet und mit anderen debattiert und wieder gelesen und eins zum anderen gefügt. Übrigens hat man als Mechaniker immer schwarze Fingernägel und geschundene Hände, die einen als Arbeiter identifizieren. Das war mir stets peinlich. Die Literatur war halt damals eher links. Marcuse, Fromm, Adorno und so. Mit Nietzsche habe ich mich zwar auch beschäftigt, das habe ich aber nicht verstanden. Da waren so in der Lesestimmung eine freundliche Kälte und Kraft. Mehr reizvoll als intellektuell. Karl Marx hatten wir natürlich auch gelesen, bei dem hatte ich mehr die Illusion von Verstehen, weil das halt so modern war. Da ist mir nur eines hängen geblieben: „Sein prägt das Bewusstsein.“ Vielleicht hat er das auch irgendwo abgeschrieben, das weiß ich nicht. Jedenfalls scheint es zu stimmen. Ich war nie abhängig von jemanden, mein Vater und meine Großväter ebenfalls nicht, offensichtlich prägt das. Ich hatte mich als leidenschaftlichen Wahrheitssucher gesehen. Wenn eine Einsicht da war, wurde sie emotional verknüpft, was die Leidenschaft auslöste, die sich dann ausdrücken musste. Junge Männer können sehr leidenschaftlich sein. Man sucht dann über Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden Handlungskraft. Da wird man auch mal sehr wütend. Das ist bei mir übrigens heute noch so. Wie ich schon sagte: Ich bin Autodidakt, das ist ungeheuer hilfreich. Man verschwendet keine Zeit mit vollgestopften Curricula. Ich habe mein Haus selber gebaut, Schränke und Tische. Habe immer meine Autos selbst repariert. Das spart viel Geld. Gut, das habe ich ja auch gelernt.

Mühsam: Es ist doch unbestritten sehr unüblich, dass jemand wie Sie so ein Buch schreibt – ich meine, ohne akademische Ausbildung.

Oberrieder: Wieso? Was haben Sie studiert? Ich nehme mal an Germanistik oder Journalismus. Warum schreiben Sie kein Buch? Sie haben doch studiert. Vielleicht haben Sie nichts zu sagen? Damit will ich Sie nicht angreifen, Entschuldigung. Jedes Jahr kommen in Deutschland 70.000 Bücher auf den Markt. Davon sind 69.950 Schrott, die außerdem dann sowieso keiner liest. Reine Papierverschwendung, während die gleichen Leute von Nachhaltigkeit schwafeln. Oder lesen, wie Sie, meines: nur einige Zeilen. Damit man fragen kann. Wissen Sie, dass Rolf Dobelli, ein Schweizer Schriftsteller, einen Verlag betreibt, indem er große Bücher – Dostojewski, Mann, Tolstoi und so – komprimiert, die Essenz aussondert und sie dann an Führungskräfte verkauft, die mit diesen literarischen Kurznachrichten dann belesen wirken? Bücher sind wieder modern, aber anscheinend nicht zum Lesen. Der Youtuber, der seinen Text in seinen Laptop posaunt, inszeniert diesen Geist meistens vor einem Bücherregal. Das sieht dann geistvoll und gebildet aus.

Mühsam: Ja, ich bitte Sie, jetzt bitte, dieser Ton! Dobelli kenne ich nicht. Ich bin hier, um Fragen zu stellen. Sie wenden sich gegen die Psychotherapeuten, die Pfarrer, die Sozialarbeiter. Eigentlich gegen die Menschen, die in unserer Gesellschaft Hilfe leisten und Gutes tun. Also, aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf – jetzt bin ich provokant –, könnte das aus einer Störung kommen. Ich meine: frühere Verletzung. Wieso suchen Sie gerade diese Berufsgruppen als Feindbilder?

Oberrieder: Endlich mal eine gescheite Frage. Ich vermute, dass Sie die Antwort nicht verstehen. Entschuldigung, ich will Ihnen nicht zu nahetreten. Gut versuchen wir’s. Das Gute ist das Schlechte, weil es minder komplex dazu einlädt, komprimierte Logiken, der Einfachheit wegen, als Wahrheiten zu verstehen. Es kann aber nicht sein, dass man umfassende und facettenreiche Dinge so stark entkleidet, dass ein verstehbarer Kern zur Wahrheit ausreicht. Die Welt besteht aus zusammenwirkenden Ganzheiten. Begrenzung gewährt dem Ganzen seinen Raum, um seine Eigenschaften zu entfalten oder zu erhalten. Dieses, sagen wir, kleine Ganze ist das Holon, das mit den Myriaden anderer Holons zusammenwirkt. Ihre Galle muss auch begrenzt sein, sonst gäbe es unangenehme Auswirkungen und nicht angenehme. Wenn ich in einen Gummiball ein Loch reinsteche, ist das bald kein Ball mehr mit Eigenschaften, die das Runde nun mal braucht, sondern ein Gummihaufen, der, in Streifen geschnitten, durchaus noch andere Funktionen generiert. Nur – zum Kicken ist das Zeug nicht mehr geeignet. Die Vertreter des Guten, die genannten Berufsgruppen, neigen überall auf der Welt dazu, aus dem Ball die Luft zu lassen und danach zu behaupten, wenn man nur will, kann man trotzdem kicken, indem man den Gummifetzen tritt. Das tun sie, weil ihnen ein inneres Substrat fehlt, das korrektiv darauf einwirkt, das Ganze ganz zu lassen, auch wenn es klein ist, und eine Handlung zu unterlassen, eben gerade, wenn’s gut aussieht. Meine Störung, von der Sie sprechen, ist dort angesiedelt, wo ich erkannt habe, dass kraftvolle Skepsis eine Portion Böses braucht, um aufrechtzubleiben. Und genau diese Energie wird von den genannten Berufsgruppen bis zur Aushöhlung geschwächt. Denn schauen Sie, wer in Ruhe gelassen werden will – denn das will ich –, muss auf das rekurrieren, was dies verhindert, und das ist diese Macherei der Eiferer, der Verbesserer.

Mühsam: Sie zitieren auf Seite 90 in Ihrem ersten Buch Adolf Hitler und setzen dann auch noch Frau Dr. Merkel in Beziehung dazu. Sie erwecken den Eindruck, als gäbe es zwischen der Politik von Frau Merkel und der von Hitler keinen Unterschied. Wie kommen Sie zu einem solchen Vergleich? Sehen Sie nicht, dass Hitler der größte Kriegsverbrecher aller Zeiten war und wir uns noch immer für diesen Nazi schämen müssen?

Oberrieder: Schauen Sie, die Zitate stammenaus der Doktorarbeit von Rainer Zitelmann aus dem Jahr 1983. Ich habe da nicht alles gelesen, was er so zusammengetragen hat, war dann aber über die geistvollen Äußerungen von Adolf Hitler sehr erstaunt und überrascht. Selbstverständlich sind diese hintergründig, teilweise sogar listig, teilweise sogar nett und freundlich. Das hat die Idee geweckt: Schau an, der war ja gar nicht so monströs, der konnte ja komplexe Sachverhalte intelligent darstellen. Und als ich dann gelesen habe, dass er sich explizit gegen diese Rassenhysterie in seiner eigenen Partei ausgesprochen hat, da dachte ich: Wieso wird das immer umgekehrt erzählt? Naja, als Ökonom habe ich dann eine Politikschadensbilanz gezogen und die Entscheidungen von Angela Merkel mit dem Dritten Reich verglichen. Natürlich ist das provokant, aber das soll auch so sein. Und jetzt, mein Herr, kommt hinzu – vielleicht haben Sie das bemerkt –, dass die Intention dieses Buches Heilung ist. Verstehen Sie? Heilung von Schuld und Scham, schlechtem Gewissen, Heilung von Tabus und all dieser ganzen Beklemmung, diese ganze Problemfixierung, die unser Land in immer tiefere Schulden und Schäden treibt. Wer diese „Erinnerungskultur“ aktiv betreibt, möchte keine Heilung. Um es ganz deutlich zu sagen: Diese Leute wollen Schaden. Sie wollen keine Leichtigkeit und Fröhlichkeit, sie wollen Depression, weil sie selbst so sind. Sie fragen ja nicht, bis jetzt jedenfalls, nach dem rettenden Humor, der die Dinge leichtnimmt, ich höre ja, dass Ihre Zielrichtung, was weiß ich, ich sag mal Entlarvung im Sinne von „Der ist doch Nazi“ ist. Untersuchen Sie doch mal den Witz. Und bitte, wenn wir schon hier zusammensitzen, denken wir mal über Heilung nach. Was passiert, wenn es gar keine Bösewichte gibt, gegen die man kämpfen muss? Wenn es nichts zu retten gibt in unserer schönen Welt? Wenn es überhaupt keine Probleme gibt? Was machen Sie dann? Was bleibt übrig von Ihrer Energie, von Ihrer Wut, Ihrem Eifer, die Sie so gerne auf etwas richten? Nichts! Plötzlich müssen Sie Sie selbst sein. Keine Ablenkung, keine Führung. Das scheint mir das größte Problem der Westler zu sein. Die Prinzessin auf der Erbse.

Mühsam: Aber wir wissen doch alle, dass unglaublich viel schiefläuft. Mit Nichtstun heilen, wie soll das gehen? Wir wollen als Kritiker doch die Hintergründe freilegen, das ist eher eine ernste Angelegenheit. Auf der einen Seite wollen Sie über Hitler eine gewisse Freundlichkeit darstellen, andererseits greifen Sie die Autoritäten an. Wieso?

Oberrieder: Autoritäten sind psychologisch gesehen die schlimmsten Feinde der Freiheit. Ich nehme jeder Autorität den Nimbus. Vielleicht kommt das daher, weil ich im Wesen eher faul bin. Ich bin der Mühsal genauso wie dem Ausnahmezustand immer aus dem Weg gegangen. Würde ich heißen wie Sie, dann würde ich meinen Nachnahmen ändern – Entschuldigung, Witz! Dort liegt doch viel eher die Arbeit. Ich bin auch ganz sicher, dass jeder Professor, Historiker, Minister, Bürgermeister, Popstar, Filmstar, Vater und so weiter alle auch mal scheißen oder, wenn sie zu viel getrunken haben, kotzen müssen. Sie haben Probleme wie Sie und ich. Und glauben Sie nicht, dass diese Leute am Tag zwei Bücher lesen können und den Inhalt noch verarbeiten. Da brauchen sie schon den Dobelli. Die Professoren, die vom staatlichen Geld leben, das sind die meisten, haben Studenten und Zuarbeiter und ein Budget. Damit ist es leicht, große Mengen an Wissen zu verarbeiten. Auch ihr Guru oder Psychiater ist nur ein Mensch. Fleisch und Blut. Übrigens der Papst auch. Wenn Sie auf den Menschen hinter dieser Fassade von Nimbus und Eitelkeit schauen, dann stellen Sie fest, dass die so sind wie Sie, und merken, dass Sie selbst was wissen und sich dann selbst untersuchen können. Wenn Sie sich nun noch vom Glauben, dass ja alles so komplex, so kompliziert sei, abbringen lassen, sind Sie eine Last los. Übrigens, ich komme ja aus der sogenannten 68er-Bewegung, da war damals das Wort komplex sehr negativ. Der hat ja einen Komplex, hieß: Der ist ja verklemmt. Das deutet darauf hin, dass man, wenn man die Komplexität verlässt oder eben nicht mehr achtet, freier wird – unverklemmter. Die Autorität Hitler muss man ebenfalls entkleiden, aber negativ, was heißt: nicht schlecht machen, sondern gut. Ein Monster, also etwas Bedrohliches, ist auch eine Autorität, siehe Stalin, Mao, Pol Pot, Drachen, Ungeheuer von Loch Ness und so weiter. Glauben Sie etwa, wenn diese Leute sich nackt oder kotzend gezeigt hätten, wären sie noch autoritär? Hätten sie dann noch Macht? Niemals! Ihr ganzer Habitus und Auftritt würden wertlos. Und Hitler weckt doch das „Führer befiehl, wir folgen“, das die autoritätsgläubigen Untertanen so wollen. Was machen die nun, wenn ihr „Führer“ ein netter reizender Mann ist? Verstehen Sie? Einem braven, gutmütigen Kerl folgt man nicht. Über „Mutti“ Merkel hab ich genug geschrieben.

Mühsam: Na gut, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich hier notiert habe. Sie behaupten anhand von vielen ganz unterschiedlichen Themen und Bereichen, dass es gar keine Probleme gebe. Wie kommen Sie zu so einer Behauptung? Und zweitens, warum nennen Sie einige Kapitel Verwirrung Nummer ... sowieso?

Oberrieder: Das beschreibe ich doch ausführlich, das sollten Sie halt lesen. Probleme und gewisse problematische Themen sind auch Autoritäten. Sie stehen da als Säulen der Wahrheit. Sie sind alternativlos. Was soll das? Kratzen Sie doch auch dort am Putz und ziehen vorher die Tapete runter – was glauben Sie, was da alles rumbröselt? Wie instabil diese Säulenwahrheiten auf einmal dastehen. Plötzlich bekommen Sie Angst vor der Statik und versuchen schnell aus dem Gefahrenbereich herauszukommen. Dann schauen Sie sich diese säulenheiligen Wahrheiten mit Abstand an und sehen Herrn Tur Tur. Die meisten Leute und Wissenschaftler setzen den Ausgangspunkt für die Beurteilung von Problemen und Unregelmäßigkeiten bei null an. Sozusagen im Paradies. Die Realität auf Erden ist jedoch die, dass Problemfreiheit Krankheit, Schmerzen, Tod, Unglück einschließen muss, denn das ist so auf Erden. Die Nulllinie als Ausgangspunkt für Problembeurteilung ist also nicht die totale Gesundheit, die totale Unfallfreiheit, das totale Glück und so weiter, sondern die Realität auf Erden. Nicht Hölle, nicht Himmel, sondern Erde auf Erden. Zu Ihrer zweiten Frage: Verwirrung bedeutet die Abwesenheit von Ordnung im Geist. Natürlich gibt es intelligente und weniger intelligente Leute, davon hängt aber nicht ab, ob jemand die Ordnung versteht. Versteht jemand die Ordnung bei sich, bei seinem Leben, seinen Entscheidungen, dann versteht er auch ehrliche Absichten und so weiter. Ordnung eben. Sie können das feststellen, indem Sie genau hinhören, was gesagt wird. Probieren Sie es aus. Natürlich bei Ihrem nächsten Gesprächspartner, nicht bei mir. Die wahren Absichten werden regelmäßig versteckt und vor allem die Politiker schwatzen so, wodurch beim Zuhörer Verwirrung entsteht. Der glaubt, je nach Autoritätsgläubigkeitsgrad, dass er der Dumme sei. Schauen Sie doch – das können Sie bei sich selbst auch beobachten –, wie sich einfache Leute, Arbeiter, Angestellte vor den gewichtigen Akademikern, die mit Titeln behängt sind, abducken. Dabei leben 99 Prozent dieser Akademiker vom Steuergeld dieser einfachen Leute, sagen wir den „Nimbuisierten“.

Mühsam: Ich muss zugeben, für mich ist das sehr, naja, anders. Aber Herr Oberrieder, zum Schluss noch die letzte Frage, die mich sehr verwirrt hat.

Oberrieder: Sehr gut!

Mühsam: Also, Sie haben das Buch nach langer Verlegersuche schließlich vor einem Jahr veröffentlicht und es ist ein Bestseller geworden. Seit Monaten schon führt Ihr Buch die Bestsellerlisten an. Unser heutiges Interview, für das ich mich herzlich bedanke, wenngleich Sie auch etwas scharfzüngig waren, ist nun im Buch enthalten? Wie ist das möglich? Es hat doch noch gar keine zweite Auflage gegeben!

Oberrieder: Sehen Sie – die Welt ist voller Wunder. Glauben Sie nicht an das, was Sie sehen, glauben Sie nicht an die Erzählung der Vergangenheit, halten Sie einen Einfluss auf die Zukunft für möglich. Wenn Sie die Gegenwart wach und aufmerksam erleben, dann werden Sie ein Freund von Unsicherheit und Zufall. Ich gehe oft am Neckar spazieren. Wenn das Wasser ruhig ist, ist die Fließrichtung doch eindeutig, nämlich nach Heidelberg. Es gibt Tage – vielleicht hängt das mit Wetter, Wind, Sonne zusammen –, da können Sie stehen bleiben und mit aller Aufmerksamkeit aufs Wasser schauen; Sie sehen am Wellengang völlig eindeutig, dass es aufwärtsfließt, also nach Eberbach. Machen Sie ein Video und schließen Sie mit tausend Leuten eine Wette ab, die Sie gewinnen werden. Das ist leicht verdientes Geld.

Mühsam: Vielen Dank für das Gespräch.

Oberrieder: Ich danke Ihnen. Machen Sie’s gut.