„Klimawandel“ Methan ist Freiheit

21. Mai 2023

Alle Lebewesen bilden es – und wir dürfen endlich wieder Fleisch essen!

von Dario Weusmann

Methan ist das Horrorgas schlechthin, wenn wir über Nachhaltigkeit und Fleischkonsum reden. Als ich kürzlich mit einem Freund und Fleischesser zusammensaß, überkam es uns, einmal danach zu googeln: Wir wollten endlich wissen, wie hoch der Methanausstoß von Kühen eigentlich ist und welchen Anteil am Schmelzen der Polkappen wir Fleischesser tatsächlich haben. Und was wir Stück für Stück herausfanden, dürfte Ihnen die Sprache verschlagen. Halten Sie sich fest, hier wird nichts geleugnet und es folgen keine Verschwörungstheorien, sondern die nackten Fakten vom Max-Planck-Institut.

Aber der Reihe nach. Wir gehen chronologisch vor. Eine Cambridge-Studie zum Klimawandel von 2001 schlüsselte die Emittenten von Methan wie folgt auf:

Moore und Reisfelder machen 225 Millionen Tonnen, also 38 Prozent aus.

Kühe, die Schlawiner, kommen erst an zweiter Stelle mit 19 Prozent.

Auf Platz drei, ganz knapp, liegt die Energiegewinnung – mit 18 Prozent.

Kläranlagen, Waldbrände, Müllhalden, Ozeane und Termiten teilen sich den Rest.

Wir sind also nicht ganz alleine schuld. Die Moore haben doppelt so viel Dreck am Stecken. Aber man muss sagen: Die Fleischesser haben mitgepupst. Der Verantwortung können wir uns nicht entziehen. Noch nicht.

Weiter im Text: 2006 entdeckten die Forscher Keppler und Röckmann aus Heidelberg am Max-Planck-Institut (MPI) für Kernphysik, dass auch wachsende Pflanzen Methan bilden! Das MPI schreibt auf seiner Seite: „Hierbei zeigte sich, dass die lebenden Pflanzen sogar zehn- bis 100-mal mehr Methan freisetzten als abgestorbenes Pflanzenmaterial.“

Daraufhin folgen Schätzungen von 60 bis 240 Millionen Tonnen. Also bis zu 40 Prozent des weltweiten Methanausstoßes gingen auf das Konto von lebenden Pflanzen. Dann aber wird die Zahl eifrig wieder auf 20 bis 100 Millionen nach unten korrigiert – also auf nur noch maximal 15 Prozent. Aber da frage ich mich: Wenn lebende Pflanzen zehn- bis 100-mal mehr Methan als absterbendes Pflanzenmaterial ausstoßen (und wir wissen ja, dass Moore und Reisfelder alleine 38 Prozent des Ausstoßes ausmachen), dann müssten ja die lebenden Pflanzen mindestens 400 Prozent des jährlichen Methanausstoßes ausmachen, wenn man davon ausgeht, dass es genauso viele Moore und Reisfelder wie Wälder, Steppen und Weideland gibt. Aber Wälder alleine bedecken 30 Prozent der weltweiten Landfläche, Moore nur drei Prozent.

Außerdem kam bei den Versuchen heraus: Je mehr Sonnenlicht, je wärmer und je aktiver die Zellen, desto mehr Methan wird gebildet! Also zu Deutsch: Das frohlockende Leben bestraft sich selbst mit dem Klimawandel. Ja, ne is klar.

Aber es kommt noch dicker.

Wir gehen weiter auf der Zeitachse. 2010. Die „Süddeutsche“ referiert über den Versuch von Keppler. Ellen Nisbet, eine Biochemikerin aus Australien, scheint ihn anzuzweifeln. Die Pflanzen würden nur als Schornsteine für das Methan fungieren, was im Boden gespeichert sei. Aber für Kepplers These spreche, dass Satelliten über tropischen Wäldern sehr viel mehr Methan messen würden, „als dort nach theoretischen Berechnungen sein dürfte“. Köstlich. Jetzt kriegt der Urwald schon eins auf den Deckel, wenn er sich falsch verhält.

Im Mai 2022 werden die Ergebnisse von Keppler und Röckmann bestätigt und mehr noch: Sie

finden heraus, dass jedes Lebewesen Methan bildet. Zitat „Forscher wiesen die durch reaktive

Sauerstoffverbindungen getriebene Bildung von Methan in über 30 Modellorganismen nach, von

Bakterien und Archaeen über Hefen, Pflanzenzellen bis hin zu menschlichen Zelllinien.“ Mein Ofen ist aus. Dies ist die Greencard für die Gegenbewegung. Für die Fleischfresser, Autofahrer, Häuslebauer. Für Yachtbesitzer, Kreuzfahrtenteilnehmer, Skifahrer. Vielflieger, Mallorca-Urlauber und alles, was sonst noch Spaß macht.

Jetzt kann uns keiner mehr was. Die Clownwelt dreht so sehr durch, dass sie uns aus unserem

Blasengefängnis entlassen, auf dass wir endlich Teil der großen Party werden dürfen. Da, wo wir gleichzeitig lachen und weinen über die absurden Modelle, die von ein paar Autisten erdacht und uns von finsteren Gestalten als Korsett angelegt werden.

Wir sind endlich frei.

Max-Planck-Gesellschaft: Alle Lebewesen bilden Methan

„Süddeutsche Zeitung“: Gute Pflanzen, böse Pflanzen

Max-Planck-Gesellschaft: Methan, Pflanzen und Klima