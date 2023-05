Heinrich Heine „Der Engländer“

18. Mai 2023

„Kein Mensch strebt nach Glück – nur der Engländer tut das“ (Friedrich Nietzsche)

von Harald Weber

Im Gedenken an meinen längst verstorbenen Freund Heinrich Heine erinnere ich an die Geschichte über den Engländer. Heute beschäftigt sich die ganze Welt mit dem Thema künstliche Intelligenz (KI). Die Frage nach Herzens- und Körperintelligenz wird jedoch nicht gestellt. Die KI wird ausschließlich mit dem Denken verglichen. Menschen sind aus Geist und Blut, da gibt es Wechselwirkungen. Es ist sehr einfach, bei sich selbst diese Dichotomie zu erkennen.

Heines Geschichte geht sinngemäß so: Als der erste Engländer auf seiner Insel unterwegs war, gab es noch keine Briten, aber viel schlechtes Wetter; man sitzt dann gern in der Studierstube. Er, der Engländer, nutzte die Zeit und erfand eine Maschine. Die sah genauso aus wie er und hatte auch Blut, also rote Flüssigkeit, Muskeln und Verstand, konnte laufen und sprechen und sich sogar vermehren, war also die materialisierte künstliche Intelligenz. Der Engländer war viel unterwegs und verließ auch die Insel, immer auf der Suche nach etwas. Die Maschine verfolgte ihn, denn sie bemerkte einen Mangel: Sie hatte keine Seele. Also verfolgte sie ihn und sagte: „Give me a soul, give me a soul“ – gib mir eine Seele. Der Engländer überlegte lange, was das denn sein solle, und hatte keine Idee. Er fühlte sich ein bisschen bedroht und verfolgt von der Maschine. Die Maschine hatte erkannt, dass es Leute gab, die eine Seele hatten, sonst wäre sie ja nicht auf die Idee gekommen, so etwas zu suchen. Sie erkannte das daran, dass diese Leute nur manchmal vernünftig waren. Offensichtlich suchten sie eher das Unvernünftige. Zum Beispiel taten sie gute Dinge für andere, obwohl sie einen persönlichen Nachteil dadurch hatten! Und sie glaubten an etwas „Unwissbares“. Sie gingen auch so weit, das „Unerklärliche“ zu würdigen, und gaben dem dann Namen wie Gott und Engel. Auch redeten sie von einem eigenartigen Gefühl, das sie Liebe nannten, über das man gar nicht richtig reden könne, was jedoch wertvoller sein solle als ein Orgasmus. Der Engländer und die Maschine wiederholten die Wörter tausendfach, aber da war nichts – es gab für die beiden nichts zu erleben. Diese Leute liebten auch die Wahrheit und konnten dafür untergehen. Wenn man sie beobachtete, dann bekamen sie beim Erkennen von Wahrheiten so komische Glücksgefühle. Sie sagten, das sei zeitlos, also ohne Zeit, unmittelbar, nur Gegenwart. Außerdem waren sie zur Intrige unfähig. Ungeheuerlich! Das ging sogar so weit, dass diese Leute mit Seele sich an Verträge hielten, obwohl diese für sie nachteilig waren –nur weil sie unterschrieben worden waren. Manchmal wurden die Verträge sogar nur wörtlich und per Handschlag abgeschlossen. Es wäre ganz einfach, die Vereinbarung zu bestreiten. Manche ließen sich sogar lieber umbringen, als diese Seele zu verraten. Der Engländer, nun war er Brite geworden, zog überall auf der Welt herum und versuchte, diese ominöse Seele zu erforschen. Im Guten, indem er durch Nachfragen Erklärungen dafür findet, ist ihm das nicht gelungen, also versuchte er es mit Gewalt. Dabei fand er ja auch einige Völker, bei denen dieses Wesen weitverbreitet war, sonst hätte er ja auch sagen können: So etwas gibt es nicht.

So kam es, dass er auf diesem Wege seine Sprache verlor. Die Forschung, unter anderem von Prof. Dr. Josef Reichholf, hat herausgefunden, dass sich Sprache nicht zur Verständigung entwickelt hat, sondern um Missverständnisse und Grenzen zu erzeugen. Um sich in der Gruppe gegenüber dem Feind erfolgreich abzusprechen, durfte dieser nichts verstehen. Nun sprechen alle Menschen auf der Welt Englisch, die Sprache ist somit entblößt, verloren. Der Engländer kann sich nun gar nicht mehr verbergen. Er hat die Seele nicht gefunden und irrt im Gefolge seiner Maschine noch immer auf der Welt herum. Er hat sich inzwischen ein großes Land mit besserem Wetter angeeignet und lebt nun dort. Wir können gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Es besteht jedoch eine Gefahr, denn es ist eine menschliche Unart, die insbesondere Kindern eigen ist, dass man etwas, das andere glücklich macht und man selbst nicht versteht, dann gerne zerstört.

Die Maschine hat Körper, Blut und Seele gesucht, denn sie war reine künstliche Intelligenz, eben KI. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass sich ein Teil ihres Geistes abgetrennt und selbständig gemacht hat und als solcher dann in menschliche Gehirne eingedrungen ist. Hier ein Beispiel dafür:

Jean-Jacques Rousseau (gesprochen: Scho Schak Rosso) war Franzose, der gern auf dem Genfer See herumruderte. Dort trafen ihn Geistesblitze, so Ideen. Und nun suchte er nach Körper für diese Ideen, denn diese waren wirklichkeitslos. Es war reiner Geist ohne Alkohol. Der Franzose – oder war er Schweizer? – brauchte wirkliche Menschen, in deren Körper sich sein Geist einnisten konnte. Nun, da der Geist eben Geist ist, konnte er auch ohne den Körper von Rosso auskommen und so lange weiter schweben, bis Maximilian Robespierre 1758 auf die Welt kam, in dessen Körper er sich dann ausbreitete. Geist oder Virus ist kurzlebig. Robespierre verstarb schon 1794 an einer bis dahin unbekannten Krankheit, die Dr. Joseph-Ignace Guillotin als Erster entdeckte.

„Habt ihr Acht gegeben, welche Menschen am meisten Wert auf strengste Gewissenhaftigkeit legen? Die, welche sich vieler erbärmlicher Empfindungen bewusst sind, ängstlich von sich und an sich denken und Angst vor anderen haben?“ (Friedrich Nietzsche)