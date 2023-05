Der Einkommensinvestor Princess Private Equity Holding

07. Mai 2023

Finanzheuschrecke mit Fokus auf Mittelstandsbeteiligungen

von Luis Pazos

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Sagt mal, wo kommt ihr denn her?“ lautet die wohl bekannteste Frage der deutschsprachigen Musikgeschichte. Getextet und intoniert hat sie im Jahr 1977 der kürzlich in Breda verstorbene Petrus Kartner, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Vader Abraham. Die Rede ist natürlich vom „Lied der Schlümpfe“. Die Antwort seiner kleinen blauen Freunde – „aus Schlumpfhausen bitte sehr“ – reflektiert die örtliche Ausgestaltung der phantastischen Welt durch ihren Schöpfer, den belgischen Autor und Zeichner Peyo.

In ihrer physischen Manifestation hingegen entspringen die Comicfiguren, die vermutlich nahezu jedes Kinderzimmer der reiferen Leserschaft bevölkert haben, seit jeher den Kunststoffspritzgussmaschinen der Firma Schleich. Das 1935 in Schwäbisch Gmünd gegründete Unternehmen wiederum ist beim heutigen Nachwuchs zum einen für ihre qualitativ hochwertigen, handbemalten Tierfiguren als auch Fantasy-Wesen bekannt und damit zum siebtgrößten Spielzeughersteller der Republik avanciert. Die nicht börsennotierte Firma wiederum gehört seit mittlerweile vier Jahren mehrheitlich der Princess Private Equity Holding.

Die auf der britischen Kanalinsel Guernsey domizilierte Beteiligungsgesellschaft ist ein Musterbeispiel für ihr namenspendendes Geschäftsmodell, nämlich außerbörsliche Eigenkapitalengagements (in Abgrenzung zu entsprechenden Fremdkapitalfinanzierungen respektive Private Debt). In bundesrepublikanisch-sozialdemokratischer Diktion handelt es sich mithin um eine klassische Heuschrecke. Berühmt gemacht hat das Insekt der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering im November 2004: „Wir müssen denjenigen Unternehmern, die die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputtgehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben.“ Angesichts dieses ökonomischen Analphabetentums kamen seinerzeit sogar die fünf Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten nicht um eine Korrektur herum.

Doch zurück zur Princess Private Equity. Aktuell hält das Unternehmen über 50 Direkt- und 20 Fondsbeteiligungen. Neben der Schleich GmbH finden sich Anteile am Energiedienstleister Techem, dem Arzneimittelhersteller Stada, dem Luxusuhrenhersteller Breitling und Axel Springer im Portfolio – um einige hierzulande bekannte Marken zu nennen. Ein gutes Drittel machen europäische Unternehmen aus, über die Hälfte der Beteiligungen stammt jedoch aus Nordamerika. Im Branchenmix sind die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter, Industrie und IT überproportional stark vertreten. 60 Prozent der Beteiligungen sind höchstens fünf Jahre alt, investiert wird in etablierte Unternehmen (Buyout-Strategie) und das fast ausschließlich mit Eigenkapital. Zuletzt wurde das Portfolio mit circa einer Milliarde Euro bewertet, an der Börse wird das Unternehmen jedoch lediglich mit etwa 622 Millionen Euro bepreist – ein Abschlag von über einem Drittel!

Dieser dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass der bis dato recht vorbildliche Dividendenzahler die Ausschüttung für das zweite Halbjahr 2022 aufgrund der davongelaufenen Kosten für Währungsabsicherungsgeschäfte gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt hat. Nach wie vor verfolgt das Management „das langfristige Ziel, in jedem Geschäftsjahr fünf Prozent des Nettoinventarwerts (Net Asset Value, NAV) über halbjährliche Dividenden auszuschütten“. Apropos Management, dieses wird extern durch die Partners Group Holding gestellt, die dafür eine vergleichsweise bescheidene Gebühr in Höhe von 1,5 Prozent des NAV pro Jahr in Rechnung stellt. Der Schweizer Vermögensverwalter, 1996 von drei Goldman-Sachs-Bankern gegründet, die nach wie vor je fünf Prozent an der Gesellschaft halten, ist selbst börsennotiert und betreut institutionelle Kunden (vor allem Pensionskassen) und vermögende Privatanleger.

Handelbar ist die Princess Private Equity Holding an der London Stock Exchange (LSE). In Euro notiert das Papier unter dem Kürzel PEY, in Britischen Pfund unter dem Kürzel PEYS. Die internationale Wertpapierkennnummer lautet GG00B28C2R28. Eine gehörige Portion Gleichmütigkeit sollten Anleger allerdings mitbringen, denn wie bei allen Private-Equity-Gesellschaften schwankt auch der Kurs des hier vorgestellten Titels beträchtlich. Allein in den vergangenen zwölf Monaten reichte die Spanne von 7,80 bis 13,40 Euro, in der Weltfinanzkrise ging es in der Spitze gar um 78 Prozent abwärts. Langfristinvestoren wurden im Gegenzug mit überproportional hohem Total Return entlohnt!

