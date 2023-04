Deutschlands Energiepolitik Die zwei Prozent Paranoia

20. April 2023

Über die neudeutsche Ökoromantikbewegung

von Burkhard Voß

Die deutsche Energiepolitik hat ihren Zenit am Himmel der Moral erreicht. Auch ist sie nachhaltig, spannend und wohldurchdacht. Und erst ihre Effizienz! Der Anteil Deutschlands an den globalen CO2-Emissionen liegt bei zwei Prozent. Genau um diese zwei Prozent geht es. Gerade jetzt, da grüne Politiker nicht nur die Betriebshandbücher von Leo 2 unter ihre Kopfkissen packen, sondern auch „Die Spiegel“-Kinderausgabe „Wie du jetzt schon die Welt retten kannst. Dein täglicher Kampf gegen CO2“. Denn es ist ein Kampf – wie bei Shakespeare: Es geht um Sein oder Nichtsein, ich klebe, also bin ich. Danach lasse ich die Klebe von Polizisten lösen, mich durch die Gegend schleppen, und zur Belohnung darf ich dann in den öffentlich-rechtlichen Medien der depperten deutschen Masse sagen, wo es klimapolitisch gefälligst langzugehen hat.

Renaissance der deutschen Romantik, einfach herrlich! Zwei Prozent bewirken zwar so gut wie nix, aber je weniger etwas wirkt, umso inbrünstiger der Aktivismus.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) wird zwar nicht mehr gelesen – wahrscheinlich haben die Anti-CO2-Ritter von Gottes Gnaden auch noch nie etwas von ihm gehört –, aber eine seiner Maximen leben sie voll aus: Wenn eine Theorie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt – umso schlimmer für die Wirklichkeit. Da ist man fast schon bei einem Propaganda-Artisten des 20. Jahrhunderts, Originalzitat: „Möglichkeiten interessieren uns einen Dreck, wir wollen das Unmögliche.“ Dieser deutsche Totalitarismus war ja auch zum Teil eine Jugendbewegung, und auch in Teilen von Fridays for Future finden sich durchaus totalitäre Tendenzen … aber lassen wir das.

Erfreuen wir uns doch an dem absolut sauberen Gewissen der Klimaaktivisten. Der Weg zur Hölle war schon immer mit guten Vorsätzen gepflastert. Rutscht man auf den Pflastersteinen aus, kommt man noch nicht mal in die Hölle, sondern zunächst in die Realpolitik. Anders ausgedrückt: Wenn die Stromerzeugung durch alternative Energien zusammenklappt, lässt man die Drecksarbeit mit Atomkraftwerken eben durch die Polen erledigen. Den dadurch erzeugten Strom importiert man nach Deutschland, spaltet im Bewusstsein die wahre Erzeugung des Stromes ab, poliert die Solarzellen auf dem eigenen Dach, freut sich auf den nächsten grünen Parteitag und hat das global reinste Gewissen. Geht doch. Nur … ein gutes Bewusstsein zu haben, ist auf die Dauer langweilig. Bisschen Bewegung gehört dazu. Am liebsten im Elektro-SUV, mit dem man die Öko-Blagen zur nächsten Klebedemo karren kann. Was jetzt kommt, ist übrigens kein Scherz: Die Batterien von Elektroautos benötigen für ihre Erzeugung pro Kilowattstunde bis zu 165 Kilogramm CO2. Ein Elektroauto muss somit zwischen 100.000 und 150.000 Kilometer fahren, um durch den fehlenden CO2-Ausstoß den zu seiner Herstellung benötigten zu kompensieren.

Aber was sind schon Zahlen, was sind Fakten? In der neudeutschen Ökoromantik zählt nur die Idee, die gute moralische Idee, die mit Zahlen, Logik und Fakten – igittigitt – nichts zu tun haben will.

Im Fieber ökologisch korrekter Lebensweisen kann der Alltag ganz neu entdeckt werden. Neue Lebensformen entwickeln sich: Beispiel Landwirtschaft, Massentierhaltung. Der Fleischkonsum der Deutschen ist den Grünen sowieso ein Dorn im Auge. Die CO2-Ausdünstung durch Massentierhaltung auf deutschem Boden abzuschaffen, ist total easy. Schon seit geraumer Zeit setzen sich Insekten als Grundnahrungsmittel immer mehr durch. Insektenburger statt Veggiburger. Oder Schwarzwälder Kirschtorte mit gerösteten Termiten aus Mali, Niger, Tschad, Sudan. So ’ne Torte rettet das Weltklima, leistet obendrein noch Entwicklungshilfe und sorgt für gesunde Ernährung. Bon Appétit!