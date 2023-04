Filmindustrie in Deutschland Der Traum eines libertären Blockbusters

09. April 2023

Wieso er in einem „freien Land“ unmöglich ist und was stattdessen ginge

von David Anders

Artikel aus ef 231, April 2023.

Deutschland und wie man darin die Welt sieht … es ist regelmäßig am Sonntagabend zu bestaunen. Nicht in den einschlägigen Talkshows, sondern im Tatort, der seit Jahrzehnten dominierenden Krimireihe des Landes, bis heute mit soliden Quoten, hin und wieder gar ein Straßenfeger. Der Blick in ein paar jüngere Folgen gibt Auskunft darüber, mit welchen Themen und Konstellationen man heute in der Branche erfolgreich ein Drehbuch verkauft. Er steht repräsentativ für alle anderen Krimireihen, für nahezu jedes Drama, für Spannungsstoffe aller Art.

Vermieter und Hooligans

Im Dortmunder Tatort vom Januar mit dem Titel „Du bleibst hier“ hat es als Mordopfer einen Immobilienunternehmer erwischt, der „mehrere Altbauten im Kreuzviertel“ erworben hatte, um „die dortigen Mietwohnungen zu sanieren und als luxuriöse Eigentumswohnungen lukrativ zu vermarkten“, wie sich in der Zusammenfassung auf tatort-fans.de nachlesen lässt. Der gute Kiez steht gegen den bösen Kapitalisten, den sogar „seine Noch-Ehefrau Natalja“ als „Arschloch und Geizkragen“ bezeichnet. Im Februar durften wir alle erleben, wie das Format „WDR Satire“ ein Meme postete, das sämtliche Vermieter als „Ratten“ diffamierte. Ein „Witz“, der sogar das eigentlich linke Portal „Ruhrbarone“ angewidert reagieren ließ, doch dieser Hoffnungsschimmer sei nur nebenbei erwähnt. Gemeinhin gilt im Lande: Mieter gut, Vermieter böse, und wer es so in einen Krimi schreibt, bleibt auf der sicheren Seite. Ebenfalls böse sind selbstverständlich Hooligans, die sich abseits staatlichen Zugriffs treffen, um sich gegenseitig aus freiem Willen in den Kampf zu stürzen. Das Opfer des Saarbrücker Tatorts „Die Kälte der Erde“ machte bei einer dieser Gruppen mit, deren „größter und gemeinsamer Feind die Polizei“ ist. Das gilt auch für linksextreme Autoanzünder während G20-Gipfeln oder die „Partyszene“, die Notfallfahrzeuge entglast und Sanitäter verprügelt, ohne dass diese sich freiwillig dem Match gestellt hätten, doch sich auf Fußballschläger zu fokussieren, verkauft ein Drehbuch bei den Öffentlich-Rechtlichen sicher besser.

Schwule Jugendliebe und grausame Geschichte

Oder sehen sie doch hin, die Sender, ins gleißende Licht der Wirklichkeit? Der Berliner Tatort „Das Opfer“ vom vergangenen Dezember spielt immerhin im Milieu der kriminellen Clans und lässt sie kaum in gutem Licht dastehen. Den emotionalen Kern der Geschichte bildet allerdings die jugendliche Vergangenheit des Kommissars und des ermordeten Undercover-Ermittlers, denn „das mit Maik war für Karow nicht einfach eine normale Freundschaft unter Schuljungen“, wie wir auf der offiziellen Seite aller Tatorte lesen, „die beiden eher ruhigen Einzelgänger“ kamen sich als Teenager damals „im Arbeitszimmer von Karows Vater“ nahe, „hörten dort neue Platten (West-Musik!), begutachteten dessen Münzsammlung, bestaunten die Zeichnungen des graphisch begabten Maik – und küssten sich schließlich“. Na bitte, die Kurve gekriegt.

Der Ludwigshafener Tatort „Lenas Tante“ überrascht mit einem Altenheimbewohner als Mordopfer, umgebracht „durch eine Überdosis Insulin“. Die Spur zu den Gründen der Tat am unglaublich subtil benannten „Herr Herrweg“ führt – wir ahnen es schon bei einem 90-Jährigen – „in die Untiefen deutscher Geschichte“.

Der Tatort und sämtliche seiner artverwandten Produktionen sind Ergebnisse rundfunkgebührengestützter Ideologieproduktion. In den privaten Sendern sieht es allerdings kaum besser aus, denn der sich als Heilmittel für diese Gesellschaft ausgebende Giftcocktail aus Political Correctness und „woker“ Säkularreligion durchsetzt alle Massenmedien. Filme für das ältere Publikum sind davon ebenso geprägt wie Jugendsparten und das Kinderfernsehen. Doch was, wenn unsereins, die Freunde der Freiheit, mit gleicher Münze gegensteuerten? Was, wenn es möglich wäre, einen richtig guten Film oder gar eine ganze Serie zu drehen, in der die Helden freiheitlich sind und die Schurken staatstreue Etatisten und Umverteiler? Was, wenn viele sich heimlich nach so etwas sehnen und es in den Köpfen und Seelen des Publikums einschlagen würde wie eine befreiende Bombe?

Die Klimakleberin – ein libertärer Blockbuster

Die Vision, sie kam von Martin Moczarski, seines Zeichens ef-Stammspieler, geliebter Co-Host des Dachthekenduetts und der Mann, der durch seine „Kurze Wortmeldung“ täglich den wichtigsten Angriff auf die Freiheit dokumentiert. „Wir brauchen einen ‚libertären‘ Film“, schrieb er mir im Messenger, „vielleicht eine Liebeskomödie, mit Action-Elementen und mindestens einem wirklich prominenten Darsteller.“ Meine Neugier war mehr als geweckt, als ich seine Synopse las. „Die Klimakleberin“ solle der Film heißen und während ein Tatort aus dem gleichen Titel einen Plot stricken würde, in dem die zunächst empörten Eltern ihrer klimaklebenden Tochter gegenüber am Ende großes Verständnis entwickelten, ginge es in Moczarskis Drehbuch ganz anders zu. „Eine junge Frau aus dem Speckgürtel einer deutschen Großstadt“, die nichts anderes kennt als ihr Milieu „aus grüner Jugend, Fridays for Future, Wokisten und Genderaktivisten“, macht zwar alles engagiert mit, „stellt aber immer wieder fest, dass ihr ganzes Umfeld irgendwie verlogen ist“. Auftritt des männlichen Protagonisten, „ein Libertärer“, ein „Bad Guy, der all die schönen libertären Dinge tut: Bitcoin kaufen, Steuern hinterziehen, Sticker mit ‚Socialism kills‘ in linken Szenevierteln aufkleben und sich an den Meme-Kriegen beteiligen“. Aus einer zunächst innig gepflegten Feindschaft entwickelt sich „ein zartes Pflänzchen der Zuneigung, weil er, der Bad Guy, sie, die junge Frau, immer deutlicher auf ihre Lebenslügen hinweist, die sich dann auch in ihrem Leben mehr und mehr bestätigen“. Die Nebenfiguren seien an dieser Stelle nicht verraten, sie treiben als Salz in der Suppe die Bigotterie und Doppelmoral der linksgrünen Schickeria böse und kurzweilig auf die Spitze. In spiegelbildlicher Weise zur Propaganda des Tatorts und all seiner Brüder im Geiste stünde hier die libertäre Szene als „sympathische, intelligente, fleißige, ehrliche Leute“ da, „die gerne ein gutes Leben führen und den Staat aus guten Gründen scheiße finden“, die staatstreuen Weltverbesserer wiederum als heuchlerische Narzissten und Charakterkrüppel.

Die Brandmauer der Gremien

Als jemand, der sich in der Branche einigermaßen auskennt, möchte ich nun die Frage behandeln, ob es möglich wäre, in einem angeblich freien Land einen solchen Film auf Top-Level zu drehen. Zunächst einmal gilt abseits von großem Effektaufwand und Science-Fiction für ganz normale Filme von rund 90 Minuten die Faustregel: eine Million, wenn sie fürs Fernsehen entstehen sollen, und eher das Doppelte bei einer Kinoproduktion. Möchte man einen echten Star, können die Kosten weiter steigen. Wer legt nun dieses Geld auf den Tisch? Die kurze Antwort lautet: Sie. Egal, welchen Weg der Stoff im Detail geht, am Ende sind Sie es. Nicht nur über die Rundfunkgebühr, sondern auch über die Steuer. Nehmen wir an, der Film soll für das Fernsehen entstehen. Als Drehbuchautor träten Sie gemeinsam mit einer Produktionsfirma an die Redaktion eines Senders heran, denn ein alleine anklopfender Autor mag einen noch so überzeugenden Stoff haben, irgendjemand muss ihn produzieren. Neben sendernahen Produktionsfirmen sind dies in den meisten Fällen große oder kleinere private Häuser wie etwa die Constantin Film, die UFA GmbH oder auch Barefoot Films, die Produktionsfirma von Til Schweiger. Als ausführende Organe haben diese aber auch nicht die besagten Millionen im Safe liegen, sondern stellen ihre Filme meist auf das finanzielle Fundament der offiziellen staatlichen Filmförderung. Neben der zentralen Filmförderungsanstalt (FFA) als Bundesanstalt des öffentlichen Rechts betreibt jedes Bundesland seine eigene regionale Filmförderung. Achten Sie mal im Vorspann auf die Einblendungen der Logos. „Gefördert durch …“ wird dort stehen und schließlich ein ganzer Reigen von Instanzen wie Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW oder Hessische Filmförderung. Die Produktionsfirmen holen sich ihre Gelder aus diesen Töpfen in verschiedenen Modellen der Rückzahlung oder der Reinvestition bei Erfolg. Mitnichten dienen diese Gelder übrigens dazu, kulturell schwere Kost zu unterstützen, die sich ohne Subventionen kaum am Markt halten könnte – Erfolg bei den Anträgen haben meistens auch noch jene, die das Geld erwiesenermaßen wieder hereinholen. „Meistens bekommt man Förderung, wenn man schon mal Förderung bekommen hat“, sagt Produzent und Horrormagazin-Herausgeber Kevin Zindler auf der Seite politikjam richtig, „und man muss eben Stoffe einreichen, die, zumindest in Deutschland, die Gremien auch gut finden.“ Eine Mischung aus personellem Geklüngel und der Anpassung an den Zeitgeist. Und wie freiheitlich dieser sein kann, wenn schon die gesamte Infrastruktur selbst unfreiheitlich ist, kann man sich denken.

Wege zum Geld

Neben den ungeschriebenen Gesetzen ist die regionale Filmförderung davon abhängig, dass der Film auch einen Bezug zum jeweils fördernden Bundesland herstellt. Wobei „Bezug“ ein Euphemismus dafür ist, dass im Rahmen der Produktion eben möglichst viel Geld in der Gegend bleibt, als praktische Wirtschaftsförderung für örtliche Hoteliers, Fahrzeugverleiher, Ausstatter und Dienstleister aller Art. Inhaltlich treibt das häufig absurde Blüten. Unvergesslich etwa, wie ein später, nachträglicher Film zur Nullerjahre-Erfolgsserie „Berlin, Berlin“ im Jahre 2020 die meiste Zeit im Harz spielte, ohne dass die Handlung diese „absurde Roadtripthematik“ (Deutschlandfunk Kultur) hergegeben hätte. Sie wurde an den Haaren herbeigezogen, um die regionale Förderung mitnehmen zu können.

Die einzigen beiden anderen Möglichkeiten, in Deutschland an Gelder zu kommen, sind das Product Placement und das Crowdfunding. Letzteres besteht darin, auf Plattformen wie crowdfunding.de oder startnext.com Gelder von privaten Förderern einzusammeln. Eine Methode, die recht erfolgreich von Musikern oder kleineren Gründern angewendet wird. Die für eine A-Produktion im Filmbereich nötigen Budgets lassen sich damit nicht sammeln. Product Placement privater Unternehmen wiederum spült ordentliches Geld in die Kasse, wenn der Kommissar im Audi vorfährt oder die Männerfreunde ganz zufällig immer bei McDonald’s einkehren. Allerdings buchen sich derlei Unternehmen nur bei Filmen ein, denen eine breite Ausstrahlung im TV oder ein solides Millionenpublikum im Kino sicher ist, womit sich auch hier die Katze in den Schwanz beißt. Dennoch sind beide Methoden einigermaßen freiheitlich, da bei der einen private Förderer und bei der anderen Unternehmen freiwillig entscheiden, ob sie das Investment tätigen wollen.

Wie könnte es gehen?

Was wird nun also aus „Die Klimakleberin“, der turbulenten Liebeskomödie, in der eine junge Aktivistin dem Charme und der Aufrichtigkeit eines libertären Helden verfällt? Wir müssen konstatieren – in einem westlichen Land der Freiheit, für die am Hindukusch und jetzt im Donbass Männer gefallen sind, ist es praktisch unmöglich, auf etabliertem Level einen Film zu drehen, der den herrschenden Narrativen widerspricht. Denn nehmen wir an, es gäbe einen reichen Mäzen, der diesen Film zu 100 Prozent finanziert – welcher deutsche Sender würde ihn ausstrahlen? Welcher Kinosaal ihn angstfrei spielen, die zu erwartenden Antifanten vor der Tür und die mediale Vernichtung ignorierend?

So bleiben uns für diesen Traum genau zwei Möglichkeiten. Erstens: Wir finden einen reichen Mäzen und sorgen dafür, dass der Film seine Ausstrahlung in Österreich bei Servus TV findet. Zweitens: Wir produzieren das gute Stück, unterstützt durch offenes Crowdfunding auf den Plattformen sowie internes in interessierten Kreisen, als reine Independent-Produktion, dafür mit viel Charme und vor allem – es klingt fast links – zur völlig freien Verbreitung ohne jede Profitabsicht.

Der Gewinn soll in der Eroberung der Herzen bestehen, im endgültigen, erleichterten Aufatmen all jener, die ähnlich denken und den Film entdecken, auf allen Plattformen, in allen sozialen Medien, begleitet von Shorts und Clips, die einzelne Szenen als libertäre Meme verbreiten. Was sagen Sie?

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.