Neuwahl des schottischen Ersten Ministers Wokismus ist stärker als Sezessionsstreben

08. April 2023

Für Mehrheit der SNP ist die Reinheit ihrer neulinken Ideologie wichtiger als die Unabhängigkeit von Großbritannien

von Robert Grözinger

Aus dem, was gerade in Schottland passiert ist – nach neun Jahren im Amt trat die Erste Ministerin Nicola Sturgeon urplötzlich zurück und die regierende SNP wählte Ende März mit Humza Yousaf erstmals einen Muslim zu einem Regierungschef in Großbritannien –, können wir zwei Lehren ziehen: die eine über Sezessionen im Allgemeinen, die andere über den woken Wahn im Besonderen. Interessanterweise hat in diesem Fall die letztere Sache in mehrfacher Hinsicht etwas mit dem vorläufigen Scheitern der ersteren zu tun.

Fangen wir mit dem Sezessionsprojekt an. Vor neun Jahren fand in Schottland ein Referendum über die Unabhängigkeit vom Rest Großbritanniens statt. Bekanntlich ging es 55 zu 45 Prozent gegen die Abspaltung aus. Wie kam es überhaupt so weit, dass eine ernst zu nehmende sezessionäre Kraft in Schottland entstanden ist? Mit einem Wort: Eine etablierte probritische Partei, nämlich Labour, hatte sich selbst ausgetrickst.

Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine Bewegung und Partei – die Scottish National Party oder SNP –, die eine Sezession Schottlands anstrebt. Bis zum Ende des Jahrhunderts führte sie ein Schattendasein. Es gelang ihr zwar, eine Handvoll Sitze im Parlament in der Hauptstadt London zu erringen – ein eigenes Parlament hatte Schottland damals nicht –, das war’s dann aber auch schon. Ansonsten dominierte im hohen Norden der Insel seit Langem die Labour-Partei.

Als 1997 nach 18 Jahren Thatcher/Major-Regierung in London der Sozialdemokrat Tony Blair an die Macht kam, hatte Labour die vermeintlich schlaue Idee, in ganz Großbritannien bundesländerähnliche Regionen zu etablieren, die selbstverständlich mit Parlamenten und allem Pipapo ausgestattet sein würden: Ein neues Eldorado für die Ausbeuterklasse. Gleichzeitig ein Knochen für separatistische Wähler in Schottland, um sie in dieser Labour-Hochburg weiter bei der Stange zu halten. Während in England die Idee der Regionalisierung auf Unverständnis stieß und scheiterte, war die Mehrheit in Schottland und Wales für eine, wie man es hier nennt, „Devolution“.

Labour glaubte außerdem, auf diese Weise eigene neue Machtbasen bauen zu können. In Wales gelang das. Seit Einrichtung des Parlaments in Cardiff ist die Landesregierung fest in der Hand der Roten. Anders in Schottland. Nach Etablierung des Parlaments in Edinburgh regierte Labour, in Koalition mit den Liberal Democrats, nur zwei Legislaturperioden oder acht Jahre lang. Im Jahr 2007 übernahm die SNP die Macht, zunächst als Minderheitenregierung, ab 2011 mit einer Parlamentsmehrheit.

Die so mit Amtsbonus und Regierungsmacht ausgestattete SNP eroberte immer mehr schottische Sitze auch im Londoner Parlament. Sie reduzierte bei der UK-weiten Wahl von 2015 die sonst etablierten Parteien Labour, Liberal Democrats und Konservative auf nur je einen schottischen Sitz. Die Konservativen, mit ihren Hochburgen im Süden, konnten den Verlust verschmerzen. Nicht aber Labour, für die es ohne die schottischen Sitze seither unmöglich gewesen ist, in London auch nur in die Nähe der Parlamentsmehrheit zu kommen. Die traditionelle Partei der Linken, die ihre Machtbasis hatte ausweiten wollen, hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Der Wirt, also die SNP, errang seine Hegemonie mit Hilfe des Verhältniswahlrechts für das schottische Parlament. Dieses Wahlrecht erlaubte es der Separatistenpartei, Labour niederzuringen, indem sie die Sozialdemokraten politisch links und „progressiv“ überholte. Mehr Umverteilung, mehr staatliche Eingriffe und zuletzt auch mehr „Diversität“ und „Wokismus“ waren die Zauberformeln. Damit warb die SNP den linken Flügel der schottischen Labour-Wählerschaft ab.

Doch dann, Anfang dieses Jahres, folgte der Zusammenprall des schottischen Wokismus mit der Realität. Nämlich als ein zweifach verurteilter Vergewaltiger, der sich plötzlich als Frau identifizierte, beantragte, in ein Frauengefängnis überführt zu werden. Die Wortakrobatik der SNP-Politiker wurde abenteuerlich: Gefragt, ob der Verurteilte ein Mann oder eine Frau sei, bestanden sie auf das Wort „rapist“ – also Vergewaltiger, das im Englischen geschlechtsneutral klingt. Ein Zeitungskommentator witzelte, in Schottland gäbe es nun drei Geschlechter: Männer, Frauen und Vergewaltiger.

Über diesen Wahn, so wird landauf, landab offen gemunkelt, stürzte die „Erste Ministerin“ Nicola Sturgeon. Denn die SNP hatte kurz zuvor ein Gender-Selbstidentifikationsgesetz verabschiedet. Das Gesetz wurde zwar sofort von London einkassiert, weil es dem im ganzen Königreich geltenden Gleichberechtigungsgesetz – worin die Schutzräume für Frauen geregelt sind – widerspricht. Die SNP wollte aber dieses Gesetz über die Gerichte trotzdem durchsetzen. Dann brachte der Antrag des Vergewaltigers die Regierung Sturgeon in große Verlegenheit. Ihre Unterstützer hatten bis zu dessen peinlichem Ansinnen erklärt, dass das Argument, manche Männer könnten ein solches Gesetz ausnutzen, eine bösartige Unterstellung und überhaupt transphob sei. Der Antrag des Insassen wurde aber abgelehnt.

Kurz vor ihrer Rücktrittsankündigung wurde Sturgeon live im Fernsehen gebeten, diese Wende zu erklären. Zum ersten Mal in ihrer politischen Karriere stolperte die sonst sehr selbstbewusst auftretende Dame, die seit 2014 Erste Ministerin war, über ihre Worte und bekam kaum einen vollständigen, verständlichen Satz heraus – siehe Link unten. Sturgeons Umfragewerte, und die der Partei, sackten ab. Wenige Tage später gab sie ihren Rücktritt bekannt. Andere Faktoren werden ebenfalls eine Rolle gespielt haben, etwa das Bekanntwerden des Missmanagements durch den Partei-Generalsekretär, der zufällig ihr Ehemann ist. Aber das Genderidentifikationsgesetz und das Hin und Her über die Anerkennung eines Vergewaltigers als Frau waren vermutlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Der von der SNP-Führung und dem schottischen Establishment bevorzugte Nachfolger Sturgeons war und ist Humza Yousaf, ein Enkel pakistanischer Einwanderer. Die Unterstützung erhält der 37-jährige nicht zuletzt deshalb, weil er trotz seiner Herkunft und Religion voll auf den woken Zug aufgestiegen ist. Böse Zungen sagen dem ehemaligen Minister für europäische Angelegenheiten, dann Minister für Transport, dann Minister für Justiz und schließlich Minister für Gesundheit nach, er sei in seiner Karriere stets die Treppe „heraufgefallen“. Auch, dass man ihm hinter seinem Rücken den Spitznamen „Useless“ gibt. Das libertär angehauchte britische Online-Magazin „Spiked“ nennt Yousaf, der laut Wikipedia direkt von der Universität als Mitarbeiter eines Abgeordneten in die Politik ging, den „Clown Prince“ Schottlands. Dass er zu Fauxpas neigt, bewies er vor Kurzem, als er während eines Empfangs vorwiegend weiblicher ukrainischer Flüchtlinge in die Runde fragte, wo denn all die Männer seien.

Die wirkliche Überraschung kam mit der führenden Gegenkandidatin, Kate Forbes, die bis zur Nachfolgewahl trotz ihrer relativen Jugend – sie ist 32 Jahre alt – immerhin Finanzministerin des Landes war. Laut Wikipedia arbeitete sie zwei Jahre als Bankrevisorin, bevor sie in die Politik ging. Sie ist außerdem überzeugte Christin. So überzeugt, dass sie sagte, sie hätte, wenn sie damals schon im Parlament gewesen wäre, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Yousaf, der damals bereits Abgeordneter war, fehlte interessanterweise bei der Abstimmung. Darüber hinaus sagt Forbes, eine Transgender-Frau sei „ein biologischer Mann, der sich als Frau identifiziert“. Und dass ein Vergewaltiger keine Frau sein könne. Sie betonte vor der Nachfolgeabstimmung, dass sie als Regierungschefin keine Anstalten machen würde, die Regelung über die gleichgeschlechtliche Ehe rückgängig zu machen. Trotzdem gab es nach ihren Äußerungen sofort einen großen Aufschrei. Die schottischen Grünen, die derzeit mit der SNP koalieren, kündigten den Auszug aus der Regierung an, sollte Forbes gewinnen.

Für die Öffentlichkeit außerhalb Schottlands überraschend war vor allem, dass eine Christin wie Kate Forbes überhaupt in der letztens so hyperwoken SNP ist. Hier zeigt sich aber nichts weiter als eine allgemeine Begleiterscheinung von Sezessionsbewegungen: Die Sezession steht normalerweise an erster Stelle, dann erst kommen alle anderen politischen Punkte. So kann man es sogar beim Brexit beobachten. Es gibt jene, die seit dem Brexit mehr Freihandel und Deregulierung wollen, während andere Anti-EUler sich darauf freuen, jetzt mehr Subventionen und Verstaatlichungen vornehmen zu können. Das Interessante an den Begleiterscheinungen der Sturgeon-Nachfolgewahl ist daher, dass der Wokismus das Sezessionsbestreben übertrumpfte.

Es gab noch eine dritte Kandidatin: Ash Regan. Die ehemalige Staatssekretärin für öffentliche Sicherheit trat aus feministischen Gründen aus der Regierung aus, als diese ihr Gender-Identifizierungsgesetz durchsetzte. Anders als Forbes sieht sie sich als „progressiv“, aber auch „transkritisch“. Sie hatte, aus welchen Gründen auch immer, wenig Chancen.

Die Wahl, die in Form sogenannter „übertragbarer Einzelstimmengebung“ stattfand, endete mit 52 zu 48 Prozent der abgegebenen SNP-Mitgliederstimmen für Yousaf und gegen Kate Forbes. Wie gesagt: Er war der Kandidat des Establishments und die Medien entsprechend hinter sich. Forbes hatte die Medien und das Establishment voll gegen sich. Und trotzdem ging die Wahl nur knapp für Yousaf aus. Beobachtern wird dieses Ergebnis von Brexit-Referendum her bekannt vorkommen: In letzter Zeit gehen viele Wahlen und Abstimmungen in der westlichen Welt ähnlich knapp aus, wenn globalistischer Wokismus gegen gesunden Menschenverstand zur Abstimmung stehen.

Was dann geschah, ist überaus bezeichnend für den Wokismus allgemein. Das erste offizielle Foto, das Yousaf von sich im Amt veröffentlichte, war von ihm und seiner Familie, wie sie in Bute House, dem Amtssitz des Ersten Ministers Schottlands, nach Mekka gerichtet beten. Wir wissen alle, was in den Medien los gewesen wäre, wenn eine siegreiche Forbes sich in ähnlicher Pose am gleichen Ort hätte ablichten und dieses Bild hätte veröffentlichen lassen. Aber bei einem Muslim bleibt der woke Mob stumm und freut sich stattdessen still und leise über ein weiteres Symbol für den Niedergang der von ihm abgrundtief gehassten westlichen Zivilisation.

Was wird die Zukunft für Schottland bringen? Die SNP, deren ideologische Zerstrittenheit nun offenbar ist, ist politisch geschwächt. Labour wittert Morgenluft und hofft auf mehr Sitze sowohl im schottischen Parlament als auch in dem von Westminster, wo spätestens im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen. Eine schottische Sezession ist vorerst wohl in weite Ferne gerückt. Ein überforderter woke-muslimischer „Clown Prince“ wird sie kaum zustande bringen. Und: Im Zweifel ist das globalistische Projekt der Atomisierung und Realitätsverweigerung derzeit politisch stärker als das Sezessionsstreben, auch in Schottland.

Nachwort: Nach der Abgabe dieses Artikels wurde bekannt, dass Peter Murrell, der Ehemann der Ex-Regierungschefin Nicola Sturgeon und Generalsekretär der SNP, dieser Tage von der Polizei festgenommen und elf Stunden lang verhört wurde. Außerdem wurde das gemeinsame Haus und Anwesen des Ehepaars forensisch durchsucht. Die diesbezüglichen Hintergründe spielten daher beim Rücktritt Sturgeons vermutlich eine gewichtigere Rolle als bisher gedacht. Davon unberührt bleibt jedoch die Feststellung, dass der knappen Mehrheit der SNP-Mitglieder der Wokismus wichtiger ist als die Sezession.

„Daily Mail“: Nicola Sturgeon flounders on trans policy for female prisons