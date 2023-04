Der Einkommensinvestor Leggett & Platt

02. April 2023

Mit Bettfedern zum globalen Dividendenaristokraten

von Luis Pazos

Artikel aus ef 231, April 2023.

An traditionsreichen Konsumgüternherstellern mit durchgehendem operativen Geschäftsbetrieb herrscht beileibe kein Mangel. Selbst hierzulande nicht. Bis ins Jahr 862 reichen etwa die Wurzeln des Staffelter Hofs. Das in Kröv an der Mosel gelegene Weingut zählt damit sogar zu den weltweit ältesten Unternehmen. Im Brauwesen beansprucht die im Jahr 1040 gegründete Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan selbigen Titel für sich und verweist damit zahlreiche weitere heimische Biermanufakturen auf die Plätze. Im Dienstleistungsbereich trotzt hingegen die Privatbank Berenberg erfolgreich seit 1590 den periodischen Finanzkrisen und Bankenstürmen.

Deutlich jüngeren Gründungsdatums sind hingegen die Methusalems unter den börsennotierten Aktiengesellschaften. Auch unter diesen finden sich auffallend viele Unternehmen mit starken Marken aus der Nahrungs- und Genussmittelbrache. Philip Morris International, der nach wie vor größte Tabakkonzern der Welt, wurde 1847 in den USA gegründet, das englische Pendant British American Tobacco (BAT) im Jahr 1902. Die Kellogg Company nahm die Produktion von Frühstücksflocken 1906 auf. Der Brausegigant Coca-Cola liefert sein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk seit 1886 aus, der Dauerrivale Pepsi seit 1893.

Etwas dünner sieht es da im produzierenden Gewerbe aus, vor allem, wenn ein Unternehmen dieses Sektors ausschließlich Geschäftskunden bedient und ein vermeintliches Allerweltsprodukt herstellt. Während also William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, im Jahr 1883 seine erste Wild West Show aufführte, gründeten J. P. Leggett und sein Schwager C. B. Platt in Chartage, Missouri, das Unternehmen Leggett & Platt. Ein Hinweis für Serienfans: Das nach dem antiken Karthago benannte und an der Route 66 gelegene Städtchen liegt etwa zwei Autostunden vom Hauptschauplatz der Netflix-Serie „Ozark“ entfernt (siehe ef 222).

Das Ziel der Neugründung war es, eine selbst entwickelte, innovative Bettfeder, die zwei Jahre später auch patentiert werden konnte, zu produzieren und zu vermarkten. Das Produkt traf offensichtlich den Nerv der Zeit, da der Wohlstandsschub sich auch im Wunsch nach kommoderen Schlafmöbeln niederschlug. 1901 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, 1933 erfolgte die Ausweitung des Sortiments im Bettensegment um Rollbetten, Rahmen und Gitter. Das ist insofern bemerkenswert, als dass diese Produktoffensive auf dem Höhepunkt der Großen Depression erfolgte. 1967 erfolgte schließlich der Börsengang, 1970 wurde das Bettensegment um eine Büro- und Wohnmöbelsparte ergänzt.

Heute ist Leggett & Platt mit über 120 Standorten in knapp 20 Ländern vertreten und verfügt über drei Geschäftsbereiche: „Bedding Products“ mit den traditionellen Matratzen- und Bettkomponenten, „Furniture, Flooring, Textile“ mit Büro- und Wohnmöbelteilen sowie „Specialized Products“ mit technischen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt sowie Bauwirtschaft. Damit erwirtschaftete die Gesellschaft im vergangenen Jahr gut fünf Milliarden US-Dollar Umsatz sowie einen Vorsteuergewinn in Höhe von 539 Millionen US-Dollar.

Zuletzt wurden 66 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet, die sich damit über eine Dividendenrendite in Höhe von fünf Prozent pro Jahr und quartalsweise Zahlungen freuen konnten. Bemerkenswert sind zudem die Steigerungsrate und Konstanz der Ausschüttungen. Seit 1971 ist es Leggett & Platt gelungen, die Dividende zu erhöhen oder stabil zu halten, allein in den letzten fünf Jahren wurden die Zahlungen um durchschnittlich 4,2 Prozent per annum erhöht.

Einzig die Verschuldungsquote ist mit 69 Prozent nicht gerade konservativ bemessen, bewegt sich jedoch auf sektortypischem Niveau. Der Aktienkurs entwickelt sich dafür seit Emission konstant nach oben, legte allerdings im Zuge der Weltfinanzkrise als auch des Shutdown-Crashs jeweils den Rückwärtsgang ein. Handelbar ist Leggett & Platt an der NYSE unter dem Kürzel LEG, die ISIN lautet US5246601075. Darüber hinaus lässt sich der Titel an deutschen Handelsplätzen über die WKN 883524 ordern.

