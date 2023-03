Heinrich Heine „Französische Zustände 1832“

30. März 2023

Paris 16. Junius 1832

von Harald Weber

Warum ist es wichtig, diesen fast 200-jährigen Text von Heinrich Heine heute noch zu studieren? Weil da Sätze stehen, die zeitlos sind! Warum ist die Zeitlosigkeit wichtig? Weil wir sonst die heutige Wirklichkeit nicht richtig einordnen können.

Heine schreibt: „Die Aristokraten möchten lieber abhängig werden von dem niedrigsten Bettler und Lumpengesindel als von jenem wohlhabenden Mittelstand, der nicht so leicht zu bestechen ist, und der für sie auch keine so tiefe Sympathie fühlt wie der Pöbel. Letzterer ist jenen Hochgeborenen wenigstens wahlverwandt; sie haben beide, der Adel und der Pöbel, den größten Abscheu von gewerbfleißiger Tätigkeit; sie streben vielmehr nach Eroberung des fremden Eigentums oder nach Geschenken und Trinkgeldern für gelegentliche Lohndienerei; Schuldenmachen ist durchaus nicht unter ihrer Würde; der Bettler und der Lord verachten die bürgerliche Ehre; sie haben die gleiche Unverschämtheit wenn sie hungrig sind, und sie stimmen ganz überein in ihrem Hasse gegen den wohlhabenden Mittelstand.“

Der heutige Gesellschaftszustand ist dem damaligen durchaus ähnlich. Die Aristokratie gibt es nicht mehr, weil es keinen Adel mehr gibt. Ganz ursprünglich bedeutet Aristokratie „die Herrschaft der Besten“. Das war aber im 19. und 18. Jahrhundert schon lange vorbei. Diese Aristokratie, die Heine beschreibt, hat mit den Besten nichts mehr zu tun, sondern ist verwahrlost und verkommen, lebt nur noch von ihrer Herkunft und dem damit verknüpften Nimbus.

Unsere Grünen, Linken, Woken et cetera, besonders in Deutschland, sind neue Aristokraten, jedoch ohne Herkunft, ohne Geschichte, ohne Familie. Ihr Heiligenschein (Nimbus) wird durch „retten, schützen, helfen“ herbeigelogen. Diese moderne Aristokratie ist jedoch noch feiger, kälter und dümmer als die damalige; aber irgendwie schlau. Diese hintertriebene Cleverness beim Geschwätz dieser Leute, die die Bildung und das Wissen derart ausrauben und ausfressen können, dass die übrigen Satz- und Wortfetzen noch immer präsentabel und logisch erscheinen.

Olaf Scholz beim WEF-Auftritt 2023: „Es ist nun kristallklar, die Zukunft gehört erneuerbaren Energien [grünen E-Autos]: aus Kostengründen, aus Umweltgründen, aus Sicherheitsgründen und weil erneuerbare Energien die höchsten Renditen versprechen.“

Alle vier Behauptungen sind falsch, widerlegbar falsch! Leicht widerlegbar falsch! Wenn der Scholz tatsächlich dieser Meinung ist, dann Gnade uns Gott wegen seiner sonstigen Entscheidungen. Wenn der Scholz diese Behauptungen aus einem bestimmten Grund einsetzt, dann Gnade uns Gott wegen der finsteren Absichten dieses Herrn.

Während gleichzeitig – nur ein Beispiel – die erste Reederei keine Elektroautos mehr transportiert, weil die Brandgefahr zu hoch ist. (Letztes Jahr hat es auf einem Schiff mit Hunderten von Elektro- und Luxusfahrzeugen einen Brand eines Elektroautos gegeben, der mit Bordmitteln nicht zu löschen war, weshalb man das ganze Schiff untergehen lassen musste.) Das Elektroauto ist tot, die erneuerbaren Energien sind ein Desaster.

Warum wollen die modernen Aristokraten Zuwanderung? Um noch mehr von ihresgleichen im Land zu haben. Noch mehr Bettler und Gesindel, denn die Demokratie lebt von der Mehrheit. Diesen Zustand (der zuwandernden Bettler) versucht man, unsichtbar zu machen, indem man Wörter vernichtet. Die Wörter Bettler, Gesindel, Gauner, Schurke, Lump, kurz alles, was zum Pöbel gehört, sind modern verschwunden – zwar noch nicht verboten, sie kommen aber nirgendwo mehr vor. Die dazugehörigen Leute aber schon.

Heine lässt auch das Christentum nicht entkommen, ich gebe hier nur ein kurzes Zitat seiner längeren Abhandlung wieder: „Die Aristokraten haben ihrerseits eingesehen, dass das Christentum eine sehr nützliche Religion ist, dass derjenige, der an die Erbsünde glaubt, auch die Erbprivilegien nicht leugnen wird, dass die Hölle eine sehr gute Anstalt ist, die Menschen in Furcht zu halten, und dass jemand der seinen Gott frisst, sehr viel vertragen kann.“

Und Friedrich Nietzsche muss ich hier auch auftreten lassen: „Je mehr das Gefühl der Einheit mit den Mitmenschen überhandnimmt, umso mehr werden die Menschen uniformiert, umso strenger werden sie alle Verschiedenheit als unmoralisch empfinden. So entsteht notwendig der Sand der Menschheit: alle sehr gleich, sehr klein, sehr rund, sehr verträglich, sehr langweilig. Das Christentum und die Demokratie haben bis jetzt die Menschheit auf dem Weg zum Sande am Weitesten gebracht.“

Wir sehen spiegelgleiche Parallelen heutzutage. Das Bedrückende bei dieser Einsicht ist aber, dass es, wenn eine solche Analyse bereits 200 Jahre gilt, schier unmöglich scheint, etwas zu ändern, denn gegen solche Kräfte sind wir zu schwach.

Heine konnte damals eine staatenlose Gesellschaft nicht denken, sein Verstand war zu sehr vom Herz berührt, weshalb er dem Biovolk, so war eben die Realität, immer eine passende Führung zudachte. Die Kleinstaaterei in Europa war auch noch sehr negativ behaftet und keine echte Alternative. Die Erfahrungen aus dem Dreißigjährigen Krieg haben gezeigt, dass Größe und eben nicht die Kleinheit stark macht. In der damaligen Welt der kleinen Eiszeit, mit Cholera und Pest, geht das eigene Überleben (auch das der Gruppe, der Gemeinschaft) über Großzügigkeit. Über Jahrhunderte hinweg gab es Mangel durch verfaulte Ernten, aufgrund der langen Winter, verregneten Sommer, keine Konservierung, wenig Licht, harte, härteste Arbeit unter härtesten Bedingungen. So war das Klima in Europa und weltweit. Erst im 18. Jahrhundert fing so langsam die ersehnte Warmzeit an, mit langen Sommern und offene Flüssen im Winter, was Transporte erneut ermöglichte. Nun konnte der Anbau wieder gedeihen. Die Ernten waren wieder ertragreich. Im Spätbarock und Rokoko prägte sich das Bonmot „Hurra, wir leben noch“ ein. Bis ins 19. Jahrhundert lebte die Menschheit zu 90 Prozent von der Landwirtschaft. Die Lebensmittel waren nicht mithilfe von Plastiktüten, Vakuumverpackung, Kühlung haltbar zu machen – weil es so was nicht gab.

Gott sei Dank leben wir heute in der Warmzeit und Gott sei Dank hat die Menschheit, insbesondere die europäische, die Industrie hervorgebracht – und Männer wie Fritz Haber, Carl Bosch, Rudolf Diesel, Nicolas Appert, Carl von Linné und so weiter und so weiter. Erst das hat die Übel und die Not vermindert. Erst mit Warmzeit und Industrie konnte zaghaft begonnen werden, die Natur, die Umwelt nicht mehr nur feindlich und gewalttätig gegen uns Menschen zu sehen. Jetzt erst war es möglich, ihr etwas Romantisches, etwas Schönes abzugewinnen. Und erst danach war an den Luxus von Freiheit, Müßiggang, „Obrigkeit lass mich in Ruhe“ zu denken.

In der Geschichte der Menschheit ist dieser lächerliche romantisierende, infantile Naturbegriff eine Farce. Dass Menschen glauben, die Natur schützen oder gar retten zu können – mit einer solchen infantilen und debilen Haltung –, ist ein moderner Witz, der im Westen den Grad an Verrücktheit offenbart.

Die damaligen Geister – ich bleibe bei der Charakterisierung – Aristokratie und Pöbel sind nicht zur Hölle gefahren. Irgendwo haben die überwintert. Sie kommen heute mit den gleichen faulen Tricks wie damals daher und heucheln, lügen, betrügen und fangen Ratten.

Ich weiß, dass das böse klingt und aus Sicht der Moralisten ist es das auch, doch fühle ich mich durchaus geborgen.

Heinrich Heine, Persönliches: „Ich bin ein grundfriedlicher Mensch, ich schulde niemand etwas. Alle meine Handlungen waren für die Beteiligten nützlich und prosperabel. Wenn ich aus Unachtsamkeit in einem Gespräch Betroffenheit oder Verletztheit erzeugt habe, dann schicke ich schnell etwas Freundliches hinterher. Es ist mir unabdingbar, dass Sprecher und Hörer in eine Kommunion geraten und sich verstehen. Meinen Feinden jedoch, jene Heuchler und Hofschranzen, die hinterrücks lauern und mit ihren Lügen absichtsvoll schädigen wollen, denen wünsche ich einen langsamen Tod durch Erhängen und ich will mit Genuss zuschauen.“

In Einsicht und Wohlwollen mit der Welt, sich und den anderen zu leben, erfordert immer, rücksichtsvoll, maßvoll, respektvoll, achtsam jeder Kultur gegenüber zu sein, weil Menschen soziale Wesen sind. Da braucht es keine Grüne und deren Ideologie, sondern Stärke, um die Heuchler und Betrüger zu erkennen und sie abzuwehren.

Wir brauchen keine neuen Aristokraten, die uns die Reinigung durch das Fegefeuer lehren, weil wir gerne Fleisch essen und mit dem Diesel herumfahren. Wir brauchen auch keine neuen Aristokraten, die uns die flache Erde lehren, weil wir gern ins Flugzeug steigen und andere Länder und Kulturen sehen wollen. Wozu brauchen wir Aristokraten, die uns weismachen wollen, dass die Übel in der Welt von Hexen verursacht sind, weil wir wissen, dass Atomenergie keinesfalls gefährlich ist? Brauchen wir Aristokraten, die ihren Heiligenschein durch Pomp und Perücken aufblasen wie Baerbock durch Kosmetikdesign zum Preis von 70.000 Euro jährlich? Wer braucht Kirchenfürsten, die uns durch die vier apokalyptischen Reiter vor dem Weltuntergang warnen und uns damit bedrohen. Allerdings wurde ihnen nur die Macht über ein Viertel der Erde gegeben, während die modernen Aristokraten den gesamten Planeten untergehen sehen. Die alten Aristokraten brauchten die Hölle, die Hexen, den Teufel, um Hunger, Angst, Tod, Schmerzen zu erklären, und den Ablass, das Gebet, den Glauben für die Heilung. Die modernen Aristokraten sind weiter: Sie zerstören die Seele von innen, indem wir alles Genüssliche, (gutes Essen), Wohlschmeckende (guten Wein), Schöne (Frauen, Musik, Literatur), Freie (Obrigkeitslosigkeit, Meinungsfreiheit), Humorvolle (intelligente Satire, Esprit) verachten sollen und alles Hässliche (Insekten fressen, Kröten über die Straße tragen), Schwere (Lastenfahrräder nutzen, immer Probleme haben), Trübsinnige (die Welt retten, gegen Nazis kämpfen), Zerstörende (Familie verachten, sich selbst verachten) als Wahrheit einverleiben – und damit zum Zombie werden.

Fazit: Die Charaktere der alten und der neuen Aristokraten, denn irgendwoher kommt dieses Verhalten ja, sind neidisch, misslaunig, aggressiv, humorlos, herzlos – zusammengefasst: bösartig. Diese Eigenschaften sind wenig attraktiv, der Heiligenschein verträgt sich nicht mit Bösartigkeit. Deshalb kompensieren sie das, indem sie „gut sein“ lernen, um gutartig zu erscheinen. Man kann sicher sein, dass dieser Geist, der das Hässliche sucht und dem Schönen mit Misstrauen begegnet, bald etwas Neues finden wird, wenn der Klimaschwindel auffliegt, der Corona-Schwindel entlarvt ist, der deutsche Wald immer noch steht, der Eisbär und die Wale immer noch leben, weiterhin Schnee fällt und so weiter; dann wird dieser Geist sicher neue Unglücke und Bedrohungen finden. So könnte doch an einem Meteor, der auf die Erde stürzt, doch mal dran sein oder es wird Rollatorterroristen gebem, die einen Vulkanausbruch erzeugen, oder man misst den Gummiabrieb der Reifen auf den Straßen und rechnet die Feinpartikel zur katastrophalen Menge hoch, um nun endlich alle Straßen zu sperren; oder sie kriegen die Kurve von „Erwärmung“ zu „Wandel“ zu „Stagnation“ dann: „Abkühlung“ und „Eiszeit“. Damit kann man dann Katastrophen ausrufen! Und die Zerstörung in unglaubliche Höhen treiben. Ich bin mal gespannt, wann der Schwenk eingeleitet wird. Das alles sind mögliche Utopien dieser Geister.

Ich erlaube mir diese Aussage, weil ich jahrelang gebraucht habe, diese Bewusstseinsdeformation bei mir zu enttarnen und zu beheben, denn ich war ein Altlinker.

Ich kann all diesen bösartigen Leuten Hoffnung machen: Wandlung geht! Allerdings hatten Heine und Nietzsche nicht daran geglaubt und immerhin 190 Jahre recht behalten. Die Wandlung wird schwierig.