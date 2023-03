Option Usbekistan In den Fußstapfen der Schweiz

26. März 2023

Ein Land auf der Siegerseite der Zeitenwende

von Karl Eckstein

Artikel aus ef 231, April 2023.

Usbekistan (UZ) ist mit 35 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat unter den fünf zentralasiatischen Nachfolgerepubliken der ehemaligen Sowjetunion (Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan).

Geschaffen wurden diese Republiken durch Stalin als künstliches Gebilde. Zur Zarenzeit wurde das ganze Gebiet Turkestan genannt, weil die Sprachen der darin wohnenden Bevölkerung der türkischen Sprachgruppe angehören und damit ethnisch miteinander verbunden sind: ausgenommen Tadschikistan, wo größtenteils Farsi gesprochen wird, das der persischen Sprachgruppe zuzuordnen ist – sonst jedoch kulturell den anderen sehr ähnlich ist.

Diese Staaten planen übrigens einen eigenen neuen Staatenbund zu schließen, der zusammen mit der Türkei insgesamt circa 162 Millionen Einwohner umfassen würde (Kasachstan 19, Kirgistan 7, Tadschikistan 10, Turkmenistan 6, Türkei 85, Usbekistan 35).

Usbekistan nimmt aus verschiedenen Gründen eine herausragende Stellung ein. Während in den übrigen Republiken die Einwohner historisch vor allem Nomaden waren, ist Usbekistan von einer sesshaften, städtischen Kultur geprägt. Seit dem 14. Jahrhundert bestehen dort blühende Zentren mit herausragenden wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen, die die eurasische Welt wesentlich beeinflussten. In Städten wie Samarkand, Buchara, Chiwa oder Urgentsch lebten berühmte Astronomen, Mediziner und Mathematiker, deren Erkenntnisse auch in die europäische Kultur ausstrahlten.

So ist zum Beispiel die traditionelle usbekische Küche von herausragender Qualität und Vielfalt – während die Küche der ehemaligen Nomadenvölker geprägt ist von dem, was ihnen zur Verfügung stand: Fleisch.

70 Jahre sowjetische Planwirtschaft, gemischt mit orientalischen Feudalstrukturen, haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die Landwirtschaft wurde zu einer Monokultur reduziert: dem Anbau von Baumwolle. Diese landesweite einheitliche und sehr bewässerungsintensive Produktion führte praktisch zur Austrocknung des Aralsees, da beinahe alles Wasser der Zuflüsse abgezweigt wurde.

Oberster Landesherr war seit der Sowjetzeit bis zu seinem Tod im Jahre 2016 der despotische Autokrat Islom Karimov, der das Land in Planwirtschaftsmanie wie seine Privatschatulle führte. Alles wurde von ihm und seiner Familie geführt und ausgesaugt.

Sein Nachfolger ab 2016, Präsident Shavkat Mirsiyoyev, war seit 2003 Premierminister unter Karimov, verfolgt heute jedoch eine grundlegend andere Politik. Seit 2017 führt die Regierung einen konsequenten liberalen Reformkurs. Steuersenkungen, Privatisierung von Staatsbetrieben, Reform des Justizwesens, Integration in die Weltwirtschaft – und dies mit entsprechendem Erfolg: Usbekistan gehört zu den fünf zentralsten Zielländern für Investitionen durch die Europäische Bank für Rekonstruktion und Entwicklung (EBRD): Diese betrugen im Jahr 2021 ungefähr 607 Millionen US-Dollar. Ebenso im Jahr 2021 kamen Direktinvestitionen aus folgenden Ländern: Russland 2.232 Millionen US-Dollar, China 1.664 Millionen, Türkei 910 Millionen, Deutschland 797 Millionen.

Die Steuern sind durchaus moderat: Einkommensteuer: 12 Prozent (flat), Gewinnsteuer: 15 Prozent, Mehrwertsteuer: 12 Prozent. Die Zahl der Steuern wurde von 13 auf 9 reduziert.

Handelshemmnisse werden sukzessive abgebaut. Obwohl die Bürger Usbekistans sich zur Einreise in westliche Länder meist in langwierigen Verfahren Visa besorgen müssen, erlaubt Usbekistan den Bürgern von 93 Staaten die visafreie Einreise. So können sich auch Bürger der EU und der Schweiz nach der Einreise 30 Tage visafrei aufhalten.

Ein nicht unwesentliches Handelshemmnis ist die geographische Lage: Usbekistan und Liechtenstein sind die einzigen zwei Länder der Erde, die nur von Ländern umgeben sind, die ebenfalls keinen Zugang zum Meer haben. Es existiert noch keine Eisenbahnlinie aus Usbekistan, die zu einem nahegelegenen Meerhafen führt. Waren nach Übersee müssen zunächst teilweise über die Straße transportiert werden. Geplant ist aber der Bau einer Eisenbahnlinie über Afghanistan zum Hafen Karatschi in Pakistan.

Das Bildungswesen ist noch immer geprägt von den sowjetischen Präferenzen: Das Schwergewicht liegt im technisch-mathematischen Bereich, gut ausgebildete Ingenieure sind leicht zu finden.

Die Bevölkerung ist sehr arbeitsam und auf Sauberkeit bedacht. Interessant ist, dass es praktisch keine Waisenhäuser und Altersheime gibt: Die Sorge für alte Leute und hilfsbedürftige Kinder wird von den Familienclans übernommen. Der soziale Zusammenhalt innerhalb der Großfamilienstrukturen ist fest zementiert. Niemals würde man Kinder oder ältere Personen einer staatlichen Betreuung überlassen.

Produktionsverlagerung nach US oder nach UZ?

Die Produktionskosten in UZ gehören zu den weltweit tiefsten. Durchschnittliche Vergleichspreise in US-Dollar im Dezember 2022:

UZ US DE CH

Gaspreis 1 m3 0,07 0,20 2,20 1,70

Elektr. 1 kWh Haushalt 0,03 0,13 0,48 0,21

- Industrie 0,05 0,26 0,16

Der durchschnittliche Monatslohn beträgt 250 US-Dollar (in der Hauptstadt Taschkent ist er je nach Qualifikation um einiges höher). In der Provinz arbeitet eine Hilfskraft für etwa 100 Dollar pro Monat. Auch die Rohstoffreserven lassen sich sehen:

Weltweites Produktionsranking und bestätigte Reserven

Gold 10th 185 Millionen Unzen

Kupfer 10th 44.7 Millionen Tonnen

Uran 16th 139 Millionen Tonnen

Gas und Öl 24th 1,96 Trillionen Kubikmeter

Besonders interessant ist Usbekistan für Absatz und Produktion in folgenden Sektoren: Nahrungsmittelverarbeitung, insbesondere Obst und Gemüse, Verpackungsmaterial, erneuerbare Energien, elektrische Ausrüstungen, Bankwesen, Software und IT-Service.

Ein Argument für eine Produktionsverlagerung nach Usbekistan ist der zollfreie Import von über 3.000 Warengattungen aus UZ in die EU, die Schweiz, nach Norwegen und in die Türkei sowie von 3.200 zu reduzierten Zollsätzen nach dem System GSP(+).

Vor allem wegen der hohen Energiekosten in Westeuropa, aber auch wegen der hiesigen zunehmenden staatlichen Eingriffe und Bürokratiekosten sehen sich einige Firmen gezwungen, ihre Produktion mindestens teilweise aus Westeuropa auszulagern. Viele legen dabei ihren Fokus auf die USA – was für mich nicht unbedingt verständlich ist. Die Energiekosten sind in den USA drei- bis fünfmal teurer als in UZ. Die Lohnkosten sind in UZ viel tiefer.

Usbekistan hat im Gegensatz zu den USA keinerlei Tradition, ausländische Firmen mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten mit hohen Strafen zu belegen. Zudem dürfte der Absatzmarkt aus den USA mit deren nicht gerade rosigen Aussichten zur Wirtschaftsentwicklung ebenfalls kaum blendend sein. Usbekistan wäre nach meiner Überzeugung in vielfacher Weise besser für eine nötige Produktionsauslagerung aus Westeuropa geeignet.

Abgesehen von den billigen Produktionskosten und den moderaten Transportkosten von und nach Zentraleuropa (circa 7.000 Euro für einen 20-Tonnen-Lkw-Transport) bietet allein schon der Binnenmarkt mit seinem Aufholbedarf und 35 Millionen Einwohnern mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren ein enormes Absatzpotenzial. Bei einem zu erwarteten Verbund der turksprachigen Länder mit ihren über 160 Millionen Einwohnern wird dieses Potenzial nochmals um einen Quantensprung erhöht. Ganz abgesehen davon wird Usbekistan auch als Sprungbrett für die wachsenden Märkte in Iran, Afghanistan und Pakistan wahrgenommen.

Der Segen der Neutralität

Politisch verhält sich die neue Regierung äußerst klug. Sie bewahrt eine absolute Neutralität.

Anders als die Nachbarländer Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan ist Usbekistan nicht Mitglied der Zollunion mit Russland. Das hätte zwar gewisse Vorteile bezüglich der Umgehung der Sanktionen gegen Russland, würde aber auch die Gefahr in sich bergen, ebenfalls mit Sanktionen belegt zu werden. Usbekistan nimmt nicht teil an den Sanktionen gegen Russland, unterstützt aber auch keine direkten Sanktionsumgehungen.

Im Übrigen ist Usbekistan sehr aktiv im Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit den Ländern des kollektiven Westens. So können usbekische Firmen problemlos Handel in beide Richtungen betreiben: Sie können nach Russland schrankenlos liefern und von dort kaufen – und das genauso mit den Ländern des kollektiven Westens. Deshalb eröffnen in letzter Zeit enorm viele russische Unternehmen Firmen in Usbekistan; umgekehrt tun das auch viele westliche Firmen, die weiterhin Geschäftsbeziehungen mit Russland unterhalten wollen.

Obwohl Usbekistan vorwiegend muslimisch ist, sieht man dort weniger verschleierte Frauen als in manchen deutschen Städten. Alkohol wird beinahe in jedem Restaurant ausgeschenkt, zu kaufen gibt es ihn an jeder Straßenecke, und die usbekischen Weine lassen sich durchaus mit den französischen vergleichen. Religiösen Extremismus gibt es keinen.

Vieles erinnert mich an die Schweiz meiner Jugend, als sie noch neutral, wirtschaftsfreundlich und liberal war, wo die klein- und mittelständischen Unternehmen noch nicht mit bürokratischen Schikanen behindert wurden, die Staatsquote noch klein war, die Medien noch vielfältig waren und sich gegenseitig kontrollierten, es noch keine sozialen Ausgrenzungen wegen falscher Meinungen gegeben hat, die Regierungsmitglieder die Bürger noch selbst informierten und dies nicht Pressesprechern und regierungseigenen Public-Relations- und Medienabteilungen überließen, wo sich Regierungsvertreter noch nicht in Wahl- und Abstimmungskämpfe einmischten und dazu Steuergelder verwendeten, wo die verfassungsmäßigen Grund- und Persönlichkeitsrechte noch ernst genommen wurden, wo Zwangsimpfungen und Maulkorbtragepflichten abwegig waren, wo die verfassungsmäßig garantierte Handels- und Gewerbefreiheit noch galt und Liefer- oder Kaufverbote nach und von anderen Ländern noch undenkbar waren, wo Gesetze und Vorschriften noch nicht von anderen Ländern blind übernommen wurden, noch nicht auf Kosten der Schweizer Steuerzahler Personen aus fremden Kulturkreisen importiert wurden, die der Schweiz ihre Kulturvorstellungen aufdrängen wollen – kurzum: Mir scheint, ich hätte in Usbekistan die Schweiz meiner Jugend wiedergefunden, weshalb ich nach Usbekistan ausgewandert bin. Sogar die höchsten Berge sind gleich hoch wie in der Schweiz: Der Hazrat Sulton ist mit 4.643 Metern um neun Meter höher als die Dufourspitze. Usbekistan hat aber zudem noch große Wüsten.

Nichts auf der Welt ist makellos

Obwohl ich von einer blühenden wirtschaftlichen Zukunft Usbekistans überzeugt bin, sehe ich natürlich auch einige Hindernisse, die das Wirtschaften erschweren. Obwohl der Reformkurs der Regierung seit Jahren stabil und erfolgreich ist, sind vielerorts noch Überbleibsel der alten sozialistischen planwirtschaftlichen Beamtenkultur spürbar.

Als ich letzthin ein günstig gekauftes Forderungsguthaben teurer weiterverkaufen wollte, sagte mir der Bankbeamte, dass er diese Operation nicht durchführen könne. Es gebe eine von der Zentralbank herausgegebene Liste der Bankgeschäfte, die die Banken abwickeln dürften. Der Kauf und Weiterverkauf von Forderungen sei nicht auf dieser Liste. Trotz meiner Reklamation bei der Zentralbank ist diesbezüglich noch nichts passiert.

Sogar bei meinen Mitarbeitern in meinem Büro sehe ich ein festgefahrenes Obrigkeitsdenken: Sie wagen es nicht, in neuen Situationen selbständige Entscheide zu fällen. Im Zweifelsfall wird nach oben delegiert und beim Chef um eine Handlungsinstruktion gebeten.

Auch die Vetternwirtschaft ist in den Familien-Clan-Strukturen noch weit verbreitet. Ein gutes Beziehungsnetzwerk ist nicht nur geschäftsfördernd, sondern geschäftlich überlebenswichtig.

Es gibt selten einen Abend, an dem man nicht zu einer Geburtstagsfeier, einer Hochzeit oder irgendeinem Jubiläum eingeladen ist. Und wehe, du gehst nicht hin! Der Einladende ist beleidigt und du hast wieder einen eventuell nötigen Kontakt weniger. Vor allem aber wird er mich in seiner Umgebung nicht mehr hochleben lassen. Um ungestört eine größere Arbeit erledigen zu können, muss ich aus Taschkent in eine andere Stadt reisen und die Information über meine Abwesenheit möglichst weit streuen.

