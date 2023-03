Der Einkommensinvestor Exchange Income Corporation

06. März 2023

Mit Luftfahrt- und Industriebeteiligungen gegen den Trend

von Luis Pazos

Artikel aus ef 230, März 2023.

Sofern Anleger mit einem Engagement in Luftfahrtunternehmen liebäugeln, sollten sie besonders starke Nerven mitbringen. Das liegt in erster Linie an der hohen Sensibilität, mit der die Umsätze, Gewinne und Kurse der Fluggesellschaften auf exogene Störgrößen reagieren. Und von diesen gibt es reichlich. Jedes geopolitische Risiko, regionale wie globale Krisen, Terroranschläge, Kriege und jede Form von Reisebeschränkung schlagen unmittelbar auf die Zahlungsströme der Unternehmen durch. Zudem ist der Flugverkehr ins Fadenkreuz der Kohlenstoffkrieger gerückt, die das Reisen über den Wolken am liebsten auf die neofeudale Priesterkaste der Gegenwart beschränkt wissen wollen. Ferner knabbert der hohe Wettbewerbsdruck an den Margen, das Hersteller- und Zuliefereroligopol lässt darüber hinaus kaum Raum für Verhandlungen.

Kurz: An der unberechenbaren Kursentwicklung von Luftfahrtaktien als langfristige Investition haben sich schon große Kaliber die Zähne ausgebissen. Hierzu zählt selbst die Investorenlegende Warren Buffett. Auf der Hauptversammlung seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway im Jahr 2020 verkündete das Orakel von Omaha, sich von allen seinen Beteiligungen an US-Fluggesellschaften getrennt zu haben – mit zum Teil deutlichen Kursverlusten.

Vor diesem Hintergrund fällt die Geschäfts-, Kurs- und Dividendenentwicklung der Exchange Income Corporation völlig aus dem Rahmen. Selbst im abgelaufenen Börsenjahr und damit inmitten einer ausgewachsenen Baisse konnte die Beteiligungsholding mit Rekordumsätzen und -gewinnen, einem deutlichen Kursplus von 25 Prozent sowie einer Dividendensteigerung aufwarten. Und das, obwohl es sich bei dem im Jahr 2002 gegründeten Unternehmen um „ein diversifiziertes, akquisitionsorientiertes Dividendenunternehmen handelt, das sich auf Investitionschancen in den Bereichen der Luft- und Raumfahrt sowie der industriellen Fertigung konzentriert“.

Im Beteiligungsportfolio finden sich folglich acht Fluggesellschaften beziehungsweise Lufttechnikunternehmen, die zwei Drittel zum Umsatz beitragen. Hierbei handelt es sich um regionale beziehungsweise spezialisierte Unternehmen, die im weitläufigen und dünn besiedelten Land vielerorts eine derzeit nicht zu ersetzende logistische Schlüsselfunktion einnehmen. Das letzte Drittel steuern acht Industrieunternehmen unterschiedlicher Ausrichtung bei, unter anderem ein Anbieter von Telefoninfrastruktur, ein Fensterbauunternehmen, je ein Hersteller von Stahltanks, Hochdruckreinigungssystemen sowie Steuerungssystemen für die Landwirtschaft. Als Besonderheit darf gelten, dass es sich bei allen Beteiligungen um voll konsolidierte Tochtergesellschaften handelt, die Exchange Income Corporation also durchweg für Fehlentscheidungen voll haftet.

Das spiegelt sich in der letzten veröffentlichen Bilanz wider, deren Summe in Höhe von knapp 2,6 Milliarden kanadischen Dollar sich aufgrund besagter Konsolidierung aus etwa 31 Prozent Eigen- und 69 Prozent Fremdkapital zusammensetzt. Das ist für eine Holding unüblich, für ein Flug- oder Industrieunternehmen jedoch gängige Praxis. Der Umsatz in Höhe von 1,9 Milliarden kanadischen Dollar spülte zuletzt eine knappe Viertelmilliarde als operativen Cashflow in die Unternehmenskasse. 93 Millionen kanadische Dollar oder 37,9 Prozent wurden als Dividende gezahlt. Das entspricht angesichts der Kursniveaus zum Jahreswechsel einer Ausschüttungsrendite von 4,8 Prozent.

Letztere ist parallel zu den überproportional steigenden Kursen gefallen. Allein zwischen Juni 2004 und Dezember 2022 ging es von 8,11 auf 52,63 kanadische Dollar um 550 Prozent aufwärts. Ein Drittel büßte der Kurs im Rahmen der Weltfinanzkrise ein, im Shutdown-Crash ging es gar über 60 Prozent abwärts. Mehr als eine Kursdelle ist aus der Zeit jedoch nicht geblieben. Auch was die Dividendenkontinuität angeht, kann das Unternehmen aus Winnipeg inmitten der Prärie Manitobas mit einer weißen Weste aufwarten. In den vergangenen 18 Jahren wurden die Ausschüttungen fünfmal konstant gehalten, ansonsten immer gesteigert.

Der mit einer doppelten Luro-Kurve aufwartende Monatszahler kann über das Kürzel EIF unter anderem an der Toronto Stock Exchange (TSE) erworben werden, die deutsche Wertpapierkennnummer lautet A1C30Q, die internationale CA3012831077.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.