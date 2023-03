Zeitgeist Wenn Denken immer niedlicher wird

01. März 2023

Oder: Zauberworte im Politzirkus

von Burkhard Voß

Durch Bargeldverbot wird die organisierte Kriminalität empfindlich getroffen.

Diversität ist ein Wert an sich und sollte überall praktiziert werden.

Feministische Außenpolitik ist friedfertiger und nachhaltiger.

Rassismus ist das größte innenpolitische Problem Deutschlands.

Die Woke-Bewegung ist die Krönung der westlichen Zivilisation.

So die offizielle Version. In Wirklichkeit könnte es etwas anders sein …

Bargeldverbot

Bargeld ist gedruckte Freiheit, so der russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881). Als Sohn einer verarmten Adelsfamilie gab er es mit vollen Händen in Spielbanken aus – keine Kontrolle, keine Belege. Spätestens im 21. Jahrhundert ist Schluss mit dieser Dekadenz. Die Apologeten des Bargeldverbotes reklamieren die nächsten gesundheitlichen und insbesondere moralischen Tugenden für sich, von bazillenverseuchten Geldscheinen, die bislang noch nie eine Pandemie ausgelöst haben, bis hin zur effektiven Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die keine Erfindung des 19., 20. oder 21. Jahrhunderts ist, wahrscheinlich gab es sie schon immer. Und sie wird auch immer Schleichwege finden, um ihre Machenschaften trotz Bargeldverbots fortzuführen. Das zu leugnen, ist zumindest naiv.

Tatsächlich geht es beim Bargeldverbot nur um die Kontrolle der Bürger. Aber wahrscheinlich liebt es die Masse der Bürger, kontrolliert und geführt zu werden. Denn sich entscheiden zu müssen, soll schon eine Überforderung sein.

Beutekunst

Jan Böhmermann definierte es im ZDF-Magazin „Royale“ einmal so: „Das wäre so, als müssten Italiener heute nach Mogadischu fliegen, um sich da im Museum Da Vincis Abendmahl anzuschauen.“

Mindestens 90 Prozent der Afrikaner haben eine bessere medizinische Versorgung, ausreichende Ernährung oder mehr Zugang zu Bildung und demokratischere Lebensformen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste als das Bestaunen der Benin-Bronze-Plastiken in einem Berliner Museum. In ihrer Heimat laufen sie auch kaum Gefahr, auf Jan Böhmermann zu treffen, das fleischgewordene Mahnmal der Political Correctness.

Und überhaupt: Hat so manch afrikanische Skulptur nicht mehr mit dadaesken und dysplastischen Figuren zu tun, die man während eines LSD-Trips interessant und ästhetisch findet? Vieles von afrikanischer „Kunst“ hat etwas mit Beute, aber nichts mit Kunst zu tun. Deswegen sollte man Beutekunst so rasch wie möglich in ihre Ursprungsländer zurückbringen. Erstens schafft das Raum für Kunst in europäischen Museen, und zweitens kann die darum hüpfende indigene Bevölkerung den Klimawandel abbremsen. Esoterisch angehauchte Grüne sind von so etwas überzeugt.

CO2

Es ist das Teufelsmolekül schlechthin. In dieser medialen Kaskade der aufgeblasensten Scheinwahrheiten segelt die CO₂-Alarmisten-Madonna Luisa Neubauer ganz nach oben. Trotz ihrer ollen Pudelmütze ist sie hübsch anzuschauen und darunter verbirgt sich ein neuronales Nichts. So entsteht im Medienzirkus ein ewig inflammatorisches Bereitschaftspotenzial für den Rausch an der anthropogenen Apokalypse, durch das auch noch die letzten skeptischen Gehirnareale sich in der CO2-Narkose pudelwohl fühlen.

Corona-Krise

Gesundheit als Ersatzreligion, Psychologisierung, Digitalisierung, Ökonomisierung, Bargeldverbot – für diese Opiate der postmodernen Welt ist die Corona-Krise der ideale Katalysator. Außer Covid-19 mit Delta-, Omikron- und zahllosen anderen Varianten scheint es keine anderen Krankheiten mehr zu geben. Das Tolle an der Sache ist ja, dass sich mit den Zauberwörtern Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz alle Kontrollmechanismen des Staates durchsetzen lassen. In einer Mischung aus Masochismus und Angst genießen das die meisten Bürger. In diesem medialen Flötenkonzert der Medical Correctness stört es auch niemanden, dass in den meisten Regionen die Letalität von Covid-19 vergleichbar mit einer mittelschweren Grippe war. Die Wahrheit hat im politdigitalen Raum den denkbar schlechtesten Ruf.

Digitalisierung

Sie ist nicht nur Fortschritt, sondern auch die Infantilisierung des postmodernen Bewusstseins. Ihre Protagonisten sind fest davon überzeugt, dass das Paradies auf Erden erst da ist, wenn alles durchdigitalisiert ist. Was nichts anderes heißt, als dass durch das Internet sämtliche Lügen und Fake News Teile des kollektiven Bewusstseins in eine orgiastische Bewegung versetzen, die zu einer Mehrheit verschmelzen, die für die Wahrheit immun ist.

Die Digitalisierung hält keines ihrer Versprechen. Im Gegenteil: Alles wird hochkompliziert und macht das eh schon komplizierte Gehirn des Homo sapiens so was von besoffen, dass dieser von einer Psychotherapie in die nächste torkelt. Spätestens ab 2045 ist der digitale Dauersuff angesagt. Denn ab dann ist – gemäß dem Chefingenieur Ray Kurzweil von Google – nichts mehr vorhersehbar. Alles verschmilzt in einer protoplasmatischen Digitalisierung, in der sich alle wohlfühlen und sich darauf freuen, im Alter von Robotern gepampert zu werden.

Diversität

Diversität ist das Allheilmittel für alle gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart: ob Mobbing in der Firma, Rechtsextremismus in Polizei und Bundeswehr, fehlende Geschlechtergerechtigkeit im Berufsleben oder Rassismus.

Dies und noch viel mehr soll durch Diversität ein für alle Mal gelöst werden – glauben die Grünen und die, die an die Grünen glauben. Im Alltag ist es ein klein wenig verzwickter. Wie in einem diversen Großraumbüro. Hunde werden mitgebracht, deren Haarausfall bei besonders Empfindlichen zu allergischen Reaktionen führt. In welchem Abstand sollen diese Mitarbeiter sitzen? Muss vor Arbeitsbeginn ausgehandelt werden.

Einige muslimische Kolleginnen bestehen darauf, in der Burka zu arbeiten, was einigen anderen Kolleginnen als frauenfeindlich vorkommt. Spanische Wand oder Raumwechsel? Muss diskutiert werden.

Allzu betörende Parfums können manchmal Migräneattacken auslösen. Auch hier muss der Abstand diskutiert werden.

Hinter frechem oder zickigem Verhalten kann manchmal die psychische Erkrankung Borderline stehen. Das sollten Normalos sich mal klarmachen. Thema für eine Teamsupervision.

Wie kommuniziert unsere Firma mit anderen Firmen? Alte oder neue Rechtschreibung? Gendergerecht oder nicht? Wer fühlt sich als Erstes diskriminiert?

Das ist gelebte Diversität – so locker und leicht ging es noch nie durch den Alltag.

Emotionale Intelligenz

Ist das Wichtigste im modernen Arbeitsleben. Qualifikationen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gelten als antisozial bis autistisch. Wer heute was werden will, muss zumindest im Nebenfach Psychologie, Soziologie oder anderen psychosozialen Gedönsrat studiert haben. Dadurch wird zwar die Arbeit im digitalen Zeitalter nicht bewältigt, aber immerhin können Arbeitsplatzvermeidungsstrategien entwickelt werden, um die Work-Life-Balance zu realisieren. Und ganz geschickte emotionale Intelligenzler bekommen ab Mitte 40 die Erwerbsunfähigkeitsrente.

Feministische Außenpolitik

Ist kein Gedöns – glaubt man, wenn man Annalena Baerbock heißt, die erste feministische Außenministerin Deutschlands. Wenn sie feministische Außenpolitik im Deutschen Bundestag verteidigt, kommt sie rüber wie Nina Hagen nach zwei Gramm Koks.

Feministische Außenpolitik – den Begriff gibt es seit 2014, aber gelebt wird feministische Außenpolitik schon viel länger. Da sind total empathische, hochsensible und pazifistische Frauen zu finden wie die Republikanerin und ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice. In der George-W.-Bush-Zeit erlaubt sie US-Regierungsfolter im Kampf gegen den Terror. Völkerverbindend auch ihre Aussage: „Bestraft Frankreich, ignoriert Deutschland und verzeiht Russland.“

Eine Ikone feministischer Außenpolitik war auch die erste weibliche US-Außenministerin Madeleine Albright. Als sie von einer Journalistin gefragt wurde, wie sie dazu stehe, dass durch Uno-Handelssanktionen im Irak eine halbe Million Kinder gestorben sind, antwortete sie: „Wir denken, den Preis ist es wert.“ Unter ihr war die Außenpolitik der USA aggressiv und jederzeit zum Krieg bereit. Die Bezeichnung „Madeleine Albrights Krieg“ kommt nicht von ungefähr.

Oder die derzeitige FDP-Frontfrau Strack-Zimmermann, die die Eskalationsschraube im Ukraine-Krieg fleißig weiterdreht und Betriebsanleitungen für Kampfpanzer unter ihr Kopfkissen legt. Für eine Neuverfilmung von „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ ist sie schon in der engeren Wahl.

Oder das unverwüstlich grüne Model Annalena Baerbock, auch deutsche Außenministerin genannt. Wie sagte sie so schön am 24. Januar 2023 in einer Rede vor der parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg: „Ja, wir müssen mehr tun, denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland.“ Wow, das klingt doch schon fast wie Unternehmen Barbarossa reloaded. 82 Jahre später kriegt der Russkie von den deutschen Grünen so richtig was vor’s Schienbein. Das muss man erst mal hinkriegen. Feministischer geht’s nicht.

Feministische Außenpolitik ist kein Gedöns. Sondern das Obergedöns des derzeitigen Politbetriebes.

Gender

Es gibt homosexuelle Männer, homosexuelle Frauen, heterosexuelle Männer, heterosexuelle Frauen, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle. Was sich diesen Geschlechtsidentitäten nicht zuordnen lässt, wird als Queer bezeichnet. Wer diese sieht und noch mehr, erhält den alternativen Nobelpreis. Und wenn er dann noch bei *Innen den perfekten Glottisschlag hinkriegt, werden seine Stimmbänder mit Gold bestrichen.

Gesundheit als Ersatzreligion

Nach Entzauberung und Abschaltung des transzendentalen Rettungsschirmes ist das hier und jetzt der Pontifex maximus. Ihm hat sich alles unterzuordnen. Matrix hierfür ist Gesundheit, die Materialisierung des neuen religiösen Zeitgeistes. In aseptisch reinster Form erglüht sie in Karl Lauterbach, der Medicus Germanicus der Talkshows. Sollte er abserviert werden, kann er immer noch FFP2-Masken für Angstpatienten testen.

Klimaaktivist

Wenn das Problem Klimawandel anthropogen ist, so kann auch die Lösung nur anthropogen sein. Darin sind Klimaaktivisten die weltwichtigsten Moralritter. Einige von ihnen möchten gleich die Demokratie abschaffen und wären im Mittelalter ganz passable Inquisitionsrichter geworden.

Deutsche Klimaaktivisten sind die edelsten Aktivisten. Bei einem Anteil von zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen ist ihr Handeln in der Realität so gut wie egal und wird dafür umso verbissener betrieben. So gesehen haben wir nicht nur eine Klimakrise, sondern Klimaaktivismus ist auch eine Krise. Die Krise des gesunden Menschenverstandes.

Sollte ein Klimaaktivist im Rausch des guten Krieges explodieren, so bleibt wahrscheinlich nur ein ominöser grüner Klebstoff zurück.

Ökonomisierung der Medizin

Ist die schon etwas angestaubte und verschwiegenste Triebfeder der Medizin des Westens. Wer in der Medizin etwas werden möchte, studiert nicht Medizin, sondern BWL oder Jura. Er beziffert Fallpauschalen und nicht die Dosierung eines Antibiotikums. Wer besonders clever ist und nach ganz oben kommen möchte, wird Virologe und postet im Minutentakt, dass Covid-19 die Pest des 21. Jahrhunderts ist. Testzentren und FFP2-Masken breiten sich metastasenartig aus, führen zu exorbitanten Gewinnausschüttungen für die Claqueure des Alarmismus und zementieren eine politmediale Elite, für die die Angst die Zaubermedizin ist, durch die jede Gesellschaft in jede Richtung gelenkt werden kann.

Postkolonialismus

Das ist die totale Befreiung von der eigenen Verantwortung und die einseitige Schuldzuweisung an den Westen beziehungsweise Europa. Wenn afrikanische Staaten eine der höchsten Korruptionsindizes der Welt haben, liegt das einzig und allein an den ehemaligen Kolonialmächten und hat mit afrikanischen Mentalitäten nichts zu tun. Wer anderes behauptet, ist Rassist und rechtsextrem.

Der Antirassist benennt Straßen nach afrikanischen Edelfrauen um. So sollte vor einigen Jahren eine Berliner Straße nach der afrikanischen Königin Nzinga benannt werden. Sie kommt aus Afrika, das reicht schon. Im 17. Jahrhundert versklavte sie ihre Landsleute und verschacherte sie in die Niederlande – erste Vorläufer einer feministischen Außenpolitik.

Psychologisierung

Auch eine Art Ersatzreligion. Eigentlich waren Menschen schon immer auf der Suche nach Gott, neuen Kontinenten oder neuen Frauen. Heute sind sie nur noch auf der Suche nach sich selbst beziehungsweise nach dem hippesten Therapeuten, der von der Solidargemeinschaft dafür bezahlt wird, sich die langweiligsten Dinge der Welt anzuhören, als da wären: Geschlechterkrimskrams, Arbeitsplatzkonflikte, Kompliziertheiten aus der verwandtschaftlichen Gedönskiste, natürlich mit hochkomplexer Bedeutung aufgeladen, Outing der Nichte Chantal als Queer-Aktivistin, Covid-19 beim Wellensichtich et cetera.

Hört sich doch gut an. Die Psychologisierung atomisiert den Westen in 20 Millionen Partikel und „Probleme“, über die sich die Mehrheit der Weltbevölkerung köstlich amüsiert.

Queerbeauftragter

Nach dem Kanzler der wichtigste Vertreter der Bundesregierung. Mit 100 Prozent seiner Energien stürzt er sich in den heroischen Kampf um ein bis zwei Prozent sexuell Desorientierter. Dabei vergleicht er Transsexuelle mit Holocaust-Opfern. Genau – eine zotige Bemerkung gegenüber einem schwulen Arbeitskollegen entspricht einer Millionen Zyklon-B-Moleküle.

Rassismus

Ist Deutschlands Volkssport Nummer eins. Tatsächlich sind ethnische Unterschiede soziale Konstrukte wie Kind, Frau, Mann, Katze oder Hund. Auf dem Weg zur Massenverblödung soll alles gleichgewalzt werden. Herausragen dürfen nur noch die Zündkerzen der politmedialen Elite, durch die die libidinösen Synapsen der Massen nahezu süchtig nach politischer Korrektheit werden – Heroin ist nichts dagegen. Die literarisch-kulturelle Korrektheit gibt es dann auf Thalia-Buchtischen, wo Bücher mit den Titeln „Queer und Katholisch“, „Warum Diversität uns alle angeht“ et cetera reüssieren. Eben die wichtigsten Themen der Welt.

Rechtsextremismus knutscht Antidiskriminierungsbeauftragte

Wer sich nicht für die Frauenbewegung in Tadschikistan, die LGBTQ+-Bewegung in Kenia und Uganda, das in Kürze anzubetende Denkmal der Sinti und Roma in Berlin, die Queer-Beauftragte in Neukölln oder die neueste vegane Hexe auf Youtube interessiert, ist garantiert rechtsextrem und gehört auf den medialen Scheiterhaufen. Links-grüne Politiker würden diese Sentenz öffentlich vehement leugnen, insgeheim aber massiv unterstützen. Nicht nur insgeheim, sondern ganz offen vertritt die neue Antidiskriminierungsbeauftragte türkischer Herkunft Ferda Ataman die Ansicht, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund als Kartoffel bezeichnet werden sollten. Somit wurde sie zur Ersten Kartoffelseherin Deutschlands – mit anderen Worten: zur Lichtgestalt gegen Rechtsextremismus – und sie propagiert antinationale Statements, die von links-grün beweihräuchert werden. Sollte sie antitürkische Statements posten, würde sie der türkische Ministerpräsident eher nicht beweihräuchern. Im günstigsten Fall würde er sie als Putzfrau in seinem Palast arbeiten lassen.

Das würde Rechtsextremisten nicht interessieren, sondern wäre eher bei Linksextremisten ein Thema höchster Priorität.

Sexismus knutscht #MeToo

Jede Frau, die sich 30 Jahre nach einer geglaubten Vergewaltigung nicht im öffentlich-medialen Raum outet, gehört sofort erschossen, so Schießmeisterin Ricarda Lang, stellvertretende Parteivorsitzende der Grünen. Weder hat sie ein Studium abgeschlossen noch eine Berufsausbildung absolviert – also ideale Qualifikationsmerkmale für das grüne Gewissen. Daher: Rein in das Antisexismus-T-Shirt mit Regenbogenfarben, Klappe bei jeder Gelegenheit aufreißen und rin in den Deutschen Bundestag. So geht das!

Veganismus

Der Militarismus des ökotrophologischen Bewusstseins. Er rettet Menschen, Tiere, das Klima, die Welt und entsichert sofort seine Pistole, sobald ein CO₂-Molekül in Sichtweite ist. Allein die akustische Wahrnehmung des Wortes „vegan“ führt bei Körnerfressern und Möhrenlutschern regelmäßig zu Phantasien, wo zum Schluss ein Metzger auf dem Scheiterhaufen landet.

Woke

In der Woke-Kultur geht es nicht nur um ein aufgewecktes Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten und Diskriminierungsleidenschaften der ungebildeten Massen, die nicht Kulturzeit auf 3sat sehen oder regelmäßig den „Spiegel“ lesen. Wer in der Woke-Bewegung aufgeleuchtet ist, der kann im nächsten Schritt loslegen, und zwar mit Sensibilitäten: feminismussensibel, geschlechtersensibel, kultursensibel und ganz aktuell auch noch waffen- und panzersensibel. Wobei panzersensibel und geschlechtersensibel sich durchaus mal umarmen können. Schließlich müssen die modernsten Panzer einen Innenraum haben, wo auch die Soldatin im neunten Monat sich ungehindert bewegen und losballern kann. Die Woke-Kultur machts möglich.

Im zivilen Umfeld weiß der Wokebekiffte, wie hochsensibel man mit Transgendermenschen umzugehen hat. Zumindest wenn man regelmäßig „Stern“ und „Spiegel“ liest, weiß man, dass diese mittlerweile so häufig sind, dass sie einem an jeder Ecke begegnen können. Grüßt man dann mit Herr, Frau, Trans oder Queer? Heißt es der liebe Gott oder das liebe Gott? Und wer transformiert die Bibel in gendergerechte Sprache?

Woke-Bewegte beschäftigen sich mit solch existenziellen Fragen. Wer sie nicht verbeamtet, ist total unsensibel.