Kriegs-„Spiele“ Der Kick der Eskalation

14. Februar 2023

Wann findet dieser infantile Albtraum endlich ein Ende?

von Thorsten Hinz

Stanley Kubricks 60 Jahre alte Satire „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ lässt den Zuschauer noch – oder gerade wieder – heute über die Abläufe und Folgen einer militärischen Eskalationsspirale ins Grübeln kommen. Für Dr. Strangelove stellt der Atomkrieg kein Problem dar; aus „zuchthygienischen“ Gründen – die Besten werden in einem Bunker überleben – spricht sogar einiges für ihn. Zum Schluss reitet ein Major mit irrem Gebrüll und den Cowboyhut schwenkend auf einer Wasserstoffbombe dem Ziel entgegen.

Die Ritter eines Siegfriedens gegen Russland, denen die Panzer-Lieferung an die Ukraine nicht schnell genug gehen kann, sind weder diabolisch noch im klinischen Sinne verrückt. Die Agnes Marie, die Annalena, der Anton, der Friedrich und wie sie alle heißen sind nur leichtfertig, opportunistisch, beschränkt, eingebunden, indoktriniert, fehlgesteuert. Und es eint sie das Gefühl, gerade den großen Moment der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse zu erleben. Diesen Kick, das „Rendezvous mit der Geschichte“ (Wolfgang Schäuble), wollen sie auf keinen Fall verpassen. Verzweifelt fragt man sich, wann der infantile Albtraum ein Ende haben und endlich ein Erwachsener auftauchen, vielleicht ein Helmut Schmidt („Krieg ist Scheiße!“), und erklären wird: So, Kinder, genug gespielt und Unsinn gemacht, jetzt marsch ins Bett!

Man muss gar nicht bis zu Kubricks Geniewurf zurückgehen. Der Infantilismus im Angesicht des Krieges ist im Kinderbuch „Matthes“ von Werner Heiduczek (1926–2019), das 1961 in der DDR erschien, kongenial geschildert. Heiduczek wird heute – wenn überhaupt – mit dem Roman „Tod am Meer“ (1977) assoziiert, in dem ein desillusionierter SED-Funktionär an der bulgarischen Schwarzmeerküste sein Aschenbach-Ende findet. Das Buch wurde in der DDR zum Skandal; es veranlasste den sowjetischen Botschafter zur Intervention bei Honecker, weil er die Rote Armee verleumdet fand. Künstlerisch bedeutsamer ist der Roman „Abschied von den Engeln“ aus dem Jahr 1968, der erstaunlich tiefe Einblicke in deutsch-deutsche Befindlichkeiten während der Teilung eröffnet und die neue gesamtdeutsche Befindlichkeit vorwegnimmt.

Die Handlung des Kinderbuchs setzt 1943 ein. Schauplatz ist ein nicht genau verortetes Dorf, das man sich südwestlich von Berlin, vermutlich im heutigen Sachsen-Anhalt, in Elbnähe, denken muss. Matthes, der 14- oder 15-jährige Titelheld, und seine Freunde Borges und Kalle treibt die Sorge um, der Krieg könnte vorbei sein, noch ehe sie Gelegenheit gehabt hätten, sich darin als Helden zu bewähren. Ab und an ziehen Bomberstaffeln am Himmel vorüber, das ist alles. Sie brechen auf, um sich den Krieg anzuschauen. Das erste Ziel ist Berlin, wo die Bomben fallen. Doch die Schulschwänzer werden schnell von der Bahnpolizei eingefangen und nach Hause gebracht.

Das Jahr 1943 als Zeit der Handlung ist ein Anachronismus, weil der Ausflug der drei im Sommer erfolgt, also ein halbes Jahr nach dem Fall von Stalingrad. Die Jungen sprechen jedoch über die Eroberung der Stadt und dass der Krieg danach so gut wie gewonnen sei. Auch Christa Wolf, die das Manuskript im Mitteldeutschen Verlag in Halle/Saale lektoriert hatte, war der Fehler entgangen.

Die Dramaturgie der Handlung und persönliche Reminiszenz des Schriftstellers hatten sich zu einem Lapsus verknotet. Heiduczek stammte aus Oberschlesien, aus Hindenburg. Von dort war er im Sommer 1942 mit dem Fahrrad über Oppeln, Breslau und Dresden nach Berlin aufgebrochen, um endlich einen direkten Eindruck vom Krieg zu bekommen – eben einen Bombenangriff zu erleben. In Oberschlesien war zu der Zeit kriegsmäßig wenig los. In seinen 2005 herausgegebenen Lebenserinnerungen „Die Schatten meiner Toten“ schrieb er: „Als Fünfzehnjähriger war ich vom Charakter her nicht anders als ein Fünfzehnjähriger in der heutigen Zeit. In diesem Alter sucht man den Kick. Dabei ist ohne Belang, ob man ihn beim S-Bahn-Surfen findet oder beim Autoknacken. Ich lebte in ständiger Angst, den Krieg zu verpassen.“ Die Angst war unbegründet. Er wurde Flakhelfer, dann Soldat. 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft. Um Haaresbreite entging er der Deportation nach Russland; eine russische Ärztin hatte eine mitleidige Eingebung.

Zurück zum Roman: Im April 1945 ist die Rote Armee an das unscheinbare Dorf herangerückt. Eine Einheit der Waffen-SS übernimmt die Verteidigung. Der Volkssturm wird mobilisiert, Gräben werden ausgehoben. Die Hitlerjungen Matthes, Borges und Kalle sind stolz, als der kommandierende Sturmbannführer ihnen erklärt: „Der Führer hat Vertrauen zu euch.“ Und sie haben Vertrauen zum Führer! Die Jungen erhalten ein bisschen Schießtraining und eine Einweisung in den Gebrauch von Panzerfäusten und Handgranaten. Zur moralischen Ertüchtigung wird das Lied „Panzer rollen in Afrika vor“ angestimmt: „Heiß über Afrikas Boden die Sonne glüht, / Unsere Panzermotoren singen ihr Lied. / Deutsche Panzer im Sonnenbrand / stehen im Kampf gegen Engeland! / Es rasseln die Ketten, es dröhnt der Motor! / Panzer rollen in Afrika vor!“ Nur rollen die Panzer nicht mit ihnen, sondern gegen sie. Die Aufforderung, das Dorf kampflos zu übergeben, beantwortet der Sturmbannführer mit der Erschießung des Parlamentärs.

Der Kick des Krieges ereilt Matthes danach ganz anders, als er es sich vorgestellt hatte. Nach dem Schuss herrschte zunächst tiefe Stille. „Doch dann schrie auf einmal alles – der Himmel, der Wald, das Feld. Das waren keine Panzer, keine Infanterie, nur der Lärm der Granaten. Und Matthes war es, als stürzten alle Häuser des Dorfes über ihm zusammen. Er sah nichts mehr, er hörte nicht mehr, er biss in die Erde.“ Dann kommen die Panzer. Am Ende ist das Dorf ein Trümmerhaufen.

Krieg ist eben doch etwas anderes als S-Bahn-Surfen oder Autoknacken oder Karneval. Bloß wer erklärt das unseren Ü15-Panzernarren?