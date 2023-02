Politische Entscheidungsträgerinnen Gynäkologische Außenpolitik

03. Februar 2023

Feminismus à la Baerbock

von Burkhard Voß

Ist kein Gedöns. Glaubt man, wenn man Annalena Baerbock heißt, die erste feministische Außenministerin Deutschlands. Wenn sie feministische Außenpolitik im Deutschen Bundestag verteidigt, kommt sie rüber wie Nina Hagen nach zwei Gramm Koks. Ihr Parteikollege Robert Habeck duckt sich dann immer unter die Abgeordnetenbank, so viel Angst hat er vor seiner wütenden Parteikollegin. Insgeheim denkt er dann: Manchmal sollten spätpubertierende Mädels davon träumen, sich selbst zu verändern statt die Welt.

Andererseits hat auch er ein Faible für feministische Außenpolitik. So richtig klar wurde das vor knapp einem Jahr, als er den artigsten Hofknicks vor den Frauenverstehern von Katar machte, um fossile Brennstoffe zu bekommen. Ein Frauenversteher gab dem anderen die Hand. Das war wie ein Handschlag für Geschlechtergerechtigkeit in der saudischen Wüste. Hatte was.

Feministische Außenpolitik – den Begriff gibt es seit 2014, aber gelebt wird feministische Außenpolitik schon viel länger. Da sind total empathische, hochsensible und pazifistische Frauen zu finden wie die Republikanerin und ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice. In der George-B.-Bush-Zeit erlaubt sie US-Regierungsfolter im Kampf gegen den Terror. Völkerverbindend auch ihre Aussage: „Bestraft Frankreich, ignoriert Deutschland und verzeiht Russland.“

Eine Ikone feministischer Außenpolitik war auch die erste weibliche US-Außenministerin Madeleine Albright. Als sie von einer Journalistin gefragt wurde, wie sie dazu stehe, dass durch Uno-Handelssanktionen im Irak eine halbe Million Kinder gestorben sind, antwortete sie: „Wir denken, den Preis ist es wert.“ Unter ihr war die Außenpolitik der USA aggressiv und jederzeit zum Krieg bereit. Die Bezeichnung „Madeleine Albright’s Krieg“ kommt nicht von ungefähr.

Oder Margret Thatcher, die Eiserne Lady, befürwortete Deregulierung, Neoliberalismus und lehnte Sanktionen gegen das Apartheitsregime Südafrikas ab. Feministische Außenpolitik kann so zärtlich sein.

Oder die derzeitige FDP-Frontfrau Strack-Zimmermann, die die Eskalationsschraube im Ukraine-Krieg fleißig weiterdreht und Betriebsanleitungen für Kampfpanzer unter ihr Kopfkissen legt. Für eine Neuverfilmung von „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ ist sie schon in der engen Wahl.

Oder das unverwüstlich grüne Model Annalena Baerbock, auch deutsche Außenministerin genannt. Wie sagte sie so schön am 24. Januar 2023 in einer Rede vor der parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg: „Ja, wir müssen mehr tun, denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland.“ Wow, das klingt doch schon fast wie Unternehmen Barbarossa reloaded. 82 Jahre später kriegt der Russe von den deutschen Grünen so richtig was vor’s Schienbein. Das muss man erst mal hinkriegen. Feministischer geht’s nicht. Auch sonst ist dieses quirlige Rackerchen immer up to date. So wie sie einmal im ZDF-Sommerinterview erklärte, dass es Batterien gebe, die auf Kobold verzichten könnten. Natürlich war Kobalt gemeint und man könnte das für einen Versprecher halten. Ist aber sehr unwahrscheinlich, da ihr die Panne im selben Gespräch noch einmal passierte. Das nennt man dann feministische Sachkompetenz.

Wobei, ein klein wenig komisch ist ja schon, dass gerade die Partei eine feministische Politik favorisiert, für die frauen- oder männerspezifisches Verhalten ein Konstrukt ist, ein Stereotyp, das in der Wirklichkeit gar nicht existiert. Würde man die feministische Außenpolitikerin Baerbock mit diesem Widerspruch konfrontieren, so würde sie wahrscheinlich antworten (wäre für ein soziologisches Fachmagazin sicherlich der Satz des Jahres): „Natürlich ist Feminismus ein Stereotyp, genauso wie Männlichkeit ein Stereotyp ist. Aber man kann Stereotype nur dann überwinden, wenn man sie auslebt und kulturell erst auf die Spitze treibt und dann sozialpsychologisch transformiert. Das klappt garantiert so, wie in der Mathematik Minus mal Minus Plus ergibt.“

Ja, isses nich niedlich! Feministische Außenpolitik ist kein Gedöns. Sondern das Obergedöns des derzeitigen Politbetriebes.