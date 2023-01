Neubesetzung des Verteidigungsressorts Feministischer Wehrdienst adieu

25. Januar 2023

Neue Männlichkeit braucht das Land …

von Burkhard Voß

Toll. Männlichkeit bekommt eine neue Chance. Mit Boris Pistorius wird der Posten des Verteidigungsministers endlich mit einem richtigen Mannsbild besetzt.

Vorab telefonierte Olaf Scholz mit Lars Klingbeil, Hubertus Heil und Katarina Barley.

Lars Klingbeil? Allein schon der Name ist für die Qualifikation eines Kriegs-, Verzeihung, Verteidigungsministers, ein Gütesiegel par excellence. Aber der Kriegsdienst verweigernde Sohn eines Unteroffiziers wollte nicht. Gut so. Mit seinem Babyface und dem daraus hervorquäkenden sozialutopischen Gutsprech hätte ihn Putin nicht ernst genommen. Und Bundeswehroffiziere nicht wahrgenommen.

Hubertus Heil? Der Arbeitsverweigerungsminister hat durch die Verletzungen im Politbetrieb eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und möchte nur noch in Kindergärten und Altenheimen auftreten.

Katarina Barley? Brennt auf den Job. Schaffte bei der Qualifikationsprüfung allerdings nur drei von geforderten 13 Liegestützen in 40 Sekunden. Seitdem trainiert sie verbissen. Sollte es Pistorius vergeigen, steht sie in den Startlöchern.

Also Boris Pistorius. Schluss mit blondierten Flintenweibern, die meinen, mit Genderthemen den Kampfgeist zu stärken. Oder durch Sexworkshops die Treffsicherheit der Soldaten zu verbessern. Diese sexual Political Correctness hat die Truppe nicht so ganz weitergebracht. Die Bundeswehr braucht eine Revolte. Eine maskuline Revolte. Eine Kampfsportrevolte. Eine Durchhalterevolte. Mehr Stahlgewittermentalität als Geschlechtersensibilität. Mit dem verhinderten Viersternegeneral Boris Pistorius ist das durchaus möglich. Selbst eine Frau (?) wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerontokratische Lara Croft der FDP, ist von seiner Männlichkeit begeistert. Ihr Unterbewusstsein war so fasziniert, dass die oberste Hormonkommandozentrale befahl, nur noch Testosteron statt Östrogen zu produzieren. Wahrscheinlich wird sie demnächst mit dem grün lackierten Militärexperten Anton Hofreiter im Leo II den Iwan aus dem Donbass pusten. Das wird für Anton Hofreiter die beste Therapie sein. Denn schon seit Jahren plagen ihn Albträume, die nur eine Botschaft haben: Pazifismus ist ’ne ziemlich ungeile Nummer.

Doch halt: Das feministisch regierte Verteidigungsministerium hat auch durchaus respektable Leistungen vorzuweisen. So wurden Grenzwerte für die Schussgasbelastung im Panzer Puma ausgedacht, durch die eine bedrohliche „Fruchtwasserschädigung bei der weiblichen Puma-Besatzung“ nahezu ausgeschlossen werden kann. Gerade Schussgas kann zu Mutationen führen. Nicht dass am Ende noch ein Putin II aus dem Schoß einer deutschen Soldatin schlüpft. Gerade noch mal gut gegangen.

Auch Ursula von der Leyen, zärtlich Flinten-Uschi genannt, hat bedeutsame Innovationen auf den Weg gebracht. Als da wären: hochschwangerengerechte Schützenpanzer, familienkompatible Dienstzeiten, Gleichstellungsdirektiven, Verordnung von Sex-Workshops, Umstandsmode für Soldatinnen. Dadurch wurde sie so beliebt, dass ihr Porträt in so mancher Militärstube einfach zur Wand gedreht wurde.

Man weiß noch nicht genau, in welcher Sphäre sich Ursula von der Leyen in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin befand – in der Realität jedoch nicht. In dieser steckt der durchschnittliche Mann einen 20-Kilometer-Marsch mit zehn bis 15 Kilogramm (oder mehr) Kampfgepäck plus Waffen durch unbequeme Geographie wie in Afghanistan oder Mali eben besser weg als die durchschnittliche Frau. Es sei denn, diese hätte die Maße einer sibirischen Gewichtheberin. Aber das ist dann nicht mehr die durchschnittliche Frau.

Im Kampfesfall müssen die Soldaten ihre Soldatinnen zusätzlich schützen, ihnen Gepäck zur Erleichterung abnehmen – ob das die Kampfkraft stärkt?

Ob blondierte Flintenamazonen das nachvollziehen können?