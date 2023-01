Der Einkommensinvestor Schroders

16. Januar 2023

Eine britische Dynastie mit deutschen Wurzeln

von Luis Pazos

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Kriege sind vor allem eines: teuer. Zwar verblassen die monetären Kosten angesichts sich auftürmender Leichenberge, nichtsdestotrotz stellt die Finanzierung der Kampfhandlungen für die involvierten Parteien einen Schlüsselfaktor dar. Neben der Inflationierung der eigenen Währung ist der Rückgriff auf die Kapitalmärkte dabei ein Standardinstrumentarium, um die für Rekrutierung wie Rüstung erforderlichen Sondervermögen zu bilden. Der Amerikanische Bürgerkrieg bildete dabei keine Ausnahme. Beide Seiten gaben Banknoten heraus – die Südstaaten den Grey- oder Blue-, die Nordstaaten den Greenback –, die allein mit dem künftigen Siegesversprechen gedeckt waren, beide zapften die internationalen Kapitalmärkte an.

Letzteres gelang dem von vorneherein schlechter beleumundeten Süden allerdings nur ein einziges Mal. Und das auch nur mit französischer Hilfe. Im Jahr 1863 schlossen die Konföderierten eine Vereinbarung mit dem Bankhaus Emile Erlanger & Company über die Platzierung einer Anleihe im Umfang von 15 Millionen Dollar, die durch Baumwolle gedeckt war. Die französischen Bankiers nahmen die Obligationen mit einem Disagio von 23 Prozent in die Bücher und verkauften sie auf den europäischen Finanzmärkten schließlich für durchschnittlich 90 Prozent des Nominalwerts. Ihr wichtigster Unterstützer bei der Platzierung des sogenannten Erlanger Loans war das Londoner Handelshaus J. Henry Schröder & Co.

Zu diesem Zeitpunkt galt das von Johann Heinrich Schröder im Jahr 1800 als Kolonialwarenhandel gegründete Unternehmen bereits als Spezialist für Anleihen. Wie bereits bei der MAN Group (siehe ef 227) wurde das Importgeschäft sukzessive durch Handelsfinanzierungen und schließlich Bankaktivitäten abgelöst. Und das mit Erfolg. 1864 wurden die Nachfahren Schröders britische Staatsbürger, 1892 in den Adelsstand erhoben; gleichwohl verschwand der Umlaut erst 1957 mit dem Börsengang aus dem Namen. Nicht zuletzt als Folge der Bankenkrise im Zuge der Großen Depression hatte sich das Unternehmen zunehmend auf die Vermögensverwaltung verlegt.

Die bildet heute das Kerngeschäft von Schroders. Zur Mitte des laufenden Jahres verwalteten die gut 5.700 Mitarbeiter an den 32 Standorten des Unternehmens knapp 900 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Ein lukratives Unterfangen, das sich besonders im Kurs der Aktie widerspiegelt. Der legte über die letzten zehn Jahre um knapp 1.000 Prozent zu. Zum aktuellen Kurs von 456 Pence weist Schroders damit eine Marktkapitalisierung von 7,1 Milliarden Pfund auf. Das entspricht einem Aufschlag von gut 60 Prozent auf das Ende 2021 bilanzierte Eigenkapital in Höhe von 4,43 Milliarden Pfund. Hinzu kommen knapp 20 Milliarden Pfund Fremdkapital, die jedoch größtenteils den Versicherungsaktivitäten der Gesellschaft entspringen und als finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber den Versicherungsnehmern der Altersvorsorgesparte verbucht sind.

Wie schon der Kurs kannten auch die Dividenden in den vergangenen Jahrzehnten nur eine Richtung, nämlich aufwärts. Seit dem Jahr 2000 konnte Schroders auf das Jahr gerechnet die Ausschüttungen stets erhöhen oder konstant halten, von einem ging es dabei auf zuletzt 21 Pence hoch. Das entspricht einer Dividendenrendite von circa 4,6 Prozent pro Jahr, wobei die Zahlungen halbjährlich geleistet werden. Gespeist werden diese von gut drei Milliarden Pfund Umsatz im vergangenen Jahr, auf die Schroders eine operative Marge von über 23 Prozent erzielen konnte. Der operative Cashflow lag mit 1,17 Milliarden Pfund noch mal deutlich höher, hiervon wurden für Dividendenzahlungen 328 Millionen Pfund abgezweigt.

Die Aktie von Schroders kann an der London Stock Exchange unter dem Kürzel SDR geordert werden, über die internationale Kennnummer GB00BP9LHF23 ist sie auch an deutschen Börsenplätzen handelbar. Knapp 50 Prozent der Anteile sind übrigens nach wie vor im Eigentum der Familie, die in fünfter Generation von Leonie Schroder im Vorstand repräsentiert wird.

Die seinerzeit platzierten Südstaaten-Anleihen wurden übrigens Gegenstand eines spektakulären Coups. Nach der Kapitulation der Konföderierten am 9. April 1865 durch Robert E. Lee gelang es dem legendären US-amerikanischen Spekulanten James Fisk, einen Mittelsmann über den Atlantik zu schicken, der Europa noch vor der offiziellen Nachricht über den Kriegsausgang erreichte. Dieser verkaufte die Anleihen im großen Stil leer, bevor deren Kurs kurze Zeit später implodierte. Vier Jahre später spekulierte Fisk dann auch noch erfolgreich gegen den sanierungsbedürftigen Greenback.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 16. Dezember erscheinenden Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 229.