Psychologie der Massen Gustav Le Bon – Instrumente der Beeinflussung

07. Dezember 2022

Über den Nimbus des Führers

von Udo Geißler

Letzte Woche erfuhr ich, dass ein befreundetes Paar ihren 5-jährigen Sohn gegen Corona impfen ließ, um, so die Begründung, „die (rüstigen) Großeltern und (greisen) Urgroßeltern zu schützen“. Durch die Kita und Einladungen zu Freunden hätte der Kleine einfach zu viele enge Kontakte, deswegen hatten sich die Eltern zu diesem Schritt entschieden. Ihr Kind selbst, darüber waren sich beide anscheinend einig, wäre im Falle einer Infektion wohl nicht großartig gefährdet. Die gesamte Familie hatte im Frühjahr die Krankheit gut weggesteckt. Im Sommer wurde der Junge nochmals positiv getestet, zeigte aber nur einen Tag lang etwas Unwohlsein.

Was also veranlasst – angesichts immer zahlreicherer Berichte über gravierende Impfnebenwirkungen – zwei intelligente und herzensgute Menschen, ihren Sohn einer derartigen Gefahr auszusetzen? Die Antwort auf diese Frage liegt in der Vergangenheit. Das Mantra im Jahr 2021 hieß durchgehend, dass eine hohe Impfquote die Pandemie durch Herdenimmunität beenden würde. Die Impfung verhindere schwere Verläufe und sei überdies ein Akt der Solidarität mit den Älteren und vulnerablen Gruppen der Gesellschaft. „Der sogenannte Fremdschutz der Corona-Impfung war Grundlage zahlreicher politischer Maßnahmen, aber auch Diffamierungen der Ungeimpften“, konstatierte MDR-Autorin Christiane Cichy am 2. Dezember 2022.

Verankerung eines festen Glaubens: Behauptung, Wiederholung, Übertragung

Gustave Le Bon beschrieb in seinem Werk „Psychologie der Massen“, wie schwer es für Menschen ist, einmal verinnerliche Überzeugungen erneut zu hinterfragen und gegebenenfalls wieder zu verwerfen: „Eine flüchtige Meinung haftet leicht in der Massenseele, aber einen festen Glauben in ihr zu verankern, ist sehr schwer, ebenso schwer aber ist es, ihn wieder zu zerstören, wenn er sich einmal festgesetzt hat.“

Doch wie konnte es dazu kommen, dass sich ein fester Glauben – in diesem Fall ist es die Überzeugung, mit der älteren Generation solidarisch zu sein – derart manifestieren konnte? Le Bon gibt hierauf die Antwort, dass es die Wirkungsmittel der Führer – Behauptung, Wiederholung und Übertragung – sind: „Die reine, einfache Behauptung ohne Begründung und jeden Beweis ist ein sicheres Mittel, um der Massenseele eine Idee einzuflößen. Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von Beweisen und Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht erweckt sie.“

Die Behauptung, die Corona-Impfung würde nicht nur zum Selbstschutz beitragen, sondern vor allem andere Alte, Kranke und Schwache schützen, wirkt bis heute nach. Allein die Behauptung, so Gustav Le Bon, reicht allerdings nicht aus: „Die Behauptung hat aber nur dann wirklichen Einfluss, wenn sie ständig wiederholt wird, und zwar möglichst mit denselben Ausdrücken. Das Wiederholte befestigt sich so sehr in den Köpfen, dass es schließlich als eine bewiesene Wahrheit angenommen wird.“

Im letzten Schritt folgt die Übertragung: „Wenn eine Behauptung oft genug und einstimmig wiederholt wurde, so bildet sich das, was man eine geistige Strömung (courant d’opinion) nennt, und der mächtige Mechanismus der Ansteckung kommt dazu.“

Wenn es etwas gab, was oft genug und einstimmig wiederholt wurde, dann war es das offizielle Corona-Narrativ, das den Menschen von allen Medien tagein, tagaus ins Gehirn gehämmert wurde. Gegenstimmen, etwa von Wolfgang Wodarg oder Sucharit Bhakdi, kamen im öffentlichen Diskurs nicht nur nicht vor, sondern sie wurden aufs Schlimmste diskreditiert. Kinder und Jugendliche galten lange Zeit als Pandemietreiber schlechthin und hatten am meisten unter den Corona-Maßnahmen zu leiden. Den traurigen Tiefpunkt dieser Angstmache lieferte Anfang 2022 Jan Böhmermann vom ZDF: „Kinder sind zurzeit gemein­gefährlich. Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19: Wirtstiere. Ständig infizieren sie sich mit irgendwelchen Viren.“

Die Rolle des Nimbus und das Milgram-Experiment

Von Anfang an stützten Politiker ihr Corona-Handeln auf Experten, die ihrerseits auf Fakten, Studien und die Wissenschaft hinwiesen. Vom Milgram-Experiment ist bekannt, wie wichtig bei der Durchsetzung von Zielen das besondere Ansehen von Autoritäten aus ihren jeweiligen Fachgebieten ist. So nimmt es nicht wunder, dass die allermeisten Menschen froh waren, sich auf das Urteilsvermögen eines hochdekorierten Virologen von der Berliner Charité, einer renommierten Institution der medizinischen Forschung, verlassen zu können.

Gustav Le Bon erkannte diese wichtige Rolle: „Eine große Macht verleiht den Ideen, die durch Behauptung, Wiederholung und Übertragung verbreitet wurden, zuletzt jene geheimnisvolle Gewalt, die Nimbus heißt. Ein Soldat in Uniform, ein Beamter in der roten Robe haben immer einen Nimbus. Pascal hat die Notwendigkeit von Talar und Perücke für die Richter treffend erklärt: Ohne sie würden sie einen großen Teil ihrer Macht einbüßen.“

Die Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) und der Ethikrat berieten die Politik und Gesellschaft in der Corona-Pandemie. Nicht nur diesen Einrichtungen haftet ein gewisser Nimbus an, sondern ist beispielsweise auch bei traditionellen Vereinen, erfolgreichen Firmen, Künstlern, Entertainern, Schauspielern, Sportlern oder Elder Statesmen zu finden. Auf „ich-habe-mitgemacht.de“ kann detailliert recherchiert werden, wer von den mit Heiligenschein Versehenen wann was gesagt hat. Von Gewaltphantasien bis hin zu Forderungen nach Entzug von medizinischen Leistungen oder Renten sowie Gehältern ist alles dabei. Diese einstimmig anmutende Stimmungsmache von „Kapazitäten“ hat auf die Masse der Menschen einen großen Eindruck gemacht!

Das Ash-Experiment

Wenn wir uns heute noch einmal vor Augen führen, wie im Winter 2021/2022 buchstäblich aus allen Rohren geschossen und für die Corona-Impfung getrommelt wurde, so wundert es nicht, wie viele derjenigen, die sich anfangs skeptisch und ablehnend gegenüber Maßnahmen und Impfung zeigten, doch noch gekippt sind. Joshua Kimmich lässt grüßen. Im Ash-Konformitätsexperiment zeigte sich bei drei Viertel der Testpersonen, wie sich ihr eigenes Urteil oder Verhalten zugunsten des Urteils der Mehrheit einer Gruppe veränderte. Mit steigender Gruppengröße wurde zu 2G-Zeiten nicht nur mehr Konformität erzeugt, sondern die Ablehnung, ja sogar der Hass auf das „andere“ Viertel steigerte sich von Tag zu Tag.

So nahm es auf dem Höhepunkt der Hexenjagd eine schweigende Mehrheit mit einem Schulterzucken hin, dass Demonstranten bei eisigen Temperaturen über Stunden hinweg eingekesselt oder mit Wasserwerfern gezielt durchnässt wurden. Pfefferspray und Schlagstock wurden nicht nur gefordert, sondern brutal eingesetzt. Wer dann noch ein Schild mit einem Wassernapf für Hunde vor einem Café sah, auf dem für die ganzen „Aluhüte“ stand „Wir müssen draußen bleiben!“, dann wurde auch dem Letzten bewusst, dass nun alle Hemmungen bei der Ausgrenzung von Menschen, die sich nichts zuschulden kommen ließen, sondern nur „Nein!“ zu einem aufgenötigten Angebot sagten, gefallen waren. Neben der Verankerung eines festen Glaubens wurde dem Volk en passant eine zweite Botschaft ins Gehirn eingebrannt: Spielt ihr unser Spiel nicht mit, dann sind euer finanzieller Status und eure bürgerliche Existenz in Gefahr. Dann seid ihr es, die draußen sind, die nichts mehr dürfen und denen – zur Belustigung anderer – ein Hundenapf vor die geschlossene Eingangstür gestellt wird!

Und heute?

Auf die Erkenntnis, dass mit der Impfung eines Kindes dessen Großeltern keineswegs besser geschützt sind, hätten das Elternpaar bereits Mitte des Jahres 2021 kommen können. So hieß es am 30. Juli im „Ärzteblatt“: „Die Delta-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 ist der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge so ansteckend wie Windpocken und kann den Schutz von Impfungen leichter durchbrechen. Das heißt, auch Geimpfte können sich mit der Variante anstecken und diese weitergeben. In der Präsentation werden bislang unveröffentlichte Studiendaten zitiert, nach denen geimpfte Menschen, die sich mit Delta infizieren, das Virus genauso leicht weitergeben wie nicht geimpfte Infizierte. Geimpfte Delta-Infizierte weisen dabei offenbar eine Viruslast auf, die mit nicht geimpften Delta-Infizierten vergleichbar ist.“

In den folgenden Wochen und Monaten, spätestens mit dem Dominantwerden der Omikron-Variante, erfuhren viele Menschen am eigenen Leib, wie Geimpfte und Geboosterte sich und andere ansteckten und auch schwer erkrankten. Die Ungeimpften blieben jedoch durchgängig die Sündenböcke der Pandemie. Eine erste Kehrtwende zeigte sich erst in der Herbst- und Winterkampagne 2022 zur Corona-Impfung unter dem Motto „Ich schütze mich“. Als die Politik das Narrativ vom „Schütze dich und andere“ fallenlassen musste, ging es Schlag auf Schlag. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird aller Voraussicht nach zum Ende des Jahres auslaufen, und Karl Lauterbach fasst eine anderthalb Jahre alte Erkenntnis plötzlich so zusammen: „Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung.“

Ihm, aber auch den ganzen Drostens, Merkels und Spahns dieser Welt sei eine Voraussage Le Bons mit auf den Weg gegeben: „Der Nimbus verschwindet immer im Augenblick des Misserfolges. Der Held, dem die Masse gestern zujubelte, wird morgen von ihr angespien, wenn das Schicksal ihn schlug. Je größer der Nimbus, umso heftiger der Rückschlag. Die Masse betrachtet dann den gefallenen Helden als ihresgleichen und rächt sich dafür, dass sie sich einer Überlegenheit gebeugt hat, die sie nicht mehr anerkennt.“

