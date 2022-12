Der Einkommensinvestor Rathbones Group

03. Dezember 2022

Ein britischer Vermögensverwalter mit Quäker-Erbe

von Luis Pazos

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Im Jahr 1565 legte Thomas Gresham (1519–1579), Spross einer englischen Händlerdynastie, Berater des Königshauses und Entdecker des nach ihm bekannten Gesetzes, wonach schlechtes Geld das bessere aus dem Umlauf verdrängt, den Grundstein der Royal Exchange. Die erste Londoner Börse wurde dann am 23. Januar 1571 von Königin Elisabeth I. eröffnet. Als Markenzeichen übernahm die Börse übrigens das Wappentier der Familien Gresham, das schließlich zum Symbol für kommerzielle Integrität werden sollte: die Heuschrecke.

127 Jahre später wurden mehrere Aktienhändler aufgrund ungebührlichen Verhaltens aus der bis dato den Handel dominierenden Royal Exchange ausgeschlossen. Aus der Not heraus gründeten sie einen neuen organisierten Markt, die London Stock Exchange (LSE). Mit der im 18. Jahrhundert zunächst in England einsetzenden Industriellen Revolution und dem damit verbundenen Kapitalbedarf etablierte sie sich als führende Aktienbörse des Landes. Im Windschatten des British Empire, das auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung im Jahr 1922 ein Viertel der Weltbevölkerung und Landfläche umfassen sollte, stieg sie schließlich zum Weltfinanzzentrum auf.

Noch heute spiegelt sich in den großen britischen Aktiengesellschaften der einstige Absatzmarkt wider, in dem die Sonne nie unterging. Und nach wie vor formen sie ein ganz eigenes, breit diversifiziertes Weltportfolio. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass zahlreiche der ältesten Vermögensverwaltungen ihren Ursprung in der City of London beziehungsweise im Dunstkreis der Londoner Börse haben. Mit der MAN Group wurde in ef 227 eine solche vorgestellt, deren Wurzeln in das Jahr 1783 zurückreichen. Eine gute Generation beziehungsweise 41 Jahre früher gründete der Sägewerker William Rathbone II. in Liverpool ein Holzhandelsunternehmen. Seine leiblichen Nachfolger, allesamt Quäker und Gegner der Sklaverei, bauten den Betrieb zu einem Schifffahrtsunternehmen sowie führenden Händler von Baumwolle aus den Vereinigten Staaten aus, bevor Anfang des 20. Jahrhunderts der Einstieg in die Vermögensverwaltung erfolgte. Der Börsengang des mittlerweile ausschließlich im Geldgeschäft tätigen Unternehmens erfolgte im Jahr 1988.

Heute verwalten die knapp 2.000 Mitarbeiter in den 15 Niederlassungen der Rathbones Group circa 68 Milliarden Britische Pfund für Privatkunden, Wohltätigkeitsorganisationen, Treuhänder und institutionelle Anleger. Die Gesellschaft ist einer der größten Charity Fund Manager im Vereinigten Königreich und wurde bei den Investors‘ Chronicle and Financial Times 2021 Celebration of Investment Awards als „ESG Champion of the Year“ ausgezeichnet. Das passt zum Quäker-Erbe, das nach wie vor in der Öffentlichkeitsarbeit kultiviert wird.

Ob der geschäftliche Erfolg an der damit einhergehenden „Bedeutung, die wir der Ehrlichkeit, Integrität und Unabhängigkeit beimessen“, liegt oder nicht, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls hat das Unternehmen seit einem Vierteljahrhundert die Ausschüttungen auf Jahresbasis mindestens konstant gehalten, meist jedoch sogar steigern können; von 14 Pence im Jahr 1997 auf 0,81 Pence in 2021. Allein über die letzten fünf Jahre betrug die annualisierte Dividendensteigerungsrate 7,3 Prozent, die Ausschüttungsquote, bezogen auf den Gewinn, zuletzt knapp 61 Prozent. Das macht aktuell eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent per annum bei halbjährlicher Auszahlungsfrequenz.

Hinzu kommt allein in den letzten zehn Jahren eine annähernde Kursverdopplung. Von 9,86 ging es auf zuletzt 19,18 Pfund je Anteil, wobei der Chart einen Luro-Grundtrend aufweist, wie ihn der Herausgeber dieses Magazins schätzt. Allerdings ist das im britischen Index FTSE 250 gelistete Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 derzeit nicht besonders günstig.

Das reflektieren nicht zuletzt die operativen Kennzahlen. Sowohl der Umsatz von 469 Millionen Pfund als auch der Gewinn in Höhe von 109 Millionen Pfund konnten jüngst im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, die Gewinnmarge beläuft sich auf recht üppige 23,2 Prozent. Bilanziell stehen 3,27 Milliarden Pfund an Vermögenswerten 2,65 Milliarden Pfund an Verbindlichkeiten gegenüber. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kundeneinlagen, die die Rathbones Group aufgrund ihres Bankstatus verwaltet. Handelbar ist die Aktie unter dem Kürzel RAT an der LSE, die internationale Kennnummer lautet GB0002148343.

Information

