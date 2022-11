Universelles Grundeinkommen Der Name ist UBI, Bürgergeld UBI

30. November 2022

Mit der Lizenz zur Schaffung von Staatssklaven

von Axel B.C. Krauss

Wer will schon gerne zu den Leuten gehören, die hinterher sagen, ich hab’s ja gesagt? Das universelle Grundeinkommen, auch unter der Abkürzung UBI bekannt (Universal Basic Income), schleicht sich nun auf Krisenpfoten auf die Steuerplantage. Gehüllt in einen Sankt-Martins-Mantel mit „helfendem“ Blick. Umbenannt in „Bürgergeld“.

Die Kreativität bei der Schaffung staatlicher Euphemismen (KE) ist dem Quadrat der Krisenkompetenz (KK^2), multipliziert mit politischem Machtausweitungstrieb (MaT), direkt proportional. Man könnte es auch als Gleichung formulieren: KE = KK^2 * MaT.

Der Begriff Krisenkompetenz ist hier nicht sarkastisch zu verstehen. Im Gegenteil, leider: Man muss tatsächlich was auf der Pfanne haben, um erst massig Krisen auszulösen, zu deren Bewältigung man sich dann als „Retter“ anbietet – freilich nicht ohne Hintergedanken. Ich war nicht der einzige, der regelmäßig davor warnte, dass die „Lösung“ darin bestehen wird, ein größeres Abhängigkeitsverhältnis zwischen Bürge und Oberstraßenbauer zu „konsolidieren“: Ich mach’ sie mittels Krisen-„bewältigungs“-politik (lies: Krisenverschärfungspolitik) ärmer, halte sie mit passender Dauer-Begleitpropaganda dumm, drohe jedem, dem die Masche auffällt, damit, ihn als Extremisten und „Delegitimierer“ des Staates „beobachten“ zu lassen und in die Mangel zu nehmen – und dann „helfe“ ich den solcherart Drangsalierten durch Auszahlung von Sonder-„vermögen“.

Die „Gesundheits“-Politik beziehungsweise „Pandemiebekämpfung“ in Sachen „Corona“ war – unter anderem – das „i-Tüpfelchen“ auf einem lange zusammengekochten geld- und finanzsystemischen Gebräu, oder besser: Sie kam als Ablenkung recht gelegen. So weit, so bekannt. Natürlich geht es dabei noch um sehr viel mehr, nämlich eine „Transformation“ im Rahmen einer „Vierten Industriellen Revolution“, einen „Reset“ für ein „Great Narrative“, also ein „Großes Narrativ“ und so weiter. Die „großartigen“ Visionen für ein künftiges Paradies könnten ausladender, allumfassender und durchdringender kaum sein. Ferner will man mehr Kontrolle und Überwachung auf biometrischer Ebene, Maßnahmen, deren panoptischen Bittermandelgerüchen sich durch medizinisch angeblich alternativlose und dringendst „notwendige“ Krisenbewältigungs-Metamphetamine ein „Gemeinwohl“-Kick verpassen lässt. Das Wort „notwendig“ erfährt hier einen sehr passenden Beiklang: Die politisch verschärfte „Not“ machte die Krisenreaktionen in der Tat „wendiger“ dahingehend, gar nicht genug unter die eigene Kontrolle bekommen zu können.

Wobei man wieder einmal darüber diskutieren kann, wie viel Not nun wirklich besteht und wie viel davon nicht eher einer bewusst geschürten permanenten Angst- und Katastrophenpropaganda geschuldet ist, die den Bürgen in Schockstarre versetzen soll wie das Kaninchen vor der Schlange, damit es das interventionistische turbotechnokratische Gift schluckt und auch noch für ein prickelndes Erfrischungsgetränk hält.

Mit Lockdowns und Co kräftig hinlangen und eine Fat Lady in der Wirtschaft singen lassen. Kein Problem, der Staat „hilft“. Dies lässt sich durch einen Krieg noch toppen, auf den man als friedlichst-demokratischster Berufsheuchler natürlich „angemessen“ reagieren muss, indem man durch Sanktionspolitik die Situation noch schlimmer macht (nachdem man vor diesem Krieg in einem Zeitraum von zwei Jahrzehnten selber kräftig humanitären Unfrieden stiftete oder zumindest bündnispolitische Beihilfe zu Demokratisierungs-Massenmorden leistete).

Außerdem gilt es, den Anstieg der Weltschwurbeltemperatur auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen – ein Ziel, das man nur durch Ingangsetzung einer gigantischen Umverteilungsmaschine in Gang setzen kann, die das gemeine Volk „deckelt“, damit man selber der Fuchs im Hühnerstall bleiben und den Umbau auch möglichst ungestört vollziehen kann. Ginge es dem Bürgen zu gut, könnte er sich ja fragen, wofür er eigentlich „Problemlöser“ braucht, die ihm „helfend“ ins Gesicht lächeln, während sie hinter seinem Rücken schon die nächsten Krisen „auf den Weg bringen“.

Und wenn diese durchaus sehr krisenkompetent aufgebauten und genutzten Kulissen erst einmal für vollkommen real und unüberwindbar gehalten werden, auch dann, wenn sie nur aus politischem und massenmedialem Pappmaschee hingeklatscht wurden, ja – dann gibt’s „Bürger“-Geld. Problem, Reaktion, Lösung.

Damit bietet sich auch gleich die nächste Gelegenheit, die bevormundenden, überregulierenden, totalitären Maschen noch enger zu ziehen, selbstverständlich wiederum verpackt in aufs erste Hören ganz „vernünftig“ klingende Maßnahmen.

Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe von der CDU sagte in einem Interview gegenüber der „Süddeutschen“ (zitiert nach „Die Welt“, 18. November 2022, „Sanktionierungen ‚von Beginn an‘ oder keine Bürgergeld-Zustimmung, sagt Gröhe“): „Es brauche schärfere Sanktionen und strengere Vermögensgrenzen beim Bürgergeld, sagte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) der ‚Süddeutschen Zeitung‘. ‚Wir wollen bei der Möglichkeit, mit Leistungskürzungen Mitwirkungspflichten durchzusetzen, den Rahmen ausschöpfen, den das Bundesverfassungsgericht für zulässig erklärt hat‘, sagte Gröhe. ‚Wer sich Unterstützungsmaßnahmen oder zumutbarer Arbeit verweigert, muss von Beginn an mit einer 30-prozentigen Kürzung rechnen müssen‘.“

Wie gesagt: Das klingt zunächst sogar ganz vernünftig. Warum sollte man Leuten, die sich „zumutbarer Arbeit“ verweigern, ständig zahlen sollen? Stellt sich halt nur die Frage, wie man a) „zumutbar“ genauer definieren will und vor allem – weitaus wichtiger – b) warum mich hier das ganz merkwürdige Gefühl beschleicht, dass es in Wahrheit um die Ausweitung staatlicher Macht bis tief in den Arbeitsmarkt hinein geht. In einem Wort: Interventionismusspirale.

Es gibt noch ein drittes Problem: Wer sagt denn, dass es nur dann bei Kürzungen des „Bürgergeldes“ bleiben wird, wenn sich jemand staatlich zugeteilter Arbeit zu entziehen versucht? Wer sagt denn, dass die einmal erlangte Machtposition nicht ausgeweitet wird, sodass auch Menschen – siehe den letzten Verfassungsschutzbericht –, die in puncto „Klimapolitik“ anderer Meinung sind, als „Staatsdelegitimierer“ eingestuft beziehungsweise einem (praktischerweise) schwammig definierten „extremistischen Phänomenbereich“ zugeordnet werden und somit ganz schnell den Geldhahn zugedreht bekommen? Wer sagt denn, dass eine „künftige Pandemie“, von der ja ohnehin schon seit geraumer Zeit phantasiert wird, nicht dazu führen wird, dass Kritikern darob verhängter „Schutzmaßnahmen“, die durch selbige in wirtschaftliche Schieflage geraten, nur dann staatliche „Hilfe“ gewährt wird, wenn sie sich auch brav die Achtfachimpfung spritzen lassen? Wer garantiert denn, dass „Klimaverweigerern“ nicht dasselbe widerfahren wird? Et cetera et cetera.

Wer solche Szenarien für unwahrscheinlich oder gar völlig unmöglich hält: Alles schon mal da gewesen. Unter vielerlei euphemistischen Etiketten. Wer sich im DDR-Unrechtsregime der Partei, die immer recht hatte, verweigerte, durfte nicht studieren, konnte keine größere Karriere machen und wurde mit diversen anderen Repressalien überzogen. Und auf welcher „Grundlage“ bitte? Auf dem von der herrschenden politischen Kaste gesetz-ten „Recht“. Das gilt für andere Diktaturen natürlich genauso, sei es die UdSSR, sei es das kommunistische China oder sonst irgendein glorreiches Volksbeglückungssystem. Es war rein ideologisch motiviert.

Die Geschichte lehrt: Gibt man Machtsäufern den kleinen Finger, dauert es nicht lange, bis man beide Arme vermisst. Ein solches Szenario droht nun auch Schland. Wer glaubt, es würde sich schon „irgendwie“ im Rahmen halten, man würde „Vernunft“ walten lassen und „Rücksicht“ auf die Bürgen nehmen: Viel Glück. Ich sage voraus, dass man solche Methoden selbstverständlich auch für politische Zwecke missbrauchen wird. Nur eine Frage der Zeit.

„Arbeit muss sich wieder lohnen – warum das Bürgergeld richtig ist“, lautete die Überschrift eines Artikels der „Welt“ vom 21. November 2022. Es war ein Gastbeitrag. Geschrieben von einem Mitglied des deutschen Bundestages namens Christian Dürr.

Hallo, ich bin Brandstifter und möchte mehr von meinem Löschmittel verkaufen. Oh, really.