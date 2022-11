Schon seit über 100 Jahren Der Muff globaler Kontrolle unter Krisentalaren

23. November 2022

Hinter Raketen in Polen einigt sich’s in Bali verstohlen

von Axel B.C. Krauss

Edward Slavsquat scheint ein recht scharfsinniger Beobachter und Kommentator der Geopolitik zu sein. Und das nicht nur in der historischen Horizontalen, also der Blickbeschränkung auf und Vereinnahmung des Denkens durch das Gestrüpp des Tagesaktuellen, sondern auch in der Vertikalen: Er zieht gerne Vergleiche zwischen „damals und heute“, zeigt Parallelen zwischen scheinbar unterschiedlichen geschichtlichen Situationen und Ereignissen auf. Man mag seinen Analysen zustimmen oder nicht; man mag sie als überzogen abwinken oder für interessant und pointiert halten, aber fest steht, dass man ihm nicht die Art von analytischer Kurzatmigkeit vorwerfen kann, von der ein Großteil der Kommentarlandschaft befallen scheint, sowohl im Mainstream als auch unter den Alternativen.

Slavsquat betreibt einen Blog auf Substack, auf dem er regelmäßig Beiträge über die Entwicklungen auf der internationalen politischen Bühne veröffentlicht, auch wenn diese zumeist im Hintergrund bleibt – verdeckt durch allerlei aufmerksamkeitsökonomische Kapriolen an offiziellen Frontschauplätzen, bei denen man sich fragen darf, wie viel davon wirklich bierernst zu nehmen ist und wie viel möglicherweise nur Ablenkung von wichtigeren, wesentlicheren Entscheidungsprozessen, über die man in den Presseberichten zuweilen gerne Vergissmeinschnell pflanzt.

Was zum Beispiel das ständige Gefuchtel mit Atomkriegsängsten betrifft, das spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges stark zunahm, so bin ich der aus „normaler“ Sicht gewiss etwas kruden Meinung, dass es sich um „Scare Tactics“ handelt, um Einschüchterung der Bevölkerungen, damit der gemeine Steuerknecht stets in Angst und Sorge lebt und bloß nicht auf die Idee kommt, solche und ähnlich stürmische Vorhänge einmal beiseite zu ziehen und einen etwas ruhigeren, genaueren Blick auf die „Zauberer von Oz“ zu werfen, die sich dahinter auf Konferenzen wie zum Beispiel der in Bali treffen, um Weichen für eine globale Zukunft zu stellen. Nennen Sie mich naiv, nennen Sie mich verstiegen, lachen Sie mich aus, aber ich kaufe es einfach nicht: Warum sollten Eliten über Jahrzehnte atemberaubende Summen in eine „grüne Zukunft“ stecken, in diverse aktivistische „Umweltbewegungen“ sowie einen „sozial, ökologisch und ökonomisch inklusiveren“ Planeten – nur um diesen oder zumindest Teile davon dann in einem Atomkrieg radioaktiv verhunzen zu lassen? Warum nach all diesen gigantischen Investitionen ein solches schlicht widersinniges und irrsinniges Risiko eingehen?

Die Frage um die Herkunft der Rakete, die kürzlich in Polen einschlug, scheint mir derselben Kategorie zuzugehören. Vor allem, weil in einer Kriegssituation die genaue Ermittlung einer Täterschaft extrem schwierig sein kann. Obendrein besteht ja auch die Möglichkeit, dass es vielleicht gar kein bewusster Angriff war, sondern zum Beispiel die Steuerelektronik des Geschosses versagte, eine Fehlfunktion hatte und so weiter und so fort. Was auch immer der Fall gewesen sein mag: Ruckzuck hagelte es die üblichen Schuldzuweisungen und Spekulationen. False Flag Washingtons! Quatsch, Russland war’s! Nein, die Ukraine suchte nach einem Vorwand, Russland zu beschuldigen! Laber keinen Stuss, Russland will sich nur aus der Affäre ziehen, ist doch klar! Auch manche Politiker ließen sich nicht lange bitten, um diese Gelegenheit zum Anziehen rhetorischer Eskalationsschrauben zu nutzen. Freilich, das ist noch lange kein Beweis für versteckte Absichten: Same shit, different day. Auch hier galt mal wieder: Weiß man nichts Genaues, schießt man halt auf Blaues. Vielleicht sollte man erst mal abwarten, bis mehr bekannt ist? Runterkommen und durchatmen?

Jedenfalls veröffentlichte man auf dem jüngsten G20-Treffen in Bali eine „Global Leaders Declaration“, also eine Absichtserklärung globaler Führungsspitzen, die in so mancher Hinsicht überaus interessant ist, wie Slavsquat feststellte.

„Der indonesische Gesundheitsminister Budi Sadiki erklärte am Samstag gegenüber Reportern, dass geopolitische Streitigkeiten den Plan der G20, einen Pandemiefonds einzurichten, um sicherzustellen, dass Menschen überall – und insbesondere arme Menschen – rechtzeitig mit Medikamenten versorgt werden, nicht beeinträchtigen. ‚Alle Entscheidungen der G20 werden ausschließlich im Konsens getroffen. In der derzeitigen geopolitischen Lage ist es sehr schwierig, einen Konsens zu erzielen. Aber in dieser geopolitischen Situation ist es uns gelungen, einen Konsens über die Einrichtung eines Fonds zu erzielen, und das ist das Wichtigste‘, sagte Sadiki bei der Erörterung der Ergebnisse eines Treffens mit den Finanz- und Gesundheitsministern der G20 auf Bali. Der von der Weltbank in Zusammenarbeit mit der WHO eingerichtete Pandemiefonds (formell bekannt als „Financial Intermediation Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response“) soll die Gesundheitsagenda der G20 unterstützen, die unter anderem die Verbesserung der genetischen Überwachung, die Förderung der Mobilisierung von Gesundheitsressourcen für medizinische Gegenmaßnahmen und den Ausbau von Forschungs- und Produktionsnetzwerken für Impfstoffe, Therapien und Diagnostika vorsieht.“

Könnten Sie das bitte wiederholen? Habe ich da gerade „genetische Überwachung“ gelesen? In einer Pressemitteilung vom 12. November 2022 („G20-Gesundheits- und Finanzminister vereinbaren die Einrichtung eines Pandemiefonds“) erfährt man über die Geldgeber: „Die Geberländer sind Australien, Kanada, die Europäische Kommission, Frankreich, Deutschland, China, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Südafrika, Singapur, das Vereinigte Königreich, Spanien, die Vereinigten Staaten und die VAE. Die drei Philanthropien sind die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und der Wellcome Trust.“

Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, nur einige wenige Worte über die Aktivitäten des hierzulande kaum bekannten „Wellcome Trust“ von Whitney Webb: „Der ‚Wellcome Trust‘, der in seiner Fähigkeit, die Ereignisse während der Covid-19-Krise und der Impfkampagne zu beeinflussen, wohl nur von Bill Gates übertroffen wurde, hat im vergangenen Jahr sein eigenes globales Äquivalent der geheimen Forschungsagentur des Pentagon ins Leben gerufen, offiziell zur Bekämpfung der ‚dringendsten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit‘. Obwohl diese spezielle ‚Wellcome Trust‘-Initiative erst 2018 ins Leben gerufen wurde, wurde sie im vergangenen Mai mit einer Anfangsfinanzierung von 300 Millionen Dollar aus dem Trust ausgegliedert. Sie zog schnell zwei ehemalige DARPA-Führungskräfte an [DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, meine Anmerkung], die zuvor in den oberen Rängen des Silicon Valley tätig waren, um das Projektportfolio zu verwalten und zu planen. Diese DARPA für die globale Gesundheit, bekannt als ‚Wellcome Leap‘, will bis zum Jahr 2030 ‚bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Lösungen‘ erreichen, mit einem Fokus auf ‚komplexen globalen Gesundheitsherausforderungen‘. Es überrascht nicht, dass ihre drei aktuellen Programme darauf ausgerichtet sind, unglaublich invasive, technologieorientierte und in einigen Fällen offen transhumanistische medizinische Technologien zu entwickeln, einschließlich eines Programms, das sich ausschließlich auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI), mobilen Sensoren und tragbarer Brain-Mapping-Technologie für Kinder im Alter von drei Jahren und jünger konzentriert.“

In Kurzform geht es also um biometrische Überwachungstechnologien. Doch auch das internationale Reisen stand auf dem Programm der G20: „Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um den nahtlosen internationalen Reiseverkehr, die Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht digitaler Lösungen, einschließlich des Nachweises von Impfungen, zu erleichtern. Wir unterstützen die Fortsetzung des internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die den Erfolg der bestehenden Standards und digitalen Covid-19-Zertifikate nutzen und darauf aufbauen sollten.“

Das mag sich zunächst harmlos lesen, doch wirft der Hinweis auf Impfnachweise, insbesondere „digitale Covid-19-Zertifikate“ mit Blick auf einen „nahtlosen internationalen Reiseverkehr“ Fragen über das Missbrauchspotenzial solcher Technologien zur möglichen Bevölkerungsüberwachung und -kontrolle auf. Erst recht angesichts des deutlichen Hinweises auf „künftige Pandemien“.

Interessant ist auch, dass der russische Finanzminister Anton Siluanov die Schaffung des „Pandemiefonds“ lautstark begrüßte und unterstützte. Er betonte die „zentrale Rolle“ der WHO bei der Aufrechterhaltung des „globalen Gesundheitssystems“ – und das, obwohl die Weltgesundheitsorganisation gerade im Kontext der „Pandemiereaktion“ immer wieder wegen politisch gefärbter Entscheidungen und fragwürdiger Interessenskonflikte, die ihren größten Geldgebern geschuldet sind, in die Kritik geriet. Das russische Finanzministerium schrieb in einer Pressemitteilung auf seiner Website: „Der Leiter des russischen Finanzministeriums wies auf die Notwendigkeit hin, eine Fragmentierung des globalen Gesundheitssystems zu verhindern und die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) darin aufrechtzuerhalten. Er berichtete auch von den Erfahrungen mit der Schaffung eines Systems zur schnellen Reaktion auf Pandemien in Russland im Rahmen des aktuellen ‚Sanitätsschildes‘, das die Schaffung eines Systems zur schnellen Diagnose von Infektionskrankheiten, die beschleunigte Entwicklung von Testsystemen und Impfstoffen im Falle neuer epidemiologischer Bedrohungen vorsieht. ‚Wir glauben, dass ein ähnlicher Schutzschild auf globaler Ebene aufgebaut werden könnte‘, sagte der Minister. Der russische Gesundheitsminister Mikhail Murashko, Mitglied des Exekutivrats der WHO, nahm per Videoschaltung an dem Gipfel teil und erklärte, die WHO solle als ‚Koordinatorin der internationalen Bemühungen im Gesundheitsbereich‘ fungieren.“

Wer also geglaubt hatte, das Thema „Impfpässe“ sei eigentlich erledigt, wurde durch den jüngsten G20-Gipfel enttäuscht.

Edward Slavsquat zog dazu eine historische Parallele zu einer ähnlichen Situation vor hundert Jahren, und zwar schon vor dem Krieg in der Ukraine (in einem Blogbeitrag vom 10. Dezember 2021, „Alle Freiheit wird verloren sein, wenn der Krieg gewonnen ist“): „Aber eines können wir mit nahezu 100-prozentiger Sicherheit sagen: Wenn es zu einem großen Krieg kommt – in der Ukraine oder anderswo –, dann werden uns die weltweiten digitalen ‚Gesundheitspässe‘ noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Vielleicht bis die Sonne explodiert, in fünf bis sieben Milliarden Jahren. Schließlich ist es erst 100 Jahre her, dass ein ‚temporäres‘ Identifizierungssystem aus Kriegszeiten, das die Bewegungsfreiheit in eklatanter Verletzung internationaler Normen einschränken sollte, auf der ganzen Welt Fuß fasste ... und nie wieder verschwand. Die Rede ist natürlich von Ihrem schicken ‚internationalen Reisepass‘ – ein Reisepass aus dem Ersten Weltkrieg, der den Regierungen ursprünglich helfen sollte, Spione, Flüchtlinge und andere unerwünschte Personen im Auge zu behalten. Der Völkerbund sollte dieses teuflische Dokument abschaffen. Doch dann kam die Spanische Grippe auf, und der Völkerbund beschloss, dass dieser Ausweis zur öffentlichen Sicherheit auch zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verwendet werden könnte (später gaben sie zu, dass dies nicht stimmte – aber zu spät, ihr Trottel!).“

Wahrscheinlich greift hier wieder der berühmte Grundsatz, eine „gute Krise“ nie ungenutzt verstreichen zu lassen: Sind die Leute bereit, bestimmte Rechte und Freiheiten herzugeben, kann es schwierig sein, sie wieder zurückzufordern …

Die Planungen für verstärkte Überwachung zum „Schutz“ der Bürgen laufen jedenfalls weiter. Nicht nur bei „Impfpässen“ zur Gewährleistung „nahtlosen internationalen Reisens“, sondern auch bei anderen Maßnahmen wie der Einführung digitaler Zentralbankwährungen und, wie bereits erwähnt, „genetischer Überwachung“.

Slavsquat: „Im gleichen Geiste der Zusammenarbeit schlug Moskau vor, die ganze Welt mit Viruserkennungsstationen zu umhüllen – ein Vorschlag, der auf Russlands eigenem ‚Sanitärschild‘-Programm basiert. Die prickelnde Erklärung enthält viel mehr als nur das Versprechen, einen internationalen Impfausweis zu schaffen. Sie enthält farbige Prosa über ‚nachhaltige Entwicklung‘, ‚digitale Transformation‘, ‚Interoperabilität von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) für grenzüberschreitende Zahlungen‘ und viele andere leckere multipolare Häppchen. Es gibt sogar eine Zeile darüber, wie der Konflikt in der Ukraine ‚die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft verschärft‘. Nach der Unterzeichnung dieses historischen Dokuments durch Russland erklärte Dmitri Peskow gegenüber Reportern, der Kreml halte die Erklärung für ‚konstruktiv‘ und ‚ausgewogen‘.“

Ich bewundere die lackierte Ausdrucksweise: „Interoperabilität von digitalen Zentralbankwährungen für grenzüberschreitende Zahlungen“. Auf Hochdeutsch: globales Netz von CBDCs. Es gäbe dann keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Sollte dies verbunden werden mit starken Einschränkungen von Bargeldzahlungen, wie sie jüngst auch wieder ins politische Gespräch kamen, braucht man nicht viel Phantasie, um zumindest zu vermuten, dass die Maschen dieses Netzes offenbar schrittweise enger gezogen werden sollen. Und wer weiß schon, was bei „künftigen Pandemien“, ganz gleich welcher Herkunft, ob 100 Prozent echt oder als „gute Krise“, die man gewiss nicht „ungenutzt“ verstreichen lassen würde, alles passieren kann …

„Ist es nicht wirklich herzerwärmend“, bemerkt Slavsquat dazu sarkastisch, „dass sich Moskau und der kollektive Westen trotz des unaufhörlichen geopolitischen Gezänks an den Verhandlungstisch setzen, das Brot brechen und sich darauf einigen können, die ganze Welt mit Hundemarken zu versehen?“

Bis nächste Woche.