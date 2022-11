„Klima-Aktivismus“ Typisch ideologischer Irrsinn, ein „Konsens“, der keiner ist, und infantile Wettbewerbe in Suppenweitwurf

09. November 2022

Kunstschändung hat mit Umweltschutz nichts zu tun

von Axel B.C. Krauss

Ich war mir nicht sicher, ob ich die kindischen Albernheiten, mit denen der sogenannte „Klima-Aktivismus“ – oder zumindest das, was davon öffentlichkeitswirksam in die Presse gelangt – in letzter Zeit von sich reden beziehungsweise lachen macht, überhaupt ansprechen soll. Es ist einfach nur ein grotesker Witz. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich annehmen, einer Realversion der US-Filmkomödie „Idiocracy“ beizuwohnen.

Die geballte atmosphärenphysikalische Kompetenz und klimatologische Genialität mancher „Aktivist:innen“ mag sie tatsächlich zum Glauben verleitet haben, vor dem Hintergrund der in China in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden schießenden Kohlekraftwerke könne man durch handgeklebte Verlangsamung des Autoverkehrs auf irgendeiner deutschen Straße für ein paar Stunden enorme Auswirkungen auf die „Weltklimabilanz“ erzielen. Mittlerweile trägt dieser ganze ideologische Irrsinn tatsächlich die Züge religiösen Wahns. Folge der Hexenwissenschaft. Immerhin verbrennt man sie nicht mehr, sondern prangert sie auf Twitter für ihre Emissionen an.

Ein holländischer Aktivist klebte sich gar mit dem Kopf an einem Gemälde von Johannes Vermeer. Die Aufnahmen des Spektakels dürften so manchem CO2-Emittenten sicher die Schamesröte ins Gesicht getrieben und dafür gesorgt haben, ohne Wimpernzucken den Betrieb seines Unternehmens unverzüglich einzustellen und die Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Verzeihung, zu kleben. Das betreffende oder, besser, betroffene Gemälde Vermeers trägt übrigens den Titel „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“. Doch von Luisa Neubauer wird später noch kurz zu reden sein.

Es hat nichts mit „Kulturpessimismus“ zu tun, sich zu fragen, wie tief das geistige „Niveau“ eigentlich schon gesunken sein muss, dass selbst manche Studenten – angehende Akademiker – offenkundig noch nie auf die Idee kamen, Sinn und Zweck ihres schlicht infantilen Treibens zu hinterfragen. Sich in Suppenweitwurf auf berühmte Gemälde zu üben, sich also als ungebildeter Vandale zu outen und pubertär-renitente Lust an der Provokation sowie schlichte Kunstschändung als „Aktivismus“ zu tarnen, ist immerhin einen halben Punkt für kreatives Krakeelen wert. Die Frage, inwiefern allerlei Speisen auf Bildern von Van Gogh oder anderen bekannten Malern uns nun vor dem kohlenstoffkriminellen Hitzetod bewahren sollen, bleibt dabei natürlich unbeantwortet, aber das ist ja das Schöne an der Religionsfreiheit: Man darf glauben, was immer man will.

Ich weiß, ich weiß: Es hat ja „symbolischen Wert“, richtig? Lasst mich raten: Ihr wollt das „öffentliche Bewusstsein“ für die Dringlichkeit des Themas „sensibilisieren“, stimmt’s? Damit kämt ihr allerdings arg spät, denn Politik und Presse haben bereits ausreichend Vorarbeit geleistet. Gipfel der Clownerie: eine vermeintliche „Graswurzelbewegung“, deren schwerindustrielle und machtelitäre finanzielle Förderung mittlerweile auch Einzug in den Mainstream hält (siehe dazu zum Beispiel den Artikel der „Welt“ vom 5. Januar 2022, „Struktur, Finanzierung, Netzwerk – So funktioniert die ‚Letzte Generation‘“), gibt vor, „gegen“ die etablierte Politik zu stehen oder gegen „das System“ zu sein, obwohl das genaue Gegenteil der Fall ist: Die Deindustrialisierungs-Agenda war bereits zu einer Zeit ausgearbeitet und politisch vorbereitet, als so mancher Aktivist noch nicht mal ein lüsternes Flackern in den Augen seiner Eltern war.

Doch zurück zu den Hintergründen: So schwierig ist das nun schließlich auch nicht: also die Recherche zu den Ursprüngen des „Kampfes gegen den Klimawandel“. Die Zusammenhänge mit eben erwähnter Deindustrialisierungspolitik, die im Kern auf malthusianistisches Gedankengut zurückgeht, wurden schon vor vielen Jahren aufgezeigt und lassen sich eigentlich von jedem leicht nachvollziehen. Das ist keine Herkulesaufgabe. Auch nicht, die militärische Ebene der Klimaforschung zu ermitteln, denn sie hat tatsächlich einige Wurzeln im angloamerikanischen militärisch-industriellen Komplex.

Es überfordert eigentlich auch niemanden, sich mal mit Namen wie Maurice Strong vertraut zu machen (der Zeit seines Lebens enge Verbindungen zur Ölindustrie hatte), der schon Anfang der 1970er Jahre auf der „Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen“ in Form eines „Gedankenspiels“ zart andeutete, es könne sein, dass Politiker der Zukunft zum Schluss kämen, die Ökobilanz der Menschheit dadurch zu verbessern, einen „Zusammenbruch“ der industriellen Zivilisation auszulösen. Jedwede Ähnlichkeit mit heutiger Politik ist rein zufällig und von den Produzenten des Films nicht beabsichtigt. Oder einen Blick in die Publikationen des „Club of Rome“ zu werfen, wo man offen zugab, auf der Suche nach einem Feindbild, das „die Menschheit vereint“, sich diverser Umweltprobleme bedienen zu wollen, denn „der wahre Feind ist dann der Mensch selbst“.

Es war ja auch nur Zufall, dass es bereits flächendeckende Propagandakampagnen der Presse gab, in denen dem „Feindbild Mensch“ nicht nur „Flugscham“, sondern allen Ernstes – ich erfinde es wirklich nicht – „Bauscham“ eingeredet werden sollte, denn der Bau von Häusern sei ebenfalls klimamörderisch (die „FAZ“ zitierte dazu einmal einen „Experten“). Auch Haustiere wie Katzen seien eine Belastung – und erst die Butter auf dem Frühstücksbrötchen, mein Gott, die Butter! Alles nachzulesen im Original in der Qualitätspresse. Was hat man nicht alles versucht, um dem gemeinen Knecht seine Karbonkapriolen auszutreiben, während die lautstärksten Wortführer der Dekarbonisierung jährlich in Jets zu Konferenzen wie der in Davos oder zum COP26-Klimagipfel anreisen.

Welche positiven ökologischen Resultate soll es denn nun zeitigen, Suppen, Kartoffelbrei oder sonst irgendwelche Speisen, von mir aus auch Haferschleim, Grüne Grütze mit Waldmeistergeschmack, Lasagne oder ein Leberwurstbrot auf wertvolle Gemälde zu werfen? Was hat ein Bild von Van Gogh mit dem „Weltklima“ zu tun? Wie kann das Schänden eines Werkes von Claude Monet CO2-Emissionen reduzieren? Was ändert das an der „Klimabilanz“? Inwiefern folgt man dabei „der Wissenschaft“? Im englischsprachigen Raum würde man solchen Leuten wohl empfehlen: Get a life.

Apropos: Ist sich „die Wissenschaft“ wirklich „einig“? Gibt es einen „Konsens“?

Hierzu gab es mehrere sogenannte „Metastudien“, also solche, die vorgaben, die Ergebnisse zahlreicher anderer Studien ausgewertet zu haben. Allerdings stößt man bei einem näheren Blick auf diese Metastudien auf schwerwiegende methodologische Mängel – bis hin zu regelrechter Stümperei.

Man denke an die Studie des Cartoon-Zeichners John Cook, die er auf seiner Website „Skeptical Science“ präsentiert hatte. Sie wurde 2013 in „Environmental Research Letters“ veröffentlicht. Ihr zufolge sollen sich „97 Prozent“ der Wissenschaftler hinsichtlich des „menschengemachten Klimawandels“ einig sein beziehungsweise die Sichtweise des „Intergovernmental Panel on Climate Change“, also des IPCC teilen. 12.000 Studien wurden im Zeitraum zwischen 1991 und 2011 „ausgewertet“. Die Arbeit trug den Titel „Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature“.

Zunächst zum üblichen Aufbau wissenschaftlicher Studien: Sie beginnen immer mit einer Synopsis, also einer Kurzzusammenfassung der durchgeführten Untersuchungen. Danach folgen eine Beschreibung der verwendeten Methoden, also wie im Einzelnen vorgegangen wurde, sowie eine Interpretation der Ergebnisse. Um überhaupt eine inhaltliche Aussage über eine Studie machen zu können, sollte man sie natürlich vollständig gelesen haben.

Der Clou ist nun, dass Cook genau das aber nicht gemacht hatte. Er hatte die 12.000 Studien nicht ganz gelesen, sondern nur ihre Synopsen „zusammengefasst“. Wie ging er dabei vor? Er suchte im Text dieser Kurzzusammenfassungen nach Schlagworten oder Begriffen wie „global warming“. Dolle Wurst. Von einer echten, wissenschaftlich seriösen „Auswertung“ kann also schon mal gar nicht die Rede sein. Allein aus den Synopsen von 12.000 Studien ermitteln zu wollen, ihre Verfasser stünden mehr oder weniger geschlossen hinter der Theorie des „anthropogenen Klimawandels“, ist an sich schon ein Witz. Dies hielt einen ehemaligen US-Präsidenten namens Barack Obama aber nicht davon ab, der äußerst fehlerhaften „Metastudie“ Cooks durch einen Tweet zu großer Popularität zu verhelfen

Später stellte sich dann heraus, dass in circa zwei Dritteln der „untersuchten“ 12.000 Studien überhaupt keine Aussage dergestalt zu finden, die Autoren hätten der Sichtweise des IPCC zugestimmt oder eindeutig anthropogene Faktoren benannt, sich also zum „menschengemachten Klimawandel“ bekannt. Es kommt noch besser: Auch im verbliebenen Drittel der Arbeiten gab es keine übereinstimmenden Aussagen dieser Art; manche Forscher blieben in dieser Frage neutral, aber da Cook ja nur nach „Schlagworten“ in den Kurzzusammenfassungen gesucht hatte, behauptete er dann kühn, er habe eine über 90%ige Zustimmung gefunden. Mehr noch: Er bezog sich dabei nicht auf die Gesamtheit der Studien, sondern nur auf dieses Drittel. Dies wurde von der Presse dann als „Konsens“ bezeichnet, der in „der Wissenschaft“ vorherrsche.

„Wir stellten fest“, heißt es in der Arbeit Cooks, „dass 66,4 Prozent der Kurzzusammenfassungen keine Position zu der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung äußerten, 32,6 Prozent bestätigten die Erwärmung, 0,7 Prozent verneinten sie und 0,3 Prozent waren sich über die Ursache der globalen Erwärmung unsicher. Von den Kurzzusammenfassungen, die eine Position zur Erwärmung zum Ausdruck brachten, unterstützten 97,1 Prozent die übereinstimmende Position, dass der Mensch die globale Erwärmung verursacht“ (zitiert nach Alexander Benesch, „Das Kartell der Supermächte, Band 6: Klima und Sozialismus“, Seite 72).

In einer anderen, von James Lawrence Powell im Jahre 2019 erstellten Metastudie wurde nach einer „Analyse“ von 11.902 Studien sogar eine Übereinstimmung von „100 Prozent“ angegeben. Wie kam Powell auf diesen Wert? Ist er anders beziehungsweise besser vorgegangen als Cook? Im Gegenteil. Sondern sogar noch schlampiger. Er hatte noch nicht mal mehr die Synopsen gelesen:

„Um die Aufgabe machbar zu halten, las ich die Überschriften der Artikel und wenn eine Überschrift darauf hindeutete, dass der Artikel [die von Menschen verursachte Klimaerwärmung] infrage stellen könnte, las ich die Zusammenfassung und in manchen Fällen die Artikel selbst. Um einen Artikel als Ablehnung zu klassifizieren, suchte ich nach einer klaren Aussage, dass die Erwärmung unwahr sei oder dass ein anderer Prozess den Anstieg der globalen Temperatur besser erklärt. Ich habe keine Artikel gezählt, die über eine gewisse Diskrepanz berichten, aber diese Diskrepanz nicht als Grundlage für die Behauptung verwendet, dass die Erwärmung an sich unwahr sei. Jede Theorie hat Diskrepanzen, Beobachtungen, die die Theorie noch nicht erklären kann.“ (am angegebenen Ort, Seite 80).

Na dann. Er las die Überschriften. Und „in manchen Fällen“ immerhin die Artikel beziehungsweise Studien selbst. In manchen. Es ist einfach nur absurd. So was hat mit wissenschaftlichem Arbeiten nichts, aber auch gar nichts zu tun. Obendrein gibt er selber ganz offen zu, „keine Artikel“ gezählt zu haben, „die über eine gewisse Diskrepanz berichten“. Es sind aber genau solche Diskrepanzen, die entscheidend sein können, da – ähnlich wie im Falle Cooks – manche Forscher zwar der Erderwärmungs-These generell zustimmten, aber eben nicht explizit anthropogene Faktoren nannten oder sich nicht sicher waren, in der Frage also neutral blieben. Dennoch wurde das Buch Powells, das auf dieser zusammengestümperten „Metastudie“ basierte, dafür gefeiert, einen vermeintlichen „100%igen“ Konsens „ermittelt“ zu haben.

Um noch einen draufzusetzen: Der IPCC geriet bereits mehrfach in die Kritik, weil seine Vorsitzenden ähnlich vorgingen: Sie nahmen lediglich die Synopsen der Arbeiten der für den „Weltklimarat“ arbeitenden Wissenschaftler her, blendeten dabei Kritik und Zweifel an den verwendeten Methoden und Daten oder der Theorie vom menschengemachten Klimawandel einfach aus und behaupteten dann ebenfalls, es herrsche Einigkeit unter den Fachleuten. Daraus resultierten dann die bekannten „Sachstandsberichte“, die wiederum von der Presse als Beweis für einen „Konsens“ herangezogen wurden.

Wen kümmert es da noch, dass zahlreiche Wissenschaftler immer wieder die Zuverlässigkeit der zugrunde gelegten Daten und diejenige der „Klimamodelle“ wie zum Beispiel des „HadGEM“ („Hadley Center Global Environmental Model“), das auf einem Supercomputer des „UK Met Office“ (Meteorological Office des Vereinigten Königreichs) berechnet wird, kritisierten. Wer sich tiefer in die Materie einarbeitet, wird immer wieder feststellen, dass diese Modelle noch lange nicht akkurat genug sind, um das „Weltklima“ viele Jahre oder gar Jahrzehnte im Voraus richtig modellieren zu können.

Wer kennt denn schon Studien wie zum Beispiel diejenige von Andrea Saltelli, William Becker, Paweł Stano und Philip B. Stark aus dem Jahre 2015, veröffentlicht bei „Issues in Science and Technologie“? Titel: „Climate Models as Economic Guides: Scientific Challenge or Quixotic Quest?“ („Klimamodelle als wirtschaftliche Anleitung: Wissenschaftliche Herausforderung oder Kampf gegen Windmühlen?“). Darin kommen die Autoren nach einer eingehenden Prüfung der existierenden Klimamodellierungen zum Schluss, dass diese zu ungenau seien, auf zu vielen Unwägbarkeiten und schlicht unbekannten Daten sowie kaum verstandenen atmosphärenphysikalischen beziehungsweise klimatischen Zusammenhängen basierten, um überhaupt eine zuverlässige Prognose über Jahrzehnte hinaus liefern zu können. In der Einleitung heißt es: „In der polarisierten Debatte über den Klimawandel spielen Kosten-Nutzen-Analysen politischer Optionen eine immer einflussreichere Rolle. Diese Analysen wurden von maßgeblichen Wissenschaftlern als nützlicher Beitrag zur Debatte präsentiert. Aber Klimamodelle – und insbesondere Modelle über die Auswirkungen der Klimapolitik – sind das Werkzeug von Theoretikern, nicht das Werkzeug zur Rechtfertigung der Politik. Die Methoden, die zur Bewertung der Modellunsicherheiten verwendet werden, geben bestenfalls optimistische Untergrenzen für die tatsächliche Unsicherheit vor. Selbst in den besten Modellierungsübungen wird die Unsicherheit in der Modellstruktur als bekannt und beherrschbar dargestellt, obwohl sie wahrscheinlich weder das eine noch das andere ist. Zahlen, die sich aus diesen Modellierungsübungen ergeben, sollten daher nicht als ‚Fakten‘ präsentiert werden, die politische Entscheidungen unterstützen. Der Aufbau komplexerer Klimamodelle wird die Unsicherheiten nicht unbedingt verringern. Wenn frühere Erfahrungen ein Anhaltspunkt sind, werden solche Modelle zeigen, dass die derzeitigen Unsicherheitsschätzungen unrealistisch klein sind.“

Solche Arbeiten gibt es zuhauf – nur gehen sie meistens unter, da sie natürlich weder von der Klimapolitik noch von der Presse angemessen gewürdigt werden. Auch hier gilt mal wieder: Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf.

Und das ist die Grundlage, das ist der „Konsens“, das ist „die Wissenschaft“, derentwegen sich Menschen heute auf Straßen pappen oder wertvolle Gemälde mit Essen beschmeißen. Kein Wunder, dass das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, also Luisa Neubauer, statt wirklich fundierter wissenschaftlicher Argumente natürlich nur alarmistische Phrasen mit emotionalem Turbolader verwenden muss, sonst müsste sie ja all diejenigen „Diskrepanzen“ erwähnen, die dem falschen Bild einer geschlossenen Phalanx in „der Wissenschaft“ widersprechen.

Ottmar Edenhofer, Chefökonom des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Mitglied der OECD, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und der Weltbank, sagte in einem Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ (17. September 2010), Zitat: „Aber man muss klar sagen: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.“

Greta Thunberg ließ unterdessen die Katze aus dem Sack: „Als Greta Thunberg in London ihr Buch vorstellt, nutzt sie die Gelegenheit, um zu einer ‚systemweiten Transformation‘ aufzurufen. Die Klimakrise habe ihre Wurzeln in einem rassistischen, unterdrückerischen Extraktivismus. Das kapitalistische System des Westens müsse weichen“ („Welt“, 3. November 2022, „Thunberg fordert Überwindung des ‚unterdrückerischen‘ und ‚rassistischen‘ Systems des Westens“).

Na, das trifft sich doch wieder hervorragend, denn genau dasselbe wollen diejenigen Technokraten, die Thunberg als PR-Figur auf die Weltbühne geschoben haben, um sich dahinter verbergen zu können, auch: eine totale Transformation.

Bis nächste Woche.