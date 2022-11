Lindner und das BGB Sonderquatsch im Labertee

16. November 2022

Ich übernehme die Verantwortung für jedes Wort dieses Beitrags – wirklich

von Axel B.C. Krauss

„Ich übernehme die Verantwortung für jeden Euro Schulden“, wurde Christian Lindner am 7 November 2022 in der „Welt“ zitiert. Diese Hirnweichschlagzeile scheint man recht schnell geändert zu haben (ruft man den Link zum Artikel heute auf, steht dort: „Der Kanzler hat nach meinem Eindruck mehr Sensibilität als seine Vorgängerin“), was wenig verwunderlich ist, da der Bundesfinanzumverteiler hier natürlich mit ganz großem Kokolores hausierte.

Doch auch die neue Überschrift ist lustig, denn man darf durchaus fragen, ob Olaf Scholz, über den es in einem Stasi-Bericht einmal hieß: „Gehört zum Stamokap – alter Politprofi“ („Spiegel“, 13. Januar 2022, „Ist nicht schön, aber so ist es eben“), bislang tatsächlich mehr Fingerspitzengefühl in Sachen Personalmanagement an den Tag legte als die alternativlose Angela. Auch, was die Finanzen betrifft. Eine steile These, die ich hiermit leider in Zweifel ziehen muss, denn Deutschland ist heute schlicht und ergreifend ein wirtschaftsfeindliches Land. Über die gegenwärtige Situation brauche ich erst recht kein Wort mehr zu verlieren. Es ist nur noch absurd.

Jedenfalls kommt Lindners Aussage schon aus rechtlichen Gründen einer Verhöhnung der Bürgen gleich. Lassen Sie uns dazu einen Blick ins Bürgerliche Gesetzbuch werfen.

Paragraph 54, nicht rechtsfähige Vereine, Zitat: „1. Auf Vereine, die nichts rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. 2. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.“

Hört sich eigentlich gut an, oder? Wenn also ein Verein, wozu auch Parteien gezählt werden können, ein Rechtsgeschäft tätigt, zum Beispiel die Aufnahme neuer „Sondervermögen“, was – angeblich – „im Namen des Volkes“ oder „im Interesse“ der Bürgen erfolgt, wie auch immer, ist der jeweils Handelnde haftbar. Handeln mehrere, also beispielsweise eine Gruppe aus dieser Partei/diesem Verein oder vielleicht sogar alle, so haften sie als Gesamtschuldner. Ja, prima! Also gibt es eine Möglichkeit, die Herrschaften für unverantwortliches Handeln zur Rechenschaft zu ziehen!

Nope. Leider nicht. Denn siehe das Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz), Paragraph 37, „Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches“, Zitat: „Paragraph 54 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird bei Parteien nicht angewandt.“

Menno. Also genau der Satz, der es ermöglichen würde, Lausbuben fürs Verprassen von produktiv erwirtschaftetem Vermögen in die Verantwortung zu nehmen.

Und damit hat sich das ganze Gefasel auch schon erledigt.

Die Aufnahme neuer „Sondervermögen“, also das Belasten der produktiv arbeitenden Bevölkerung mit neuem Schuldgeld – dafür sind die Sondervermögensverschleuderer „Dritten“ gegenüber nicht haftbar, und der leidende „Dritte“ sind die Wähler:innen_fiskalisch*ausgehöhlt.

Eigentlich bräuchte man auch gar nicht in die rechtlichen Details zu gehen. Es ist zwar durchaus interessant zu wissen, dass Parteien von der Haftbarkeit ausgenommen sind – mit anderen Worten: Haut ruhig auf die Kacke – aber es ist ja eh seit langer Zeit bekannt, dass für die Politik andere Regeln gelten als für Otto Normalbürgen.

Skandale, Fehltritte, Fettnäpfchen aller Art führen nur in wenigen Fällen zu echten Konsequenzen. Meistens wird „weggelobt“ oder karrieretechnisch umdisponiert: Na gut, dann taugte er halt nicht zum Verteidigungsminister, ergo Verkehrsministerium. Schön, dann war sie als Kulturstaatsministerin eine Fehlbesetzung, dann auf ins Gesundheitsministerium – irgendein eher niederstufiger Posten zur Schadensbegrenzung. Man darf sich in der Nothing but Talkshow dann in Mundmassage üben, die Presse findet’s lustig und freut sich über neue realsatirische Steilvorlagen, aber sonst braucht sich die Führungsetage keine Sorgen um volle Windeln zu machen. Zugegeben, auf ihrem Handy verschwanden hochinteressante Details zu Kommunikationen mit Leuten, „die entscheiden, aber nicht gewählt wurden“ (Seehofer), macht nix, dann eben EU-Kommissionsvorsitz. Und auch dort verschwanden Gesprächsverläufe, aber in so hohen Ämtern ist man sowieso immun, solange man sich nicht wirklich dermaßen deppert anstellt, dass einen selbst die teuersten Anwälte nicht mehr raushauen können. Meistens gilt der Grundsatz: Shit rolls downhill.

Apropos volle Windeln: Es wäre auch ziemlich schwierig, die Pampers zu pimpen, denn die sind bereits voll genug. Es passt kaum noch etwas hinein: „Laut Berechnungen des Ifo-Instituts verlieren Arbeitnehmer von jedem zusätzlich verdienten Euro bis zu 80 Prozent“, heißt es in einem Artikel der „Welt“ vom 7. November 2022 („Bis zu 80 Prozent an den Staat – Wenn sich Arbeiten nicht mehr lohnt“). „Für Teile der Mittelschicht und niedrige Einkommensbezieher bedeutet das negative Arbeitsanreize. Das Bürgergeld verschärft das Problem weiter.“

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, und dem Personal bleibt wirklich nur noch der „Zehnte“.

Insofern wirkt Lindners „Beruhigung“ für „alle Bargeldanhänger“ („Welt“, „Finanzminister Lindner bereitet Bürger auf allgemeine Bargeldobergrenze vor“) wie getunkt in realsatirische Rabenschwärze: „Im Ministerium von Christian Lindner sieht man kaum noch eine Möglichkeit, die EU-weite Obergrenze für den Einkauf mit Scheinen und Münzen zu verhindern. Eine kleine Beruhigung für alle Bargeldanhänger hat man aber dennoch parat.“

Im „Ministerium von Christian Lindner“. Ich mag diese Art von Humor.

Doch welche „Beruhigung“ sollte das denn sein? Vielleicht, dass viele Bürgen bald eh kaum noch Geld haben werden, das sie bar ausgeben könnten? Dass ihnen gar nicht mehr genug übrig bleiben wird, um es in größeren Barsummen für Geldwäsche, Terrorismus, Klima- und Covid-Leugnung, zur Delegitimierung des Staates oder zur Finanzierung sonstiger Phänomenbereiche ausgeben zu können?

Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn die Altruisten in der Regierung und im Bankensektor haben ja schon ein Trostpflästerchen vorbereitet: „Die Einführung eines digitalen Euro“, so die „BZ“ am 8. November 2022, „sollten wir für einen großen Innovationssprung nutzen: Digitales Bargeld kann unseren Alltag leichter machen und ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft sein. Ein Selbstläufer ist das aber nicht.“

Framing und Wording sind mal wieder Top of the Pops: „digitales Bargeld“. Nö. Entweder Bargeld oder digitales Geld. Digital ist nicht bar. Punkt.

Digital bedeutet nämlich, dass … ach, ich lasse zum wiederholten Male Agustín Carstens den Vortritt, Generalmanager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der die Vorzüge aus machtelitärer Sicht in einem Livestream des Internationalen Währungsfonds von 2020 recht deutlich beschrieb: „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zur CBDC [„Central Bank Digital Currency“, also digitales Zentralbankgeld] besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Absolute Kontrolle. Mehr muss man nicht sagen: absolute Kontrolle.

Auch und gerade vor diesem Hintergrund – der Tatsache, dass dieses „digitale“, „programmierbare Geld“ seit Jahren in Planung ist –, ist es doch putzig, wenn ein Lindner in seiner tief darunter stehenden Position als deutsche Sondervermögens-Landabwrackprämien-Werbefigur das Wort „Verantwortung“ auch nur in den Mund nimmt. Da hilft es – die persönliche Bemerkung sei mir verziehen – auch nichts mehr, wenn er dabei fürs Artikelfoto seinen besten Dackelblick aufsetzt.

Bis nächste Woche.