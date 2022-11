Dinge, die man vielleicht bald nicht mehr sagen darf Meinung: Heute noch erlaubt, morgen ein Verbrechen?

26. November 2022

Werde ich jetzt gecancelt?

von Manuel Maggio

Welche Meinung ist noch erlaubt, welche bereits verboten? Auch wenn es noch nicht ganz so schlimm erscheint, werden die Daumenschrauben der Meinungsdiktatur immer enger gezogen. Bevor es also zu spät ist, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und es mit meiner persönlichen Meinung so richtig krachen zu lassen.

Ich bekenne mich also bewusst zu folgenden Meinungen und Gedanken:

Ich bin der Meinung, dass die offizielle Geschichte der Anschläge am 11. September 2001 eine Verschwörungstheorie ist, die das Ereignis nicht erklären kann und sich gegen die geltenden Gesetze der Physik richtet. Meiner Meinung nach ist das Zusammenbrechen der drei Türme (WTC 1, WTC 2 und WTC 7) bis heute nicht aufgeklärt, auch wenn offizielle Stellen dies immer noch behaupten.

Durch die damals neu geschaffene Gefahr des Terrors hat sich unsere Welt drastisch verändert, und eine Vielzahl von Kriegen und Freiheitsbeschränkungen wurden aufgrund der – meiner Meinung nach – falschen Tatsachenbehauptungen durchgeführt.

Allein angesichts der mir möglichen Beobachtungen in Bezug auf das US-Militär und die in Deutschland immer noch aktiven Militärbasen kann ich meiner Meinung nach kein freies, unabhängiges und souveränes Staatskonstrukt in Deutschland erkennen.

Die staatlichen Werkzeuge der Indoktrination, der Propaganda bis hin zur Manipulation des menschlichen Geistes tragen enorme Früchte, und ich erkenne eine absichtliche Trennung der Anbindung des Menschen an die Natur. Daraus lassen sich, wie ich finde, folgende Muster erkennen und auf die gewollte geistige Verwirrung und Entwurzelung zurückführen:

- Die Natur muss durch menschliche Eingriffe optimiert werden

- Der menschliche Körper muss durch medizinische Eingriffe optimiert werden

- Das biologische Grundprinzip von Mann und Frau ist nur eine moderne Illusion und hat keine echte Bedeutung für die Menschheit

- Die Familie muss grundsätzlich durch staatliche Institutionen ergänzt werden, und der Staat ersetzt so früh wie möglich die Rolle der Eltern

- Die Mehrheit hat immer recht (Demokratie)

- Ohne staatliche Führung kann kein friedliches Zusammenleben funktionieren

Da ich gerade so schön in Fahrt komme, mal ein paar persönliche Meinungen zu aktuellen Themen. Die Corona-Pandemie wurde in meinen Augen initiiert und instrumentalisiert, um die Menschheit zu kontrollieren und die moderne Versklavung weiter voranzutreiben.

Die Klima-Agenda ist für mich ein wichtiger Bestandteil zur Vernichtung der individuellen Freiheiten. Der Mensch soll dadurch akzeptieren, dass das Leben die größte Gefahr für das Leben darstellt. Der Mensch ist sein eigener Feind; und nur der Schutz durch Regierungen und staatliche Institutionen kann ein Überleben der Menschheit garantieren. Die Perversion dieser Gedanken sind dann kinderlose, aber dafür CO2-neutrale Familien.

Die Gefahr einer Klimakatastrophe durch den sogenannten menschengemachten Klimawandel kann ich mit meiner Wahrnehmung nicht bestätigen, und daher sehe ich diese Agenda auch als falsch und gefährlich an.

Meiner Auffassung nach sind alle staatlichen Eingriffe durch Regierungen in das individuelle Leben eines Menschen überflüssig und bringen keine Vorteile, die nicht auch durch freie Kooperation unter Menschen entstehen könnten.

Staatliche Projekte sind stets ineffektiv und erschaffen niemals echte Lösungen von gesellschaftlichen Problemen und stehen niemals auf der Seite der individuellen Bedürfnisse eines Menschen. Alles, was ich hier im Artikel anführe, ist natürlich nur meine unwichtige und persönliche Einschätzung – es handelt sich in keiner Weise um Fakten.

Und zum Abschluss noch ein paar Meinungs-Schmankerl von meiner Seite:

- Waffen schaffen niemals Frieden

- Politiker sind in der Regel Versager, die in der freien Wirtschaft durchs Raster fallen

- Politik ist die Wissenschaft der Lüge und der Täuschung, um Menschen zu steuern

- Der Staat baut keine Straßen, das machen auch heute Unternehmen

- Unser Bildungssystem macht Menschen dumm

- Das Gesundheitssystem macht Menschen krank

- Ausgewachsene Menschen werden bewusst in der Rolle eines Kindes gehalten, um Vater Staat als Führung zu akzeptieren und diese sogar zu fordern

- Parteien stellen keine Lösung, sondern einen Teil des Problems dar

- Die Einteilung in Gut/Böse ist immer eine Darstellung persönlicher Präferenzen, die dann fälschlicherweise als allgemeingültig dargestellt werden

Das Schöne an einer Meinung ist, dass man sie ändern kann. Ich werde Sie daher darüber informieren, sobald sich meine Meinungen drastisch verändert haben.