Wahrheitsfindung Wieso nicht einfach das Lügen verbieten?

05. November 2022

Optimierungsvorschlag für Regierung und Faktenchecker!

von Manuel Maggio

Liebe ef-Leser, Ihnen wird die Änderung des sogenannten Volksverhetzungsparagraphen sicher nicht entgangen sein. In einem sogenannten Omnibusverfahren hat unsere Regierung am Donnerstag, den 20. Oktober 2022 fast unbemerkt folgende Gesetzesänderung vollzogen: „Paragraph 130 Absatz 5 StGB neue Fassung stellt künftig das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe, wenn die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören.“

Ich begrüße diesen wichtigen Schritt zur Einhaltung der gesellschaftlichen Grundordnung und könnte mir sehr gut vorstellen, dadurch wieder etwas mehr Lebensqualität und vor allem ein Gefühl von Sicherheit auf deutschen Straßen genießen zu können. Man stelle sich nur die enormen Folgen solcher Taten, wie des Leugnens oder Verharmlosens von Kriegsverbrechen, vor. Gleiches müsste eigentlich auch für das Leugnen des Klimawandels zutreffen, wieso wurde dies nicht in den Paragraphen mit eingebaut? Man wird ja auch vom Staatsschutz beobachtet, wenn man sich staatsdelegitimierend äußert – das ist doch im Grunde genau das Gleiche, wie den menschengemachten Klimawandel zu leugnen. Man stelle sich das einmal bildlich vor: Da geht jemand zum Beispiel auf einen Marktplatz oder in eine Fußgängerzone, stellt sich dorthin und behauptet, den Klimawandel durch CO2 gebe es nicht und der Mensch habe nur zwei Geschlechter – was meinen Sie, was da los wäre?

Auf der einen Seite sorgt sich unsere Regierung, wie man an der Gesetzesänderung erkennen kann, um unser Wohl, und auf der anderen Seite werden mit derart komplexen Regelungen der Aufwand und auch die Strafverfolgung generell nicht so leicht werden, da zu viel einfach Auslegungssache ist. Ich möchte daher allen Regierungsorganen einen Vorschlag zur Vereinfachung und Optimierung von Leugnungen aller Art unterbreiten.

Wenn jemand etwas leugnet, dann ist dies mit einer Lüge gleichzusetzen, denn eine durch Faktenchecker und Regierungsorgane festgesetzte Wahrheit, sprich Tatsache zu leugnen, ist eine Lüge. Ich kenne mich da leider selbst auf keinen Fall ausreichend aus und bin daher froh, mich immer über geltende Fakten und Wahrheiten zu informieren. Nicht, dass es mir noch passierte und ich eine Unwahrheit verbreitete und dann, in meinen Augen zu Recht, bestraft würde.

Daher nun mein konkreter Vorschlag: das Lügen generell verbieten und unter Strafe stellen. Denn wenn alle, die durch Aussagen den gültigen Wahrheiten widersprechen, sofort ohne weitere Gesetzesänderungen unter Strafe gestellt würden, wären auch alle Delikte der Leugnung abgedeckt. Ich denke hier gerade an die CDU/CSU, die als christliche Partei bestimmt die Zehn Gebote kennt. Eines von ihnen lautet ebenfalls: „Du sollst nicht lügen.“ Somit wäre ein Verbot aller Lügen aus christlicher Sicht zu begrüßen und würde garantiert ein paar Wählerstimmen aus dem religiösen Lager einbringen.

Nun aber ein paar Ideen, wie dies auch wirklich umsetzbar wäre, denn ich möchte hier nicht nur kritisieren, sondern auch ganz konkrete Lösungsansätze anbieten.

Ein Zentralregister für Tatsachen und Wahrheiten: Ausweitung der Faktenchecker, um eine allgemeingültige Definition aller Wahrheiten, die unser Land betreffen, aufzustellen. Dies ist natürlich anfangs ein großer Aufwand. Man bedenke jedoch, dass, sobald einmal alles feststünde, es nur kleiner aktueller Anpassungen bedürfte und somit auch weniger Arbeitsaufwand für die Gremien der Wahrheits- und Faktenfindung bedeutete. Immer dann, wenn eine Aussage fraglich oder es unklar wäre, ob es sich um eine Lüge handelte, würde dann mithilfe einfacher Softwarelösungen ein Datenabgleich mit dem zentralen Register vorgenommen, und der Täter könnte innerhalb von Sekunden der Lüge oder Leugnung überführt werden. Denkbar wäre auch eine mobile App, die für jeden verpflichtend wäre, fast wie die Luca-Corona-App, die dann sofort mit einem Warnton anspränge, wenn Lügen ausgesprochen würden. Technisch wäre das kein Problem, denn ähnlich wie bei Alexa und beim iPhone wäre das Erfassen von Sprache im Dauermodus aktiviert und könnte somit in Echtzeit durch Spracherkennung Lügen und Faktenleugnung erfassen.

Man stelle sich eine Welt ohne Lügen und Leugnung von Tatsachen vor – wäre das nicht das Paradies auf Erden? Auch kleine Lügen hätten dann keine Chance mehr, da alles jederzeit auf Richtigkeit überprüft werden könnte.

Ein Ehemann, der sich nachts in Bars auf der Suche nach einer Affäre herumtriebe, hätte dann schlechte Karten, denn auf die Frage einer unbekannten Dame, ob er verheiratet sei, würde es nur noch eine mögliche Antwort geben. Sollte dies noch nicht ausreichend sein, wäre spätestens die Ehefrau bei Ankunft ihres betrunkenen Mannes um vier Uhr morgens nun gesetzlich abgesichert und könnte auf die Frage, wo er gewesen sei, eine ehrliche Antwort erwarten.