(Corona-) Proteste Demo oder Spaziergang

12. November 2022

Wie Personenkult in die Irre führt

von Manuel Maggio

Vergangenen Mittwoch, den 9. November 2022, war ich in München, um mir anzusehen, was auf der von Rechtsanwalt Markus Haintz angemeldeten Demonstration los sein würde. Die Demonstration, deren Thema beziehungsweise dessen Motto #freejanich #freeballweg lautete, richtete sich generell gegen politische Verfolgung beziehungsweise Inhaftierung.

Ich möchte Ihnen kurz den Ablauf des Geschehens wiedergeben und danach anhand dieses Beispiels erklären, wieso ich Spaziergänge als geeigneteres Mittel des Protests ansehe und eine Demonstration in Kombination mit Personenkult in meinen Augen mehr irr- als zielführend sein kann.

Offizieller Start war um 18 Uhr am Max-Joseph-Platz, und nach einer ersten Kundgebung war ein Demozug vorbei am Münchner Justizpalast geplant – mit entsprechenden Ansprachen zu den inhaftierten Personen. Ich bin erst gegen 18:30 Uhr eingetroffen und kam gerade noch rechtzeitig zur ersten Rede von Markus Haintz. Meiner Schätzung beteiligten sich circa 400 Personen an der Demo sowie circa 200 Personen an der Gegendemo, die sich um das Geschehen am Max-Joseph-Platz versammelte. Die Stimmung war entspannt, und nachdem es kein Programm oder weitere Reden gab, warteten die Teilnehmer auf den Start des Demozuges. Aber es geschah nichts. Man unterhielt sich, und die Gegendemonstration machte etwas Lärm mit den altbekannten Rufen: Nazis raus! Nazis raus! Oder: Haut ab! Haut ab! Auch die „Omas gegen rechts“ waren vor Ort. Man war sich darin einig, dass dieses Mal wieder ein wichtiger Anlass sei, um in München ein Zeichen gegen Nazis zu setzen. Ich habe nur keine Nazis gesehen – aber das ist ein ganz anderes Thema.

Als es fast schon etwas langweilig wurde, ergriff Markus Haintz das Mikrophon und erklärte, dass er ein Gespräch mit einem Gegendemonstranten jüdischer Herkunft gehabt und dieser ihm zu verstehen gegeben habe, dass er ein ungutes Gefühl habe, wenn diese Demo am Jahrestag der Reichspogromnacht weiter stattfinde. Aufgrund dieser Unterhaltung brach Markus Haintz dann die Veranstaltung ab. Ich führte noch ein paar Interviews, auch um mir Reaktionen von teils von weither angereisten Teilnehmern einzufangen. Die Mehrzahl der Menschen war verärgert, denn das eigentliche Thema der Demonstration war plötzlich keines mehr. Zudem war der Termin bereits im Vorfeld kritisiert worden, was vielleicht den einen oder anderen bereits von vornherein davon abgehalten hat, überhaupt dort zu erscheinen.

Man stelle sich nun vor, da fährt man zum Beispiel aus Berlin nach München, um ein Zeichen für Oliver Janich oder Michael Ballweg zu setzen, und dann wird alles abgesagt, weil Markus Haintz nun doch Bedenken hat. Mir kam das alles etwas seltsam vor. Haintz schien es nur um sich zu gehen, denn er betonte nicht nur, was er zu verantworten habe, sondern auch, dass ihm die Meinung der anderen Demoteilnehmer egal sei.

Ich halte generell nicht viel von Demos. Aber so wie ich die Situation einschätze, wird an diesem Abend kaum ein Teilnehmer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen sein. Die Enttäuschung, teils auch Das Unverständnis und die Wut über den plötzlichen Abbruch waren den Menschen ins Gesicht geschrieben.

Nun aber zu meinem eigentlichen Punkt: Wie wäre das abgelaufen, hätte man nicht eine klassische Demo mit einem Anmelder und einer Kundgebung gehabt – was wäre bei einem Spaziergang passiert?

Die vielen unangemeldeten Spaziergänge im letzten Jahr haben meines Erachtens mehr gebracht als angemeldete Großdemos und konnten so von Staatswegen auch nicht verhindert werden. Für Gegendemonstranten ist eine friedlich spazierende Gruppe auf Dauer sicher auch weniger reizvoll. Zudem liegt der Fokus der Menschen bei den Spaziergängen möglicherweise intensiver auf der Vernetzung untereinander – man ist ja nicht „abgelenkt“ von einzelnen Protagonisten, denen man an den Lippen hängt. Ein Spaziergang braucht keine Redner und keine Bühne und somit ist dieser ganze Personenkult schlichtweg hinfällig.

Jetzt zu dem konkreten Fall, das Markus Haintz für sich entschied, die Demo abzubrechen: Bei einem Spaziergang wäre das dann sehr unkompliziert gewesen. Haintz hätte nach dem Gespräch mit dem Gegendemonstranten einfach den Spaziergang verlassen, wäre dann nach Hause gegangen und keinem wäre es aufgefallen.

So wirkte das Ganze wie eine Art Inszenierung auf mich, und alles drehte sich nur um das Befinden von Markus Haintz, der als Versammlungsleiter auch die Verantwortung zu tragen hatte.

Mein Fazit: Demos mit Bühne und Versammlungsleiter sind frustrierend und dienen mehr oder weniger dem Personen- beziehungsweise Führerkult. Von Staats wegen sind Demos leicht zu verbieten, von Gegendemonstranten leicht zu stören, und der ein oder andere Journalist hat bei einer angemeldeten Veranstaltung die Möglichkeit, die Stimmung im Vorfeld schon in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Spaziergänge sind hingegen in meinen Augen ein geeignetes Mittel, um sich zu positionieren, und sie haben überdies den Vorteil, dass Bewegung an der frischen Luft auch noch guttut und gesund ist.