Am Ende bleibt das Chaos aus Schwarzmalerei und ihre Folgen

19. November 2022

Horrorszenarien im Auftrag des Staates

von Manuel Maggio

Sind genug Vorräte im Haus? Wie sieht es mit Kerzen und Licht im Falle eines Blackouts aus? Habe ich genügend Klopapier und ausreichend Sonnenblumenöl, um die bevorstehenden Lieferengpässe zu überstehen? Wie kann ich mich gegen Aufstände und kriegsähnliche Zustände absichern? Fragen über Fragen, bei denen als Basis immer die Angst vor Chaos, Blackout sowie Energie- und Versorgungsknappheit dient. Ohne die Angst vor den schrecklichen Ereignissen, die unausweichlich und hausgemacht vor uns stehen, würde wohl kaum noch jemand freiwillig das Gerede unserer Politiker-Kaste und ihrer Experten ertragen. Man weiß ja nie, welch verrücktes Spiel als Nächstes getrieben wird oder mit welchen gravierenden Eingriffen die Sicherheit eines jeden Einzelnen gefährdet ist. Da bleibt auch mir das ein oder andere Politiker-Statement nicht erspart – möchte ich doch zumindest halbwegs informiert sein. Eine sehr unangenehme Nebenwirkung in Zeiten, in denen die sogenannten Einschläge durch die Machtphantasien der Regierenden für jeden spürbar immer näherkommen.

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich auf die Eigenverantwortung im Sinne der geistigen Hygiene appellieren: Bitte übertreiben Sie es nicht mit dem Verfolgen tagesaktueller Schreckensmeldungen.

Wie anfangs durch meine Fragen aufgezeigt, haben wir es aktuell mit einer omnipräsenten Krisenlage und somit Gefährdung zu tun. Die tödliche Corona-Pandemie ist gerade erst überstanden, und nun stehen wir vor Energieknappheit und einem drohenden Krieg der Welten, der sich aus dem lokalen Konflikt in der Ukraine entfachen könnte. Während man sich noch vor kurzer Zeit mit Stoffmasken und Plexiglasscheiben vor dem Tod retten konnte, ist dies aktuell nicht mehr so leicht möglich. Man benötigt schon einen autarken Atombunker mit Vorräten und eigener Energieversorgung für den Blackout. Nun mal ehrlich: Wer hat das schon? Die Angst muss groß gewesen sein, sich einem vierten oder sogar schon fünften Schuss unterzogen zu haben – alles nur, um nicht qualvoll an einer Krankheit, ähnlich eines „Schnupfens“, zu sterben. Wozu müssen diese in Angst versetzten Menschen jetzt in der Lage sein, wenn die Gefahr und Bedrohung doch um ein Vielfaches zugenommen haben? Gerne können wir hier auch die Angst vor dem Klimatod mit auflisten, denn auch diesbezüglich scheint der Wahnsinnigkeit keine Grenze mehr gesetzt werden zu können.

Ich stelle mir vor, wie ohnmächtig sich viele Menschen aktuell fühlen müssen, angewiesen auf die Dosis täglicher News und Eilmeldungen, damit man nur ja nicht die eine entscheidende Information verpasst. Denn für den autarken Atombunker hat es dann für viele doch noch nicht gereicht, sprich, man ist hilflos und auf den Schutz und die Stärke des Staates angewiesen, um auch diese Krise irgendwie zu überstehen.

Dieser Überfluss an Gefahren und möglichen Krisen ist ein direkter Angriff auf die Seele jedes einzelnen Menschen, und da die Gefahren diesmal nicht einfach so weggespritzt werden können, werden viele hilflos in eine Art Schockstarre verfallen. Ich beobachte in meinem Umfeld und bei den Menschen, zu denen ich Zugang habe, eine gewisse Vorsorge-Müdigkeit, und auch ich muss gestehen, dass ich eine autarke Stromversorgung trotz meines Misstrauens gegenüber dem Staat bis heute nicht realisiert habe.

Der Zustand, sich Gefahren ausgesetzt zu fühlen, für die man selbst aber keine Lösungen erarbeiten kann, ist ein gewollter und dient den Herrschenden ohne jeden Zweifel. Man befindet sich in einer Dauerschleife der Angst, die dann, gefolgt von Ohnmacht der aktuellen Situation gegenüber, nach ein paar Wochen von der nächsten Sau im Dorf abgelöst wird, sodass niemals jemand zur Ruhe kommt und über sein Leben nachdenken könnte.

Haben Regierungen ein Interesse daran, Gefahrenpotenziale künstlich hochzuhalten? Ich möchte behaupten, ja, auch wenn es strategisch besser wäre, eigene Versäumnisse und damit verbundene Bedrohungen zu vertuschen. Wäre ich König, was ich auf keinen Fall sein möchte, würde ich versuchen, der Panik und Angst im Land entgegenzuwirken, um meine Bürger auf keinen Fall unnötig auf die Barrikaden zu bringen. Heute sieht es für mich so aus als, als wäre kein Grund zu peinlich oder zu ausgefallen – Hauptsache, Angst und Panik können verbreitet werden.

Was wird passieren, wenn diesen Winter das Chaos ausbleiben und die Energieversorgung nicht ausfallen werden? Wird das viele, die aktuell noch regierungskritisch agieren, weichspülen und wieder auf Kurs bringen? Ich vermute, dass genau das eintreten wird, denn dann wird es heißen, dass man dank der Ampel doch noch die Kurve bekommen habe. So könnten dann kommende Meldungen in den Nachrichten lauten: „Bundesregierung beschließt neuen Rettungsschirm, Energiekrise abgewendet, niemand muss in diesem Land frieren! “

Dass es sich bei der Energiebereitstellung nicht um eine Errungenschaft handelt, sondern der Normalzustand eines europäischen Staates im Jahr 2022 sein sollte, werden dann viele Wähler schnell vergessen haben, und sie werden sich nur noch an ihre Retter in der Krise erinnern, welche die großen Gefahren noch im letzten Moment abwenden konnten.

Eigentlich ist das ein sehr leicht zu durchschauendes Spiel. Mal sehen, wie kalt dieser Winter mit aktuellen Gasreserven von 100 Prozent wirklich werden wird.