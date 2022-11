Widerstand gegen die „ideale Welt“ Von den Juden lernen

24. November 2022

Der Abrahamsegen (1. Mose 12, 2-3) enthält neben der geistlichen eine hochaktuelle praktische Bedeutung – Utopia IV

von Monika Hausammann

Mit jedem politischen Gipfel, der ins Land geht, mit jeder neuen Zukunftsagenda, die von supranationalen Organisationen verabschiedet wird, wird auch etwas anderes deutlich: Wer „Utopia“, die sich abzeichnende Tyrannei des Wohlbefindens, der Gerechtigkeit und der Inklusion, überstehen will, muss sich bewaffnen. In erster Linie geistig. Und es empfiehlt sich, zu diesem Zweck auch die Geschichte des jüdischen Volkes zu studieren.

Kein anderes Volk hat Geschicke, wie sie – allein ab Einbruch der Römer in der Person Pompeius um 63 vor Christus – über Israel gekommen sind, je überlebt. Völker, denen solches widerfuhr, sind untergegangen und, wenn überhaupt, sind nur noch ihre Namen bekannt. Nicht so die Juden. Im Gegenteil: Rom als Weltreich ist Geschichte, Israel dagegen eine politische, geographische, geistige und geistliche Wirklichkeit. Wie kam es dazu?

Von 63 vor Christus bis ins Jahr 135 dauerte der mit Heldenmut mal als Partisanenkampf, mal als Bandenkrieg, mal als große Erhebung und Krieg geführte Freiheitskampf des kleinen Landes gegen die damaligen Herren der Welt. Hunderttausende Tote, Verschleppte, als Sklaven Verkaufte, Gefangene und Geflüchtete waren der Preis. Allein der jüdische Krieg gegen Rom von 67 bis 70 kann einen Eindruck von dem wahrhaften Löwenmut dieses Volkes und seiner Freiheitskämpfer vermitteln. Und da vor allem die sagenumwobene Feste Masada, wo, nachdem Judäa längst vernichtet war, bis ins Jahr 73 noch rund 1.000 Zeloten mit Frauen und Kindern unter Eleasar ben Ya’ir auf verlorenem Posten einen letzten verzweifelten Widerstand leisteten. Als die Feste endlich sturmreif war, versammelte Eleasar die Eingeschlossenen um sich. Er führte ihnen vor Augen, welchen Erniedrigungen und Leiden durch die Römer sie alle – Frauen und Kinder eingeschlossen – entgegengingen und rief ihnen zu: „Ungeschändet sollen unsere Weiber sterben; ohne die Knechtshaft gekostet zu haben, unsere Kinder! Möge unser Sterbekleid der Ruhm sein: Sie haben sich die Freiheit nicht rauben lassen!“

Damit war der Widerstand gegen Rom zwar mitnichten gebrochen – er dauerte bis hin zum letzten Aufstand durch Simon bar Kosiba (Bar Kochba) noch bis ins Jahr 135 –. aber Israel existierte politisch nicht mehr. Der Staat war zugrunde gegangen, Jerusalem und der Tempel geschleift. Ein weiteres Volk drohte der Vernichtung und dem Vergessen anheimzufallen. Vor diesem Hintergrund war es, dass sich ein einzelner Mann, Jochanan ben Sakkai, daran machte, das geistige Bestehen des Volkes Israel in der Zukunft sicherzustellen: Mitten in Not und Verzweiflung schuf er südlich von Jaffa in einem kleinen Ort namens Jabne, in aller Stille und zusammen mit überlebenden Freunden, Schülern, Gesetzeslehrern und Pharisäern, ein „Lehrhaus“, ein geistiges Zentrum – und rettete damit die mündliche Lehre des jüdischen Gesetzes, das später als Mischna schriftlich festgelegt wurde. Jochanan ben Sakkai war davon überzeugt, dass das Wesen der Juden und ihr Glaube nicht so untrennbar mit Tempel und Opferaltar verbunden seien, dass sie mit ihnen untergehen würden. Auf Basis dieser Überzeugung schuf er ein „tragbares Vaterland“ und wob die Fäden der unzerreißbaren Verbindung zwischen den weltweit in der „Zerstreuung“ Lebenden und der Heimat.

Was damals begann und verwirklicht wurde, ist einmalig: Ein ganzes Volk – vor Ort und in der Diaspora – unterstellte sich ab da der Führung von Gelehrten. Nicht Herkunft oder Titel, nicht Beziehungen oder materieller Wohlstand entschieden fortan über das Ansehen eines Mannes in der Gemeinde, sondern einzig und allein seine Fähigkeiten und Leistungen auf geistigem Gebiet. Jedermann, gleich welcher Herkunft oder welchen Berufs, stand es frei, Gelehrter zu werden, Rabbi und Träger der Autorität. Gleichzeitig und fast „nebenbei“ entstand ein Erziehungswesen, das, wie der britische Historiker Cecil Roth schrieb, „eine Vollkommenheit“ erlangte, „die in Europa erst im späten 19 Jahrhundert erzielt wurde“. Damit war „der unverrückbare Grundstein für den Aufbau der inneren Autonomie des Judentums gelegt“ (Simon Dubnow).

Wie richtig Jochanan ben Sakkai mit seiner Befürchtung gelegen hatte, dass Israel nicht nur politisch, sondern auch geistig ausgelöscht werden könnte, zeigte sich nach der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes im Jahr 135. Israel war nun völlig verwüstet. Auch der Name Judäa sollte noch verschwinden. Nichts durfte nach dem Willen Roms den Anschein erwecken, dass es jemals so etwas wie ein „Land der Juden“ gegeben hätte. Aber auch diese Demütigung des Volkes, das sich Rom so widersetzt und ihm immensen Schaden zugefügt hatte, genügte dem damaligen römischen Kaiser Hadrian noch nicht – er setzte sich zum Ziel, auch den jüdischen Geist auszurotten, indem er versuchte, den Juden das Heidentum aufzuzwingen, im Glauben, die Existenz der Juden als Volk beenden zu können, indem er ihre Religion verbot. Es begann eine Glaubensverfolgung, der mit die größten jüdischen Gelehrten zum Opfer fielen. Das Vorhaben gelang nicht: Das Judentum, dezimiert und ausgeblutet, verfügte da bereits über unversiegbare geistige Reserven und überstand die Schreckenszeit, die erst mit dem Tod Hadrians im Jahr 138 endete. Und kaum war der Terror vorbei, machte sich die geistige Führerschaft der Juden wieder an die Arbeit und erschuf noch vor der Zeit, als das organisierte Christentum sich daran machte, zu vollenden, was Rom nicht gelungen war, etwas von größter Bedeutung: die Sammlung und Ordnung des riesigen Stoffes der „mündlichen Lehre“ und ihre schriftliche Niederlegung.

Die Strahlkraft, die von dem geistigen Zentrum im ehemaligen Israel in alle Welt ausging, kann gar nicht überschätzt werden. Nach dem Vorbild der Akademien in Uscha und später in Zippora werden auch in Babylonien und anderen jüdischen Gemeinschaften „Lehrhäuser“ gegründet, die zum Teil zu weithin berühmten Hochschulen wurden – Keimzellen des Wissens und der Bildung, die ein über die ganze Erde verstreutes Volk miteinander verband und seine Ordnungen und Grenzen festlegte und bewahrte.

Wir schreiben das Jahr 2022. Noch gibt es keine Verfolgungen im herkömmlichen Sinn. Keine offenen Drohungen und keine Waffengewalt gegen Menschen, die sich dem Götzen „Klima“, den man gleich einem goldenen Kalb ins Zentrum der „westlichen Welt“ gestellt hat und dem sämtliche Bereiche des menschlichen Wirkens, vermanscht zu einer planetaren Einheitsideologie, unterstellt werden sollen, nicht unterordnen. Menschen, die darauf beharren, Einzelne und als solche frei zu bleiben und nicht auf geschlechtliche und geistige Niemande und Zuteilungsempfänger in einer von der Wiege bis zur Bahre getrackten Existenz reduziert zu werden. Und doch zeichnet es sich genau das ab. Sowohl die geistige als auch die materielle und politische Auslöschung des Individuums läuft auf Hochtouren. Höchste Zeit also, sich vorzubereiten. Auch und gerade am Beispiel des jüdischen Volkes. Die Stichworte sind: Gemeinschaft, innere Autonomie, Grenzen.

Überall, wo Juden lebten, lebten sie in Gemeinschaften, deren Zentrum die Synagoge und ein blühendes Bildungswesen waren. Ihre religiösen und rechtlichen Angelegenheiten, die ihr Leben gleichsam durchdrangen und umschlossen, regelten sie intern. Gleichzeitig waren sie in sämtlichen anderen Bereichen vollkommen in das jeweilige Heimatland integriert und lebten getreu der Weisung Jeremias (29,7), „der Stadt Bestes“ zu suchen. Sie waren hoch angesehene Handwerker, Kaufleute, Amtsleute, Wissenschaftler und so weiter. Die Grenze „zum Rest der Welt“ war ihre aufs Engste mit dem Glauben verknüpfte innere Autonomie. Jeder Eingriff in diesen Bereich führte zu Widersetzlichkeit. Natürlich wurden immer zuerst sämtliche möglichen Rechtsmittel ausgeschöpft. Aber wo dies nicht fruchtete, wurde auch der Tod nicht gescheut.

Meiner Meinung nach eine große Inspiration: Wer es noch nicht „getan“ hat, dem sei zugerufen: Gründet autonome Gemeinschaften von Freiwilligen – geistige, geistliche und materielle Werte-, Wohlstands- und Freiheitschmieden. Egal, ob „nur“ auf Familienebene oder im Rahmen von Freundeskreisen, Firmen, Kirchen oder anderen Netzwerken. Schafft euch eigene Ordnungen und Gesetze. Macht sie verbindlich, schreibt sie auf, gebt sie zusammen mit euren Traditionen und Werten weiter. Bildet Kinder zu freien, geistig gerüsteten und widerstandsfähigen „ganzen Menschen“ heran und schützt sie vor der „Bildung“, wie sie sie in den heutigen Schulen erhalten. Versuchen wir, auch andere, vor allem junge Menschen, für die Idee eines autonomen, freien und in persönlicher Verantwortung gelebten Lebens zu begeistern durch Gespräche, Texte und andere Begegnungsformate. Und vor allem: Definieren wir unsere Grenzen. Eine klare Grenzziehung befreit einen schon heute von der bangen Frage des „Bis wohin?“. Wer das Bis-hierher-und-nicht-Weiter in puncto Übergriffigkeiten für sich und mit Familie, Freunden und Gefährten kennt, wo klar ist, was man noch mitmacht und wo Schluss ist, dort kann die ganze Kraft, ohne von Sorgen und Zweifel in dieser Hinsicht beschwert zu sein, ungefiltert und ungeteilt auf das Pflanzen, Hegen und Pflegen von Bestehendem und Neuem konzentriert werden. Man hat so das Schlimmstmögliche akzeptiert und damit schon überwunden. Alles, was die Gegenwart bereithält, kann auf diese Weise furchtlos als Herausforderung und Möglichkeit verstanden und gestaltet werden. Freier geht kaum.

Persönlich bin ich der Meinung, dass eine solche Gemeinschaft Gott braucht – geistliche Wurzeln, um dem Terror des Zeitgeistes standzuhalten, um zeitlosen Halt im Treibsand der Willkür zu haben und tiefsten Frieden auch in der größten Bedrängnis. Die Vernunft allein kann wohl Dünger sein, aber nicht der Boden, in dem das Wurzelwerk all dessen, was es heißt, Mensch und Person und Gemeinschaft zu sein, in die Tiefe wachsen kann. Auch hierfür steht das jüdische Volk eindrücklich Zeuge.

Wir sehen uns auf der Veranda!