Die Schaffung einer „idealen Welt“ Utopia

10. November 2022

Teil II: Von Menschen, die nicht mehr „groß“ werden

von Monika Hausammann

Wie wir in Teil I gesehen haben, zeichnen sich moderne Utopisten, die sich mit dem Ziel Utopia die Niederschlagung der Feinde der Menschheit und des Planeten durch die Zerstörung sämtlicher Ordnungen der Vergangenheit und der Gegenwart auf die Fahne geschrieben haben, dadurch aus, dass sie gerade nicht an dem teilhaben, was diese Ordnungen und damit ihre eigene Existenz ermöglicht hat und ermöglicht: die wertschöpfende Tätigkeit von Menschen im Rahmen einer Marktwirtschaft. Es sind mehrheitlich Leute, die sich ihren entsagungsvollen Kampf gegen „das System“ – das einst freilich gerade kein System war, sondern eine spontane Ordnung – mit Mitteln finanzieren lassen, die man jenen, die sie erwirtschaften, unter Androhung von Gewalt abpresst. Die wenigsten dieser Weltverbesserer wissen also, was es heißt, sich mit dem eigenen Kapital (Talente, Wissen, Kompetenz, Kraft, Zeit) als Angestellte eines Unternehmens oder als Unternehmer in der schneidend klaren Luft freier und freiwilliger Kooperation und friedlicher Konkurrenz erfolgreich dem Risiko und der eigenen Verantwortung zu stellen. Die wenigsten von ihnen haben je ein Salatblatt oder einen Bleistift, geschweige denn etwas selbst Produziertes, Neues, Innovatives an zahlende Kunden verkauft. Es sind Aktivisten von NGOs, Politiker und andere Beamte, Kirchenvertreter, staatsnahe Medienleute, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer und sogenannte Kulturschaffende. Und ihr Motiv ist meiner Meinung nach nicht, wie es allenthalben selbstverständlich, aber in Wahrheit aus rein demagogischen Gründen heißt, die Liebe zur Welt und zur Menschheit, sondern Hass. Ein Hass, der seine Wurzeln nicht in äußerem Erleben, sondern in innerstem Enttäuscht-Sein über Welt und Menschen hat.

Der Grund für diese Enttäuschung, die den wenigsten bewusst ist: Die „Welt“ hat ihr Versprechen, das sie in tausend Variationen der Worte „Wenn du einmal groß bist, dann …“ an jeden jungen Menschen heranträgt, nicht gehalten. Nicht etwa, weil die Welt schlecht und langweilig geworden ist, sondern weil die Menschen nicht mehr groß werden. Sie erreichen wohl die Volljährigkeit, aber es kommt kein „dann“. Nichts Neues nimmt seinen Anfang, nichts verändert sich, nichts reißt sie mit, vereinnahmt und erfüllt sie oder führt sie in die schwindelnde Höhe und auf den schmalen Grat, wo einer im Äußersten seiner Möglichkeiten wagt und hindurchbricht. Der Weg dort hinauf ist ihnen versperrt und so leben sie mit 20, 30, 40 und auch noch mehr Jahren nach wie vor unten in der stickigen Luft vollautomatisierter Rundumversorgung und -versicherung in einer ewigkindlichen und trotzigen Haltung des „Wenn ich mal groß bin, dann …“.

Für dieses Versperrt-Sein des Weges in die Höhe von Mündigkeit und größtmöglicher persönlicher Stärke und Zufriedenheit gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe.

Der erste ist in Erziehung und Bildung zu finden, wo man sich von der über der seit Menschengedenken bewährten Kausalität von Leistung und Lohn abgewandt und den Fokus auf Soziales – ein Euphemismus für allumfassendes Anpassertum – gelegt hat. Aber anstatt freie Menschen zu schaffen, hat man damit nur ein Heer von Konsumenten herangebildet, für die Leben ein All-inclusive-Angebot ist, das vor allem eines soll: Spaß machen. Der Mensch muss nicht mehr „groß“ werden, damit das Leben sein Versprechen hält; er hat, so heißt es, ein Recht auf Glück, das die „Maschine Gesellschaft“ auf magische Weise irgendwann bei ihm abzuliefern hat. Die logische Konsequenz ist, dass in einem solchen Weltbild alles als antisozial gilt, was eigenartig, eigenwillig, eigensinnig leistungs- und leidensbereit seinen eigenen, eigentümlichen Weg geht. Den so Erzogenen und Gebildeten fehlen der Mut, die Kraft und schlicht das Vorstellungsvermögen für solche Lebensentwürfe. Unter den niedrigen Decken staatlicher Sicherheit haben sie ja scheinbar „alles“ – und was es darüber hinaus noch geben könnte, was einer „dort oben“ mehr haben könnte als das, was auch sie haben, mehr als mehr Geld für mehr Konsum, entzieht sich schlicht ihrer Phantasie. Und dennoch ahnen sie, dass dort oben, und nur dort oben, einer „groß“ wird und die „Welt“ ihr Versprechen hält – das Versprechen von Sinn.

Der Hass ist also zum einen von Neid gespeist. Neid auf jene, die ihr Leben mit allen Risiken, die das birgt, auskaufen. Vor dem Hintergrund einer zu größten Teilen staatlich gelenkten Meinungsindustrie (Bildung, Wissenschaft, Politik, Kirchen und so weiter), die genau diese Weltsicht fordert und fördert, führt dies nun zu einer grotesken Verzerrung bisher gültiger Kausalitäten. Helden sind nicht mehr jene, die auf eigene Verantwortung handeln, Wagnisse eingehen und die Konsequenzen dafür tragen, sondern jene, die sie durch Feigheit und Niedertracht, die sich freilich in Menschen- und Weltliebe kleidet, zu Fall bringen. Dies nicht etwa durch eigenes Tun und Handeln, sondern ausschließlich dadurch, dass sie warten. Warten darauf, dass die Eigensinnigen und Eigenwilligen, die „Großen“ einen Fehler machen und scheitern. Kommt es dazu, dann stehen die Scheiterhaufen schon, und der schnatternde, kreischende Mob der Konsumkinder kann – um den Neid zu tarnen – auf das „Versagen des Systems“ deuten. Wenn man es zusätzlich zur Umleitung des eigenen Welt- und Menschenhasses auf „das System“ noch schafft, das Ganze in Konzepte der Weltverbesserung und Menschenbefreiung zu wickeln, dann macht sich das natürlich noch viel besser. Und es hat den Zusatznutzen, dass man sich vormachen kann, die dünne Luft, die man atme, sei nicht die einer konsequenzfreien moralischen Selbsterhöhung, sondern der lebensspendende Sauerstoff echten Sinngehalts.

Der andere Grund für die Enttäuschung ist meiner Meinung nach in Wohlstand und Fortschritt zu finden, der das Ende jenes Zyklus bildet, in dessen Rahmen harte Zeiten starke Menschen, starke Menschen gute Zeiten, gute Zeiten schwache Menschen und diese schließlich wieder harte Zeiten hervorbringen. Der „Mechanismus“ ist einfach, wenn man akzeptiert, dass der Mensch ein Wesen ist, das einen Sinn braucht, und dass es in dieser Welt – ich klammere das Transzendente bewusst aus – wohl kaum etwas Sinnstiftenderes gibt, als unter widrigsten Umständen, in den sprichwörtlichen harten Zeiten am Leben zu bleiben und seine Kinder durchzubringen. Die Suche nach dem Glück dessen, was der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel in einer seiner Vorlesungen das „Originalerlebnis“ nannte, fällt weg, weil das Leben selbst das Ur-Originalerlebnis ist. Das schiere Überleben ist Erstmaliges und Sinn, der das Beste von einem Menschen fordert. Die größte Höhe ist nicht der Luxus unternehmerischer oder anderer Selbstverwirklichung – die Herstellung eines Originalerlebnisses also –, sondern der Kraftakt des Selbsterhalts und des Erhalts derer, die man liebt. Und koste es das Leben. Je besser es in der Folge einer Gemeinschaft geht, je selbstverständlicher das Überleben, je mehr Fortschritt möglich und je mehr Unternehmungen und Dinge, die über das Notwendige hinausgehen, man sich leisten kann, umso rarer werden „natürliche“ Originalerlebnisse, die das Leben an einen heranträgt, und umso schwieriger und fordernder wird ihre Herstellung. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem fast alles schon hergestellt und konsumierbar ist – der Punkt, an dem Neues, Originales nur unter maximaler persönlicher Anstrengung noch zu entdecken ist. Nur die Zähesten, Eigenwilligsten, Besten und Lebensbejahendsten schaffen sie nach wie vor. Einfacher ist es da, Originalerlebnisse zu imitieren, indem man vorgibt, sich in einen Briefkasten verliebt zu haben oder ein Fuchs zu sein, oder aber sich schlicht davor zu drücken und sich einzureden, es gäbe nichts Neues mehr.

Das einzig Originale, noch nicht Erlebte und Verlebte, das einen Sinn verspricht, ist das Niederreißen, das Kaputtschlagen, das Zerstören all dessen, was ist, und die Schaffung der idealen und vollkommenen Gesellschaft. Build Back Better. Jene, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben, glauben zwar in erster Linie, Utopia zu wollen, das Vollkommene – schließlich glauben auch Ungläubige an ihren Unglauben –, aber in Wahrheit interessiert sie „die Gesellschaft“ nicht. Was sie wollen, wollen sie für sich – nämlich das Originalerlebnis des Abbruchs, des Alles-Weg, die Tabula rasa. Utopia gibt’s im Event-Paket noch dazu und dient als nette Verbrämung der eigenen Zerstörungswut. Für diese Theorie spricht, dass Utopisten aller Couleur in ihren Angaben zu Gestalt und Ordnung des angeblich herbeigesehnten Ideals stets im Vagen, Parolen- und Phrasenhaften bleiben, ohne konkreter in ihren Wünschen für Welt und Menschheit zu werden als die Kandidatinnen früherer Miss-Wahlen. Dennoch kann man daraus schließen, was sie wollen und was das konkret heißt. Fortsetzung folgt.