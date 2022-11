Die Idee einer „idealen Gesellschaft“ Utopia

03. November 2022

Teil 1: Hass als Antriebsfeder

von Monika Hausammann

Utopia ist eine Unmöglichkeit. Ein Ort und eine Gesellschaft, die es noch nie und noch nirgends gegeben hat. Keiner war je dort, und trotzdem glauben viele mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen an eine solche Welt, die die richtige und die endgültige, da vollkommene sei. Ich nenne solche Menschen in der Folge Utopisten. Um die Suche nach Antworten auf die Fragen, wer sie sind und warum es sie gibt, dreht sich dieser Text.

Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint mir zuerst das Folgende: Es gibt echte Utopisten und falsche. Die Echten sind jene, die nicht nur an die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer erneuerten endgültigen Welt und Menschheit glauben, sondern auch davon überzeugt sind, dass dies für beide – Planet und planetare Gesellschaft – gut sei. Bei den falschen handelt es sich um die große Masse der Mitläufer und um jene, denen die echten als Werkzeuge dienen. Auch Letztere wollen Welt und Gesellschaft erneuern – aber dies ausschließlich aus dem Blickwinkel von Macht, Machtausbau und Machterhalt.

Dass die Behauptung, dass es solche Menschen, solche Gottspieler, wie ich sie im Text von vergangener Woche beschrieben habe, gibt, als Verschwörungstheorie gilt – geschenkt. Ich gebe nichts mehr auf solche Stempel, die ich bis vor Corona jeweils noch mit Seife und Bürste, sprich anhand von Argumenten, Beispielen und mit der ernsthaften Frage nach alternativen Interpretationen öffentlich zugänglicher Studien, Strategiepapieren und Plänen, loszuwerden versucht hatte. Dies, weil ich mich des Vorwurfs, ein „Verschwörungstheoretiker“ zu sein, geschämt habe. Heute nicht mehr. Die sogenannte Pandemie hat gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen nicht in Fragen leben kann, sondern nur in Antworten. Offene Fragen lösen Unsicherheit und Angst aus. Die meisten können nicht damit umgehen, ohne gleich nach Antworten zu rufen. Eindeutige Antworten – jetzt, sofort! König ist, wer sie liefern kann. Die Mehrheit will die Informationen, welche die Welt an sie heranträgt, von Journalisten und Experten zweifelsfrei „eingeordnet“ haben. Sie wollen nicht selber sehen und verstehen, sondern die Wirklichkeit interpretiert bekommen. Sie ziehen es vor, geistig und damit auch physisch regiert und geführt zu werden und um jeden Preis zu glauben, dass die, von denen sie sich regieren und führen lassen, gut seien, so wie einst Vater und Mutter gut zu ihnen waren und nur ihr Bestes wollten. In dieser Logik muss dies auch für jene gelten, die die Führer führen. Anders zu denken und Fragen zu stellen, rüttelt am Käfig dieser Eindeutigkeiten und ist deshalb ganz real schlecht. Weder Beweise noch Fakten können daran etwas ändern.

Zurück zu den Utopisten. Zu den echten. Folgende Fragen stellen sich. Erstens: Wer sind sie? Zweitens: Was treibt sie an? Drittens: Welches Ideal von Welt und Gesellschaft schwebt ihnen vor? Und viertens schließlich: Was bedeutet das konkret?

Es greift zu kurz, als Antwort auf die erste Frage, wer die Utopisten seien, auf die Jüngerschaft von FFF und Konsorten, auf LGBTQI+, auf Anti-Rassisten und Aktivisten aller Couleur zu zeigen. Auch hier gilt es zu unterscheiden: zwischen denen, die felsenfest an ihre Mission glauben, zwischen Mitläufern und zwischen jenen, die das Ganze in ihrem eigenen Sinn ausnutzen und nicht selten initiieren, mitorganisieren und finanzieren. Im Rahmen dieser Zeilen interessieren mich die Glaubenden. In ihrem Fall stellt man sehr schnell fest: Sie sind vor allem in jenem Bereich zu finden, den ich die Meinungsindustrie nenne. In den Institutionen also, welche die „öffentliche Meinung“ maßgeblich prägen oder herstellen. Dazu zählen politische Parteien, Medien, NGOs, der wissenschaftliche Betrieb, Bildung, Kirchen sowie Kunst und Kultur. Alle sind sie entweder staatlich oder werden – direkt oder indirekt – vom Staat gefördert und finanziert. Es handelt sich um das, was man die „nahrhafte Seite der Gesellschaft“ nennen kann. Jener Speckgürtel, wo nicht in erster Linie kognitive, körperliche, wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit zählen, sondern der Grad der Anschmiegsamkeit an eine vorgegebene Weltanschauung. Je flexibler und gelenkiger im Sinn der richtigen Gesinnung hier einer ist, umso höher fällt der Gewinn aus. Dieser kann sowohl finanzieller als auch anderer Art sein – zum Beispiel in Form von medialer Präsenz, Beliebtheit oder Prestige. Oft ist es eine Mischung aus allem. Die Frage, die sich stellt: Ist es nicht ein Widerspruch, zu behaupten, jene, die bewusst auf diese Anreize reagierten, seien gleichzeitig die „wahren Gläubigen“, die echten Utopisten? Können kühle Berechnung und quasireligiöse Ideale nebeneinander bestehen? Das müssen sie ja, wenn man diesen Leuten nicht die Fähigkeit zu Berechnung und damit die Intelligenz zum Verständnis von Ursache und Wirkung absprechen will. Das wäre weder fair, noch würde es meiner Meinung nach der Wirklichkeit entsprechen. Diese Leute sind nicht dumm. Geht das also zusammen? Ja – das geht.

Um dies zu verstehen, muss man verstehen, was sie antreibt. Konkret: Was treibt jemanden an, die bestehenden Ordnungen – soziale ebenso wie wirtschaftliche – nicht bloß verändern, sondern radikal und also mit der Wurzel der Vergangenheit ausreißen und zerstören zu wollen? Auf diese Frage gibt es meiner Meinung nach nur eine Antwort: Hass. Man darf sich hier von den Schlagworten, die sich allesamt in Liebe zur Menschheit und zum Planeten und in Konzepte zur Überwindung von Hass hüllen, nicht täuschen lassen. Was einer derart leidenschaftlich vernichten und zerstören will, das hasst er. Dieser Hass gründet aber nicht, wie man meinen könnte, auf einer konkreten Sache außerhalb seiner selbst, die der Utopist zu seiner eigenen Sache macht. Es ist nicht die Ungerechtigkeit irgendwelchen „Minderheiten“ gegenüber; auch nicht Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, Klimaerwärmung oder welche andere Sache auch immer, die der Grund sind für seinen Hass. Sie sind nur als äußere Träger seines Hasses wichtig. Wäre es anders, dann müsste er ob der Tatsache, dass sein Aktivismus für jeden sichtbar geradewegs in Umweltzerstörung, Segregation, Vernichtung von Wohlstand und Vielfalt und damit zu maximaler Spaltung führt, auf seinem Weg innehalten und einmal tief durchatmen. Nein – sein Hass ist nicht eine äußere Sache, die er aus reiner Menschenliebe und aus Gerechtigkeitssinn zu seiner eigenen macht. Sein Hass ist ausschließlich seine eigene, persönliche Sache – nämlich Enttäuschung. Enttäuschung über die Sinnleere seines Da- und Soseins.

Es war Dostojewski, der sinngemäß schrieb, Revolutionen würden stets von Gelangweilten ausgebrütet und angestoßen. Anders gesagt: von Menschen, die zu viel Zeit, zu viel Geld und keine Ziele im Leben und damit keinen Sinn haben. Meiner Meinung nach eine der gefährlichsten Mixturen überhaupt. Wie kann es ausgerechnet heute zu diesem Phänomen kommen? Fortsetzung folgt.