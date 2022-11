Die Schaffung einer „idealen Welt“ Kollektivierung, Konzentration, Kontrolle

17. November 2022

Utopia – Teil III

von Monika Hausammann

Nimmt man die Verfechter gängiger die Welt und die Gesellschaften betreffender Utopien beim Wort, dann sind die aktuellen Zustände Anti-Modelle des anzustrebenden Ideals. Alles, so heißt es, müsse neu werden. Dass diese Worte, wie Remarque so treffend bemerkte, das Rüstzeug sämtlicher Demagogen der Welt enthalten – geschenkt. Irritierender erscheint, dass damit oft bereits alles gesagt ist. Was dieses radikale „Neue“ ganz konkret und im Detail bedeutet, verbleibt fast in allen Beiträgen zum Thema im Vagen sentimentaler, oberflächlich informierter, kindlicher Skizzen (siehe Emilia Fester und ihre Vision der Zukunft). Umso wichtiger ist es, ihre Kritik am Anti-Ideal des Ist-Zustandes zu analysieren, denn sie enthält quasi als Spiegel die Ansichten vom Ideal. Ob es ihr eigenes oder jenes derer ist, die sie als Werkzeuge benutzen, spielt keine Rolle.

Maximal verkürzt lässt sich diese Kritik als eine keinen Widerspruch duldende und sich keinerlei Zurückhaltung auferlegende Theorie des Hasses (siehe Teil II) auf alles Individuelle in Geschichte und Gegenwart zusammenfassen – es wird, als „Egoismus“ verschrien, als die Wurzel allen Übels genannt. Konsequenterweise konzentriert sich dieser Hass auf jene Elemente, ohne die Individualität nicht denkbar ist: Geschlecht und hier, aufgrund der physischen und historischen Gegebenheiten, vor allem die Männlichkeit; Familienverbund und andere die Individualität und Loyalität gegen äußere Einmischung schützende und fördernde Gemeinschaften von Freiwilligen (Vereine, Gemeinden, KMU, Kirchen); Eigentum; die Gleichheit vor dem Gesetz als einzige praktizierte Gleichheit; die klassisch-liberale Ordnung, welche die Verantwortung – zumindest in der Theorie – bei der kleinstmöglichen Einheit belässt (Individuum, Familie, Gemeinde); die christliche Religion, deren Kern das Angesprochen- und Geliebt-Sein des Einzelnen (nicht des Kollektivs) von Gott und das In-Verantwortung-Stehen vor Gott ist; und schließlich logischerweise jene Menschen, die einst die rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ordnungen ihrer Gemeinschaften auf das Fundament der Bibel stellten: die „Weißen“.

Nimmt man diese Kritik an sämtlichen Bereichen unseres Lebens und Zusammenlebens nun als Spiegel dessen ernst, was anstelle des Hergebrachten errichtet werden soll, dann landet man bei der Zielvorstellung der drei „Ks“: Kollektivierung, Konzentration, Kontrolle.

In aller Kürze: Wer das Individuum überwinden will, muss den Menschen zum Massenpartikel degradieren und zwingend mit Gleichheits- und Kollektiv-Konzepten hantieren. Wer die „Natur sich selbst zurückgeben“ will und dafür plädiert, dass der Mensch kein Recht habe, sie „sich untertan zu machen“ im Sinn ihrer verantwortungsvollen Nutzung, der muss den Menschen aus der Natur zurückdrängen – indem er die Gesamtmenge der Menschen reduziert und jene, die bleiben, in Städten konzentriert. Und wer dies alles schließlich als gut und zielführend einordnet, wird auch zu der Einsicht kommen, dass es ohne radikale und rabiate Kontrolle nicht möglich ist. Und er wird ebenso zur Einsicht kommen, dass einem solchen totalen Umbruch Zerstörung vorangehen muss.

Damit ist auch völlig klar, warum die Verfechter dieser neuen Welt in planetaren und nicht in lokalen Maßstäben denken: Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auf Dorf- oder Gemeindeebene von lebensunerfahrenen Kindern oder staatlich besoldeten Intellektuellen zu der Einsicht bringen lässt, wie verlogen und korrupt und bar alles Guten man selber und alles Bestehende sei, ist sehr gering. Jene, dass man sich begeistert für die totale Zerstörung und Übergabe alles Aufgebauten und Eigenen – Gesinnung, Gemeinschaft und Güter – an ein Gremium von Funktionären, ist noch geringer.

Deshalb flüchtet man sich ins Universelle von Eine-Welt-Utopien, die man mithilfe globaler Institutionen zu erreichen hofft. Eine planetare Ideologie aber bedeutet die geistige, geistliche und materielle Entmachtung des Menschen. Er wird zum Nichts-Besitzenden und Nichts-Wollenden – unpolitisch und neutral. Da jeder Eigenart und jeder Unterschiedlichkeit beraubt, wird er auch jedes schöpferischen Willens, jeder Kreativität beraubt und zum lustlosen und nutzlosen (Harari) Teil eines bleiernen Durchschnitts, aber immerhin „richtig“ informiert, befragt, diagnostiziert, unterhalten und konsumberechtigt. Anders gesagt: Die Eine Welt-Utopie ist ein Eine-Welt-Gefängnis – getarnt mit den Regenbogenfarben einer Kindestagesstätte und geführt von den Günstlingen derer, die das Ganze seit Jahrzehnten vorantreiben. Oder wie Papst Benedikt XV. am 25. Juli 1920 sagte: „Wir sehen die allmähliche Ausbreitung der Idee einer universellen Republik, gestützt auf das Prinzip der absoluten Gleichheit der Menschen und der Gemeinsamkeit der Güter; eine Republik, aus der jede Unterscheidung nach Nationalität verbannt wäre. Diese Theorien müssen, wenn sie in die Praxis umgesetzt werden, unweigerlich ein Regime von unvorstellbarem Terror entfesseln.“

Persönlich bin ich vollkommen davon überzeugt, dass weder die zumeist jungen Aktivisten von Fridays for Future noch die Plünderer und Prügler von Black Lives Matter oder die schmuddeligen Kinder der Transcommunity dies wollen oder auch nur im Ansatz ahnen, dass die Konsequenzen ihres widersprüchlichen Traums einer gleichzeitig heilen und anstrengungsfrei konsumierbaren Welt – zu Ende gedacht – unendliches menschliches Leid bedeuten. Sie sind, wie gesagt, nur über ihre kurzfristigen Gefühle und Instinkte gesteuerte Statisten. Was die „mittlere Ebene“, die PR-mäßig durchgebrieften und medial dauerpräsenten Vertreter dieser Utopie anbelangt, so glaube ich, dass sie, wie viele vor ihnen in der Geburtsstunde totalitärer Systeme, bereit sind, das Leid vieler in Kauf zu nehmen in der Annahme, es würde dann schon nicht so schlimm – oder zumindest für sie selber nicht so schlimm. Es sind die Exponenten von Staaten und ihren Institutionen, von Medien, von Großkonzernen, Finanzinstituten und supranationalen Organisationen. Aber auch sie sind nur „gesponsert“ und nicht die Spielmacher. Diese bleiben meist im Schatten. Sie sind es, die hinter dem Vorhang des gerade aktuellen Spalter-Themas ihre Agenda und Geschäfte vorantreiben, die die vielzitierten „Fenster“ von Krisen und Ängsten optimal ausnutzen und die in den toten Winkeln kleiner und großer Empörungs-Storys die Tatsachen schaffen und damit die demokratischen Mehrheiten herbeinudgen, welche die nächsten Schritte der Zentralisierung der Macht legitimieren.

Die guten Nachrichten bei alldem: Die Stabilität der menschlichen Natur hat bisher aufs Schönste und Hartnäckigste jede Hoffnung aller Utopisten zu allen Zeiten zunichtegemacht. Weil der Mensch – ich wiederhole es – ein Wesen ist, das Sinn braucht, um Mensch zu sein. Und Freiheit. Und diese Widerspenstigen sind es, die verstehen, dass die Schwab’schen Fenster, die toten Winkel und die Kriegs- und Krisenvorhänge keine Präferenzen haben, was ihre Nutzer anbelangt. Sie sind einfach da. Und sie lassen sich auch „von der anderen Seite her“ nutzen. Das war schon immer und ist auch heute wieder die Chance aller Freunde der Freiheit. Es scheint also wieder mal der Moment zu kommen, wo man seine Schrotflinte aus dem Schrank holt, sich auf die Veranda setzt und auf den Feind wartet. Höchste Zeit, sich eine Schrotflinte zu besorgen. Und eine Veranda zu bauen. Mehr dazu später.