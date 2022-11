Brasilien nach Bolsonaro Lula wird es schwer haben

20. November 2022

Interview mit Alex Baur

von Julian Marius Plutz

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Brasilien hat gewählt und Deutschland scheint aufzuatmen, denn Jair Bolsonaro ist abgewählt. Doch wie gut ist der Ruf des neuen Präsidenten Lula da Silva? Und war sein Vorgänger tatsächlich der rechtsextreme Diktator, wie ihn westliche Medien gerne darstellen? eigentümlich frei sprach mit Alex Baur, Autor diverser Bücher und langjähriger Lateinamerika-Korrespondent für „Stern“, „NZZ“, „Geo“ und zuletzt für die Schweizer „Weltwoche“.

ef: Herr Baur, Sie sind seit vier Jahrzehnten als Reporter in Lateinamerika unterwegs. Hat Sie die Wahl in Brasilien überrascht?

Baur: Dass es ein knappes Resultat würde, war absehbar. Das Gesamtbild zeichnete sich bereits beim ersten Wahlgang am 2. Oktober ab und bestätigte sich bei der Stichwahl am 30. Oktober. Im strukturschwachen und rückständigeren Nordosten hat Lula klar gewonnen. Im industrialisierten Süden dagegen lag Bolsonaro überall klar vorne. Bolsonaro hat sogar eine knappe Mehrheit der Bundesstaaten auf seiner Seite. Am Schluss war es ein Zufallsmehr für Lula. Überraschend ist, dass Lula überhaupt ein Comeback schaffte. Der Mann stand im Mittelpunkt des größten Korruptionsskandals aller Zeiten – Brasiliens, aber auch ganz Südamerikas. Da ging es nicht um Millionen, sondern um Milliarden von Bestechungsgeldern, die über die Jahre hauptsächlich beim halbstaatlichen Erdölgiganten Petrobras abgesahnt wurden. Fast alle Parteien waren beteiligt, vor allem aber die Regierungsparteien. Und dazu gehörte auch Lulas Arbeiterpartei, die von 2003 bis 2016 an der Macht war. Bis 2011 war Lula selbst Präsident, danach war es seine Energieministerin Dilma Rousseff, zuvor langjährige Vorstandsvorsitzende von Petrobras. Die Schmiergel-Milliarden waren erwiesen, doch wie bei der Mafia wurde alles über „testaferros“ abgewickelt, über Strohmänner. Lula und Rousseff haben die korrupten Machenschaften anerkannt, kamen bei der Justiz aber damit durch, dass sie nichts gewusst hätten. Das ist erstens schwer zu glauben, aber zweitens auch schwer zu widerlegen. Auf jeden Fall trugen sie die politische Verantwortung.

ef: Immerhin wurde Lula doch verurteilt.

Baur: Genau, und zwar durch alle Instanzen, wegen zwei Luxus-Liegenschaften, deren Erwerb er schlecht erklären konnte. Fast zwei Jahre saß Lula hinter Gittern, bis er auf medialen und internationalen politischen Druck hin freigelassen wurde und auf mirakulöse Weise aus dem Reich der politischen Kadaver auferstanden ist. Nun ist er also an den Tatort zurückgekehrt, doch alles scheint vergessen. Ist doch schon seltsam, oder?

ef: Wie haben die das gemacht?

Baur: Dafür gibt es nur eine Erklärung: Ein großer Teil der Classe politique, aber auch die Medien und Kulturschaffenden, wurden in Lulas korruptem Wohlfühlsozialismus reich beschenkt. Ein Kollege der „Revista Oeste“ hat kürzlich ausgerechnet, dass die beiden Mediengiganten „Globo“ und „Folha de Sao Paulo“ unter Lula zweihundertmal mehr Gelder erhalten haben als unter Bolsonaro. Das liefert eine Erklärung – nicht die einzige, aber eine wesentliche –, warum sie Bolsonaro so maßlos hassen und bekämpft haben.

ef: Wie äußerte sich diese Einseitigkeit?

Baur: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Lula hat im Ukraine-Krieg öffentlich Stellung zugunsten Putins bezogen und Selenskyj verspottet. Das erklärt sich auch daraus, dass viele seiner alten Genossen in der Sowjetunion studiert haben und nicht nur ein unverkrampftes Verhältnis zu Diktaturen haben, sondern auch zum KGB. Doch davon ist im internationalen Zirkus kein Sterbenswörtchen zu hören. Weil es eben nicht ins Klischee passt.

ef: Bolsonaro reklamiert eine unsaubere Wahl. Was halten Sie davon?

Baur: Das Wahlprozedere an sich, soweit ich das beurteilen kann, war sauber, ja, vielleicht sogar vorbildlich. Aber der Wahlkampf war es nicht. Das oberste Wahlgericht (TSE) hat auf eine unverschämt willkürliche und arbiträre Weise in die Kampagne eingegriffen, indem es zum Beispiel unter strenger Strafe verboten hat, Lulas Verwicklungen in die Korruptionsskandale oder seine engen Beziehungen zu den Diktaturen in Kuba, Venezuela und Nicaragua zu thematisieren. Weil sich Bolsonaro nicht an diese Zensur hielt, bestrafte ihn das Wahlgericht, indem es im großen Stil staatlich garantierte Gratis-Werbezeit von Bolsonaro an Lula transferierte. Bei diesem knappen Wahlresultat kann das entscheidend gewesen sein.

ef: Die etablierten Medien feuerten schon vor vier Jahren aus allen Rohren gegen Bolsonaro. Er wurde damals trotzdem gewählt, entgegen allen Prognosen.

Baur: Ohne den Petrobras-Korruptionsskandal wäre das kaum denkbar gewesen. Bolsonaro war mit seiner konservativ-liberalen Haltung ein totaler Außenseiter. Brasilien hat keine liberale Tradition und wird seit Jahrzehnten von mehr oder weniger linken Populisten regiert. Die Behauptung, Bolsonaro sei ein Rechtsextremer, ist absoluter Bullshit. Bolsonaro ist kein Extremist und war schon gar kein Diktator. Und selbst wenn er es gewesen wäre: Er hatte nie eine Mehrheit im Parlament, die eine totalitäre Politik ermöglicht hätte.

ef: Und doch gibt es von ihm Zitate, die mit Liberalismus wenig zu tun haben. So sagte er: „Ich könnte einen homosexuellen Sohn nicht lieben. Ich werde da nicht scheinheilig sein. Ich würde vorziehen, dass mein Sohn bei einem Unfall ums Leben kommt, als dass er mit einem Typen mit Schnurrbart auftaucht.“

Baur: Dieses uralte, aus dem Zusammenhang gerissene Zitat kommt immer wieder. Das zeugt doch davon, dass man nichts Handfestes gegen ihn in der Hand hat. Bolsonaro ist ein Großmaul. Solche Aussagen sind in Lateinamerika von Politikern nicht ungewöhnlich. Auch nicht von Lula! Der sagte zuletzt erst in einer Wahlkampfrede: „Wenn du deine Frau schlägst, dann mach’ das anderswo! Aber mach das nicht zu Hause!“ Eine fürchterliche Message. Doch für ihn hatte der mediale Mainstream, sofern das nicht ignoriert wurde, sofort eine Entschuldigung zur Hand: Lula sei übermüdet gewesen und habe sich in Rage geredet. Das stimmt vielleicht sogar. Doch warum soll das nur für Lula gelten? In Südamerika sprechen die Leute manchmal schneller, als sie denken. Ich habe diese Zitate nie ernst nehmen können.

ef: In Deutschland spürte man ein regelrechtes Aufatmen, als Bolsonaro abgewählt wurde. Manchmal hat man den Eindruck, die Deutschen würden am liebsten überall weltweit mitwählen. Und wenn die Wahl nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, dann sind sie sauer.

Baur: Das ist an der Grenze von lächerlich zu peinlich. Es betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern auch die Schweiz oder Österreich. Die halbe Welt hat mitgefiebert. Bei manchen hatte ich das Gefühl, sie glaubten ernsthaft, Brasilien besser zu kennen als die Brasilianer, und sie müssten diesen Ratschläge erteilen, wen sie zu wählen haben und wen nicht.

ef: International wird immer wieder das Thema „Brandrodung“ diskutiert.

Baur: Ein gutes Beispiel für den Gap zwischen internationaler und nationaler Wahrnehmung. In Brasilien selber war das, zu meiner Überraschung, kein großes Wahlkampfthema. Gemäß dem medialen Mainstream hat Bolsonaro nichts anderes im Kopf, als den Urwald für die Agrarindustrie zu opfern. Und mit Lula käme dann der Heilsbringer, der den Regenwald rettet. In Brasilien glaubt kein Mensch ernsthaft an diesen Unfug. Tatsache ist erst einmal, dass die Brandrodung selten im eigentlichen Regenwald stattfindet, da dieser schlecht brennt. Dort gibt es eher das Problem der illegalen Goldminen und Koka-Plantagen. Die großen Brandrodungen sind vor allem am südlichen Rand des Amazonasbeckens ein Thema. Doch das Hauptproblem kann weder Lula noch Bolsonaro lösen: Das Amazonasbecken ist gigantisch, so groß wie Australien – und sehr schwer zugänglich. Selbst mit der besten Armee der Welt ist dieses Gebiet nicht zu kontrollieren. Brasilien hat die strengsten Gesetze zum Schutz des Urwaldes in ganz Lateinamerika. Seit 1996 werden die Brandrodungen zwar via Satelliten registriert. Doch gerade Lula steht da in einem gewaltigen Interessenkonflikt. Denn die landlosen Bauern, die sogennanten „sem terra“, sind seine treuesten Wähler. Und die drängen seit Jahrzehnten in den Urwald. In Lulas erster Amtszeit erreichten die Brandrodungen einen einsamen Höhepunkt. Wobei man fairerweise einräumen muss, dass sie danach zurückgingen und erst unter seiner Nachfolgerin Rousseff wieder anstiegen.

ef: Bolsonaro hat wohl die Wahl Lulas akzeptiert. Im Vorfeld war ja viel die Rede davon, dass es bei einer Wahl Lulas zu einem Putschversuch kommen würde.

Baur: Hier wurde etwas Absurdes herbeigeredet, um Bolsonaro schlechtzumachen. Bolsonaro hat sich stets an die Verfassung gehalten. Abgesehen davon, dass er die Macht zu einem Putsch gar nicht hat, wäre ein solcher auch dumm für ihn. Denn in den letzten Wahlen haben die rechten Parteien im Parlament die Mehrheit erlangt, Gleiches gilt für die Gouverneure in den Bundesstaaten. Die Lula-Regierung wird es ziemlich schwer haben, und das ist – ganz gleichgültig, auf welcher Seite man steht – grundsätzlich gut so. Die Konstellation, die Links und Rechts zu Kompromissen zwingt und für „checks and balances“ sorgt, ist womöglich das Beste, was Brasilien passieren konnte. Ich war immer skeptisch bezüglich Lula, doch wir sollten, so finde ich, der neuen Regierung die Chance geben, zu zeigen, dass sie aus den Korruptionsskandalen etwas gelernt hat.

ef: Abschließend: Würden Sie sagen, dass Brasilien ein demokratisches Land ist?

Baur: Auf jeden Fall! Ich war erstmals 1982 in Brasilien. Damals war noch ein Militärregime an der Macht, das jedoch nie mit den totalitären Diktaturen auf Kuba, in Venezuela oder mit der damaligen Militärjunta in Argentinien zu vergleichen war. Es war ein Militärregime mit einer gewissen parlamentarischen Kontrolle. Eine Diktatur, klar, nichts Appetitliches, doch die Brasilianer genossen immer große Freiheiten, die es in einer Diktatur normalerweise nicht gibt. 1989 habe ich erstmals einen Wahlkampf in Brasilien verfolgt. Ich führte übrigens sogar ein kurzes Interview mit dem damals noch nicht so bekannten Lula, in Pernambuco, seiner Heimat. Ein klassischer Linkspopulist, aber ein kluger Kopf, den ich als Pragmatiker einschätze. Es wurde schon damals mit harten Bandagen gerungen. Doch bei den Meetings herrschte eine ausgelassene Volksfeststimmung. Alles sehr amerikanisch: viel Musik und Tanz, alles pompös inszeniert. Daran hat sich nichts geändert. Brasilien ist in seinem Kern ein sehr friedliches Land, das mich stets an einen Elefanten erinnert, der allein schon aufgrund seiner Größe kaum Feinde hat. Brasilien umfasst die Hälfte von ganz Südamerika. Niemand greift einen solchen Koloss an. Brasilien hat zudem, anders als alle seine Nachbarn, sehr starke Institutionen. Weder Lula noch Bolsonaro könnten das Land im Stile eines Hugo Chávez, Nicolás Maduro oder Evo Morales beherrschen. Das würde das System gar nicht zulassen.

