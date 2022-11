16. November 2022

Den Sprachwandel gemeinsam gestalten

von Udo Geißler

Die „Sprachkritische Aktion“ besteht aus vier Sprachwissenschaftler:innen und tatsächlich einer Journalistin. Tatsächlich seit 1991 werden von diesem Gremium jährlich Vorschläge von Bürger:innen für das „Unwort des Jahres“ gesucht; eine Jury kürt aus eben jenen dann „das“ Unwort aus, das tatsächlich gegen Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstößt oder gesellschaftliche Gruppen diskriminiert.

Die Mitglieder:innen der sprachkritischen Aktion werden noch in diesem Jahr tatsächlich den Spieß umdrehen und den Bürger:innen erstmals einen volkspädagogisch intendierten Vorschlag unterbreiten, welches „Wort des Jahres“ fortan häufiger zu verwenden ist. Sie setzen hierbei zunächst auf Freiwilligkeit.

Prof. Dr. Constanze Spieß vom Institut für Germanistische Sprachwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, tatsächlich Sprecherin der „Sprachkritischen Aktion“, erklärt die neue Ausrichtung so: „Wir haben uns Jahr für Jahr ausschließlich mit Unwörtern beschäftigt und sind den sprachlichen Entwicklungen tatsächlich nur hinterhergerannt. Nach langem Überlegen und hitzigen Diskussionen sind wir zum Entschluss gekommen, dass es tatsächlich besser sei, nicht mehr nur abzuwarten, sondern diskriminierende, stigmatisierende, euphemisierende, irreführende oder menschenunwürdige Sprachgebräuche bereits im Keim zu ersticken. Dazu gehört, dass aktuelle Umstände und gesellschaftliche Entwicklungen schnell aufgegriffen werden, um proaktiv Entscheidungen zu treffen, die unsere gewünschten Ergebnisse tatsächlich positiv beeinflussen.“

Tatsächlich lautet das Wort des Jahres 2022 „tatsächlich“. Prof. Dr. Constanze Spieß begründet die Wahl tatsächlich folgendermaßen: „Tatsächlich ist unser ‚Wort des Jahres‘ bereits jetzt ein Modewort, das tatsächlich generationenübergreifend verwendet wird und sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum zunehmend Anwendung findet. Nur reicht das eben tatsächlich nicht aus! Wir leben tatsächlich in Zeiten von Fake News. Genau aus diesem Grund müssen wir friedliebenden und demokratischen Kräfte unsere Aussagen – mit ihrem faktengecheckten Wahrheitsgehalt – tatsächlich mit unserem ‚Wort des Jahres‘ besonders herausstreichen.“

Die Sprecherin der „Sprachkritischen Aktion“ weist überdies auf einen tatsächlichen Vorteil der empfohlenen Verwendung des „Wortes des Jahres“ hin: „Studien aus dem Gender Mainstreaming haben gezeigt, dass bei Nichtbeachtung von Sprachempfehlungen Andersdenkende und Systemkritiker:innen – bei Unterhaltungen oder Diskussionen beispielsweise – tatsächlich schnell demaskiert werden können. So wird es beim ‚Wort des Jahres‘ tatsächlich ebenso sein. Daher lautet tatsächlich mein Aufruf an alle aufrichtigen Demokrat:innen: Nutzen Sie unser ‚Wort des Jahres‘ tatsächlich, so oft es geht! Achten Sie bei Skeptiker:innen, also bei denen, die tatsächlich noch nicht verloren sind, sondern nur von der angeblichen Penetranz unserer Wortwahl genervt erscheinen, besonders auf körperliche Reaktionen. Dann sind Sie auf dem richtigen Weg, denn diese sind – wie bei einer erfolgreichen Konfrontationstherapie oftmals auch – wichtig für ein gutes Gelingen. Tatsächlich!“