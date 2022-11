Der Einkommensinvestor MAN Group

06. November 2022

Vom Rumlieferanten zum Hedgefonds-Verwalter

von Luis Pazos

Artikel aus ef 227, November 2022.

Von nun an und für alle Zeiten“ – mit diesen Worten verkündete im Jahr 1783 Zarin Katharina die Große die Annexion der Krim und schlug die Halbinsel damit erstmals dem russischen Territorium zu. In Berlin wurde zeitgleich Gotthold Ephraim Lessings Stück „Nathan der Weise“ uraufgeführt, während im schweizerischen Glarus die letzte legale Hinrichtung einer Hexe vollzogen wurde. Weiter westlich in Frankreich führten die Gebrüder Montgolfier dem staunenden Publikum den ersten Heißluftballon vor, nur kurz darauf wurde in Paris mit dem gleichnamigen Frieden im wahrsten Sinne des Wortes der Schlussstrich unter den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gezogen. Parallel dazu gründete im unterlegenen England der 28-jährige gelernte Küfer James Man ein Maklergeschäft für den Handel mit Zucker.

Nur ein Jahr später gelang es ihm, mit der Royal Navy einen lukrativen Rum-Liefervertrag abzuschließen, der sich als äußerst langlebig erweisen sollte. Das Destillat gehörte bereits seit 1731 zur Standardverpflegung der britischen Marine. Jedem Soldaten stand ein auf zwei Ausgaben pro Tag verteilter „Rum Tot“ zu, ein halbes Pint Rum vermengt mit vier Pint Wasser (ein Pint entspricht circa 0,47 Litern). Der verlässlich kalkulierbare Zahlungsstrom bildete die Basis für die Expansion des Maklergeschäfts, das nach dem Rückzug des Gründers im Jahr 1819 von seinen Söhnen Edward und James weitergeführt wurde. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erweiterte das Unternehmen die Palette der gehandelten Rohstoffe, bevor es sukzessive zur Absicherung von Handelsgeschäften und damit in den Bereich der Finanzdienstleistungen überging.

Heute beschäftigt die MAN Group knapp 1.500 Mitarbeiter an allen bedeutenden Finanzplätzen der Welt und verwaltete für private wie institutionelle Kunden Stand Ende 2021 ein Vermögen von nahezu 150 Milliarden US-Dollar. Bekannt ist das nach wie vor in London ansässige Unternehmen vor allem für seine zahlreichen Hedge- und Spezialfonds, die beispielsweise Arbitrage- und Trendfolgestrategien verfolgen. Vor dem Hintergrund der dafür erforderlichen Programmier- und Rechenleistung sieht sich die Gesellschaft denn auch als technologiegetriebenen Finanzintermediär.

Der Börsengang der MAN Group erfolgte im Jahr 1994 zu 32 Pence die Aktie. Aktuell notiert der Anteilsschein gut siebenmal so hoch bei 233 Pence, was einer Marktkapitalisierung von etwa drei Milliarden britischen Pfund entspricht. Das Allzeithoch beläuft sich allerdings auf 685 Pence und wurde im Juni 2007 unmittelbar vor Ausbruch der Weltfinanzkrise touchiert. Im Zuge des Shutdown-Crashs ging es auf 107 Pence runter, in den vergangenen 52 Wochen pendelte der Kurs zwischen 177 und 277 Pence.

Operativ konnte die MAN Group zuletzt überzeugen. Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten betrug 1,26 Milliarden, das operative Ergebnis 532 Millionen Pfund, die Bruttomarge satte 88 Prozent. 2021 wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 44 Prozent, nichtsdestotrotz beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf gerade einmal sieben. Die Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Relation beträgt jeweils 2,3. Auch bilanziell ist das Unternehmen solide aufgestellt. Die Vermögenswerte summieren sich auf 2,16 Milliarden Pfund auf, die 939 Millionen Pfund Verbindlichkeiten entfallen überwiegend auf durchlaufende Posten. Aus der Differenz zwischen dem Börsenwert und dem Eigenkapital wird ersichtlich, dass die MAN Group weniger an ihrer Substanz als vielmehr anhand des Ertragspotenzials bemessen wird.

Ausgeschüttet wird seit jeher zweimal pro Jahr, jeweils im Mai und September. Zuletzt summierte sich die Dividende auf 11,44 Pence pro Jahr, was einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent entspricht. Nach einem harten Dividendenschnitt nach der Weltfinanzkrise konnte das Unternehmen die Auszahlungen in den letzten fünf Jahren um neun Prozent steigern, die Ausschüttungsquote betrug zuletzt 57 Prozent.

Handelbar ist die MAN Group unter dem Kürzel EMG respektive der Kennnummer JE00BJ1DLW90 an der London Stock Exchange (LSE). Auf eine Einkommensquelle muss die Gesellschaft jedoch seit dem 31. Juli 1970 verzichten. Am sogenannten Black Tot Day wurde letztmalig die offizielle Rumration an die britischen Seeleute ausgeschenkt. Damit endete schließlich das 186 Jahre währende Vertragsverhältnis mit der Royal Navy.

Information

