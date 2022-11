„Letzte Generation“ Lasst sie kleben

03. November 2022

Oder: Ein Tag im Leben einer Klimaaktivistin

von Burkhard Voß

07:00 Uhr: Träumte von Luisa Neubauer, wie sie im Reifröckchen um Claudia Roth tanzte. Beide merkten nichts und fühlten sich politisch korrekt. Also sauwohl. Der sie beobachtende Gynäkologe verstand schon lange nichts mehr.

08:00 Uhr: Der Wecker schrillt. Es geht um Leben oder Tod. Sekundenkleber einpacken, Großhirn ausschalten. Ausschalten wird immer schöner. Der Gynäkologe will Psychiater werden. Was er noch nicht weiß: Er wird dadurch nicht mehr verstehen.

09:00 Uhr: Endlich. Eine der Hauptverkehrsadern in Berlin ist erreicht. Die Haut meiner Hände hat gelernt, Asphalt zu lieben. Diese Liebe, dieser Sekundenkleber, vielleicht sollte man damit empathisch den autistischen Schnabel von Greta Thunberg auf Dauer zulöten.

10:00 Uhr: Stau auf einer der Hauptverkehrsadern in Berlin. Kein Rettungsfahrzeug erreicht ein Krankenhaus. Gut so. Denn alle Patienten in den KTWs (für alle Nicht-Mediziner: Krankentransportwagen) wissen, dass sterben für ’ne große Sache ’n geiles Ding ist.

11:00 Uhr: Die Tubenöffnung des Sekundenklebers ist verstopft. Macht nichts. Die Polizistin, die auch auf der richtigen Seite der Geschichte steht, drückt mal ordentlich auf die Tube, meine Hand verschmilzt mit dem Asphalt, mein Verstand mit der Political Correctness, und ja, wenn diese Polizistin, die mich gleich mit Lösungsmittel vom Asphalt befreit, mir zulächelt und das auch noch gefilmt wird, dann sitzen wir schon übermorgen bei Maybrit Illner.

12:00 Uhr: Die Polizeimausi kramt das Lösungsmittel raus. In die eigene Scheiße, in die ich mich reingeritten habe, holt mich der Staat wieder raus. Geiler geht’s nicht! Nein, nein, Deutschland ist nicht in einer offenen Anstalt, sondern die Wohlfühlpsychiatrie küsst Klimaaktivistinnen die Hände.

13:00 Uhr: Eine andere Klimaaktivistin erfährt, dass Deutschland nur einen Anteil von zwei Prozent an globalen CO2-Emissionen hat. Wird immer doller. Je geringer die Effektivität, umso berauschender die Aktivität. Eine Psychopille weniger.

14:00 Uhr: Luisa Neubauer sitzt im ICE nach Berlin und nickt ein. Sie träumt vom idealen Partner für Ricarda Lang, unsensiblerweise auch „die fette Tonne von den Grünen“ genannt. Da kommt nur einer infrage. Kevin Kühnert. Schlank und klein, passt er in jede Wabbelritze rein. Und beide träumen nur, vom Ökosozialismus pur.

15:00 Uhr: Kurzer Check beim Dermatologen. Der fährt ‘n SUV, der mehr CO2 ausstößt, als Ricarda Lang dusseliges Zeug redet. Naja, auch wir Weltretter müssen schon mal Kompromisse eingehen. Immerhin bekomme ich die Info über den hautverträglichsten Sekundenkleber. Das es den nicht auf Rezept gibt, liegt nur an dem ollen Lauterbach. Der hat eine Nacht mit der Neubauer verbracht und seitdem ist Klimaaktivismus für ihn so attraktiv, als würde er mit Anton Hofreiter im Panzer nach Kiew fahren.

16:00 Uhr: Endlich. Der Abendverkehr beginnt, und dann kann man mal so richtig schön Stau machen. Palaverkleber raus, schön die Hände einschmieren, dann fest andrücken auf den Asphalt und los geht’s! Heroin intravenös und Kokain intranasal sind Lachnummern, die Moral ist Droge Nummer eins. Anschließend geht’s zum Interview in die Kulturzeit auf 3sat. Dort bekommt mit „*Innen“ jeder Firlefanz seinen Heiligenschein.

17:00 Uhr: Ideologie ist immer noch der beste Lutscher. Real sieht es entsetzlich aus. Lösungsspray raus, Hand vom Asphalt weg, rin in die Polizeikutsche. Immerhin, die Polizistin, die mir Handschellen anlegt, wählt Grün. Ihr Sohn AfD. Deswegen sind beide in Therapie.

23:15 Uhr: Die Polizistin, ihr Sohn und ich sitzen in der Talkshow von Markus Lanz. Das ist immer noch die beste Therapie. Ist schon fast zum Lyrischwerden: Aufmerksamkeit rauf, Intelligenz runter, bei ARD und ZDF wird’s immer bunter.