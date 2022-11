Die Rolle Russlands Täuschkörper Putin oder genuiner geopolitischer Konflikt in der Ukraine?

02. November 2022

Über mögliche Motive des Kreml in der Ukraine, Putins globale Klimalösungen und andere zufällige politische Übereinstimmungen …

von Axel B.C. Krauss

Seitdem der Krieg in der Ukraine tobt, war eine deutliche Spaltung zu beobachten, wie man sie auch von früheren Kriegen kennt: Der Mainstream weist dem Herrscher im Kreml sämtliche Schuld zu, der weit überwiegende Teil der alternativen Medien sieht die Verantwortung in gewohnter Manier ausschließlich bei den USA. Es mangelt an ausgewogeneren nüchterneren Betrachtungen, die statt mit emotionalen Appellen und einseitigen Dämonisierungen (oder Verklärungen, wenn es um Moskau geht) klarsichtiger und realistischer an die Sache herangehen. Ich werde mich dabei aus Platzgründen auf historische Eckdaten beschränken, schließlich soll es hier um aktuelle Ereignisse und ihre möglichen Interpretationen im Lichte zeitgenössischer politischer Agenden gehen.

Viele alternative Medien behaupten nach wie vor, es könne sich in der Ukraine nur um ein westliches Komplott handeln, um Russland in die Knie zu zwingen. Diese Sichtweise fußt im Wesentlichen auf der altbekannten „Herzland-Doktrin“ des britischen Geopolitikers Sir Halford Mackinder und den daraus abgeleiteten geopolitischen Imperativen, die der 2017 verstorbene Präsidentenberater Brzeziński in seinem Buch „The Grand Chessboard“ (auf Deutsch erschienen als „Die einzige Supermacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“) der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Es ginge um die Einhegung Russlands und darum, ihm einen geopolitischen Muskelschwund zu verpassen, sodass es keine Bedrohung für die „American Primacy“ in der Welt darstelle.

Diese Sichtweise ist schon seit vielen Jahren nicht mehr aktuell. Falls sie es überhaupt jemals war, um ehrlich zu sein. Was Brzeziński seinen Lesern nämlich komplett verschwieg, war die Tatsache, dass die Sowjetunion ohne massive Transfers von Technologie – vor allem Rüstungstechnologie – und technologischer beziehungsweise wissenschaftlicher Expertise aus dem Westen ziemlich schnell fertig gehabt hätte. Mit anderen Worten wurde die UdSSR künstlich am Leben erhalten – an dieser historischen Tatsache kommt heute eigentlich niemand mehr vorbei, auch wenn sie in den meisten Diskussionen leider vergessen oder ausgeblendet wird. Das gilt auch für die Finanzhilfen, die über die Jahrzehnte an die Sowjets gezahlt wurden.

Grund war eine gewisse Ideologie, die – wie diverse westliche „Intellektuelle“ trotz aller gegenteiligen Evidenz selbst heute noch behaupten – „bisher nur noch nie richtig umgesetzt“ wurde. Der Kommunismus hatte Russland wirtschaftlich gründlich verheert, und ohne Finanzhilfen und Know-how zum Weiterbetrieb und sogar zum Aufbau von modernen Schlüsselindustrien wie der Ölförderung oder der Atomindustrie wäre das Rote Reich gegenüber dem Westen schnell um viele Jahre, vielleicht gar Jahrzehnte zurückgefallen. Der einzige Forschungsbereich, in dem die Sowjetunion wirklich „punkten“ konnte, war die Chemie- und Biowaffenforschung (die natürlich auch im Westen betrieben wurde, sei es in Fort Detrick in den USA, das fortschrittliche Labors unterhält, oder im berühmten britischen Labor Porton Down, das im Zusammenhang mit der „Skripal-Affäre“ kurzzeitig in die Schlagzeilen geriet).

Einschub: An dieser Praxis scheint sich übrigens bis heute nicht allzu viel geändert zu haben. Denn auch in heutigen russischen Waffensystemen, die derzeit in der Ukraine zum Einsatz kommen, scheint eine Menge westlicher Technik zu stecken. Das Portal „VOA“ (Voice of America) berichtete in seiner Technologie-Rubrik darüber (19. August 2022): „In den Vereinigten Staaten und verbündeten Ländern hergestellte Mikroelektronik ist einem Bericht des britischen Royal United Services Institute zufolge ein wesentlicher Bestandteil der russischen Waffensysteme, die bei der Invasion in der Ukraine eingesetzt wurden. Der RUSI-Bericht ‚Silicon Lifeline: Western Electronics as the Heart of Russia's War Machine‘ besagt, dass in den in der Ukraine sichergestellten russischen Waffen mehr als 450 im Ausland hergestellte Komponenten gefunden worden sind. Den Autoren des Berichts zufolge erwarb Moskau in den Jahren vor der Invasion wichtige Technologien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.“

Die aus historischer Sicht interessante Frage muss natürlich lauten: Warum diese Hilfen? Es wäre doch ein Leichtes gewesen, den vorgeblichen Feind im Osten an der Last der kommunistischen Misswirtschaft einfach kollabieren zu lassen. Eine mögliche und durchaus plausible, zumeist aber als sogenanntes „Verschwörungsdenken“ abgewunkene Antwort lautet: Weil man ihn brauchte. Denn ohne den Ostblock, also den Warschauer Pakt, hätte das Nato-Bündnis als Bollwerk dagegen es viel schwerer gehabt, seine Existenz zu rechtfertigen – und umgekehrt. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass man das „Gleichgewicht der Kräfte“ aufrechterhalten wollte, statt es – beispielsweise durch einen Zerfall der UdSSR – mit zahllosen Klein- und Kleinststaaten im Osten zu tun zu haben, die dann schlimmstenfalls auch noch über Nuklearwaffen verfügen. Insofern könnte tatsächlich ein Interesse daran bestanden haben, das sehr viel leichter überschau- und auch kalkulierbare Ost-West-Spannungsverhältnis zwischen zwei großen Blöcken aufrechtzuerhalten. Es bedeutete eine Erleichterung des „Machtmanagements“.

Man kann sich – zweiter Einschub – vortrefflich darüber streiten, ob es nur Zufall sein kann, dass nach dem Wegfall dieser einen großen Bedrohung im Osten ein neuer Feind gefunden werden musste, um das Nato-Bündnis weiterhin rechtfertigen zu können – und dieser am 11. September 2001 auch prompt gefunden wurde, nämlich im Rahmen des „Krieges gegen den internationalen Terrorismus“. Erst ein Jahr zuvor (im September 2000) hatten die US-Neocons in ihrer Schrift „Rebuilding America’s Defenses“ gejammert, eine Modernisierung beziehungsweise Aufrüstung der amerikanischen Streitkräfte sowie ein höheres Rüstungsbudget könnten dem Völkchen nur schwer zu vermitteln sein, es könne sich gar um ein „revolutionäres“ Vorgehen handeln – es sei denn, es gäbe ein „katastrophales, katalysierendes Ereignis – wie ein neues Pearl Harbour“.

„Katalysierende“ Krisen, die eine bestimmte Politik erleichtern, sie forcieren und beschleunigen – auf diese Weise hatten sich schon viele Politiker geäußert. Sei es Rahm Emanuel, der Chefberater des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der einmal sagte, man dürfe eine „gute Krise“ nie „ungenutzt“ verstreichen lassen („Never let a good crisis go to waste“), sei es Dr. Wolfgang Schäuble, der schon zu Zeiten der Euro- beziehungsweise „Griechenland-Krise“ auf einer von der „Zeit“ veranstalteten Podiumsdiskussion mit Helmut Schmidt und „Zeit“-Co-Herausgeber Josef Joffé auf die Frage Joffés, inwiefern sich diese Krise als vorteilhaft erweisen könnte, antwortete: „Weil, in der Krise werden die Chancen für Veränderungen größer“, sei es ein Klaus Schwab vom WEF, der die „Corona-Pandemie“ als „enges Zeitfenster“ und hochwillkommene Gelegenheit bezeichnete, die man unbedingt nutzen müsse, um „die Welt neu zu denken“ und zu gestalten – die Liste solcher und ähnlicher Äußerungen ist lang.

Und ob Sie’s glauben oder nicht: Helmut Schmidt und Joschka Fischer forderten einmal in ganz ähnlicher Weise eine Krise, um die Europäische Integration massiv voranzubringen, nämlich einen „Putsch in Europa“. Der österreichische „Kurier“ berichtete in einem Interview mit Daniel Cohn-Bendit darüber (7. Januar 2014, „Es braucht eine Europäische Armee“): „KURIER: Joschka Fischer und Helmut Schmidt verlangen einen Putsch in Europa. Wer soll putschen und gegen wen?

Daniel Cohn-Bendit: Das ist eine uralte Idee von Helmut Schmidt. Er sagt, das Europa-Parlament soll putschen, es soll neue Verträge durchsetzen, damit Europa endlich die Funktion übernehmen kann, die es übernehmen soll. Schmidt findet, dass es die Regierungen nicht schaffen, die Regierungen denken zu national. Es ist die Zeit des Europa-Parlaments.“

Auch die „Zeit“ brachte einen Artikel dazu (28. November 2013, „Europa braucht einen Putsch. Der ehemalige Bundeskanzler und der Ex-Außenminister diskutieren über Deutschlands Rolle in der EU“).

Mit anderen Worten: eine katalysierende Krise zur Erleichterung der „Europäischen Integration“ vor allem mit Blick auf eine gemeinsame europäische Armee. Ist es nicht erstaunlich, dass der gegenwärtige Krieg in der Ukraine den EU-Eliten eine ideale Gelegenheit bietet, genau diese Forderungen noch mal vehement zu unterstreichen? Und mit ein wenig Phantasie: Ist der derzeitige Zustand der Bundeswehr wirklich nur reiner verteidigungspolitischer Inkompetenz geschuldet oder hat man sie eventuell bewusst abgebaut und „verschlampt“ – um ein schlagkräftigeres Argument für eine europäische Armee zu haben? Weil sich nur – um das übliche Politsprech zu bemühen – „vereinte europäische Verteidigungsbemühungen“ gegen Aggressoren von außen zur Wehr setzen können?

Nicht nur europapolitisch, sondern auch mit Blick auf Deindustrialisierung und Energie- beziehungsweise Klimapolitik (Green New Deal, UN-Agenda 2030, Ziele für nachhaltige Entwicklung) scheint sich der Ukraine-Krieg als äußerst nützlich zu erweisen …

Doch zunächst zu den möglichen Motiven des Kreml entlang konventioneller geopolitischer Analysemuster:

Erstens: 2014 war die Ukraine aufgrund ihrer gewaltigen Rüstungsindustrie tatsächlich der viertgrößte (!) Waffen- und Rüstungsexporteur der Welt. 2019 zählten Indien, Saudi-Arabien und die Türkei zu den wichtigsten Importeuren ukrainischer Waffensysteme. In den Jahrzehnten zuvor war die ukrainische Rüstungsindustrie für die UdSSR sehr wichtig: Sie machte 30 Prozent der sowjetischen Militärindustrie aus. Auch das russische Atomwaffenarsenal wäre ohne die Ukraine nicht denkbar gewesen, denn die meisten Interkontinentalraketen stammten aus dem „Juschmasch“-Werk in der ukrainischen Stadt Dnipro. Ähnliches gilt für die Marine der Sowjets; der einzige Flugzeugträger wurde in der Ukraine gebaut. Auch kamen wichtige Dienstleistungen zur Instandhaltung der Atomwaffen aus der Ukraine – ohne sie wäre das Arsenal der Sowjets aufgrund fehlender Wartung, Lieferung von Ersatzteilen und auch von Komponenten für die moderne elektronische Kriegsführung, ohne die sowjetische Raketen am Boden geblieben wären, wohl nicht aufrechtzuerhalten gewesen und, wie bereits erwähnt, gegenüber den westlichen Beständen technologisch weit zurückgefallen. Dasselbe gilt für anderes militärisches Gerät.

Zum Zeitpunkt der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung gab es im Land fast 1.900 Rüstungsunternehmen und Forschungseinrichtungen. Gesamtzahl der dort Beschäftigten: circa 2.7 Millionen. Dies könnte also durchaus ein Motiv des Kreml gewesen sein: Erlangung der Kontrolle über den Rüstungssektor der Ukraine oder gar Eingliederung in die russische. Somit hätte die Russische Föderation mehr Unabhängigkeit von den überlebenswichtigen westlichen Importen erlangt, um ihr Militär auf aktuellem Stand zu halten.

Ein zweiter Punkt wären die beträchtlichen Gasreserven der Ukraine. Gegen Ende des Jahres 2019 betrugen die Schätzungen ukrainischer Gasvorkommen circa stattliche 1.1 Billionen (!) Kubikmeter. Eine Übernahme der Ukraine würde den russischen Gasbestand natürlich noch mal „aufstocken“ und vor allem: Nach einer Eingliederung in die russische Föderation bestünde keine Gefahr mehr, dass die Ukraine als eine Art „Ausweichlieferant“ auftritt und somit Russlands energiepolitischen Einfluss auf die EU zurückdrängt. Davon unbeschadet bleibt natürlich die Frage, warum die nicht weniger beträchtlichen Gasvorkommen im EU-Raum – auch in Deutschland übrigens – eher stiefmütterlich behandelt und nie richtig erschlossen wurden. Die Antwort dürfte lauten: wegen der Klima- oder „Netto Null“-Emissionspolitik – siehe auch Ursula von der Leyens Äußerung, die EU bis 2030 „klimaneutral“ machen zu wollen und so weiter. Fossile Energieträger sollen ja zurückgedrängt werden.

Drittens, und was in den meisten Diskussionen leider ebenfalls untergeht: Die Ukraine scheint über ganz beträchtliche Vorkommen einer Seltenen Erde namens Lithium zu verfügen – ein Metall, das für die moderne Elektronikindustrie – auch die militärische – von ebenso großer Wichtigkeit ist wie für die Technologien aus dem „Grünen Sektor“, also der „Erneuerbaren Energien“. Schätzungen gehen von ungefähr 500.000 Tonnen aus. In einer Untersuchung des Pentagon aus dem Jahre 2010 war tatsächlich davon die Rede, die Ukraine könne bei konsequenter Erschließung dieser Vorkommen zu einem, Zitat, „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden. Am 2. März 2022 berichtete die „New York Times“ darüber („Before Invasion, Ukraine’s Lithium Wealth Was Drawing Global Attention“, „Vor der Invasion zog der Lithium-Reichtum der Ukraine globale Aufmerksamkeit auf sich“): „Chinesische und australische Investoren“, heißt es im Artikel, „standen Schlange, um nach Lithium zu suchen, einem Metall, das für Batterien und die Umstellung der Welt auf saubere Energie entscheidend ist. Ukrainische Forscher haben spekuliert, dass in der östlichen Region des Landes fast 500.000 Tonnen Lithiumoxid, eine Quelle für Lithium, vorhanden sind. Sollte diese vorläufige Einschätzung zutreffen, würden die ukrainischen Lithiumreserven zu den größten der Welt gehören.“

Die Vereinnahmung dieser Ressource könnte dem Kreml selbstverständlich einen großen strategischen Vorteil für die eigene Wirtschaft verschaffen – darunter auch dem heimischen Rüstungskomplex. Nicht nur westliche Staaten können Kriege um Rohstoffe führen. Ähnliches gilt für die jüngsten Zankereien um den angeblichen Bau einer „schmutzigen Bombe“: Als wären False Flags das alleinige Vorrecht westlicher Geheimdienste. Natürlich wäre es denkbar, dass auch Moskau sich solch übler Tricks bedient, um seine Interessen durchzusetzen; man behauptet dann einfach, die Ukraine baue an einer solchen schmutzigen Bombe, um sich einen Vorwand für ein verschärftes militärisches Vorgehen zu stricken.

Nun könnte man argumentieren, die Ukraine sei ja nicht das einzige Land, das über Vorkommen dieser Art verfügt. Schließlich wurde über Afghanistan einmal genau dasselbe geschrieben: Das Land könne bei industrieller Erschließung und Entwicklung seiner Vorkommen das „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden. Man kann natürlich auch an Afrika denken, wo Geologen entlang des sogenannten „Great Rift Valley“, des „Großen afrikanischen Grabenbruchs“, die mit Abstand größten Vorkommen der Welt an Seltenen Erden und anderen für moderne Industrien äußerst wichtigen Rohstoffen (vor allem Metallerzen) vermuten – und wo China aufgrund seines Ressourcenhungers neben den USA und einigen europäischen Ländern bereits seit vielen Jahren entsprechend aktiv ist.

Allerdings gibt es einen gewichtigen Unterschied: Die Ukraine liegt direkt vor Russlands Haustür, Afghanistan und Afrika nicht. Auf diese Weise könnte man möglichen Behinderungen beziehungsweise Störungen der entsprechenden Lieferketten aus dem Weg gehen, die durch politische Spannungen, damit eventuell verbundene Sanktionen, vielleicht sogar geheimdienstliche Operationen oder schlimmstenfalls militärische Interventionen verursacht werden könnten. Würde die Ukraine zu einem Teil der Russischen Föderation, wäre das nicht mehr so einfach. Jede dortige Störung durch ausländische Mächte, erst recht westliche, würde vom Kreml selbstverständlich sofort als aggressiver Akt auf „russischem Boden“, ja als Kriegshandlung gewertet und umgehend propagandistisch ausgeschlachtet.

Für Moskau hätte es also sehr wohl strategische Vorteile auf mehr als nur einem Gebiet, sich die Ukraine Untertan zu machen. Die Behauptung, der Krieg könne nur das Ergebnis westlicher Heimtücke und Bösartigkeit gegen ein gänzlich „unschuldiges“ Russland sein, ist falsch.

So viel zur klassischen Sichtweise. Zurück zum Gesichtspunkt des katalysierenden Charakters des Ukraine-Krieges, den ich in einigen meiner letzten Beiträge bereits angesprochen hatte, was die grüne „Transformation“ der Welt betrifft.

Larry Fink, Vorstandschef des (neben der „Vanguard Group“) größten Vermögensverwalters der Welt „BlackRock“ (der finanziell stark an den „grünen Technologien“ beteiligt ist), schrieb in seinem jährlichen Rundbrief an die Aktionäre des Unternehmens nach Beginn des Krieges, dass die Invasion „‚die Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen in vielen Teilen der Welt tatsächlich beschleunigen wird‘, weil höhere Preise für fossile Brennstoffe die Umstellung auf erneuerbare Energien finanziell wettbewerbsfähig machen werden“ (Zerohedge-Artikel vom 24. März 2022, „BlackRocks Larry Fink sagt, dass die Invasion der Ukraine den ESG- und Digitalwährungswandel ‚beschleunigt‘“).

Die sogenannten „ESG-Scores“ (ESG steht für „Environmental, Social, Governance“) sollen auf ein Öko- oder Klimakreditsystem hinauslaufen, nach dem die Aktivitäten von Unternehmen und auch Privatpersonen bewertet werden. Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England sowie Mitglied des „Financial Stability Board“ der G20 mit Sitz in Basel, äußerte sich einmal ähnlich: Unternehmen, die nicht den Klimaschutz-Auflagen genügen, könnten „vom Markt verschwinden“, sprich keine Kredite mehr gewährt bekommen. Carney gehört außerdem zu den Gründungsmitgliedern der „GFANZ“-Allianz („Glasgow Financial Alliance for Net Zero“, Glasgower Allianz für Netto-Null, womit natürlich die Netto-Null-Emissionspolitik gemeint ist), die von ihm, John Kerry, dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für den Klimawandel, und Janet Yellen, ehemals US-Finanzministerin und ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, ins Leben gerufen wurde. Carney ist außerdem UN-Sondergesandter in Klimafragen.

Ich hatte in zurückliegenden Beiträgen ausführlich darüber geschrieben. Interessant ist nun, dass der Ukraine-Krieg tatsächlich als „katalysierende Krise“ beschrieben werden könnte, und das gleich in mehrfacher Hinsicht: Forcierung/Beschleunigung der „Europäischen Integration“ sowie als „Argumentverstärker“ für eine EU-Armee für die „Vereinigten Staaten von Europa“; Forcierung/Beschleunigung der UN-Agenda 2030 für „Nachhaltige Entwicklung“, der Netto-Null-Klimapolitik, also Reduzierung der Verwendung fossiler Energieträger; und damit mehr oder weniger gleichbedeutend Forcierung/Beschleunigung der Deindustrialisierungs-/Reset-Agenda zur „Transformation der Welt“ in Richtung von mehr „Nachhaltigkeit“.

Wie ich in einem anderen Beitrag bereits schrieb: Putin, der angebliche „Feind“, liefert hiesigen Eliten schier ideale Steilvorlagen zur Durchsetzung politischer Agenden, die sich ohne diese „katalysierende Krise“ nicht so massiv beschleunigen ließen. Das ist noch kein schlüssiger Beweis, aber doch sehr auffällig. Erst recht, wenn man hinzuzieht, dass Putin selber in öffentlichen Reden immer wieder unterstrich, mit an Bord der „Grünen Transformation“ zu sein. So zum Beispiel in einer Rede auf der „Russian Energy Week 2021“ (unter anderem ausgestrahlt vom US-Sender CNBC, „Putin: Carbon Intensity of Russian Natural Gas is lower than US LNG“). Zitat Putin: „Ich möchte anmerken, dass Russland praktische Schritte unternommen hat, um seine Wirtschaft CO2-neutral zu machen. Hier haben wir uns klare Ziele gesetzt, um diese CO2-Neutralität spätestens bis zum Jahr 2060 zu erreichen.“

Dann folgen Äußerungen, die von denjenigen westlicher Politiker zu unterscheiden mir nicht mehr gelingen will: „Ich werde wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Der Kampf gegen den Klimawandel ist unser gemeinsames Ziel, eine Aufgabe der Menschheit. Diese schwierige, harte und große Arbeit liegt vor uns und wird ein Spektrum von Experten einbeziehen, Leiter von Unternehmen und der Zivilgesellschaft, -gruppen und Staaten. Die Klima-Agenda sollte jedoch kein Instrument werden, um die wirtschaftlichen und politischen Interessen einzelner Länder zu bewerben. Gemeinsam sollten wir einheitliche, klare Regeln für die Regulierung des Klimas entwickeln, welche auf globaler Ebene gelten werden.“

Auf globaler Ebene, ja da bin ich mir ganz sicher. Von San Francisco bis Wladiwostok.

Und zum Schluss ganz in diesem Sinne mal wieder ein feines Schmankerl: Originalschlagzeile der „Welt“, 27. Oktober 2022: „Das Ende des fossilen Zeitalters naht – und Putin ist der Auslöser“.

Türlich. Putin. Vergessen Sie bitte sofort die Tatsache, dass die Deindustrialisierungs- und Klima-Agenda – um abermals Politsprech zu verwenden – zu einer Zeit „auf den Weg gebracht“ wurde (ungefähr Anfang der 1970er Jahre), als Wladimir Wladimirowitsch Putin zarte 18 Jahre alt und noch weit davon entfernt war, Präsident der Russischen Föderation zu sein. Ausgefuchster Bengel. Er scheint es schon damals geplant zu haben …

Und vergessen Sie bitte auch, dass Frau von der Leyen bereits im Jahre 2020 – vor dem Ukraine-Krieg – davon sprach, die EU „bis 2050“ klimaneutral machen zu wollen (Putin nannte in obiger Rede 2060 als Zieldatum für Russland).

Und es ist wie immer nichts als blankem Zufall geschuldet, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich hinsichtlich des Krieges sagte (zitiert nach der „Welt“ vom 28. Oktober 2022): „Es kommen härtere und rauere Jahre auf uns zu.“

Doch dafür können unsere verdienten Volkslenker nix. Denn, so Steinmeier in einer verblüffend mutigen Geschichtsverkürzung, die ihre Zuhörer für historisch komplett unbewandert hält, der Auslöser dafür sei allein der Beginn des Krieges in der Ukraine, also der 24. Februar 2022. Dieser sei eine „Zäsur“ gewesen, dem sämtliche Misslichkeiten der kommenden raueren, härteren Jahre geschuldet seien.

Doch zum Schluss und ohne Sarkasmus: Warum sollte man so vorgehen? Warum diese Ablenkung? Ich wage zu behaupten, dass es ganz einfach kulturellen beziehungsweise Mentalitätsunterschieden geschuldet ist. Die Menschen Russlands waren über Jahrzehnte (!) totalitäre Politik gewohnt. Ich bezweifle stark, dass ein ganzes Volk die sozialpsychologischen Folgen einfach so „abstreifen“ kann. Es dürfte sich prägend ausgewirkt haben. Das gilt erst recht für China, eine Diktatur, die auf dem Weg hin zur totalitären Technokratie bereits weit fortgeschritten ist.

Im Westen ist das aber nicht ganz so einfach. Die Menschen hier sind gewisse Freiheiten gewohnt – ebenfalls seit Jahrzehnten. Sie einfach einzuschränken oder ihnen gar wegzunehmen, dürfte sich als schwierig erweisen, auch wenn die altbekannte Rede vom „deutschen Untertanengeist“ sicher nicht ganz unberechtigt ist. Dennoch: Mit der Holzhammermethode wird es nicht funktionieren.

Da trifft es sich doch gut, einen Feind (?) zu haben, dem man alles anlasten kann …

Bis nächste Woche.