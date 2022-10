Die sogenannte Wissenschaft „How to climate hoax“

29. Oktober 2022

Aus dem kleinen Einmaleins der Klima-Apokalyptiker

von Jason Ford

„Hört auf die Wissenschaft, die Wissenschaft ist sich einig“ ist das Totschlagargument in der Klimadebatte. Es hat sich dort als so nützlich erwiesen, dass es auch im Zuge der Debatten um Corona seinen Platz gefunden hat, obwohl besonders dort offensichtlich wurde, dass es mehr ein Schlagwort in den Debatten als ein wirklicher Fakt ist. Betrachten wir beispielsweise die Haltungen von Christian Drosten, Hendrik Streeck und Sucharit Bhakdi zum Thema Corona, wird eigentlich klar, dass keiner der drei mit den jeweils anderen übereinstimmt und gar eklatante Unterschiede zwischen den einzelnen Auffassungen bestehen. Aber wer von denen ist denn dann „die Wissenschaft“, die sich einig ist und auf die wir hören sollen? Und fast wichtiger: Wer hat das wie festgestellt?

Die Klima-Debatte ist da schon etwas weiter und präsentiert in regelmäßigen Abständen Studien, die vermeintlich „wissenschaftlich“ einen Konsens unter Wissenschaftlern belegen sollen. Auf eine dieser Studien mit dem Namen „Greater than 99 per cent consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature“ (Oktober 2021) möchte ich heute eingehen, um zu zeigen, welche Verrenkungen nötig sind, um ein solches Ergebnis zu erzielen. Eine ältere Studie von John Cook, die sogar im „Spiegel“ zerrissen wurde, hatte noch einen Konsens von 97 Prozent behauptet, jetzt sind es schon mehr als 99 Prozent. Bald dann vermutlich 120 Prozent. Nun gut.

Was hat man da gemacht?

Man hat anhand der Schlüsselwörter „global climate change“ und „global warming“ insgesamt 88.125 englischsprachige Artikel im „Web of Science“ entdeckt, die zwischen 2012 und November 2020 erschien sind. Von diesen knapp 90.000 Artikeln hat man 3.000 zufällig ausgewählt, die man dann zur näheren Betrachtung herangezogen hat.

Diese wurden anschließend ihrem Themengebiet nach kategorisiert:

Erstens: Auswirkungen des Klimawandels (Wie macht er sich bemerkbar?)

Zweitens: Methodik (Beschäftigt sich beispielsweise. mit Messinstrumenten und Modellen)

Drittens: Minderung der CO2-Emissionen

Viertens: Nicht auf das Klima bezogen

Fünftens: Meinungsartikel

Sechstens: Paläoklimatisch (Untersuchungen über das Klima der vorindustriellen Zeit)

Was fällt an dieser Stelle bereits auf? Die Punkte eins bis fünf sind im Grunde genommen irrelevant, denn sie beschäftigen sich gar nicht mit der Ursachenforschung. Einzig Punkt sechs, die paläoklimatischen Studien, beschäftigt sich mit der Erforschung des historischen Klimas und ist deshalb überhaupt in der Lage, Aussagen über die Ursachen zu treffen. Alle anderen nehmen die Ursache „CO2/menschengemacht“ mehr oder weniger als gegeben an und bauen darauf auf, wenn sie ihre wenig akkuraten Zukunftsmodelle oder Strategien zur Verminderung von CO2 entwerfen. Die Paläoklimatologen sind die tatsächlichen Erforscher des Klimas.

Anschließend wurden diese Studien dann noch einmal in ihrer Einschätzung zur These des menschengemachten Klimawandels bewertet. In Klammern finden Sie die Anzahl der gefundenen Studien.

Erstens: Explizite Zustimmung mit Quantifizierung des menschlichen Einflusses (19)

Zweitens: Explizite Zustimmung ohne Quantifizierung des menschlichen Einflusses (413)

Drittens: Implizite Zustimmung (460)

Viertens: Keine Position (2.104)

Fünftens: Implizite Ablehnung (2)

Sechstens: Explizite Ablehnung oder den menschlichen Einfluss minimieren (1)

Siebtens: Explizite Ablehnung und/oder den menschlichen Einfluss für vernachlässigbar erklären (1)

Was fällt hier auf? Nun, zuerst einmal die Tatsache, dass etwa zwei Drittel der Studien „keine Position“ eingenommen haben, obwohl der Titel der Studie einen Konsens von 99 Prozent unter den Klimaforschern proklamiert, was an dieser Stelle bereits als Unsinn entlarvt ist. Es geht aber noch weiter, denn schaut man sich die Zustimmungsergebnisse in den einzelnen Kategorien an, erscheinen auch die 892 Studien, die explizit oder implizit der These des menschengemachten Klimawandels zustimmen, in einem anderen Licht. Nur sechs dieser Studien kommen aus dem Bereich der Paläoklimatologie, erforschen also wirklich das Klima, und keine davon quantifiziert den menschlichen Einfluss genau, das heißt, spricht explizit vom Menschen als alleinige Hauptursache des Klimawandels. Auf der anderen Seite beziehen 101 paläoklimatologische Studien keine Position, und immerhin eine lehnt die These ab beziehungsweise hält den menschlichen Einfluss für minimal. Ein ehrlicherer Titel könnte demnach lauten: Nur 5,6 Prozent der für die Debatte relevanten paläoklimatologischen Studien bestätigen die These des menschengemachten Klimawandels. Stattdessen werden selbst die Studien, die gar keine Position beziehen, als Teil des 99-Prozent-Konsens gewertet. Nach dem Motto: Sie haben die These nicht abgelehnt, also ist es eine Zustimmung. Das ist selbstredend unredlich.

Ich gebe eher zu bedenken, dass Wissenschaftler in vielen Fällen auf staatliche Finanzierung angewiesen sind und sie wohl kaum Fördergelder erhalten, um dann das staatliche Klima-Narrativ wissenschaftlich zu torpedieren. Es besteht also ein Anreiz, im Zweifel lieber keine Position zu beziehen, als sich durch eine Ablehnung der These angreifbar zu machen.

So oder so: Der 99%ige Konsens unter Klimaforschern ist eine Lüge. Ganz unabhängig davon, dass Wissenschaft ohnehin kein demokratischer Prozess ist, an dessen Ende die Mehrheit zwangsläufig gewinnt. Sie ist ein Propagandainstrument, um Diskussionen abzuwürgen und dem Großteil der Bevölkerung, der sich die Studie ohnehin niemals anschauen wird, das Gefühl zu geben, aufseiten der Mehrheit und damit der vermeintlichen Wahrheit zu stehen, während die Kritiker als Randfiguren gebrandmarkt werden.

Dabei sollte man sich vor allem fragen, wie wasserdicht die Theorien zur drohenden menschengemachten Apokalypse wirklich sein können, wenn man es nötig hat, solche Tricks anzuwenden.