Regierungspolitik Die gesteuerte Opposition

29. Oktober 2022

Eine andere Sichtweise

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Schon etwas länger hatte ich dieses Thema im Kopf, aber heute soll es dann auch wirklich mal an der Reihe sein. Die gesteuerte Opposition ist ein Begriff, den man nicht erst seit gestern kennt. Die Regierung baut in Kombination mit ihren Geheimdiensten eine vermeintliche Opposition auf, die dann wie ein Sammelbecken alle Quertreiber bündelt und steuerbar macht. Dem möchte ich nicht widersprechen, jedoch möchte ich Sie dazu einladen, den Begriff und somit auch das Konzept einer gesteuerten Opposition einmal anders zu denken.

Ich bediene mich zur Darstellung meiner Gedanken sehr vereinfachter Strukturen, aber es geht ja auch um die generelle Sichtweise auf die von Regierungsseiten infiltrierte und somit gesteuerte Opposition. Beginnen wir mit der Regierung als Herrscher A und der immer dazugehörigen politischen Opposition B. Bei uns wäre hier in der Parteienlandschaft sicherlich die AfD zu erwähnen, die diese Rolle einnimmt. Dann gibt es noch Gruppierungen, wie wir sie etwa bei den Corona-Maßnahmen-Demos kennengelernt haben – zum Beispiel initiiert durch Querdenken und Michael Ballweg, eine nicht parteiliche Organisation, die aber durchaus als Opposition verstanden werden darf. Somit haben wir Regierung A und Opposition B, C und so weiter.

Für viele, und ich möchte mich da einschließen, beginnt dann meines Erachtens ein Gedankenspiel, das einen sehr wichtigen Aspekt, auf den ich Sie heute aufmerksam machen möchte, vernachlässigt. Man stellt sich Geheimdienste vor, die aktiv und immer parallel zur Regierungsarbeit eine eigene Opposition aufbauen, um diese dann lenken zu können. In meiner Beispielstruktur baut die Regierung A eine Opposition C auf und versucht durch Medienarbeit, Propaganda und Geheimdienst- oder Verfassungsschutzmitarbeiter den Zorn, die Wut und den Widerstand gegen die Regierungspolitik in die eigens für diesen Zweck geschaffene Opposition fließen zu lassen und somit die Umbruchsenergie zu entschärfen und den Widerstand zu entkräften.

Für Regierungskritiker und oppositionell eingestellte Menschen ist es dann die Qual der Wahl, eben nicht auf die sogenannte „gesteuerte Opposition“ hereinzufallen und sich einer echten Opposition anzuschließen, damit es auch wirklich eine Chance auf Veränderung im System gibt. Wer ist nun gesteuert in der Opposition? B, C oder D?

Wäre ich Teil der Regierung A und hätte die Aufgabe, mich um die Zerschlagung und Steuerung von Oppositionsgruppen zu kümmern, würde ich eine andere Taktik wählen. Hierzu ändern wir einmal die Betrachtung des Konzeptes.

Wir gehen nicht mehr davon aus, dass Regierung A zum Zweck des Machterhalt eine eigene Opposition schaffen wird, sondern verstehen das Konzept der gesteuerten Opposition wie folgt beschrieben: Aus Sicht der Regierung A gibt es nur eine Opposition, und zwar die Gruppe von Menschen, die der Regierung am meisten Sorgen macht Diese Gruppe wird sicherlich auch durch gewisse Entscheidungen bei der Entstehung unterstützt, aber die Steuerung erfolgt immer dann, wenn es etwas zu steuern gibt: Sprich, jede Opposition, die genug Einfluss und Reichweite hat, wird von staatlichen Organen unterwandert und somit gesteuert. Je einheitlicher diese Gruppe aufgebaut und organisiert ist, umso leichter wird es sein, diese zu steuern. Es macht aus wirtschaftlicher und auch, wie ich finde, aus strategischer Sicht keinen Sinn, sich selbst eine Opposition aufzubauen. Stattdessen steckt man die Energie besser in die Steuerung der Gruppe mit dem größten Einfluss auf das Volk. Wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende führen, ist jede Revolution, die durch eine kritische Masse erzeugt wurde, ein Produkt gesteuerter Opposition.

Aus dieser Sichtweise ergibt sich für mich dann folgendes Fazit: Nicht eine der verschiedenen Oppositionen ist die gesteuerte Opposition, sondern immer diejenige Opposition, die für Herrscher eine echte Gefahr darstellt, ist diejenige, die es zu steuern gilt.

Mir ist bewusst, dass ich mit dieser Sichtweise auch nicht zu 100 Prozent die Wahrheit wiedergeben kann. Ich erkenne darin aber durchaus die Notwendigkeit, sich keinen großen Gruppen und somit auch keinen Parteiprogrammen anzuschließen, denn – das sollte klar sein – groß ist steuerbar. Als Lösungsansatz sehe ich die Atomisierung der Oppositionen, die verschiedene Ausrichtungen und Ziele haben, keine gemeinsamen Strukturen besitzen und somit nicht zentral gesteuert und unterwandert werden können. Wenn sich diese kleinen Gruppen dann in den wichtigen Punkten der Unfreiheit einig sind und gemeinsam für mehr Selbstbestimmung einstehen, dann haben es Herrscher schwer, sich des Konzeptes der gesteuerten Opposition zu bedienen.