Erlebnisse eines Mittelständlers Wie Politik uns alle arm macht

29. Oktober 2022

Strafzölle, Brexit, Lockdowns, Inflation und Energiekrise

von Horst Lüning

Artikel aus ef 227, November 2022.

Der viel beschworene deutsche Mittelstand, Motor unseres Wohlstands, hat eine fast nicht vorstellbare politische Tortur hinter sich. Und das Schlimmste steht ihm noch bevor. Mehr und mehr hört man von Insolvenzen, Firmenverkäufen und Geschäftsaufgaben.

Dieses Problem geht nicht nur die Klein- und Mittelunternehmer (KMUs) an, sondern auch die breite Bürgerschaft, da der Großteil der Arbeits- und Ausbildungsplätze von den KMUs und nicht von den Konzernen gestellt werden. Während die in den Medien omnipräsenten Konzerne weitgehend durch sie ausnutzbare Gesetze steuerfrei gestellt sind, entrichten die kleineren Firmen den überwiegenden Teil der Unternehmenssteuern. Und deren Angestellte natürlich ihre eigenen Steuern noch obendrauf.

Auch die Kapitalsituation ist bei den KMUs kritisch. Je kleiner die Unternehmen sind, desto geringer ist laut Statistik ihre Eigenkapitalausstattung. Man ist in der Folge von Banken abhängig. Während Konzerne ihre Zinssätze mit den Banken frei verhandeln dürfen, schreiben die Basel-II- und -III-Regularien zwingend höhere Zinssätze für KMUs vor. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Der Autor dieses Artikels ist Senior-Unternehmer beim Versandhändler Whisky.de (gegründet 1993), der in den vergangenen zehn Jahren glücklich gegen alle bürokratischen Hindernisse die Übergabe an die nächste Generation geschafft hat. Wurden die ersten 15 Jahre vor allem durch Wettbewerb und die Herausforderungen des Wachstums bestimmt, so sorgten nach 2008 die zahlreichen Finanz-, Länder- und Währungskrisen für immer stärkere Interventionen durch den Staat und die EU. Die Krisen eskalierten immer schneller und führten schließlich zum aktuellen Desaster.

Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Überblick darüber, wie sich die Krisen für unser Unternehmen darstellen. Sicherlich nur ein Beispiel. Aber jedes Unternehmen hat seine individuellen Sonderfälle. Mit etwas Phantasie kann der Leser dieses Szenario auch auf sein Unternehmen und seinen Arbeitsplatz übertragen.

Ouvertüre – Stahl und Aluminium

Die turbulenten Zeiten für die schottische, aber auch amerikanische Whiskyindustrie begannen am 9. März 2018 mit der Verhängung von Zöllen durch die USA gegen den Import von Stahl und Aluminium aus der EU. Die Zölle starteten am 1. Juni 2018 mit 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium. Ohne dies politisch werten zu wollen, bedeuten Zölle immer eine Abschottung eines Landes vor auswärtigem Einfluss und Schutz vor auswärtiger Abhängigkeit. Weil Zölle in der Regel weltweit bei zwei bis vier Prozent liegen, waren diese 25 Prozent schon eine ganz andere Hausnummer. Die globalen Politiker waren in Aufruhr, als ob man in ein Wespennest gestochen hätte.

Erster Akt – Bourbon

Die EU erhob im Gegenzug ab 1. Juli 2018 ebenfalls 25 Prozent Strafzölle auf Bourbon und weitere Konsumgüter. Nun ist es im WTO-Zollabkommen üblich, dass etwaige Zölle immer gegenseitig in gleicher Höhe erhoben werden. Das hieß speziell für die EU, dass Single Malt Scotch Whisky ab Oktober 2019 vonseiten der USA ebenfalls mit 25 Prozent Zoll belegt wurde. Das Resultat waren ein Rückgang der Exporte von Schottland in die USA um 34 Prozent und in der Gegenrichtung, in die EU, ein Rückgang in Höhe von 41 Prozent.

Die Wirtschaftstheorie urteilt in dieser Hinsicht eindeutig: Bei Zöllen gibt es nur Verlierer auf beiden Seiten. Wer als Politiker im Gegenteil meint, mit einem Zoll könne man wirtschaftlich punkten und seiner heimischen Wirtschaft einen Gefallen tun, der hätte vielleicht nicht sein Politik- beziehungsweise Soziologiestudium abbrechen sollen. Ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium wäre sinnvoller gewesen. Zölle kennen keine Sieger, nur Verlierer.

Für Whisky.de und seine Kunden bedeutete dies eine satte Verteuerung der hochwertigen Bourbons. Tatsächlich stiegen manche Preise extrem, da es zu Verknappungen oder gar zum Aussetzen von Exporten kam. Billiger Massen-Bourbon war davon nicht so stark betroffen, da als Zollbasis der Importpreis dient. Und beim billigen Sprit werden nicht teure Einzelflaschen, sondern Flüssigkeitscontainer verzollt. Bei denen fehlt die große Wertschöpfung, die erst bei der Abfüllung der Einzelflaschen entsteht. Konzerne trifft es eben nicht so. Sie, verehrte Leser, wissen das schon aus der Einleitung.

Zweiter Akt – Brexit

Am 20. Dezember 2019 nahm das britische Unterhaus nach langjährigen zähen Verhandlungen – wer hätte es kürzer erwartet? – den von Boris Johnson ausgehandelten Deal mit der EU an. Viele glaubten schon nicht mehr an den Brexit, da das Referendum zum EU-Austritt bereits am 23. Juni 2016 stattgefunden hatte und seitdem nur bürokratisches Versteckspiel angesagt war. Am 1. Februar 2020 begann dann der Übergang, der gemäß dem Übergangsgesetz zum 31. Dezember 2020 endete. Die Möglichkeit zur Verlängerung bis 2022 wurde nicht wahrgenommen. Seit dem 1. Januar 2021 wird Großbritannien vonseiten der EU als Drittstaat angesehen. Sprechen wir mit unseren Lieferanten in UK, so ist bereits heute der Wegfall des regulatorischen Drucks der EU positiv zu spüren.

Seit Anfang Januar 2021 sind die Warenlieferungen für die KMUs in die EU nicht mehr so einfach wie früher. Natürlich hat man zwischen UK und der EU keine Zölle eingeführt. Auch wenn das Rauschen im medialen Blätterwald groß war, so war doch Wissenden vollkommen klar, dass es keine Zölle seitens der EU in Richtung UK geben könne. Warum? Weil Großbritannien mit identischen Zöllen gekontert hätte und aus der EU weitaus mehr importiert wird, als UK im Gegenzug exportiert. Jeder Hang von EU-Politikern, hier Zölle zu erheben und so die Eigenfinanzierung der EU auf bessere Füße zu stellen (alle Zölle gehen direkt in die Tasche der EU), wurde von der Wirtschaft unterdrückt. Das Abwehrfeuer, insbesondere unserer Autokonzerne, war groß. Schließlich exportieren die heimischen Autobauer in kein anderes Land auf der Welt mehr Einheiten als nach Großbritannien. Selbst die USA und China liegen sehr deutlich auf den Plätzen zwei und drei.

Aber für unseren Single Malt Scotch Whisky bedeutete die Umstellung des Importverfahrens die Ausstellung eines „Passierscheins A38“. Erinnern Sie sich an den entsprechenden Asterix-Comic? Es kam zu Verknappungen durch wochenlange Verzögerungen. Außenminister (SPD), Finanzminister (SPD), Wirtschaftsminister (CDU) und Innenminister (CSU) hätten sich ja damals mit der EU auf eine konzertierte Aktion zur Bewältigung dieser bürokratischen Mammutaufgabe einigen müssen. Unsere gelähmte Politik und die mangelnde Digitalisierung sind da nicht hilfreich.

Die Single-Malt Scotch-Whiskypreise zogen in Folge ab dem 1. Januar 2021 an. Am Horizont war schon deutlich die Inflation zu erkennen, obwohl die EZB immer noch abwiegelte und vorgab, Angst vor einer Deflation zu haben.

Der Brexit hatte für Schottland aber auch Vorteile. So hoben die USA den Gegenzoll auf Single Malt Whisky zum 1. März 2021 auf. Schottland konnte eines seiner größten Whisky-Exportländer wieder zu regulären Konditionen beliefern und dort die Lager auffüllen – sehr zum Nachteil der hiesigen Bevölkerung. Der amerikanische Bürger zahlte gerne – und in der EU mussten wir erneut höhere Preise wegen der Verknappung hinnehmen.

Dritter Akt – Lockdowns

Am 11. März 2020, zehn Wochen nach dem Brexit, rief die WHO die globale Pandemie aus. Schon vorher bekamen wir über die Medien die Abriegelung ganzer Millionenstädte in China gezeigt. Damit verbunden auch Lockdowns. Wer sich das bei uns nicht vorstellen konnte, wurde am 22. März 2020 eines Besseren belehrt: sieben Wochen Lockdown bis zum 4. Mai 2020.

Auch wir bei Whisky.de waren betroffen. Allerdings hatten wir vorgesorgt und alle Mitarbeiter mit mobilen Arbeitsplätzen ausgerüstet. Unsere Infrastruktur war damals schon so ausgelegt, dass alle von zu Hause remote auf unseren Servern arbeiten konnten. Auch unser Dienstleister für Verpackung und Versand reagierte flexibel und professionell. Mit der Einführung von zwei Schichten, mit 30 Minuten Pause zur Desinfektion der Arbeitsmittel, konnten die politischen Auflagen erfüllt und der Ausfall des Versands wirksam verhindert werden.

Durch die rasche Umstellung des Kaufverhaltens der Bürger auf Online-Bestellungen boomte in der gesamten Welt – und auch bei uns – der Versandhandel. Da wir seit mehr als 25 Jahren sehr stark im Versandhandel sind und seit rund zehn Jahren ausschließlich versenden, war dies alles kein Neuland, sondern gelebte Realität. Und unsere Entscheidung von Februar 2020, unser Lager für den vermutlich kommenden Boom aufzustocken, zahlte sich aus. Mit etwas Glück konnte auch unser Dienstleister die Belegschaft in Verpackung und Versand kurzfristig aufstocken, da ein sehr großer süddeutscher stationärer Händler, ebenfalls Kunde bei unserem Logistikdienstleister, komplett ausfiel.

Was dann geschah, konnte man in den Medien mitverfolgen. Für das gleiche Wachstum, für das der Internethandel in der Vergangenheit lange zehn Jahre benötigte, brauchte er in den politischen Lockdowns nur wenige Wochen. Und weil das alles so gut funktionierte, behielten die Kunden das Kaufverhalten auch mit Ende des Lockdowns bei. Die Politik ließ ihnen oft keine andere Chance. Zahlreiche Geschäfte blieben nach dem ersten Lockdown dauerhaft geschlossen.

Und das ist das Problem der KMUs. Man betreibt zu alte Geschäftsmodelle, also zu viel Altland und zu wenig Neuland. Die Politik eingeschlossen.

Der zweite Lockdown begann am 2. November 2020 in einer Light-Version. Am 13. Dezember wurde dann verlängert und am 16. Dezember, maximal unpassend vor dem Weihnachtsgeschäft, musste der Einzelhandel schließen. Welch Ansturm dadurch auf den Versandhandel erfolgte, kann man nicht in Worte fassen. Am 6. Januar 2021 kam es dann zu weiteren Beschränkungen, die zu Ostern in einen harten Lockdown mündeten.

Vierter Akt – Energiekrise

Am 29. Januar 2019 titelte das „Wall Street Journal“ über Deutschland: „World’s Dumbest Energy Policy“ – nach der Aufgabe der Nuklearenergie will Deutschland nun auch die Kohle aufgeben.

Der Autor dieses Artikels hat für regenerative Energien viel übrig. Wir fahren in der Firma drei Elektroautos und betreiben zwei Photovoltaikanlagen mit Hausakkus. Auch ohne die spärliche Einspeisevergütung für Strom fahren wir mit unseren Anlagen Amortisationszeiten von weniger als zehn Jahren. Wie geht das? Wir verwenden den erzeugten Strom überwiegend selbst und ersparen uns so die immer weiter steigenden Strompreise.

Der Großteil der KMUs ist jedoch auf klassische Energieträger (Öl, Gas) sowie Strom für ihr Unternehmen angewiesen. Und schon Monate vor den politischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West stiegen die Preise heftig an. Die Preissteigerungen ergeben sich auf der einen Seite durch eine unverantwortliche Geldpolitik und auf der anderen Seite durch die politische Unterbrechung der Lieferketten. Eine Zentralbank muss politisch unabhängig sein. Wenn man jedoch eine Ex-Finanzministerin wie Christine Lagarde zur Chefin der EZB macht, muss man politische Aktionen erwarten. Ja, vielleicht werden sie auch von der Politik erwartet. Und wenn die Federal-Reserve-Vorsitzende Janet Yellen im Sinne der Politik entschieden hat, dann kann man sie anschließend auch zur Finanzministerin berufen. Das ist eine „Revolving Door“ mit bislang nicht gesehener Auswirkung.

Die extreme Verteuerung der Energie ist auf keinen Fall einem freien Markt anzulasten. Ganz im Gegenteil! Alle hier aufgezeigten Krisen haben politische Wurzeln. Und die besonders hoch regulierten Wirtschaftszweige (Wohnungsbau/Mieten), Energie (Gas, Öl, Kohle, Strom), Landwirtschaft und Gesundheitswesen leiden ganz besonders unter diesen schlechten politischen Entscheidungen, die flächendeckend in der westlichen Welt gefällt wurden. Wissen Sie, dass die sogenannte Strombörse nicht bei den niedrigsten Preisen zuschlägt, wie es bei richtigen Börsen der Fall ist? Die politische Regulierung sorgt dafür, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird. Das Kann man sich nicht ausdenken, wie Politik und Stromwirtschaft hier zusammenarbeiten. Der Suchbegriff lautet „Merit Order“, falls Sie das googeln wollen. Das hat mit Marktwirtschaft nicht das Geringste zu tun.

Und wussten Sie, dass unsere Landwirte nicht das anbauen dürfen, was sie wollen? Sondern dass sie für jeden Anbau eine Genehmigung benötigen? Dass man ihnen die zulässigen Düngermengen abnehmend vorschreibt? Dass man ihnen den erforderlichen Pflanzenschutz verbietet? Alles mündet in eine geringere Ernte und schlechterer Qualität.

Schlussakkord

Unsere Wirtschaft wird von Energie- und Personalkosten getrieben. Und auch die eingeführten Rohstoffe basieren letztlich auf den Energie- und Personalkosten der Länder, in denen sie gefördert oder erzeugt werden.

Wer Hand an unsere und die Energieversorgung der Welt legt, der erhöht zunächst die Preise, denen dann die Löhne folgen müssen. Das nennt sich Preis-Lohn-Spirale. Der deutsche Michel leidet bereits seit Jahren unter den weltweit höchsten Steuern und Abgaben sowie den höchsten Energiepreisen. Das sorgt für ein geringes Netto vom Brutto. Mit dem heftigen Anziehen der Inflation auf vorerst zehn Prozent verliert der Bürger seine letzte Handlungsfähigkeit. Das Tanken hat sich binnen weniger Jahre verdoppelt, der Strom stieg kurzfristig um 50 Prozent, und beim Gas reden wir von einer runden Verfünffachung. Diese Preissteigerungen können die wenigsten Nettogehälter überleben.

Im kommenden Herbst und Winter werden die Bürger Preissteigerungen sehen, die sich gewaschen haben. Addieren Sie auf Ihre Sprit- und Stromrechnung 50 Prozent hinzu. Sollten Sie mit Öl heizen, so verdoppeln Sie Ihre Rechnung. Die Haushalte, die Gas nutzen, sollten sich mit einer Vervielfachung abfinden. Suchen Sie noch heute Ihre Rechnungen heraus und rechnen Sie für sich nach! Und auch wenn Sie mit Pellets, Scheitholz oder Kohle heizen: Die Preiserhöhung einzelner Energieträger breitet sich natürlich durch Ausweichbewegungen der Bürger auf alles aus.

Klar ist, dass sehr viele ins Minus rutschen werden. Und wenn dann die Politik Klein- und Mittelfirmen durch Gasentzug schließt, dann steht auch das schon nicht ausreichende Nettogehalt im Risiko. Wir kennen das von den Lockdowns, bei denen die Konzernmitarbeiter gut wegkamen, aber die Angestellten der KMUs heftig zu leiden hatten. In Großbritannien hat sich bereits die Initiative dontpay.uk gebildet, die gegen hohe Energiepreise protestiert. Und in den Niederlanden und Deutschland protestieren die Bauern gegen extrem gestiegene Düngerpreise, Pflanzenschutzverbote und Flächenstilllegungen.

Statt wirklich etwas zu bewegen, empfiehlt unsere Politik Waschlappen und Pullover und macht gleichzeitig Party auf Sylt. Da gibt es anscheinend bei mehr als einem Politiker Erinnerungslücken. Kaum noch menschlich zu ertragen ist eine Warnung seitens der Politik gegen kommende rechte Demonstrationen im Herbst. Falls Sie es über das ÖR-Zwangs-Pay-TV und die Qualitätsmedien noch nicht mitbekommen haben: In den Innenstädten des Landes gibt es erneut jeden Montagabend Demonstrationen. Die magische Zahl beträgt 3,5 Prozent. Die Harvard-Professorin Erica Chenoweth hat nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für politische Umstürze durch friedliche Demonstrationen Richtung 90 Prozent tendiert, wenn 3,5 Prozent der Bürger auf die Straße gehen. Gewalttätige Demonstrationen haben weitaus geringere Chancen auf Erfolg.

Höchstpreise, Zuschüsse, Überertragssteuern und weitere Regulationen einzuführen, hilft auf keinen Fall. Politik ist nicht die Lösung, Politik ist das Problem. Das sollte jeder aufgeklärte Bürger heute verstanden haben. Die Freiheit des Individuums sowie jene des Klein- und Mittelunternehmers führen zu breitem Wohlstand. „Gestaltende Politik“ sorgt immer nur für noch mehr Bürokratie, noch mehr Verschwendung und immer weiter steigende Preise – und damit für die Verarmung der Bürger.

