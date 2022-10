Weltpolitik Wenn ich Hegemon wäre

27. Oktober 2022

Ein kleines, natürlich rein fiktionales Gedankenspiel …

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Zwei Meldungen sind es, die mich zu dem abenteuerlichen Unterfangen der folgenden Zeilen anstiften, in dessen Rahmen ich mir die Frage stelle, was ich tun würde, wäre ich ein Hegemon und Gottspieler, ein von Skrupeln und Empathie ungehinderter Weltstratege, dessen Ideen und Ziele sich auf der Ebene des Planetaren abspielen und nicht im Klein-Klein individueller oder nationaler Kooperation und Koexistenz. Die eine Meldung ist vom Frühsommer: Ein Goldman-Sachs-Mann gab zu Protokoll, wenn man die Energiepreise wieder auf ein vernünftiges Niveau bringen wolle, dann müsse die „Nachfrage zerstört“ werden. Die zweite Meldung ist ein Tweet von Luisa Neubauer, in dem sie schreibt, es sei nie um Klima oder um Umweltschutz, sondern stets und bei allem um das „menschliche Überleben auf dem Planeten“ gegangen.

Wenn also die psychische Voraussetzung, eine Gesinnung und die Umstände mich zu einem Menschen machen würden, der ernsthaft glaubte, dass das Überleben des Planeten und der Spezies Mensch in meinem Sinn seine Aufgabe und durch ihn organisierbar sei, und wenn ich die Welt und meine Mitmenschen in der Folge vollkommen emotionslos durch die Brille dieses Auftrags sehen würde, dann käme ich sehr wahrscheinlich zu den folgenden Schlüssen:

Erstens, dass zu viele Menschen auf dem Planeten leben, die zu viele Ressourcen verbrauchen. Ich muss Wege finden, um die Nachfrage zu reduzieren oder zu zerstören. Zweitens, dass ich meine Vormachtstellung in der Welt sichern und mich möglicher hegemonialer Konkurrenz entledigen muss. Drittens, dass ich mir den Zugriff auf ein Maximum von Ressourcen sichern muss. Und viertens schließlich, dass ich mich zumindest im Moment noch bemühen muss, die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung für die Maßnahmen zur Erreichung meiner Ziele zu gewinnen.

Es ist eine Binsenwahrheit, dass die Kurve, die das Ansteigen des weltweiten Wohlstands abbildet, fast deckungsgleich mit jener des Bevölkerungswachstums ist. Beiden liegt minimal vorgelagert eine dritte kongruente Kurve zugrunde: jene, die die Verfügbarkeit erschwinglicher Energien abbildet. Wenn ich es mir nun zur Aufgabe machen würde, den Planeten von seiner menschlichen Überbelastung zu befreien, dann würde ich logischerweise genau da ansetzen: Da die Verfügbarkeit billiger Energie der Auslöser für ein ungesundes Bevölkerungswachstum ist, ist die Reduktion der Verfügbarkeit billiger Energie das passende Mittel, um diese Entwicklung zu stoppen oder gar umzukehren. Ich muss das Angebot zerstören, um in der Folge die Nachfrage zum Erliegen zu bringen. Die Energiewende und die Maßnahmen zum sogenannten Klimaschutz zeitigen genau diesen Effekt – der Stopp der Kooperation mit Russland und die Missstimmungen mit anderen energieexportierenden Ländern auch. Insolvenzen und Arbeitslosigkeit rücken der Nachfrage ernsthaft zu Leibe. Mangel, Unruhen, Bürgerkriege und Krankheiten sind als Nebeneffekte einzukalkulieren und haben dieselben Effekte. Als flankierende Maßnahmen wäre eine massive Pro-Abtreibungs-Agenda oder andere Maßnahmen zur Geburtenkontrolle in Erwägung zu ziehen.

Zur Ausschaltung hegemonialer Konkurrenz eignen sich neben der Organisation innenpolitischer Krisen (Finanzierung von Protesten, professionell gemanagte Farben-Kampagnen, Tech-Support) vor allem finanzpolitische Maßnahmen. In den vergangenen Jahren sind Hunderte von Milliarden westlichen Geldes in der Folge der Null- und Negativzinspolitik auf der Suche nach Rendite in die falschen Länder geflossen. Ich würde als Hegemon mit Gottanspruch versuchen, diese Gelder innert kürzester Frist von dort abzuziehen mit dem Ziel, die infrage kommenden Länder in die Bredouille zu bringen. Das Mittel meiner Wahl wäre – wirtschaftliches Umfeld hin und her – eine kurzfristige und rabiate Erhöhung der Zinsen. Die Inflations- und Teuerungsraten bieten hierzulande die perfekte Legitimation dazu. Der Konkurrenz-Hegemon kommt durch den massiven Kapitalabfluss ins Straucheln, wird, so meine Hoffnung, um ein paar Jahrzehnte zurückgeworfen und mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen haben. Wo diese Maßnahmen aufgrund zu geringer Verschuldung in meiner eigenen Währung nicht funktionieren und wo auch weitere Sanktionen nicht die von mir gewünschte wirtschaftliche Isolation zur Folge haben, müsste ich über Krieg nachdenken. Sobald das Ziel erreicht wäre, würde ich hierzulande die Zinsen wieder senken, und billiges Geld würde auf eine aufgestaute Nachfrage treffen, was in kurzer Zeit zu Hyperinflation und zur Zerstörung von Währungen führen könnte. Ein Neuanfang mit E-Währungen und die komplette Kontrolle des Konsums würden mir in der Folge die Regulierung der Nachfrage massiv vereinfachen.

Außerdem müsste ich rohstoffreiche Schurkenstaaten, die à la longue zu einer Bedrohung werden könnten, auf meine Seite bringen. Am besten durch Regime Changes. Um einen solchen Wechsel herbeizuführen, müsste ich eine gewaltsame Intervention nicht nur begründen, sondern zu einem Anliegen meiner Bevölkerung machen: Die Erzählung einer Kooperation des entsprechenden Staates mit meinem größten Feind, ergänzt durch die blutige Niederschlagung einer freiheitlichen Bewegung im Inneren durch das aktuelle Regime sowie eine weltweite Solidaritätsbewegung, der sich Opinion-Leader aus allen politischen Lagern anschließen, sind ein guter Mix.

So – jetzt aber Schluss mit so absurden Gedankenspielen. Zum Glück bin ich von Berufs wegen Autor von Verschwörungs-Thrillern und kann solche Gedankenexperimente unter der Rubrik „déformation professionnelle“ verbuchen. Anders sähe es aus, wenn ich Mitglied eines ernst zu nehmenden Thinktanks, Aktivistin einer Klimaschutzbewegung, ein milliardenschwerer Philanthrop mit Backchannels zu jeder Regierung oder aber ein Politiker oder Politstratege wäre – dann würde man mich bei solchen Gedankenexperimenten noch vor morgen in die Psychiatrie einweisen. Oder nicht?