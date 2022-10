(Perfekt inszenierte) Krise in Großbritannien WEF-Trussi landet PR-Coup – mit massenpsychologischem Doppelwumms und sogar Rücktritt?

26. Oktober 2022

Steuersenkungen? Dann alles kaputt! Reiche in die „Pflicht“! Oder auch: Geliefert wie bestellt!

von Axel B.C. Krauss

Der recht bekannte Blog „ScienceFiles“ schrieb zum Rücktritt von Premierministerin Liz Truss auf Telegram, es handele sich um einen „Globalisten-Coup“ gegen die Dame. Gewagte These. Sehr gewagt. Ich hätte eine andere Interpretation anzubieten. Ich glaube zwar auch, dass es sich um eine Art Coup handelte – nämlich einen Propaganda-Coup, der im Gegensatz zu manch anderer platten Aktion jüngerer Zeit sogar durch eine gewisse Raffinesse glänzt –, allerdings nicht gegen Liz Truss.

Sondern eher gegen die Bevölkerung.

Das macht mir mal wieder richtig Spaß … also mache ich einen kleinen Krimi draus und spiele jetzt mal den Columbo.

Zur Erläuterung muss ich zunächst eine Zeitreise unternehmen, zurück ins Jahr 1978. Die „Trilaterale Kommission“ schrieb damals in einem Strategiepapier namens „Energy: Managing the Transition“ (Energie: Verwaltung des Übergangs): „[...] es ist angemessen, wenn die trilateralen Länder verschiedene Mechanismen zur Erhöhung der Preise in Betracht ziehen würden. Wir empfehlen dringendst jeder trilateralen Regierung, ihre Steuerstrukturen zu überprüfen und spezifische Energiesteuern einzuführen [...] es steht außer Zweifel, dass für die internationalen Ziele in den künftigen Jahren immer mehr Geld benötigt werden wird.“ (zitiert nach E.R. Carmin, „Das Schwarze Reich“, Seite 382).

Kernbotschaft: Es wird für die „internationalen Ziele“ in den „künftigen Jahren“ immer mehr Geld benötigt. Die Kommission richtet sich an Regierungen. „Trilaterale Regierungen“. Zu denen auch die britische zählt. Es geht also – ganz wichtig – um sogenannte Ausgaben der sogenannten „öffentlichen Hand“. Also um Steuergeld.

Bitte merken: Steuergeld.

Lassen Sie uns ruhig noch ein wenig in der Vergangenheit verweilen: Vom sogenannten „Postindustriellen Nullwachstums-Theorem“ haben Sie ja sicher schon einmal gehört? Also von derjenigen Nullwachstums- oder Deindustrialisierungs-Agenda, die so manche Autoren aus dem alternativen Sektor und auch ich immer wieder angesprochen haben, wenn es darum ging, die Wirtschafts- und vor allem auch Energiepolitik der letzten Jahre zu erklären. Es geht also um Nullwachstum.

Bitte merken: Nullwachstum. Also am besten so wenig Wachstum wie möglich. Denn Wachstum macht den Planeten kaputt. Wächst die Wirtschaft weiter so, wird das Klima nimmer froh!

Zurück in die Gegenwart.

Zahlreiche Vertreter einer Organisation namens Weltwirtschaftsforum, darunter auch viele Politiker, die dem WEF angehören, sprachen und schrieben in den letzten paar Jahren unermüdlich immer über eben erwähntes Nullwachstum, also die dringende Notwendigkeit, das bisherige Wirtschaftsmodell westlicher Prägung beziehungsweise der entwickelten Industrieländer massiv zu bremsen, sonst Planet kaputt!

In einem meiner letzten Beiträge zitierte ich aus einer Rede von Charles Philip Arthur George aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha und Hessen-Darmstadt beziehungsweise „Windsor“, seit Kurzem auch bekannt als König Charles III. des Vereinigten Königsreichs Großbritannien und Nordirland. Die für diesen Beitrag relevante Stelle sei noch einmal wiederholt: „Das Ausmaß und die Tragweite der Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind“ – Karlchen meinte damit den jederzeit drohenden Klimatod –, „erfordern eine globale Systemlösung, die auf einer radikalen Umstellung unserer derzeitigen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft auf eine wirklich erneuerbare und nachhaltige Wirtschaft beruht. Wir wissen, dass dies Billionen, nicht Milliarden von Dollar kosten wird.“

Er sagte das auf dem „COP26“-Klimagipfel in Glasgow gegen Ende 2021.

Es wird also ein Schweinegeld kosten, auf Grün zu schalten. Unsummen an Geld.

Steuergeld.

Denn die Regierungen sollen ja in diese „Pflicht“ genommen werden (in Partnerschaft mit den größten und finanzstärksten Konzernen, siehe „Global Public-Private Partnership“, GPPP oder G3P).

Etwas später – im Jahre 2022 – schickt der Zufall, der heute auf den Namen „Weltwirtschaftsforum“ hört, eine Premierministerin namens Liz Truss vorbei (ihr Profil ist auf der Website des WEF abrufbar).

Diese schlägt massive Steuersenkungen vor. Bei allem Respekt: Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass zur Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben zur „Transformation“ der Welt in ein wunschlos doppelplusglückliches Ökoparadies Billionen nötig sind? Hatte nicht schon die Trilaterale Kommission klipp und klar gesagt, dass für die „internationalen Ziele“ in den „künftigen Jahren“ immer mehr Geld nötig sein wird? Hatte sie nicht den Regierungen empfohlen, verschiedene Mechanismen zur „Erhöhung der Preise“ auszuarbeiten? Es würden also gigantische Summen an Steuergeld nötig sein.

Unmittelbar nach diesen Vorschlägen der Dame vom WEF setzte eine lautstarke Pressekampagne ein, um die Pläne der WEF-Trussi zur Entlastung der Steuerwollepflücker in Grund und Boden zu schreiben. Anbei ein paar Auszüge. Moment, bevor ich’s vergesse: Dieselben Leute aus dem Umfeld des WEF und anderer globalistischer Organisationen, die immer wieder betonten, es sei nicht nur ein Umbau des westlichen Wirtschaftsmodells nötig, wir könnten nicht so weiterwachsen wie bisher, sonst Planet kaputt, sagten und schrieben auch immer wieder, dass „die Reichen“ doch bitte ihren Beitrag dazu leisten müssten. Sie sollten unbedingt höher besteuert werden, denn nur so könne man sich mit dem Klima solidarisch zeigen. Wobei man die Frage stellen muss: Wer wird denn nun genau als „reich“ definiert? Wen betrifft das? Nun, damit ist vor allem die sogenannte Mittelschicht gemeint, denn die wirklich Superreichen kratzt das ja nicht. Erst recht, weil viele von ihnen, wie zum Beispiel Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und andere, also richtig reiche Leute, ja hinter dieser Agenda stehen und sie auch fleißig mit bewerben. Man darf ruhig vermuten, dass sie ob dieser Pläne einer höheren Besteuerung der „Reichen“ gewiss nicht gleich zum Sozialfall werden.

Doch nun die Auszüge: „Die neue Premierministerin will Wachstum um jeden Preis. Ihr Motto: Koste es, was es wolle. Es ist ein riskanter Kurswechsel“, so die „Süddeutsche“ am 26. September 2022. Überschrift: „Die waghalsige Wette der Liz Truss“. Weiter heißt es in dem Propagandastückchen: „Der sogenannte ‚Growth Plan‘ der britischen Regierung ist eine waghalsige Wette. Die neue Premierministerin Liz Truss will Wachstum um jeden Preis. Ganz egal, was es kostet. Truss riskiert damit, dass die Märkte das Vertrauen in die Regierung verlieren. Liz Truss verabschiedet sich mit einem Schlag von einem Grundpfeiler konservativer Politik: Sie pfeift auf solide Staatsfinanzen.“

Und nun atmen Sie bitte sehr tief durch. Ich weiß, es ist schwer zu ertragen. „Süddeutsche“ halt: „Um es klar zu sagen: Der staatliche Preisdeckel für Strom und Gas ist dringend nötig. Das britische Modell ist vorbildlich. Die massiven Steuersenkungen sind es allerdings nicht, denn mit ihnen wächst die Gefahr, dass die Inflation weiter steigt.“

Nun auf Hochdeutsch: „Um es klar zu sagen: Technokratische Kontrolle und mehr Planwirtschaft sind dringend nötig. Das britische Modell ist vorbildlich. Steuersenkungen sind es allerdings nicht, denn damit wächst die Gefahr, dass den Bürgen mehr Geld bleibt, das sie für Korruption, Geldwäsche und Terrorismus ausgeben können. Deshalb müssen die Eliten gegensteuern, denn wo kämen wir hin, wenn das niedere Volk zu viel Geld für wirtschaftliche Freiheit und andere Flausen übrig hätte, die den Planeten vernichten.“

„Ich habe drei Prioritäten: Wachstum, Wachstum, Wachstum“, wird Truss von der „FAZ“ zitiert (5. Oktober 2022). Nein, nein, nein! Nix Wachstum. Nullwachstumsagenda. Build Back Better lautet die Devise. So können wir nun mal nicht weitermachen. Sonst alles kaputt.

„In ihrer mit Spannung erwarteten Rede am Mittwoch“, heißt es im Artikel weiter, „hat die angeschlagene Premierministerin versucht, die Stimmung in ihrer Partei zu drehen. Katastrophal schlechte Umfragewerte seit der negativen Reaktion der Finanzmärkte auf das ‚Mini-Budget‘ ihres Schatzkanzlers Kwasi Kwarteng haben die erst seit knapp einem Monat amtierende Regierung in die Defensive gedrängt. Parteiführer Keir Starmer reagierte kühl auf Truss’ Rede. Die Konservativen blieben ‚bei ihrem Kamikaze-Budget, das die Wirtschaft crasht‘, schrieb er.“

Und die Notenbank musste schon drei Mal – drei Mal! – einspringen, um mit neuem Schuldgeld alles zu „retten“! Und aus der „Süddeutschen“ wissen wir doch, dass nicht Berge an Schuldgeld Inflation treiben, sondern Steuersenkungen!

„Katastrophenstart von Liz Truss: Eine Premierministerin jenseits der Realität“, titelte das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (rnd) am 14. Oktober 2022. „Die Auswirkungen von Truss’ Politik für Britinnen und Briten waren dramatisch und sind es noch. Menschen und Märkte reagierten geschockt. Die Wirtschaft befindet sich im Abschwung. Das Pfund fiel auf ein historisches Tief. Ausländische Anleger halten sich bedeckt. ‚Sie ist eine Verfechterin des freien Marktes‘, erklärte Alan Wager von der Denkfabrik UK in a Changing Europe gegenüber dieser Zeitung. Es sei eine Ideologie, welcher die Regierungschefin ohne Wenn und Aber folge.“

Freie Märkte machen aber den Planeten kaputt! Kein Wunder, dass ihr Rückhalt auch in der eigenen Partei so schnell schwand. Was erlaubt sich diese WEF-Trussi?

„Liz Truss’ konservative Revolution wird an der Wirklichkeit scheitern“, so das „Handelsblatt“ am 6. September 2022. „Großbritanniens neue Premierministerin sollte ihr Land pragmatisch aus der Krise führen und nicht in eine ideologische Sackgasse steuern. Tony Blair steuerte Großbritannien auf einen ‚dritten Weg‘ zwischen Thatchers libertärem Extremismus und Labours sozialistischen Fantasien. Boris Johnson gaukelte seinen Landsleuten vor, der Brexit würde ihnen in einer von wirtschaftlichen Zwängen und politischen Großmächten dominierten Welt die Kontrolle über ihr Schicksal zurückgeben. Und Liz Truss?“

Steuert England mit Steuersenkungsplänen in eine „ideologische Sackgasse“? Was mir an diesem Auszug besonders gefiel: „Libertärer Extremismus“. Keine Sorge. Ich werde sie nicht schon wieder mit sarkastischen Kommentaren zur geistigen Zurechnungsfähigkeit des Mainstreams nerven. You know the drill.

„Ein Glück für Europa? So bewahrt Truss’ Absturz Italien vor dem Kollaps“, titelte die „Welt“ am 21. Oktober 2022. „Die Krise in London hat etwas Gutes: Sie zeigt, wohin unsolide Finanzpolitik führt. Vor allem in Rom dürfte dies eine wichtige Lehre für die designierte Ministerpräsidentin sein. Für Italien besteht Hoffnung, zumal die italienische Wirtschaft besser dasteht als die deutsche.“

Auch hier gibt es eine witzige Wendung: Das Signal, das Liz Truss vom Weltwirtschaftsforum (globalistische Institution) aussandte, könnte eine wichtige Lehre für Giorgia Meloni sein (vom globalistischen Aspen Institute). Lachen Sie außerdem mit mir über die Formulierung, es handele sich bei Steuersenkungen um „unsolide Finanzpolitik“. So kann ein Staat doch nicht „wirtschaften“. Straßen und so.

Und jetzt muss ich die werte Leserschaft leider damit konfrontieren, für welche weit herausragende journalistische Qualität ihre öffentlich-rechtlichen Solidaritätsabgaben erhoben werden. Gab es eine Fusion von ZDF und „Bravo“, von der ich nichts weiß? Nimm das, Dr. Sommer: „Ehemalige Finanzminister der Konservativen fragen sich, wie um alles in der Welt ihr Land zur internationalen Lachnummer hat werden können. Willkommen zu Tag 38 der Regierung von Liz Truss! Der Anfang vom Ende kam Ende September mit dem sogenannten Mini-Haushaltsplan. Dieser Plan entwickelt maximale Zerstörungskraft. Es ist die wirtschaftspolitische Zerstörungskraft von Finanzminister Kwasi Kwarteng und seiner Chefin, Premierministerin Truss. Der Kern des Vorhabens: Steuern senken! Trotz Rekordverschuldung. Steuern senken!“

Steuersenkung! Trotz Rekordverschuldung! LOL! Wie dumm! Dann lieber neue „Sondervermögen“ aufnehmen, die durch die künftige Arbeit der Steuerzahler werden zurückgezahlt werden müssen, denn so läuft dieses verlogene Spiel! Trübtauber Ginst am Qualitätshain. ROFL!

Schon gut. Ich könnte noch zahlreiche andere Beispiele aus der Qualitätspresse zitieren, denen zufolge sich Steuersenkungspläne katastrophal auswirken würden, aber ich glaube, der Tenor der Propagandabotschaften sollte ausreichend deutlich geworden sein.

Ich schlüpf dann mal ins Columbo-Kostüm: „Verzeihen Sie, Sir, bevor ich gehe, hätte ich doch noch eine Frage. Der Vorfall, den Sie mir geschildert haben, hat eine Vorgeschichte. Eine recht lange sogar. Es war immer wieder die Rede davon, dass in Zukunft für sogenannte internationale Aufgaben, was immer das genau sein mag, immer mehr Geld benötigt werden wird. Regierungen wurden dazu aufgefordert, sich darauf einzustellen. Es geht also um Steuergeld. Viel davon. Sehr viel. Diverse bekannte Persönlichkeiten aus dem Umfeld derjenigen Organisationen, die diese Vorschläge gemacht haben, sprachen ebenfalls immer wieder davon, wie viel Geld die Pläne zur Neugestaltung der Welt kosten werden. Steuergeld. Viel davon. Sir.

Dann kommt eine Dame, die Mitglied einer dieser Organisationen ist, konkret des WEF, und macht Vorschläge für massive Steuersenkungen. Daraufhin öffnet die Presse die Pforten zur Hölle und veranstaltet ein Heidengeschrei, um Gottes willen, das wäre absolut desaströs, dann ginge alles kaputt, es drohe ein Wirtschaftscrash und außerdem handele sich bei solchen Plänen um unsolides staatliches ‚Wirtschaften‘. Die Dame spricht sich außerdem für Wachstum, Wachstum, Wachstum aus, obwohl das institutionelle Umfeld, dem sie entstammt, sich schon seit Jahrzehnten vehement dagegen aussprach, sonst alles kaputt.

Ich möchte Ihre Geduld wirklich nicht über Gebühr strapazieren, Sir, aber selbst ich als einfacher Inspektor, der nicht viel davon versteht, habe hier ein merkwürdiges Gefühl. Ich bin nur ein ganz einfacher Mann, aber wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, so scheint mir, als habe es sich um einen Propaganda-Coup gehandelt, um einfachen Leuten wie mir zu verklickern, es könne leider keine Steuersenkungen geben, die Abgabenlast müsse also dauerhaft so hoch bleiben wie bislang, weil sonst die gesamte Wirtschaft implodiert und wir alle sterben werden. Können Sie mir folgen, Sir? Also mit anderen Worten, es dünkt mich, als wolle man mich daran gewöhnen. Und dann tritt die Dame auch noch zurück, um die Wirkung zu unterstreichen: Das blüht eben Politikern, die solche unseriösen Vorschläge machen und ‚unsolide‘ Staatsfinanzen wollen. Wie dem auch sei, was weiß ich schon. Ich bin ja schon dankbar, dass Sie sich meine krude Theorie angehört haben.“

Bis nächste Woche, Sir.