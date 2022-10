Daseinszweck der Regierung Delegitimiert sich der Staat gerade selbst?

22. Oktober 2022

Das muntere Warten auf den Blackout und kommende Versorgungsengpässe …

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Ein Staat erfüllt nach eigenen Angaben Aufgaben. Daher möchte ich, wenn ich heute von Staat spreche, die Bürger ausschließen und nur die Verwaltung und somit die Regierung als Staat bezeichnen. Ein Staat hat sich selbst per Definition etwas zur Aufgabe gesetzt, oder, besser gesagt, ein Staat erfüllt einen Zweck, der seine Existenz gleichermaßen begründet und somit auch rechtfertigt. Was ist ein Staat beziehungsweise was sagt uns denn die Quelle aller Quellen, nämlich Google, dazu?

„Staat, Substantiv, maskulin [der]

1a. Gesamtheit der Institutionen, deren Zusammenwirken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in einem bestimmten abgegrenzten Territorium lebenden Menschen gewährleisten soll

1b. Territorium, auf das sich die Gebietshoheit eines Staates (1a) erstreckt; Staatsgebiet“

(Quelle: Definitionen von Oxford Languages, via Googlesuche)

Laut dieser Definition erkennt man klar, dass es um das Gewährleisten des geordneten Zusammenlebens auf einem Territorium geht. Was ein geordnetes Zusammenleben jetzt genau ist, sei dahingestellt, aber es geht um die Bereitstellung von Rahmenbedingungen und Strukturen durch Institutionen, die sich damit natürlich auch eine Form der Berechtigung schaffen. Denn man würde ja keinen Staat brauchen, wenn sich diese Grundordnung des Zusammenlebens auch ohne das Zusammenwirken von staatlichen Institutionen einstellen würde.

Insofern möchte ich heute folgende These aufstellen: Ein Staat, der den gemäß Definition selbst auferlegten Zweck nicht erfüllt oder sogar gegen das dauerhafte und geordnete Zusammenleben auf einem Territorium agiert, delegitimiert sich selbst.

Mir kommt gerade ein Beispiel in den Sinn: Was wäre, wenn Sie Mitglied in einem Fußballverein wären, dieser aber das Spielen von Fußball eingestellt hätte? Wäre dann eine weitere Zahlung der Mitgliedsbeiträge gerechtfertigt? Würde es Sinn ergeben, die Verwaltung noch weiter zu bezahlen, wenn kein Spiel- und Trainingsbetrieb mehr stattfände?

Hier noch weiterer Gedanke, den ich mit Ihnen teilen möchte, da mich dieser zum Schreiben dieser Kolumne inspiriert hat: Ein Bekannter rief mich neulich an und gegen Ende des Gespräches erzählte er mir, dass er zuvor noch in der Sauna gewesen sei. Ich überlegte schon, was daran jetzt so interessant sein könne, denn ich bin kein Sauna-Gänger. Doch er führte weiter aus, dass öffentliche Bäder in München nun den Sauna-Betrieb eingestellt hätten, um Energie zu sparen. Nur wer Zugang zu einer privaten Sauna habe, könne aktuell ausgiebig saunieren.

Ich dachte sofort an das alte antike Rom und in was für einer Zeit wir leben, wenn die Menschen damals um das Jahre 300 nach Christus bereits eine so fortschrittliche Versorgung mit Wasser und auch Wärme hatten. Zu dieser Zeit unter Kaiser Konstantin gab es elf Aquädukte mit einer täglichen Kapazität von mehr als einer Million Kubikmeter Wasser. Rom hatte zu dieser Zeit bereits rund eine Million Einwohner, womit sich ein täglicher Pro-Kopf-Verbrauch von mehr als 1.000 Litern ergab. Die antiken Römer hatten zu dieser Zeit bereits 1.352 öffentliche Wasserstellen, 856 kleine Bäder und elf Thermen – und wir stellen im Jahr 2022 den Betrieb von öffentlichen Bädern beziehungsweise Saunen ein?

Sicherheitshalber muss ich mich hier ganz klar von allen staats- und demokratiefeindlichen Aussagen und Gedanken distanzieren – nicht, dass es noch Post gibt und man mir hier etwas falsch auslegen könnte.

Was ist aber ein Staat noch wert, wenn nicht einmal mehr die Grundversorgung mit Energie sichergestellt werden kann? Was nützen einem komplizierte Verwaltungskonzepte und High-Speed Internet, wenn die Heizung im Winter kalt bleibt? Ich denke in diesem Moment wieder an das Leben 300 nach Christus in einer römischen Villa, mit Fußbodenheizung und einer Therme.

Es gibt fast keine Bereiche mehr im Leben, bei denen wir nicht spüren, wie sehr sich dieses Land gerade selbst ruiniert und nach und nach Lebensraum und Lebensqualität verloren gehen. Die einen sprechen von einer systematischen Zerstörung der Industrie und somit einer Deindustrialisierung, die Versorgungsknappheit und Armut mit sich bringen, andere sehen die geopolitische Lage, in der wir uns durch die Beteiligung an Kriegen – nicht erst seit der Ukraine – immer mehr zum Angriffsziel machen. Ich möchte hier ausdrücklich noch die Militärbasen der USA ansprechen, von denen aus seit vielen Jahren Angriffe mit Drohnen in diversen Ländern koordiniert und gesteuert werden. Welcher Aufgabe kommt unser deutscher Staat, sprich unsere Regierung, hier eigentlich nach?

Abschließend stelle ich mir, und gerne auch Ihnen, die Frage: Was passiert mit einem Staat, der seine wesentliche Aufgabe für jeden spürbar verfehlt?