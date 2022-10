Politische Manipulation „Was wirklich ist die Wirklichkeit?“ (Paul Watzlawick)

20. Oktober 2022

Die nahezu perfektionierte Täuschung

von Monika Hausammann

Die Vorstellung, für die Interessen anderer manipuliert zu werden oder manipuliert worden zu sein, ist etwas vom Unangenehmsten überhaupt. Es ist eine Form des Verrats, der, wenn er im Persönlichen stattfindet und entdeckt wird, zu einem jener Risse führt, die sich nur in den seltensten Fällen wieder schließen lassen. Schmerz und Scham ob der eigenen Blauäugigkeit halten sich die Waage.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn solcher Verrat durch Manipulation im Überpersönlichen, Politischen stattfindet. Auch hier würden, wenn man es zuließe, Scham und Wut darüber zupacken bei der Einsicht, für fremde Interessen in die Irre geführt und zum Narren gehalten worden zu sein. Dass dies nicht der Fall ist, hat meiner Meinung nach zwei Gründe: zum einen der, dass die persönlichen Folgen der Manipulation derart verheerend und beängstigend sind, dass man, sähe man ihnen offen ins Gesicht, sofort den Verstand verlieren würde. Es ist in diesem Fall ein Gebot des Überlebens, die Manipulation bewusst zu leugnen und weiterzumachen, als hätte es sie nie gegeben. Der andere Grund ist, dass eine Art Auto-Manipulation zur Anwendung kommt, die die tödlich scharfen Kanten des Verrats und des eigenen Sich-in die-Irre-führen-Lassens dadurch abschleift, dass man ihn „kollektiviert“. Das „Ich“ wird zum „Wir“, das „Du“ zum „Die“. Man ist nicht von einer bestimmten Person manipuliert worden, sondern von einer Gruppe von Personen; und man ist nicht als Einziger manipuliert worden, sondern „nur“ als Teil einer Gruppe.

Ob bewusst oder instinktiv: Die meisten wissen um die zerstörerische Wirkung mutwilliger Manipulation: Sie trifft Innerstes. Sie bedeutet Preisgabe, Abwertung, Vertrauens- und Treuebruch und nicht zuletzt eine Art des Verlassenseins von Menschen und vermeintlichen Tatsachen, denen man vertraut und auf die man sich verlassen hatte. Das ist auch der Grund, warum der Vorwurf, manipuliert zu werden, so unsäglich schwer zu ertragen ist. Und es ist auch der Grund, warum der Vorwurf als Schein-Argument funktioniert: nicht etwa, weil er überzeugt, sondern weil er das Gegenüber vor Schreck verstummen oder um sich schlagen lässt, was die Diskussion dann auch beendet.

Roland Baader sagte sinngemäß, Nichtwissen sei keine Schande. Diese liege im Nichtwissen-Wollen. Das ist richtig. Aber es greift zu kurz, ist hochmanipulativ und eine unglaubliche Anmaßung, dieses Postulat in den aktuellen Krisen als argumentativen Passepartout gegenüber anderen Meinungen anzubringen und jeden, der ehrlich sagt „Ich weiß es nicht“, der Manipulation, des Nichtwissen-Wollens und der Feigheit zu bezichtigen. Frei nach dem Motto: „Im Dritten Reich wollte am Ende, als das Licht anging, auch keiner was gewusst haben!“

So einfach ist das nicht mehr in Zeiten moderner Krisen, die zuallerst Informationskrisen und PR-Schlachten sind. Die Kategorie des Nichtwissen-Könnens, die informationsmäßige „Dunkelziffer“ ist heute vor dem Hintergrund konsequent auf jeder Stufe der Meinungsindustrie behördlich durchgedrückter Narrative gigantisch. Sich ein Bild der Wirklichkeit zu machen, wird oft zu einem Ding der Unmöglichkeit. Zu sagen, nur die Gegner der gängigen Narrative bedienten sich der Fehlinformation zu Zwecken der Manipulation und nur labile Menschen gingen diesen auf den Leim, ist von einer erzählerischen Schlichtheit, die schon fast schön und komisch zu nennen wäre, würde sie nicht zu realen zwischenmenschlichen Konflikten und Brüchen führen. Als Beispiel können hier in aller Kürze die Vereinten Nationen, die UN dienen. Ein Gremium, das sich die planetare Gleichheit auf die Fahnen geschrieben hat, während es selber ein krasses Exempel für das Spiel der institutionalisierten und formalisierten Macht abgibt, bei dem einige „gleicher“ sind als alle anderen.

Grundsätzlich lehne ich die UN und ihre Schwesterorganisationen wie IWF, Weltbank, WHO und so weiter zutiefst ab. Sie sind meiner Meinung nach schädliche und auf jeder Ebene das Zusammenleben und Zusammenarbeiten hemmende oder unterbindende Instrumente der Eine-Welt-Fraktion und die logische Konsequenz kollektivistischer Konzepte. Solche sehen die Gesellschaft – national und planetar – als eine Art Maschine, die man am besten mit riesigen maschinenartigen Organisationen steuert und beherrscht. In diesem Denken ist die Neutralisierung individueller Freiheit und Unabhängigkeit durch den Einsatz sozialtechnischer Methoden ebenso Bedingung wie die maximale Kontrolle und das Zusammengehen von Big Government und Big Business, das sich heute nach und nach zur Kenntlichkeit entstellt.

Eines der Hauptprogramme der UN, die „Agenda 2030“ mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, bestätigt dies. Alles – allem voran „die Menschen“ – sollen gleich, glücklich und gesund werden. Weltweit. Freiheit ist die Freiheit, sich sein Pronomen aussuchen und seinen Staubsauger heiraten zu dürfen, Sicherheit die totale Inobhutnahme und Kontrolle durch die wohlwollende Maschine. Wohlstand die Bedürfnisbefriedigung auf dem Niveau einer Eintagsfliege. Kultur das, was Konzerne und staatlich alimentierte Kulturschaffende zum Konsum anbieten. Ich übertreibe. Aber grob und zu Ende gedacht, ergibt es in etwa dies: Massenkultur, Massenkonsum und Massenmeinung. Das Ganze schreiend bunt und grell. Transatlantisch, transeuropäisch, transnational, transethnisch, transkulturell, transdisziplinär, transhuman und transgender sowieso.

Das ist die eine Seite. Die andere ist das Wissen, dass China seinen Einfluss innerhalb der UN stetig vergrößert und dass mittlerweile vier von den 15 Sonderbehörden der Organisation – FAO, ITU, ICAO, Unido – von chinesischen Staatsbürgern geleitet werden. Beijing hat sich außerdem auch die Kontrolle über große UN-Abteilungen gesichert, wie zum Beispiel jene für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (UN DESA), die für eine Vielzahl von Bereichen im Zusammenhang mit der Agenda 2030 verantwortlich ist.

Gleichzeitig ist aber bekannt, dass gerade China einen großen Teil dessen, was die Agenda 2030 fordert, ablehnt. China betrachtet die Entwicklung des Westens als Fall in die Dekadenz und geht gegen ähnliche Tendenzen des Kultur- und Werteverlusts und des Sittenverfalls im eigenen Land rabiat vor. Auch was den Umweltschutz oder den sogenannten Klimaschutz anbelangt, geht China seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo und setzt die Vorgaben der Agenda nicht oder anders um. Was die Eine-Welt-Fraktion des Westens und Chinas indes verbindet, sind die Bemühungen zur Kontrolle der Menschen.

Was also ist die UN? Was sind wirklich ihre Ziele? Wozu dienen politische Narrative, wonach China als totalitäres System ein Feind ist, während man demselben Regime im Rahmen der UN zunehmenden Einfluss zugesteht? Denn dies würde, wollte man das nicht, nie und nimmer passieren. Und warum also will man das? Muss davon ausgegangen werden, dass China in Wahrheit gar nicht ein Konkurrenzsystem zum „demokratischen Westen“ und – wie die Erzählung lautet – böse, sondern ein Partner ist? Und was bedeutet es, wenn in Wahrheit alle Großmächte an einem Strang ziehen? Oder in Bezug auf die Taiwan-Frage? Was ist die wirkliche Wirklichkeit und was nur politische Fiktion und damit Manipulation?

Es ist sehr einfach, jemandem den Vorwurf zu machen, er sei manipuliert und ein Propaganda-Opfer. Oft ist solches aber nur der Beweis für eine sehr große eigene Glaubensbereitschaft und damit Manipulationsanfälligkeit. Was der Schweizer Schriftsteller, Herrmann Burger, über das Handwerk professioneller Illusionisten und Trickspieler schrieb, lässt sich meiner Meinung nach eins zu eins auf die Politik übertragen: „(…) dass, erstens, ein Taschenspieler nie im Voraus sagt, was er machen wird; dass, zweitens, der Taschenspieler jederzeit die Aufmerksamkeit auf das zieht, was unerheblich ist; dass, drittens, sich der Taschenspieler den Anschein zu geben versteht, er lasse dem Zuschauer die freie Willensbestimmung; dass, viertens und zu guter Letzt, der Taschenspieler die Klugen und Aufmerksamen nur dann zu seinen Experimenten beizieht, wenn nichts mehr oder noch nichts zu verderben ist. Angewandte Psychologie, Verehrtester, im Glamour-Kostüm.“ Und: „Dabei spielt die Inkongruenz von Mimik, Begleitvortrag und Abwicklung die größte Rolle, weshalb, wie ich immer betont habe in den Einführungskursen, ein Jungmagier zunächst einmal, bevor er Requisiten anschleppt, lernen muss, schamlos zu lügen, Narrenspuren von Wörtern zu streuen zu dem, was er tut, und zwar: mit den Augen, mit den Händen, mit den Mundwinkeln, ja, mit den Ohren zu lügen. Die Lügenschule ist die beste Schule für unser Metier. Je abgefeimter, desto besser! Mein Versteck ist die Wahrnehmungslücke des Publikums, meine Profondes sind die Geheimtaschen seiner Dummheit.“

Meisterhafte Manipulation. Keiner ist davor sicher.