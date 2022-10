Alex Jones Über die Selbstdemontage eines ehemaligen „Hoffnungsträgers“

19. Oktober 2022

Bemerkungen zu einem „Schauprozess“, den der Showman selber heraufbeschwörte

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Kaum war bekannt geworden, dass der amerikanische Showmoderator Alexander Emerick Jones, Betreiber des heute höchstens noch dem Namen nach „alternativen“ und „aufklärerischen“ Portals „Infowars“, zur Zahlung einer absurd hohen Summe von 965 Millionen Dollar an Schadenersatz wegen seinen Behauptungen zum Vorfall an der „Sandy Hook Elementary School“ im US-Bundestaat Connecticut am 14. Dezember 2012 verklagt wurde, ging es auch schon los: Sowohl in den englischsprachigen als auch in Teilen der deutschen alternativen Medien wurde sogleich lanciert, es handele sich um einen reinen Schauprozess, mit dem ein „politischer Gegner“ mundtot gemacht werden solle. Es sei eine Art „Schuss vor den Bug“ für andere alternative Medienmacher, es diene alles nur der „Einschüchterung“ und solle Kritik am herrschenden System erschweren.

Es zeigt sich ein Verhaltensmuster, das unkritisch und ohne Berücksichtigung der zahlreichen Fehltritte Jones‘, für die er schon in der Vergangenheit regelmäßig rechtliche Probleme bekam, zum Beispiel wegen Verleumdung, einfach ausblendet und ihn nun zu einer Galionsfigur und Lichtgestalt verklärt. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein – schon gar nicht in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren.

Alex Jones wurde in seiner Anfangszeit, den 1990er Jahren, als er noch allein in einem kleinen Kabuff als Studio saß und flammende Reden gegen das politmediale Establishment der USA hielt, durch seine damals noch existierende Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft berühmt – durchaus zu Recht. Er warnte eindringlich und – im Gegensatz zu seinem späteren Verfall, den er selbst zu verantworten hat – immerhin noch evidenzbasiert vor dem „Fake“-Charakter des politischen Systems Amerikas, bei dem es sich in Wahrheit um ein „Einparteiensystem“ handele, das Gegnerschaft lediglich vortäusche, obwohl es letztendlich nur um die Erhaltung staatlicher Macht und Einflussnahme gehe.

So weit, so richtig – aber das war streng genommen schon in Jones‘ Anfangsjahren nichts Neues, sondern wurde auch von anderen politischen Analysten und Kommentaren lange vor ihm immer wieder betont. Jones‘ Verdienst bestand darin, dieses wichtige Wissen einem wirklich großen Publikum bekannt zu machen, wohingegen frühere Autoren eher randständig blieben und vom Establishment natürlich auch „gedeckelt“ wurden beispielsweise dadurch, dass kein größeres bekannteres Verlagshaus ihre Bücher verlegte. Ich hoffe, die Funktionsweise dieses scheinfreien Systems nicht mehr erläutern zu müssen – dies sollte heuer eigentlich hinlänglich bekannt sein.

Vor allem nach dem 11. September 2001 wuchs sein Publikum rasant, weil er zu denjenigen gehörte, die die offizielle Regierungsverklärung zu den Anschlägen, bei denen es tatsächlich eine Menge zu hinterfragen gab (was bis heute nicht beantwortet wurde, da behördlicherseits nie eine echte Aufarbeitung stattfand), konsequent zu durchleuchten versuchte und sich dabei größtenteils auf glaubhafte Aussagen seriöser Fachleute verließ. Er warnte vor dem „Links/Rechts“-Schema und hob ebenfalls richtig hervor, dass dieses im Wesentlichen nur dazu diene, die Bevölkerung beschäftigt zu halten und in politische Lager zu spalten, obwohl – wie ein Antony Cyril Sutton in seinen Büchern schon vor Jones belegt hatte – beide „Seiten“ von denselben Oligarchen finanziert und gestützt wurden. Er zitierte dazu zum Beispiel auch die Studie der Universität Princeton, derzufolge die USA keine Demokratie mehr seien, sondern eine Oligarchie („US is an oligarchy, not a democracy“). Er kritisierte nicht nur die politischen Strukturen in den USA, sondern bemühte sich deutlich um Ausgewogenheit und knöpfte sich auch die politischen Systeme Russlands und Chinas vor. Und so weiter und so fort.

In den Folgejahren driftete er allerdings immer mehr ab und verstieg sich zunehmend in schlicht absurde Theorien, lieferte keinerlei Beweismaterial mehr, sondern beließ es bei rein spekulativen Tiraden, agierte völlig fahrig, schrie regelmäßig hysterisch ins Mikrofon und schnappte nach Luft, als erläge er jeden Augenblick einem Infarkt. Gerüchten zufolge sollen aufputschende Drogen wie Kokain oder „Speed“ (Amphitamine) im Spiel gewesen sein, die Jones sich ja auch mühelos leisten kann, da er mit „Infowars“ zum Millionär wurde (sein Vermögen wurde im Rahmen eines Scheidungsprozesses mit seiner Exfrau auf 270 Millionen Dollar geschätzt). Im Verlauf dieses Gerichtsverfahrens warfen ihm Psychologen der Gegenseite unter anderem vor, unter einer schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu leiden.

Auch einige seiner ehemaligen Angestellten erhoben schwere Vorwürfe: Hinter den Kulissen soll er ein regelrechter Diktator sein, der keinen Widerspruch dulde, sondern bei jedem Widerwort sofort aus der Haut fahre und herumbrülle. Jones sei „entweder aufgekratzt wie der Pirat Blackbeard oder wütend wie Hitler“ (zitiert nach Alexander Benesch, „Der Geführte. Ausländische Geheimdienste im Dritten Reich“, Kapitel „Die Verschwörungsmedien nach dem Zweiten Weltkrieg“, Seite 280).

Ich erinnere mich an ein Video der „Alex Jones Show“, in dem er cholerisch schnaufend tatsächlich behauptete, Hillary Clinton und Barack Obama würden bei ihren öffentlichen Auftritten „von Fliegen umschwärmt“. Jones‘ Begründung? Wegen „des verrotteten fauligen Fleisches“ dieser „Dämonen“. Ich war versucht, eine Mail an „Infowars“ zu schreiben mit der Bitte, in Zukunft solche Zahlendreher zu vermeiden: Wir leben im 21. Jahrhundert, nicht im zwölften. Es gibt keinen Grund, Hexenprozesse wiederaufleben zu lassen. Was ich natürlich bleiben ließ, da ich keinen Sinn darin sah, mich mit solchen kranken Spinnereien unnötig lange aufzuhalten.

Er lud regelmäßig den englischen Verschwörungsautor David Icke in seine Sendung, der damit hausieren ging, bei den Eliten handele es sich an der Führungsspitze um „Avatare“, die von „interdimensionalen Wesen“ ferngesteuert würden. Diese Wesen würden sich über die Chakren des menschlichen Körpers in ihre Opfer „einklinken“, um sie dann wie Puppen durch die Gegend zu schieben. „Aufklärerischer“ Aufbruch nach Pandora. James Cameron hätte seine Freude daran.

Auch seine „Berichterstattung“ zu Russland kippte plötzlich komplett ins Gegenteil: Statt halbwegs neutraler, ausgewogener Berichte – so wie früher – war Putin auf einmal der vorbehaltlos „Gute“, dem – um Jones‘ Stil jetzt mal auf die Spitze zu treiben – wohl regelmäßig Gänseblümchen aus Hintern, Nase und Ohren wachsen und der doch nichts anderes tue, als die böse Kabale des Westens zu bekämpfen. Selbstverständlich ohne Vorlage auch nur eines einzigen Beleges für diese doch sehr gewagte These. Jones lud auch ständig höchst zwielichtige, unseriöse Charaktere wie den amerikanischen Politikberater und „Spin-Doktor“ der Republikanischen Partei, Roger Stone, in seine Sendung oder Desinformanten wie Robert David Steele (ich hatte in einem meiner letzten Beiträge dazu ein paar Worte verloren), der behauptete, auf der Erde entführte Kinder würden im Rahmen eines ultrageheimen, vor der Öffentlichkeit verborgenen Raumfahrtprogramms der Nasa zum Mars geflogen, wo sie auf einer Basis als Sklaven der Eliten gehalten würden.

Kurz, Jones verbreitete fast nur noch ganz großen Stuss. Er gab übrigens selber zu, schon seit langer Zeit keine Bücher mehr gelesen zu haben. Das hat man seiner Sendung, oder besser: ihrem erschreckenden Verfall und Niveauverlust, auch deutlich angemerkt. Zu allem Überfluss beziehen sich trotzdem auch heute noch einige deutsche Alternativmedien auf diesen Kaputtnik, der, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, einmal von sich selber sagte, er sei „von der Vorsehung“ dazu „ausersehen“ worden, die Menschen zu befreien, und streuen nun die völlig falsche Behauptung, er sei bloß ein „Opfer“, das sich eigentlich nie habe etwas zuschulden kommen lassen.

Was Sandy Hook betrifft, kann man sich über die Höhe der verhängten Geldstrafe gewiss streiten, aber nicht über die Tatsache, dass Jones durch sein Verhalten anderen Menschen Leid zufügte: Manche seiner gläubigen Jünger (Jones erreicht in den USA immer noch ein Millionenpublikum) nahmen nach seinen ständigen Behauptungen, die ganze Sache sei ein einziger Hoax, ein Schwindel, die Eltern seien alle Schauspieler, selbst die Schule sei nicht echt und es habe nie irgendwelche Opfer gegeben, das Heft selbst in die Hand und belästigten die Eltern massiv, stellten ihnen nach und bezeichneten sie in derselben Manier alle als Lügner und Fakes. Wofür sie ihn nun verklagten. Von einer Opferrolle kann daher nicht die Rede sein: Jones Verhalten war unethisch und schädigend.

Wer nun einfach behauptet, es handele sich um einen reinen „Schauprozess“, der nur dazu diene, ein Exempel zu statuieren, übersieht dabei die Tatsache, dass es viele andere – weitaus seriösere – Figuren in dieser Szene gibt, die „komischerweise“ nie behelligt oder gar mit Strafprozessen überzogen wurden. Die zunehmende Tendenz der Politik, Kritik zum Schweigen bringen zu wollen, sofort als „Delegitimierung des Staates“ oder „Extremismus“ zu verunglimpfen, lässt sich nicht leugnen, auch nicht die nicht weniger bedenkliche Entwicklung hin zu einem totalitären Gebaren, das mithilfe scheinheiliger Gesetze zur „Bekämpfung“ von „Fake News“ und „Desinformationen“ (als wäre Politik zu großen Teilen nicht selbst schon Desinformation, nämlich gegenüber der Bevölkerung) auch den Informationsraum Internet in die Mangel zu nehmen versucht.

Das sollte aber nicht ins extreme Gegenteil umschlagen, also dazu, ohne Luft zu holen auch noch die fragwürdigsten Gestalten, zu denen sich Alex Jones leider entwickelte, zu Märtyrern zu erklären – denn das ist er nicht. An den rechtlichen Problemen, denen er sich nun gegenübersieht, ist er selber alles andere als unschuldig. Vor allem wäre hier zu fragen, warum das Establishment ausgerechnet Jones behelligen sollte: Er verwandelte sich ja schon vor Jahren in einen zahnlosen Tiger, er ist für die Eliten gar nicht gefährlich genug, dass sich Angriffe dieser Art überhaupt für sie lohnen würden. Im Gegenteil sogar: Der ganze Quatsch, den Jones seinem Publikum in jüngerer Zeit auftischte, kommt ihnen sogar sehr gelegen: Denn genau dieses Verhalten lieferte und liefert der Presse die hochwillkommene Gelegenheit, einfach alle Alternativen in einen Topf zu werfen und zu behaupten, es seien totale Spinner. Es entbehrt wahrlich nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet solche Figuren dann auch noch mit Zähnen und Klauen verteidigt und verklärt werden.

Bis nächste Woche.