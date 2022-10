Satire Gauck bei Lanz

16. Oktober 2022

„Lenin hat gelehrt …“

von Udo Geißler

Ein Freund, der sich mittlerweile als „erwacht“ bezeichnet, schickte mir jüngst ein kurzes Video. Er sagte sinngemäß, dass, wenn jetzt sogar schon Joachim Gauck die zunehmend unerträglich werdenden Verhältnisse in Deutschland anprangere, Hopfen und Malz doch noch nicht verloren seien.

Der Interviewabschnitt zeigt, wie Gauck bei Markus Lanz einige Lehren Lenins vortrug, die, richtig angewandt, beinahe zwangsläufig in einer Diktatur münden würden. Ich gebe einmal wieder, was der ehemalige Bundespräsident sagte und mit welchen Belegen mir mein aufgewachter Freund das bereits eingesetzte Abdriften Deutschlands – und auch der EU – in eben jene totalitären Zustände beweisen wollte.

Joachim Gauck, Bundespräsident a. D., bei Markus Lanz am 13. Juli 2022: „Lenin hat gelehrt: Wenn du die Macht einmal hast, gib sie nie wieder auf.“

„Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung für die CDU und auch für mich gebrochen hat, dass nämlich keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies in der Konstellation, in der im dritten Wahlgang gewählt wurde, absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss“ (Bundeskanzlerin Angela Merkel am 6. Februar 2020 in Südafrika).

Angriffe auf Familie von FDP-Politiker Kemmerich (1)

„Seine Frau wurde angespuckt, seine Kinder bekamen Polizeischutz für den Schulweg: Thüringens Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) sieht sich und seine Familie massiven Anfeindungen ausgesetzt.“

Ramelow will Übergang gestalten (2)

„Erfurt. Sollte Bodo Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, will er den Übergang gestalten, um anschließend Neuwahlen einzuleiten.“

Thüringen-Krise 2.0: Neuwahl vorerst abgesagt: Thüringer Landtag wird nicht aufgelöst (3)

„Die für Montag geplante Auflösung des Thüringer Landtags findet nicht statt. Linke und Grüne sehen dafür keine Mehrheit unabhängig von der AfD. Damit wird es keine vorgezogene Landtagswahl am 26. September geben.“

Bundesverfassungsgericht gibt AfD recht: Merkel hat Chancengleichheit der Parteien verletzt (4)

„Merkel habe sich in amtlicher Funktion ‚in einseitig parteiergreifender Weise‘ negativ zur AfD geäußert, sagte Vizegerichtspräsidentin Doris König bei der Urteilsverkündung am Mittwoch.“

Wahlpannen in Berlin: Karlsruher Richter sieht Zustände wie in einer Diktatur (5)

„So was hätte man sich vor einigen Jahrzehnten vorstellen können in irgendeinem diktatorischen sogenannten Entwicklungsland, aber doch nicht mitten in Europa, mitten in Deutschland.“

Von der Leyen droht rechten Parteien in Italien (6)

„Wir werden sehen. Wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen – ich hatte schon über Ungarn und Polen geredet –, dann haben wir Werkzeuge.“

Gauck weiter: „Um das zu erreichen, schaffe die Herrschaft des Rechts ab und mache dir das Recht untertänig. Das Recht als Gehilfe der Macht.“

Politisches Recht: Entfesselt die deutsche Justiz! (7)

„Der EuGH watscht die deutschen Staatsanwaltschaften ab: Sie seien nicht ausreichend unabhängig von der Politik.“

„Pferde liegen am Zügel; Staatsanwälte auch – sie sind extern und intern weisungsgebunden. Intern: an Weisungen des Behördenchefs. Extern: an Weisungen des Ministers.“

„Das politische Weisungsrecht gehört zu den Geburtsfehlern der deutschen Staatsanwaltschaft. Sie verdankt ihr Leben ‚dem Bedürfnis der Regierung, sich jederzeit Einfluss auf die Strafrechtspflege zu sichern‘. So schrieb die Juristenzeitung schon zur Weimarer Zeit. Dieser Einfluss kann sich auf verschiedene Weise äußern. Erstens: Es wird nicht ermittelt, wo ermittelt werden müsste. Zweitens: Es wird ermittelt, wo nicht ermittelt werden dürfte. Drittens: Es werden notwendige Ermittlungen wieder abgewürgt.“

Mit der Flugbereitschaft zu Merkel: Verfassungsrichter wollten Baustellen meiden (8)

„Klartext: Die Richter wollten angeblich durch die Sonderflüge Corona-Infektionen vorbeugen und Zeitverlust durch Bauarbeiten vermeiden. Rechtsanwalt Härting hatte laut „Welt“ einen Befangenheitsantrag gegen Harbarth gestellt, weil der sich mit Merkel traf, obwohl er über die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen wie die „Bundesnotbremse“ urteilen musste. Für sie war Merkel maßgeblich verantwortlich. Es traf sich quasi der Richter mit der Angeklagten. In fast allen Gerichtsverfahren absolut undenkbar.“

Gauck weiter: „Erlaube keine kritische Öffentlichkeit. Das freie Wort und die freien Medien und die freie Forschung, das muss runtergedimmt werden und muss einstimmig werden.“

„Politische Filter“ beim Sender? Mitarbeiter schreiben Brandbrief an NDR (9)

„Nach den Vorwürfen über eine „Hofberichterstattung“ beim NDR bezüglich politischer Themen legen die Mitarbeiter des Senders nach. 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesfunkhauses in Kiel – darunter fast ausschließlich Journalisten – haben sich in einem Brandbrief an die Senderchefs gewandt und sich von deren Verhalten distanziert.“

Wie man sich Hofberichterstatter heranzieht (10)

„Bei der heftigen Diskussion um die Maskenfreiheit im Luftwaffenflieger nach Kanada ist ein Punkt nicht angesprochen worden, weil sich die Öffentlichkeit seit den 16 Merkel-Jahren daran gewöhnt hat. Was haben 25 Journalisten im Regierungsflieger zu suchen? Kann man von Leuten, die so dicht beim Kanzler sitzen, die nötige kritische Distanz erwarten? Kaum. Der Auftrag der freien Presse in einer Demokratie wird so in einer Umarmung erstickt. Wenn es die große Sehnsucht aufstrebender Reporter ist, auch einmal im Staatsflieger zu sitzen, werden sie sich kaum durch kritische Beiträge dieses Ziel selbst verstellen.“

„Die gewünschte Schockwirkung erzielen“ (11)

„Vom 19. bis 22. März 2020 verfasste eine von Staatssekretär Markus Kerber zusammengebrachte informelle Gruppe von Wissenschaftlern (Ökonomen, Soziologen und Chinaforscher) binnen vier Tagen für das deutsche Innenministerium (BMI) ein Papier mit dem Titel ‚Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen‘. Die bizarre Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Papiers ist ein Lehrstück über typische Fallstricke in der Dreiecksbeziehung zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, die im Zuge der Corona-Pandemie und damit verbundenen politischen Krise deutlich zutage getreten sind.“

„Die gut 200Seiten an E-Mails belegen somit, dass die Forscher zumindest in diesem Fall längst nicht so unabhängig agierten, wie es Wissenschaftler und Bundesregierung seit Beginn der Pandemie stetig betonen – sondern auf ein von der Politik vorgegebenes feststehendes Ergebnis hinwirkten. Wissenschaft werde so ‚zum verlängerten Arm der Politik‘.“

Gauck weiter: „Wenn das nicht ausreicht, schaffe ein System, dass jederzeit bereit ist, großflächig Angst zu verbreiten. Dazu brauchst du einen Angstapparat. Ein Geheimdienst, der den Leuten Angst machen kann und so ihre potenziellen Möglichkeiten runterdimmt.“

„Da etablieren sich neue Staatsfeinde“ (12)

„‚Es geht jetzt nicht mehr um Protestler, sondern es geht fast um so was wie neue Staatsfeinde, die sich da etablieren‘, sagte der CDU-Politiker Herbert Reul im Frühstart von ntv.“

Haldenwang: „Neue Szene von Staatsfeinden“ (13)

„Bundesverfassungsschutzchef Thomas Haldenwang erkennt unter den Demonstranten gegen die Corona-Politik auch eine neue Szene von Staatsfeinden.“

„Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen!“ (Saskia Weishaupt, Die Grünen)

Bundesinnenministerin warnt vor radikalen Protesten wegen hoher Energiepreise (14)

„Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen.“

„Wir sind vorbereitet, auch auf mögliche neue Protestgeschehen“, betonte die Ministerin.

Land: Keine Rechtsextremen bei Corona-Märschen in Koblenz (15)

„Den Vorwurf, dass Rechtsextreme bei Corona-Märschen in Koblenz mitlaufen und diese unterwandern würden, hatten wiederholt Parteien anderer Parteien – etwa die Grünen – geäußert. Die Märsche sind fast immer friedlich verlaufen. Aus einer Antwort des Innenministeriums an Paul geht auch hervor, dass es politisch motivierte Störungen bei Demos in diesem Zeitraum nur durch Angehörige des linken Spektrums gegeben hat.“

Meine Einschätzung und Reaktion: Aufgrund meines politischen Interesses waren mir all diese Einzelfälle sicherlich nicht ganz fremd, aber irgendetwas kam mir von Anfang an seltsam vor. Sollte ich mich dermaßen in Joachim Gauck getäuscht haben? In jenem Elder Statesman, der nach Wulffs Rücktritt dem Präsidentenamt wieder Anstand und Würde verlieh? In jenem geerdeten „Bürgerpräsidenten“, der zwar seinen wohlverdienten Ehrensold erhält, aber ansonsten – mit Rücksicht auf den Steuerzahler – ein Ausbund an Bescheidenheit ist? Sollte ich mich wirklich getäuscht haben in jener Instanz, die sich mitten im Corona-Pandemiewinter schützend vor eine ausgegrenzte Minderheit stellte und durch ihren couragierten Einsatz wesentlichen Anteil daran hatte, dass das Land wieder zur Ruhe kam?

Ich schaute mir also die komplette Sendung an. Zunächst fand ich es sehr gut, dass Markus Lanz seiner gewohnten Linie treu blieb und den Altbundespräsidenten ohne große Belehrungen oder Unterbrechungen ausführen ließ. Schnell zeigte sich jedoch, dass der betreffende Teilabschnitt inhaltlich vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Es ging bei Gaucks Ausführungen nämlich von Anfang an nicht um Deutschland, sondern um Russland und Putins Aufbau seiner machtverfestigenden Strukturen.

Meinen Freund rief ich daraufhin an und klärte ihn darüber auf, dass ihm wohl eine Fehlinterpretation unterlaufen sei. Überhaupt, so mein weiteres Credo, verkehre er mittlerweile mit falschen Freunden, lese die falschen Zeitschriften, katastrophisiere gerne herum und sei generell nur noch negativ eingestellt. Ich ließ es mir dann nicht nehmen, mich ebenfalls mit einem Zitat unseres amtierenden Bundespräsidenten von ihm endgültig zu verabschieden: „Wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat.“

Nach dem Auflegen überkam mich ein gutes Gefühl, es dem Realitätsverweigerer einmal so richtig gezeigt zu haben. Gleichzeitig dachte ich wehmütig an unsere frühere Freundschaft zurück und musste resigniert feststellen: „Manche begreifen es leider nie!“

