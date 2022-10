Entscheidungen treffen Der freie Wille

15. Oktober 2022

Ein Konstrukt oder die Summe unserer Erfahrungen?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Der Mensch hat einen freien Geist. Wir können Dinge denken, die zuvor noch nicht gedacht wurden. Wir sind in der Lage, uns vorzustellen, wie die Welt sein könnte, wenn wir gewisse Handlungen durchführten oder andere Handlungen bewusst wegließen. Das fühlt sich schon alles recht frei an, doch handelt es sich bei dem eben Beschriebenen um einen wirklich freien Willen? Ich möchte Sie gerne dazu einladen, dies alles durch eigene Beobachtung zu erkunden und sich selbst auf die Suche nach dem Grund ihrer Entscheidungen zu machen. Wieso treffen Sie Entscheidungen und wieso handeln Sie überhaupt? Ich trinke gerne Kaffee und habe daher in diesem Moment meine mit diesem Getränk gefüllte Tasse zur Hand genommen, um einen Schluck daraus zu trinken. Dies war kein kompliziertes Gedankenkonstrukt, sondern ich habe fast schon automatisch gehandelt. Die Entscheidung, den Schluck Kaffee zu trinken, habe ich bereits unterbewusst getroffen, und erst in dem Moment, als meine Hand zur Tasse griff, kam mein Bewusstsein als Beobachter hinzu. Die Grundlage für die Handlung und somit für die Entscheidung, nun Kaffee zu trinken, habe ich selbst durch das Kaffeekochen geschaffen. Generell hat mich auch erst das Vorhandensein von Kaffee und Kaffeemaschine in das Handlungsmuster Kaffeetrinken gebracht, denn nichts davon ist rein zufällig bei uns in der Wohnung vorhanden.

Ich hoffe, nicht zu kompliziert zu werden, und versuche es daher direkt mit einem anderen Beispiel, damit Sie verstehen, worauf ich hinausmöchte. Ich bin der Meinung, dass wir mit all unseren Erfahrungen, mit all unserem Wissen und mit allem, was wir aktiv in unserem Leben machen, eine Basis für alle nachfolgenden Gedanken und somit Entscheidungen beziehungsweise Handlungen schaffen. Alle Informationen und Erfahrungen zusammengenommen bilden die Datenbasis, aus der unser Unterbewusstsein zu jeder Zeit Handlungsmuster ableitet, die dann im Bewusstsein als Beobachter im Moment des Geschehens erst wahrgenommen werden. Das Unterbewusstsein ist daher nach meiner Auffassung zu 100 Prozent der Auslöser für die akuten Handlungen, bezieht sich aber auf die Basis der Daten aller in meinem Leben bisher gemachten Erfahrungen. Die Daten oder die Informationsbasis aus meinen Erfahrungen bilden daher den Grundstein aller Entscheidungen.

Daraus ergibt sich, dass ich in dem Moment keine anderen Möglichkeiten gehabt habe, als genau so zu handeln, wie ich handeln werde beziehungsweise gehandelt habe. Ich kann aber durch Aufbau von Wissen und Erkenntnis eine Basis schaffen, die meine Handlungen in der Zukunft positiv beeinflussen kann. Insofern ergibt sich für mich die Verantwortung, meinen Geist nicht mit täglichen News und Propaganda-Müll zu vergiften, um somit auch eine bessere Handlungsbasis für meine ganz individuell zu treffenden Entscheidungen zu haben.

Ich stelle mir das wie einen Computer vor, der eben nur solche Daten verarbeiten kann, die auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Neben Daten benötige ich noch die entsprechende Software, die diese Daten dann in Handlungsmuster transformieren kann. Auch hier sehe ich mich in der Verantwortung, meinen Geist zu trainieren und mit zielführender Software auszustatten. Medien-Propaganda führt daher auch zu falschen Denkmustern und Wahrnehmungsfiltern, die wie Schadsoftware den Geist des Menschen verändern und manipulieren können.

Wir sind also frei in dem, was wir mit unserem Geist anstellen, können dann im Moment der Entscheidung oder Handlung jedoch nur auf die vorhandenen Daten und die existierende Software zurückgreifen. Erst neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse können daher in meinen Augen zu neuen Handlungsmustern führen. Andernfalls werden wir – und so fühlt es sich auch selbst bei mir oft an – vom immer gleichen Denken und Handeln eingeholt und wundern uns dann über die ausbleibende Veränderung.

Insofern kann ich es auf der einen Seite verstehen, wenn jetzt wieder viele zur Wahl in Nordrhein-Westfalen zum Kreuzchenmachen aufgerufen haben und sich durch eine Stärkung der AFD eine Wende in der Untergangspolitik wünschen. Auf der anderen Seite ist das Sammelbecken Parteienpolitik nichts Neues und verspricht daher auch keine neuen Erkenntnisse und gesellschaftlichen Veränderungen. Alles wie gehabt – nur neue Namen, Farben und Forderungen …