Kriegspropaganda Liebe Freunde der Freiheit

13. Oktober 2022

… die ihr fordert, andere „für uns“ in den Tod zu schicken

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

In der Ukraine, sagt ihr nun seit bald acht Monaten, werde unsere Freiheit verteidigt. Vom aktuellen Regime ebenso wie von den mit Gewalt in den Krieg gezwungenen Menschen. Verteidigt werde unsere Freiheit gegen ein anderes feindliches Regime, das vorhabe, unter Opferung seiner eigenen mit Gewalt in den Krieg gezwungenen Menschen ganz Osteuropa in Ketten zu legen.

Wer nun vorbringt, hier gehe es nicht um unsere Freiheit, sondern um Partikularinteressen und das aktuelle Regime der Ukraine sei nur das letzte in einer langen Reihe von Regimen, die unter freundlicher Anleitung von EU, IWF und Weltbank oder des Kremls ihr eigenes Land sinnbildlich und buchstäblich an den Meistbietenden verhökert hätten, der ist in dieser Logik ein Freiheitsfeind. Wer vorbringt, dieser Krieg sei nicht unser Krieg, sondern – wie jeder andere Krieg auch – ein Regime- und Ressourcenkrieg fremder Regime um fremde Ressourcen, der ist ebenfalls ein Freiheitsfeind. Wer weiter vorbringt, dass es ohne diese Regime beziehungsweise mit einer freiheits- und damit friedensorientierten Politik im Dienst der Menschen diesen Krieg nicht gäbe, dass es schlimmstenfalls ein lokaler Konflikt wäre, vielleicht sogar eine friedliche Sezession oder gar kein Thema, ist auch ein Freiheitsfeind. Und wer nicht zuletzt die Frage stellt, warum „unsere Wertegemeinschaft“, zu der die Ukraine gehöre, ihrer heutigen Logik folgend in der Ukraine nicht bereits vor vielen Jahren und gemeinsam eingegriffen hat, als „unsere Werte“ dort innenpolitisch zu Machtzwecken und auf Kosten der Bevölkerung geopfert wurden, und ob dies möglicherweise weniger mit dem Respekt der Souveränität eines Staates, sondern mit geschäftlichen Interessen unserer und der ukrainischen Regime zu tun hatte, der ist, wie könnte es anders sein, auch ein Freiheitsfeind.

Liebe Freunde der Freiheit – seitdem die Israeliten zu Samuel sagten, sie wollten nicht länger bloß Richter und Schlichter haben, sondern einen König über sich, der vor ihnen her in den Krieg ziehe, hat sich offenbar nichts mehr verändert. Auch ihr wollt „hinter einem König“ in den Krieg ziehen. Der unendliche qualitative Unterschied ist jener, dass die Israeliten selber zu kämpfen und zu sterben hatten. Ganz so wie die kämpfenden Ukrainer.

Liebe Freunde – nein. Hier werden wir nie übereinstimmen, wenn ihr die aktuelle Situation und ihre konsequent herbeigeführte Eskalation wünschenswert findet. In meinen Augen ist das nicht ein Kampf um die Freiheit, sondern gerade ihre Verhöhnung. Ich lasse ich mich daher gerne ein FSB-Propaganda-Opfer oder einen Putin-Troll nennen. Das ist ein lächerlicher Preis dafür, dass ich zu meiner Meinung stehen darf und nicht zu wählen brauche zwischen argumentativer Inkonsequenz und Feigheit. Meine Freiheit wird nicht 3.500 Kilometer von hier am Rande Europas verteidigt. Nicht von „der Ukraine“ und auch nicht von „Russland“. Meine Freiheit habe ich täglich hier vor Ort zu verteidigen.

Zuerst gegen mich selber. Gegen meine Neigungen zu Bequemlichkeit und zu der Versuchung, Verantwortung abzugeben und mich um die härteste aller Aufgaben, die Freiheit, zu drücken. Gegen faule Ausreden dafür, nicht in jeder Sekunde meines Lebens voll in das Zentrum meiner Verantwortlichkeit hineinzutreten im Wissen, dass ich ansonsten nicht das Recht habe, Freiheit überhaupt auf den Lippen zu führen. Dann habe ich meine Freiheit zu verteidigen gegen jene, die sie mir unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls und der Solidarität und der Sicherheit entreißen wollen. Die mich verwalten, kontrollieren und entmündigen wollen und mir für Kriege und Kämpfe und Krisen, die nicht die meinen sind, wegnehmen, was mir gehört und was ich mit dem Einsatz meiner Lebenszeit erarbeitet habe. All diese kleinen und größeren Scharmützel für die persönliche Freiheit – wer sie ebenfalls kämpft, weiß es – machen vieles, wenn nicht kompliziert, so doch zeitintensiver, als wenn man stromlinienförmig jeder Neuerung und Forderung folgt, bezahlt und ansonsten die Klappe hält. Damit habe ich vollkommen genug zu tun, und in absehbarer Zeit – auch und gerade dank des Krieges „für die Freiheit“ – wird das nicht weniger, sondern mehr werden.

Nein. In der Ukraine wird nicht meine Freiheit verteidigt. Dort wird bestenfalls von der Zerstörung meiner Freiheit hier abgelenkt. Dort wird die Freiheit Hunderttausender Russen und Ukrainer zerstört für die Macht von Königen. Ein weiterer „moderner Krieg“ – verlogene Reden von Freiheit, Uniformen, militärische Ränge und Leute in den Tod schicken. Mehr ist es nie. „Ihr müsstet bedenken“, sagte Samuel zu den Israeliten, als sie einen König forderten, „welche Rechte dieser König haben wird: Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Einige von ihnen wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er Steuern ein, um damit seine Hofleute und Beamten zu bezahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen, die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch ein Zehntel eurer Schafe und Ziegen, und ihr alle seid seine Untertanen und müsst ihm gehorchen.“

Liebe Freunde, wenn ihr das wollt und wenn ihr glaubt, eure Freiheit nur hinter und unter einem König zu finden, der bestimmt, wer und in welcher Form frei sein darf, dann dürft ihr das freilich so handhaben. Ihr dürft der Meinung sein, dieser Krieg müsse „hart und spürbar“ geführt werden. Ihr habt auch die Freiheit, das zu fordern. Aber es ist die Anbetung einer Scheinfreiheit, wenn ihr solches hier im relativ sicheren Westen fordert. Es ist nicht nur für mich, sondern auch für euch ein rein abstrakter Krieg, beruhigend weit entfernt von menschlicher Panik und vom Tod. Er ist „nur“ für andere hart und spürbar. Andere sitzen dann tagelang im Dreck, im Dunkeln, kotzen vor Angst um das eigene Leben und das ihrer Liebsten. Nicht und in keinem Moment ihr selber. Ich hoffe, euch streift ab und zu ein Schwall heißer Dankbarkeit dafür, dass es so ist und nicht anders. Aber erwartet nicht von mir, dass ich euch in dieser Forderung, andere „für uns“ in den Tod zu schicken, folge. Keine der gängigen Erzählungen beider Seiten kann mich zum aktuellen Zeitpunkt überzeugen. Und kein Gesetz der Welt kann mich dazu zwingen, mich aufgrund der Interpretation von Worten durch interessierte Kreise in den Rausch eines Informationskriegs hineinziehen zu lassen. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit kennt keiner von uns. Nicht mal die halbe der Wahrheit. Und die Karten, in die man uns blicken lässt, sind bloß die unwichtigen. Alles andere ist im Bereich der Geopolitik Wunschdenken.

In diesem Sinn wünsche ich euch und mir für die kommenden Wochen und Monate weiterhin dies: das Glück des Verschontwerdens und die Freiheit, unsere Meinung sagen zu dürfen. Und sollte es eines Tages ganz real wehtun, dann können wir – Weltanschauung hin oder her – immerhin wissen, dass das in einer Hinsicht eine gute Sache ist: Es bedeutet nämlich, dass wir noch am Leben und nicht tot sind. Dass wir nicht für die Interessen fremder Könige gestorben sind. Und dass wir die Zeit haben, unsere Meinung zu revidieren.